Предпринимателям, которые хотят открыть своё дело, расширить уже работающий бизнес или запустить новое направление, нужны деньги на развитие. Собственных ресурсов на это часто не хватает. Точка Банк расскажет, откуда ещё можно взять деньги и какие источники лучше выбрать для разных целей.

Коротко — Для развития текущего бизнеса больше подойдут кредиты и займы, лизинг или факторинг. — Перед поиском финансирования важно рассчитать нужную сумму как можно точнее. В этом поможет бизнес-план. — Чтобы запустить своё дело с нуля, можно оформить грант, привлечь инвестиции или собрать деньги на онлайн-платформе.

Основные источники финансирования бизнеса

У предпринимателей есть много вариантов, где взять финансирование.

Гранты, субсидии и другие меры господдержки

Компаниям и ИП в России помогают федеральные и региональные власти. Например, предприниматель может оформить грант, получить субсидию или заключить социальный контракт.

Грант — это бесплатные деньги, которые не нужно возвращать. Обычно их выдают компаниям и ИП из приоритетных отраслей, таких как IT, производство, фермерское хозяйство. А ещё — молодым предпринимателям.

Подробнее о действующих программах можно почитать на ресурсах ведомств и министерств. Например, на сайте Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), Минцифры и Минэкономразвития.

Кому подходит: есть гранты как для новых, так и для действующих компаний и ИП.

Субсидия — это компенсация затрат компании или ИП. При субсидии компания сначала расходует свои деньги, а потом получает возмещение от государства. Например, предпринимателю могут выплатить субсидию за купленное оборудование или за обучение сотрудников.

В 2026 году в России выдают субсидии для туристического бизнеса, социальных предприятий, производителей оборудования. Подробнее о программах можно узнать в региональных фондах «Мой бизнес».

Кому подходит: действующим компаниям и ИП. Чтобы получить субсидию, нужно сначала вложить свои деньги.

Социальный контракт — это соглашение с соцзащитой, которое заключают те, кому нужна материальная помощь. Например, когда хотят открыть своё дело, но доход меньше прожиточного минимума.

Сумма контракта — 350 000 ₽. Получить деньги можно на срок от трёх месяцев до года. О других условиях можно узнать из Федерального закона №178-ФЗ.

Кому подходит: новым ИП и владельцам компаний.

Плюсы господдержки как источника финансирования

Деньги не нужно возвращать.

За поддержку не нужно платить.

Есть много программ для бизнеса с нуля.

Минусы господдержки как источника финансирования

Поддержка строго целевая: за деньги придётся отчитаться. Если этого не сделать, потребуют вернуть всю сумму.

Долгие сроки рассмотрения: по многим программам заявки принимают раз в год.

Высокая конкуренция: на субсидии и гранты претендует много компаний и ИП одновременно.

Кредитование в банке

Программы коммерческого кредитования есть почти у каждого банка. Получить деньги можно в нескольких формах:

Разовый кредит. Банк выдаёт предпринимателю займ одной суммой.

Кому подходит: как действующему, так и новому бизнесу. К новым компаниям и ИП требования выше. Чтобы получить кредит для открытия своего дела с нуля, нужен подробный бизнес-план и ликвидный залог.

Кредитная линия. Банк устанавливает предпринимателю кредитный лимит. Бизнес может взять всю сумму сразу или выбирать деньги по частям в разные дни. Проценты платятся только за ту сумму, которой предприниматель пользуется.

Кому подходит: обычно оформляют действующим компаниям и ИП, но есть программы и для бизнеса с нуля.

Овердрафт. Банк привязывает кредитный лимит прямо к расчётному счёту компании или ИП. Когда собственных денег не хватает, они пользуются этим лимитом. Погашается задолженность из поступлений на счёт.

Кому подходит: только действующим компаниям и ИП. Чтобы подключить овердрафт, нужны стабильные поступления на расчётный счёт хотя бы за три месяца.

Плюсы банковского кредитования

Индивидуальный график: на время запуска проекта банк может дать отсрочку платежа.

Льготные программы: компании приоритетных отраслей могут взять кредит по сниженным ставкам.

Собственники не теряют контроль над бизнесом, пока выплачивают долг.

Исправные платежи формируют кредитную историю компании.

Минусы банковского кредитования

За пользование деньгами нужно платить проценты.

Компании рискуют залогом. Если деньги не вернуть, банк заберёт имущество.

Деньги партнёров

Не обязательно брать деньги в долг у банка. Можно получить займ от другой компании или ИП. Договор составляют по нормам Гражданского кодекса РФ. В пункты можно включить почти любые условия. Например, добавить залог или особый график платежей. А если у вас хорошие партнёрские отношения с другим предпринимателем, такой займ оформят даже без процентов.

Кому подходит: как новому, так и действующему бизнесу.

Плюсы займов у партнёров

Гибкие условия: с партнёром можно договориться о любых пунктах в рамках закона.

Получить деньги реально день в день. Компании редко анализируют партнёров, как банки, и не просят документов, перед тем как выдать займ.

