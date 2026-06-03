Документальное оформление также различается: экспедитор выдаёт экспедиторскую расписку и отчёт, а перевозчик — электронную транспортную накладную и путевой лист.
Кто такие экспедитор и перевозчик
Экспедитор — это индивидуальный предприниматель или компания, которые организуют и контролируют перевозку грузов от отправителя к получателю.
Перевозчик — это человек, который непосредственно транспортирует грузы или пассажиров на собственном или арендованном транспорте.
В чём разница между экспедитором и перевозчиком
|Критерий
|Экспедитор
|Перевозчик
|Основная функция
|Координация, планирование и контроль
|Непосредственная транспортировка
|Транспорт
|Обычно не имеет своего автопарка
|Владеет или арендует транспортное средство, на котором доставляет товар до получателя
|Ответственность
|— За организацию процесса грузоперевозки.
— За оформление документов.
— За сохранность груза, если он принимает его во владение
|За сохранность груза во время рейса
|Какие документы подписывает
|— Экспедиторские документы — договор, поручение и расписки.
— Акты выполненных работ.
— Сопроводительные документы.
— Электронные транспортные накладные — в случае принятия груза во владение
|— Транспортные накладные.
— Путевые листы.
— Акты приёмки и передачи груза
|Клиент
|Работает напрямую с грузоотправителем
|Работает с экспедитором и грузоотправителем
|Риски
|Ошибки в логистике, документации и сроках доставки груза
|Аварии, поломки транспорта и хищение груза в пути
Права и обязанности экспедитора
Согласно статье 4 Федерального закона от 30.06.2003 №87-ФЗ, главная обязанность экспедитора — оказать услуги заказчику в соответствии с договором транспортной экспедиции:
- организовать перевозку груза — выбрать вид транспорта, маршрут и перевозчика;
- оформить транспортные документы — накладные, таможенные декларации и страховки;
- отслеживать движение груза в режиме реального времени;
- решать возникающие проблемы в пути — задержки, повреждения и изменения маршрута;
- координировать погрузочно-разгрузочные работы;
- взаимодействовать с клиентом и рассказывать ему о ходе транспортировки.
Важно: начиная с 1 марта 2026 года, все экспедиторы обязаны внести данные о своей деятельности в Реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности в течение 60 дней. Для этого необходимо:
- Получить электронную подпись в ФНС или аккредитованном удостоверяющем центре.
- На Госуслугах подать уведомление о регистрации и предоставить данные — название, ОГРН, ИНН, юридический адрес, телефон, электронную почту и коды ОКВЭД. Если вы не можете сделать это в электронном виде, отправьте заполненную форму заказным письмом в Ространснадзор.
В течение пяти рабочих дней ведомство рассмотрит уведомление, проверит сведения и пришлёт подтверждение о включении в реестр.
Основные права экспедитора описаны в статье 3 Федерального закона №87-ФЗ. Экспедитор:
- может отступить от поручений клиента, если это необходимо в его интересах;
- сам выбирает способ исполнения заказа, если клиент не дал жёстких указаний, и привлекает субподрядчиков — перевозчиков и грузчиков;
- запрашивает у клиента достоверные данные о товаре и имеет право отказаться от исполнения поручения, если груз запрещён к перевозке;
- получает вознаграждение за свои услуги и имеет право удерживать груз до оплаты, если это прямо предусмотрено договором;
- может застраховать риск своей ответственности за нарушение договора транспортной экспедиции.
Права и обязанности перевозчика
Права перевозчика:
- получать плату за услуги в размере и порядке, указанных в договоре;
- требовать деньги за дополнительные услуги — погрузку, хранение и простой;
- удерживать груз до оплаты, если это предусмотрено договором;
- отказаться от перевозки, если груз не соответствует заявленным характеристикам или отсутствуют необходимые документы для перевозки;
- приостановить перемещение товара при угрозе безопасности — погодные условия или блокировка дорог.
Обязанности перевозчиков регулируются главой 40 ГК РФ. Согласно закону они должны:
- принимать груз к перевозке после проверки документов и внешнего состояния;
- обеспечивать надлежащие условия — температурный режим, защиту от влаги, вибрации и хищений;
- доставлять груз в целости, в срок и в пункт назначения;
- выдавать отправителю электронную транспортную накладную;
- заполнять путевой лист, фиксировать время отправления и прибытия, а также показания одометра;
- уведомлять о задержках, изменениях маршрута и авариях;
- сообщать о прибытии груза и готовности к выгрузке;
- при повреждении груза — составить коммерческий акт совместно с получателем.
Важно: с 1 марта 2027 года все ИП и компании, которые занимаются транспортировкой грузов, должны войти в Реестр перевозчиков. В 2026 году это делать необязательно.
