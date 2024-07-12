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Ликвидация ИП
Ликвидация ИП

Сколько стоит закрыть ИП

Причины ликвидации ИП бывают разными: одни закрывают бизнес, другие — меняют статус ИП на ООО, третьи — ставят работу на паузу.

12.07.2024
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Точка подробно рассказывала, как закрыть ИП. А в этой статье разберёмся, сколько стоит закрыть ИП и какие траты надо запланировать для ликвидации. 

Основные этапы закрытия ИП 

Подготовьтесь к ликвидации заранее: сообщите партнёрам о планах закрыть ИП, завершите текущие дела, увольте сотрудников и рассчитайтесь с ними. Снимите кассу с учёта в ФНС и закройте расчётный счёт в банке. После этого переходите к процессу закрытия. 

  1. Заполните заявление. Для заявления о прекращении деятельности ИП разработана специальная форма — P26001. Точка рассказывала, как правильно заполнить заявление на закрытие ИП
  2. Подготовьте дополнительные документы. Например, если заявление подаёт представитель, понадобится нотариально заверенная доверенность.
  3. Выберите способ подачи документов в ФНС. Самый простой — онлайн на сайте налоговой. Но есть ещё 6 способов закрыть ИП, Точка подробно о них рассказывала.
  4. Дождитесь решения налоговой. ФНС уведомит о ликвидации по электронной почте или бумажным письмом.

ФНС размещает информацию в интернете — в ЕГРИП. На электронную почту ИП приходят документы о закрытии или об отказе в закрытии. Если в заявлении ИП указал, что документы нужны в бумажном виде, то за ними надо лично идти в ФНС.

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Государственная пошлина

Если ИП подаёт заявление в распечатанном виде, он должен заплатить госпошлину за закрытие ИП. 

Размер госпошлины — 160 рублей. 

Для внесения госпошлины достаточно сформировать квитанцию на сайте ФНС и отправить платёж. 

Отправляете документы в электронном виде? Платить госпошлину не нужно. Сэкономить можно также при подаче документов через МФЦ и нотариуса — они тоже отправляют документы в электронном формате. 

Погашение задолженностей

Если у ИП есть долги перед государственными органами, кредиторами или контрагентами, их надо погасить. Но это не всегда удаётся — у предпринимателя может не быть нужной суммы. 

С поставщиками и арендодателями можно договориться на индивидуальные условия, а с банком и налоговой всё серьёзнее. Уплатить налоги надо в фиксированные сроки. Они зависят от системы налогообложения. 

Если не погасить задолженность, закрыть ИП всё равно можно. Но тогда долг перейдет на физическое лицо. Если и в статусе физлица не удастся выплатить задолженность, взыскивать долг могут через суд или процедуру банкротства. 

Сдача отчётности

После закрытия ИП надо подать отчётность в ФНС. 

  • ИП на УСН, ЕСХН сдают декларации. В Налоговом Кодексе специальных сроков при прекращении деятельности не установлено. Мы рекомендуем сдавать её до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности
  • ИП на ОСНО сдают декларацию по НДФЛ не позднее 5 дней после прекращения деятельности. Декларации по НДС сдают в общие сроки до 25 числа, следующего за истекшим кварталом. 
  • Если у ИП были сотрудники, то отчётность по ним подаётся до подачи заявления на ликвидацию ИП в налоговую.

Закрытие расчётного счёта 

Расчётный счёт создаётся специально для ИП. Если предприниматель завершает ведение бизнеса и снимается с учёта в налоговой, он должен закрыть РС в банке. Перед этим надо снять со счёта все деньги, закрыть бизнес-карту и чековую книжку. 

Процесс закрытия расчётного счёта зависит от банка. Например, клиент Точки может просто сообщить в чат с сотрудником, что хочет закрыть расчётный счёт. После этого достаточно дождаться уведомления о закрытии. 

Профессиональные услуги 

Если ИП не хочет сам заниматься снятием с учёта ЕГРИП, он может обратиться к специалистам по ликвидации. Стоимость услуг зависит от города и ситуации ИП: есть ли у него долги, были ли сотрудники? Средняя цена за ликвидацию ИП под ключ — от 3 000 до 6 000 рублей. 

Сотрудники Точки помогут ликвидировать ИП. Мы сформируем для вас заявление на ликвидацию ИП за пару минут. Это бесплатно.

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Дополнительные затраты

При закрытии ИП можно сделать всё бесплатно. Но иногда возникают дополнительные расходы.

  • Закрытие через представителя или нотариуса. Понадобится оплата доверенности и нотариальных услуг. 
  • Подготовка отчётности и расчётов по налогу и взносам. Понадобится оплата работы бухгалтера. Стоить это может по-разному. Например, в Точке — 3000 руб для ИП на УСН доходы или УСН доходы + патент.
  • Отправка документов по почте РФ. Понадобится оплата стоимости отправки. 
  • Подписание документов онлайн с помощью КЭП. Понадобится создание и оплата электронной подписи.

Вопросы по теме

Можно ли снова открыть ИП после закрытия?

Да, можно. Если ИП сам снялся с учёта в налоговой, он может открыть новый бизнес хоть на следующий день. 

А вот если ИП закрыли принудительно, в некоторых случаях надо выждать определённый срок. Он зависит от ситуации. Например, если ИП закрыли по решению суда, надо подождать 1 год. А если по решению ФНС — 3 года.  

Что делать, если нет средств на оплату всех долгов и пошлин?

Когда денег на то, чтобы погасить задолженности нет, предприниматель может договориться с контрагентами о платежах в рассрочку или расчётах по бартеру. 

В налоговой можно получить отсрочку платежа на 1 год или оформить рассрочку на 3 года. 

В крайнем случае, можно пройти процедуру банкротства

Как снизить расходы при закрытии ИП?

Предприниматель может закрыть ИП бесплатно. Для этого достаточно самому заняться снятием с учёта ЕГРИП и подать документы в электронном формате. Это поможет сэкономить и на госпошлине, и на услугах нотариуса. 

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Сколько стоит закрыть ИП — Стоимость ликвидации ИП — Банк Точка