Минусы займов у партнёров

Займ не влияет на кредитную историю.

Если что-то пойдёт не так, предприниматель рискует потерять лояльного партнёра.

Частные инвесторы

На открытие или расширение можно привлечь инвестиции. Например, продать долю в компании в обмен на финансирование. В прямой форме инвестиции не возвращаются, но бизнесу придётся отдавать инвесторам часть прибыли в будущем.

Кому подходит: как действующим, так и новым компаниям. ИП привлечь инвестиции не выйдет, так как продать долю в бизнесе нельзя.

Плюсы инвестиций

Деньги не нужно возвращать.

Проценты на вложения инвесторов не начисляются.

Минусы инвестиций

Потеря контроля над бизнесом: инвестору передаётся доля в компании, а с ней и право принимать решения.

Выплата дивидендов: компании постоянно придётся делиться с инвесторами частью прибыли.

Краудфандинг

Краудфандинг в дословном переводе с английского означает «финансирование толпы». Это сбор денег на проект или бизнес. Его проводят на краудфандинговых платформах — специальных площадках, где предприниматели презентуют свои проекты, а посетители — обычные люди — поддерживают деньгами те, что им интересны.

Кому подходит: как новому, так и действующему бизнесу, который запускает новый проект или направление.

Плюсы краудфандинга

Деньги можно получить безвозмездно.

Деньги не нужно возвращать.

Минусы краудфандинга

Сбор проходит долго.

Не все проекты вызывают интерес: собрать крупную сумму получается редко.

Факторинг

Факторинг — это покупка дебиторской задолженности, то есть долга покупателей перед бизнесом. Схема факторинга работает так:

Компания продаёт товар с отсрочкой платежа. Допустим, партию отгружает в январе, а оплату ждёт в апреле. Компания сразу же обращается в факторинговую фирму или банк. Финансовая организация выплачивает всю сумму за покупателя в январе за небольшую комиссию. Когда наступает срок платежа в апреле, покупатель отправляет его факторинговой фирме или банку, а не бизнесу.

Факторинг помогает компаниям и ИП получать деньги за товар раньше. А значит, их можно быстрее вернуть в оборот и направить на развитие.

Кому подходит: действующим компаниям и ИП, у которых есть заключённые договоры с постоплатой.

Плюсы факторинга

Позволяет обойтись без займов и другой помощи со стороны.

Ускоряет оборачиваемость и другие финансовые показатели.

Минусы факторинга

За пользование нужно платить комиссию.

Короткий срок: финансирование действует только на время, пока бизнесу должен покупатель.

Лизинг

Лизинг — это аренда имущества, обычно на долгий срок. Лизинг работает по следующей схеме:

Предпринимателю нужны оборудование или техника, например автокран. Он обращается в лизинговую компанию. Лизинговая компания покупает этот автокран специально для сделки и сдаёт предпринимателю в аренду на длительный срок. Предприниматель пользуется имуществом, а в конце срока выкупает его по остаточной стоимости.

Особенность лизинга в том, что имущество сразу не переходит в собственность бизнеса. Пока действует договор, оно принадлежит лизинговой компании. Иногда это выгодно бизнесу. Например, компании на общей системе налогообложения, так как сокращают налоговую нагрузку.

Кому подходит: новым и действующим компаниям и ИП, которым нужны оборудование или техника.

Плюсы лизинга

Помогает снизить налоговую нагрузку.

Производители часто дают скидки на оборудование и технику, покупаемую в лизинг.

Минусы лизинга

Строго целевое финансирование: подходит только для приобретения оборудования, техники и недвижимости.

Имуществом нельзя распоряжаться, пока не закончится договор.

Памятка по выбору источника финансирования

Дальше расскажем, какой источник лучше подойдёт бизнесу с учётом разных особенностей. Собрали подсказки для тех предпринимателей, которые только начинают дело или уже развивают действующий бизнес.

Какой источник выбрать Для открытия Для развития Подайте заявку на грант, если: ✓ Для вас есть подходящие программы. Гранты — это бесплатные деньги, которые не нужно возвращать. Поэтому новому бизнесу выгоднее всего оформить их ✓ Деньги не нужны срочно, вы можете подождать, пока пройдёт конкурс.



✓ Сможете отчитаться о расходах

Получите субсидию, если: — ✓ У вас были расходы, которые можно возместить Заключите социальный контракт, если: ✓ На запуск своего дела не хватает небольшой суммы (до 350 000 ₽).



✓ Ваши доходы меньше прожиточного минимума

— Оформите кредит, если: ✓ Нужен индивидуальный график с отсрочкой платежа.



✓ Хотите наработать кредитную историю.



✓ Есть залог для банка

✓ У вас хорошая кредитная история, и банки предлагают вам выгодные условия. Например, взять кредит без залога.



✓ Вы подходите под условия льготных программ.



