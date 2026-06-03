Коротко

Экспедитор организует доставку под ключ — подбирает маршрут и транспорт, оформляет документы и следит за всем процессом передвижения груза. Также он может принимать его во владение. При международных или сложных перевозках экспедитор занимается таможней, страхованием и поиском иностранных партнёров.

Перевозчик физически доставляет товар до клиента на своём или арендованном транспорте.

Документальное оформление также различается: экспедитор выдаёт экспедиторскую расписку и отчёт, а перевозчик — электронную транспортную накладную и путевой лист.





Понимание этих различий помогает правильно составить договор, распределить ответственность и избежать дополнительных расходов на грузоперевозку.



Экспедитор и перевозчик — ключевые участники логистической цепочки, которые выполняют принципиально разные функции.