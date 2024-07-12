Точка подробно рассказывала, как закрыть ИП. А в этой статье разберёмся, сколько стоит закрыть ИП и какие траты надо запланировать для ликвидации.

Основные этапы закрытия ИП

Подготовьтесь к ликвидации заранее: сообщите партнёрам о планах закрыть ИП, завершите текущие дела, увольте сотрудников и рассчитайтесь с ними. Снимите кассу с учёта в ФНС и закройте расчётный счёт в банке. После этого переходите к процессу закрытия.

Заполните заявление. Для заявления о прекращении деятельности ИП разработана специальная форма — P26001. Точка рассказывала, как правильно заполнить заявление на закрытие ИП. Подготовьте дополнительные документы. Например, если заявление подаёт представитель, понадобится нотариально заверенная доверенность. Выберите способ подачи документов в ФНС. Самый простой — онлайн на сайте налоговой. Но есть ещё 6 способов закрыть ИП, Точка подробно о них рассказывала. Дождитесь решения налоговой. ФНС уведомит о ликвидации по электронной почте или бумажным письмом.

ФНС размещает информацию в интернете — в ЕГРИП. На электронную почту ИП приходят документы о закрытии или об отказе в закрытии. Если в заявлении ИП указал, что документы нужны в бумажном виде, то за ними надо лично идти в ФНС.

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Государственная пошлина

Если ИП подаёт заявление в распечатанном виде, он должен заплатить госпошлину за закрытие ИП.

Размер госпошлины — 160 рублей.

Для внесения госпошлины достаточно сформировать квитанцию на сайте ФНС и отправить платёж.

Отправляете документы в электронном виде? Платить госпошлину не нужно. Сэкономить можно также при подаче документов через МФЦ и нотариуса — они тоже отправляют документы в электронном формате.

Погашение задолженностей

Если у ИП есть долги перед государственными органами, кредиторами или контрагентами, их надо погасить. Но это не всегда удаётся — у предпринимателя может не быть нужной суммы.

С поставщиками и арендодателями можно договориться на индивидуальные условия, а с банком и налоговой всё серьёзнее. Уплатить налоги надо в фиксированные сроки. Они зависят от системы налогообложения.

Если не погасить задолженность, закрыть ИП всё равно можно. Но тогда долг перейдет на физическое лицо. Если и в статусе физлица не удастся выплатить задолженность, взыскивать долг могут через суд или процедуру банкротства.

Сдача отчётности

После закрытия ИП надо подать отчётность в ФНС.

ИП на УСН, ЕСХН сдают декларации. В Налоговом Кодексе специальных сроков при прекращении деятельности не установлено. Мы рекомендуем сдавать её до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности

УСН, ЕСХН сдают декларации. В Налоговом Кодексе специальных сроков при прекращении деятельности не установлено. Мы рекомендуем сдавать её до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности ИП на ОСНО сдают декларацию по НДФЛ не позднее 5 дней после прекращения деятельности. Декларации по НДС сдают в общие сроки до 25 числа, следующего за истекшим кварталом.

ОСНО сдают декларацию по НДФЛ не позднее 5 дней после прекращения деятельности. Декларации по НДС сдают в общие сроки до 25 числа, следующего за истекшим кварталом. Если у ИП были сотрудники, то отчётность по ним подаётся до подачи заявления на ликвидацию ИП в налоговую.

Закрытие расчётного счёта

Расчётный счёт создаётся специально для ИП. Если предприниматель завершает ведение бизнеса и снимается с учёта в налоговой, он должен закрыть РС в банке. Перед этим надо снять со счёта все деньги, закрыть бизнес-карту и чековую книжку.

Процесс закрытия расчётного счёта зависит от банка. Например, клиент Точки может просто сообщить в чат с сотрудником, что хочет закрыть расчётный счёт. После этого достаточно дождаться уведомления о закрытии.

Профессиональные услуги

Если ИП не хочет сам заниматься снятием с учёта ЕГРИП, он может обратиться к специалистам по ликвидации. Стоимость услуг зависит от города и ситуации ИП: есть ли у него долги, были ли сотрудники? Средняя цена за ликвидацию ИП под ключ — от 3 000 до 6 000 рублей.

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Дополнительные затраты

При закрытии ИП можно сделать всё бесплатно. Но иногда возникают дополнительные расходы.