Документы с экспедитором, необходимые для грузоперевозок
Договор транспортной экспедиции — это основное соглашение, которое составляется между клиентом и экспедитором. Это регулирует приказ Минтранса РФ от 11.02.2008 №23.
В договоре одна сторона обязуется за вознаграждение от второй стороны организовать перевозку груза.
Вместе с договором составляется три документа:
- поручение экспедитору — описываются задачи и услуги, а также указываются данные о самом грузе;
- экспедиторская расписка — подтверждает, что экспедитор принял груз от клиента или грузоотправителя во владение и готов к его перевозке;
- складская расписка — фиксирует, что экспедитор принял груз от клиента на хранение на свой склад или складской терминал.
Дополнительно экспедитор и клиент могут составить:
- отчёт о затратах — на организацию и контроль перевозки;
- акт и счёт-фактуру об экспедиторских услугах.
Документы с перевозчиком, необходимые для грузоперевозок
При взаимодействии напрямую с перевозчиком нужно оформить:
- договор перевозки — фиксирует тарифы, порядок расчётов, сроки доставки и распределение ответственности между сторонами;
- заказ-заявку — включает сведения для согласования условий перевозки груза автомобильным транспортом между грузоотправителем и перевозчиком. С 1 сентября 2026 года документ должен оформляться в электронном виде;
- транспортную накладную — подтверждает факт приёма груза перевозчиком. В ней также содержится информация о грузоотправителе, получателе, характеристиках груза, маршруте и условиях доставки. С 1 сентября 2026 года все транспортные накладные должны оформляться в электронном виде;
- путевой лист — нужен для учёта работы водителя и транспортного средства. Он заполняется самим перевозчиком и предъявляется сотрудникам ГИБДД при необходимости. В путевом листе фиксируются данные о предрейсовом медицинском осмотре водителя, техническом состоянии автомобиля, маршруте, времени отправления и прибытия;
- акт приёма-передачи — фиксирует факт доставки и состояние груза. Этот документ особенно важен при возникновении споров. Если груз прибыл с дефектами, именно он служит основанием для составления коммерческого акта и направления претензии перевозчику.
Ответственность участников грузоперевозок
|Тип нарушения
|Кто отвечает
|Размер ответственности
|Утрата или повреждение груза — ч. 7 ст. 34 №259-ФЗ
|Перевозчик
|Штраф в размере стоимости утраченного или испорченного груза
|Просрочка доставки груза — ч. 11 ст. 34 №259-ФЗ
|Перевозчик
|9% провозной платы за каждые сутки просрочки, если иное не установлено договором перевозки груза
|Утрата, недостача или повреждение груза, принятого экспедитором — ст. 7 №87-ФЗ
|Экспедитор
|Возмещение суммы, пропорциональной объявленной ценности или её части от недостающей или испорченной части груза. Если она не была указана в договоре, экспедитор должен выплатить документально подтверждённую стоимость товара.
Как взаимодействуют экспедиторы и перевозчики
Взаимодействие начинается с момента получения экспедитором заявки от клиента. Экспедитор анализирует параметры груза, маршрут, сроки и требования к доставке.
Затем экспедитор подбирает подходящего перевозчика. Критерии выбора могут включать:
- наличие транспорта нужного типа;
- опыт работы с аналогичными грузами;
- репутацию транспортной компании или самого водителя;
- тарифы.
После выбора перевозчика экспедитор направляет ему заявку на перевозку, в которой указывает все существенные условия сделки. На её основании перевозчик подтверждает возможность выполнения рейса и согласовывает детали.
Далее экспедитор координирует процесс подготовки к погрузке:
- контролирует, чтобы перевозчик прибыл в назначенное время;
- проверяет наличие у водителя необходимых документов;
- организует помощь в погрузочно-разгрузочных работах при необходимости.
В момент передачи груза на владение экспедитор или его представитель оформляет экспедиторскую расписку и электронную транспортную накладную. Эти документы фиксируют факт приёма груза и переход ответственности.
Во время перевозки экспедитор отслеживает движение транспорта, используя системы спутникового мониторинга или регулярные отчёты от водителя. Если возникают форс-мажорные ситуации, экспедитор оперативно информирует клиента и совместно с перевозчиком ищет решение:
- организует замену транспорта;
- корректирует график;
- согласовывает новые условия доставки.
При завершении рейса перевозчик передаёт груз получателю, который подписывает электронную транспортную накладную через систему ЭДО. Экспедитор получает завершённый ЭТрН и остальные закрывающие документы в цифровом виде, на их основе формирует отчёт для клиента. Окончательный расчёт с перевозчиком производится на основании данных, зафиксированных в электронном документообороте.