✓ Вам подходят банковские продукты, например кредитная линия или овердрафт

Оформите займ у партнёров, если: ✓ Деньги нужны срочно.



✓ Нет залога для банка.



✓ Вы хотите сделку на нестандартных условиях. Например, готовы погасить займ будущей продукцией, а партнёр готов её принять

✓ Деньги нужны срочно.



✓ У вас есть контрагенты, которые дадут деньги в долг на выгодных условиях.



✓ Вы сомневаетесь, что банк согласует кредит. Например, из‑за плохой кредитной истории или отсутствия залога

Привлеките инвестиции, если: ✓ Нужна настолько крупная сумма, что её не одобрит банк.



✓ По кредиту на аналогичную сумму будет слишком большая переплата.



✓ Вы готовы частично передать контроль над бизнесом и будущую прибыль

✓ Перед бизнесом стоят глобальные цели, которые компании не осилить в одиночку.



✓ Вы готовы передать контроль над бизнесом и часть прибыли

Откройте сбор на краудфандинговых платформах, если: ✓ У вас интересный, необычный проект.



✓ Для старта своего дела вложений нужно немного

✓ Вы можете на время отложить задачу, пока идёт сбор денег Обратитесь в факторинговую компанию, если: — ✓ Вы работаете по договорам с отсрочкой платежа больше месяца.



✓ У вас большая дебиторская задолженность (вам должны покупатели)

Выберите лизинг, если: ✓ Для старта вам не обойтись без оборудования или техники ✓ Для развития нужны оборудование или техника.



✓ Вы на общей системе налогообложения и хотите снизить налоговую нагрузку



Как подготовиться к поиску финансирования

Если вам нужны деньги на бизнес, предварительная подготовка повысит шансы на успех. Например, вы можете заранее:

Узнать о доступных мерах поддержки от государства. Описание многих программ есть на платформе МСП.рф.

Проверить кредитную историю. Как это сделать, писали в статье «Как проверить кредитную историю юридического лица». Если собираетесь брать кредит на крупную сумму и располагаете временем, можно предварительно взять небольшой кредит. После трёх платежей по графику заработаете хорошую кредитную историю и лояльность банков.

Подготовить обеспечение. Банки принимают в залог имущество не только бизнеса или его собственников, но и других людей. Возможно, кто-то из знакомых или родственников готов вам помочь. Если залога не хватает, обратитесь в Корпорацию МСП — она выдаёт «зонтичные» поручительства, которые заменяют залог.

Рассчитать сумму финансирования. Это одно из самых важных условий как для новых компаний, так и для действующих. Почему — расскажем дальше.

Почему важно заранее рассчитать потребность в капитале и оборотных средствах

Чем точнее рассчитать нужную сумму с самого начала, тем больше вероятности, что у бизнеса не будет лишних трат. Ведь когда денег не хватает, приходится быстро искать дополнительные источники в ходе работы. А это всегда обходится дороже. А если привлечь слишком много денег, то предприниматель может не справиться с нагрузкой, так как за финансирование чаще всего нужно платить.

Как рассчитать, сколько денег нужно бизнесу на старте

Понять точный объём финансирования помогает бизнес-план. Это подробный сценарий, по которому будет развиваться компания или ИП. Его можно составить в целом для компании или для конкретного направления.

В бизнес-плане предприниматель:

Описывает, как сегодня выглядит рынок и как компания будет продвигаться на нём.

Выявляет, какие риски есть у компании и как она будет с ними справляться.

Составляет финансовую модель будущих поступлений и трат. Это нужно, чтобы определить срок окупаемости — время, за которое все вложения полностью вернутся собственнику.

Что такое бизнес-план и как его составить

Стоит ли брать кредит на бизнес: расчёты и советы

Типичные ошибки при поиске финансирования

Приводим три самые частые ошибки, которые допускают предприниматели, когда ищут деньги на своё дело.

Ошибка 1. Недооценка потребности в финансировании

Бывает, что предприниматели не учитывают все расходы или завышают будущий доход, когда строят финмодель. В итоге из-за этого им не хватает денег на проект, и он останавливается в середине пути.

Как не допустить: оценивайте доходы консервативно, то есть по худшему сценарию. А вот на расходы, наоборот, лучше заложить подушку в 10–15% на форс-мажор и дополнительные траты.

Ошибка 2. Выбор неподходящего источника

Иногда бизнес выбирает финансирование, которое ему невыгодно или просто не подходит. Например, оформляет кредит, когда может претендовать на бесплатные гранты. Или занимает деньги на срочные платежи под большой процент, в то время как может оформить факторинг за меньшую комиссию.

Как не допустить: будьте в курсе всех способов финансирования, вовремя узнавайте об изменениях в госпрограммах, в процентных ставках. Постоянно сравнивайте доступные вам варианты.

Ошибка 3. Отсутствие финансового планирования

Часть предпринимателей вообще не строит планы на будущее и думает, что искать финансирование им ни к чему. Между тем бизнес должен постоянно развиваться, иначе он быстро проиграет конкурентам.