Индивидуальные предприниматели часто начинают бизнес, имея ограниченную сумму денег. Они чётко расписывают, на что её потратят: аренда помещения, закупки, зарплата сотрудников, продвижение.

По ходу работы становится понятно, что есть много дополнительных возможностей для развития бизнеса. Но, чтобы ими воспользоваться, нужно инвестировать. Если свободных средств внутри компании нет, или нужна слишком крупная сумма, предпринимателям приходится искать внешние источники финансирования.

Кредит — один из самых простых способов быстро получить деньги на развитие бизнеса и решить текущие задачи компании. Рассказываем, как ИП получить кредит, что для этого нужно, и какие ошибки допускают начинающие предприниматели, которые приходят в банк за займом.

Для чего нужен кредит на развитие бизнеса

Предприниматели получают кредит на разные цели: одни хотят покрыть повседневные траты, другие — масштабировать бизнес. От цели зависит сумма кредита, срок его погашения и срочность выдачи.

На что обычно берут кредит ИП:

повседневные расходы;

зарплата сотрудников;

аренда помещения;

ремонт оборудования;

покупка новой мебели и техники;

закупка новых товаров;

продвижение;

расширение бизнеса.

Пример:

ИП владеет кафе. Он арендует помещение на улице с низким трафиком. Из-за этого в заведении всегда мало посетителей. Но за углом оживлённый проспект, и ИП давно мечтает арендовать помещение там.

Он случайно узнал, что подходящая площадь освободилась. Арендодатель попросил внести залог за первый и последний месяц - 300 000 рублей. У ИП не было свободных денег, но он решил не упускать удачный вариант и взял кредит - 500 000 рублей, чтобы оплатить аренду и переезд, а заодно частично обновить интерьер. Благодаря переезду кафе стало намного популярнее и начало приносить прибыль, так что предприниматель досрочно вернул кредит и увеличил заработок.

На практике у ИП бывают сотни разных целей, которых можно достичь с помощью кредитного займа. Кредит позволяет быстро решить текущую задачу, постепенно выплатить сумму банку, и продолжить работу в спокойном стабильном режиме.

Условия и особенности

Есть разные виды кредитных предложений для предпринимателей: от кредита на запуск бизнеса до лизинга и овердрафта. Но для того, чтобы взять займ, стоит знать несколько особенностей.

1. Банки редко дают кредиты начинающим предпринимателям. Дело в том, что у ИП, которые впервые запускают бизнес, могут быть высокие риски. Например, отсутствие стартового капитала, нестабильный доход и опасность закрыться уже через несколько месяцев. Поэтому банки предпочитают работать с предпринимателями, которые владеют бизнесом уже 6-12 месяцев.

2. Банки уделяют большое внимание кредитной истории ИП. Она меняется после каждого займа, поэтому, если у предпринимателя плохая кредитная история, он может исправить её, если будет вовремя возвращать долги.

Кроме того, шансы получить кредит для ИП повышаются, если нет долгов, штрафов и просроченных выплат. А вот регулярные просрочки платежей, судебные разбирательства и долги по обязательствам, наоборот, снижают возможность получить займ.

3. Предприниматель может взять кредит и как физлицо, и как бизнесмен. Процентная ставка для ИП бывает выгоднее, чем для физических лиц, а сумма, которую готов выдать банк — больше.

Необходимые документы

Список документов, которые нужны ИП для получения кредита, может отличаться в зависимости от выбранного банка и вида кредита. Но стандартный минимум, который обычно запрашивают в финансовой организации такой:

паспорт;

ИНН;

выписка из ЕГРИП.

В некоторых случаях просят подтвердить серьёзность намерений и платёжеспособность, например, предоставить бизнес-план, справку о доходах, платёжные поручения или выписки со счетов.

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Требования к заёмщику обычно связаны с суммой кредита. Небольшой экспресс-кредит часто можно взять просто по паспорту. А вот предпринимателя, который хочет взять крупный займ на несколько десятилетий, скорее всего, будут проверять более тщательно.

Как получить кредит

Для того, чтобы взять кредит, ИП надо выполнить несколько простых действий.

1. Сформулируйте цель и выберите подходящий кредит. Для крупной закупки товара подойдёт экспресс-кредит, для приобретения спецтехники — лизинг, для закрытия кассовых разрывов — овердрафт.

2. Выберите банк. Изучите кредитные программы разных банков и выберите подходящую. Учитывайте репутацию финансовой организации на рынке и отзывчивость специалистов поддержки. Если банк всегда на связи, вы сможете быстро решать возникающие вопросы.

3. Подайте заявку и предоставьте документы. Банк рассмотрит ваше обращение и даст вам ответ. Если он будет положительным, вы получите деньги на счёт. Если отрицательным, попытайтесь узнать в чём проблема. Возможно, банк просто запросит дополнительные документы, и после их предоставления выдаст займ.

Примеры и основные ошибки

Начинающие ИП иногда допускают ошибки, которые снижают шансы получить кредит. Расскажем о самых распространённых ошибках:

1. Завышение доходов в бизнес-плане. Иногда предприниматели немного переоценивают будущую прибыльность компании и пишут в бизнес-плане самые оптимистичные суммы. Одни делают это случайно, другие намеренно, надеясь, что так точно дадут кредит.

Но на практике из-за этого можно попасть в неприятную ситуацию: банк, ориентируясь на оптимистичные цифры, составит график выплат так, что предпринимателю будет сложно выплачивать кредит при малейших трудностях.

Неубедительный или излишне оптимистичный бизнес-план снижают шансы на получение кредита. Лучше прописывать реальные цифры с учётом сезонности и возможных трудностей. Это поможет вам реально оценить силы, а банку — предложить вам оптимальный график выплат.

2. Запрос на слишком большую сумму. Иногда предприниматели отправляют заявку на более крупную сумму, чем та, что им нужна на самом деле. Банки обычно замечают такие запросы: по бизнес-плану видно, что запрошенная сумма превышает необходимый стартовый капитал. Куда пойдёт остаток денег, непонятно, поэтому в кредите могут отказать.

3. Высокая кредитная нагрузка. Перед тем, как выдать кредит, банк смотрит кредитную историю потенциального заёмщика. Если окажется, что у него уже есть кредит, а дохода явно не хватит на погашение двух займов, в финансовой организации могут отказать. Если вы и сами понимаете, что выплачивать несколько кредитов будет сложно, имеет смысл сначала рассчитаться по одному займу, и только потом взять другой.

ПРИМЕР ИП решил взять кредит на развитие бизнеса. Он подал заявления в несколько крупных банков, но ему везде отказали, потому что у него оказались просрочки по потребительским кредитам, которые он брал. Кроме того, один из кредитов оказался до сих пор не погашен, поэтому банки сочли кредитную нагрузку слишком высокой для предпринимателя.

4. Долги по обязательствам. Если у потенциального заёмщика есть неоплаченные штрафы, долги по исполнительным листам или невыплаченные кредиты, это снижает шансы получить кредит. Поэтому важно своевременно оплачивать все услуги, платить налоги и штрафы.