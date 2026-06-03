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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

Чем экспедитор отличается от перевозчика

В логистике термины «экспедитор» и «перевозчик» нередко используют как взаимозаменяемые, хотя их роли и зоны ответственности принципиально различаются. Точка Банк расскажет, чем экспедитор отличается от перевозчика, какие задачи они решают и какие документы необходимо с ними заключать для безопасности сделки.

03.06.2026
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Автор

Коротко
Экспедитор и перевозчик — ключевые участники логистической цепочки, которые выполняют принципиально разные функции.
Экспедитор организует доставку под ключ — подбирает маршрут и транспорт, оформляет документы и следит за всем процессом передвижения груза. Также он может принимать его во владение. При международных или сложных перевозках экспедитор занимается таможней, страхованием и поиском иностранных партнёров. 
Перевозчик физически доставляет товар до клиента на своём или арендованном транспорте.
Документальное оформление также различается: экспедитор выдаёт экспедиторскую расписку и отчёт, а перевозчик — электронную транспортную накладную и путевой лист.

Понимание этих различий помогает правильно составить договор, распределить ответственность и избежать дополнительных расходов на грузоперевозку.

Кто такие экспедитор и перевозчик

Экспедитор — это индивидуальный предприниматель или компания, которые организуют и контролируют перевозку грузов от отправителя к получателю. 

Перевозчик — это человек, который непосредственно транспортирует грузы или пассажиров на собственном или арендованном транспорте.

В чём разница между экспедитором и перевозчиком

КритерийЭкспедиторПеревозчик
Основная функция Координация, планирование и контроль Непосредственная транспортировка
ТранспортОбычно не имеет своего автопаркаВладеет или арендует транспортное средство, на котором доставляет товар до получателя
Ответственность— За организацию процесса грузоперевозки.

— За оформление документов.

— За сохранность груза, если он принимает его во владение 		За сохранность груза во время рейса
Какие документы подписывает— Экспедиторские документы — договор, поручение и расписки.

— Акты выполненных работ.

— Сопроводительные документы.

— Электронные транспортные накладные — в случае принятия груза во владение

— Транспортные накладные.

— Путевые листы.

— Акты приёмки и передачи груза

КлиентРаботает напрямую с грузоотправителемРаботает с экспедитором и грузоотправителем
Риски Ошибки в логистике, документации и сроках доставки груза Аварии, поломки транспорта и хищение груза в пути

Права и обязанности экспедитора

Согласно статье 4 Федерального закона от 30.06.2003 №87-ФЗ, главная обязанность экспедитора — оказать услуги заказчику в соответствии с договором транспортной экспедиции:

  • организовать перевозку груза — выбрать вид транспорта, маршрут и перевозчика;
  • оформить транспортные документы — накладные, таможенные декларации и страховки;
  • отслеживать движение груза в режиме реального времени;
  • решать возникающие проблемы в пути — задержки, повреждения и изменения маршрута;
  • координировать погрузочно-разгрузочные работы;
  • взаимодействовать с клиентом и рассказывать ему о ходе транспортировки.

Важно: начиная с 1 марта 2026 года, все экспедиторы обязаны внести данные о своей деятельности в Реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности в течение 60 дней. Для этого необходимо:

  1. Получить электронную подпись в ФНС или аккредитованном удостоверяющем центре.
  2. На Госуслугах подать уведомление о регистрации и предоставить данные — название, ОГРН, ИНН, юридический адрес, телефон, электронную почту и коды ОКВЭД. Если вы не можете сделать это в электронном виде, отправьте заполненную форму заказным письмом в Ространснадзор.

В течение пяти рабочих дней ведомство рассмотрит уведомление, проверит сведения и пришлёт подтверждение о включении в реестр.    

Основные права экспедитора описаны в статье 3 Федерального закона №87-ФЗ. Экспедитор: 

  • может отступить от поручений клиента, если это необходимо в его интересах;
  • сам выбирает способ исполнения заказа, если клиент не дал жёстких указаний, и привлекает субподрядчиков — перевозчиков и грузчиков;
  • запрашивает у клиента достоверные данные о товаре и имеет право отказаться от исполнения поручения, если груз запрещён к перевозке;
  • получает вознаграждение за свои услуги и имеет право удерживать груз до оплаты, если это прямо предусмотрено договором;
  • может застраховать риск своей ответственности за нарушение договора транспортной экспедиции.
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Права и обязанности перевозчика

Права перевозчика:

  • получать плату за услуги в размере и порядке, указанных в договоре;
  • требовать деньги за дополнительные услуги — погрузку, хранение и простой;
  • удерживать груз до оплаты, если это предусмотрено договором;
  • отказаться от перевозки, если груз не соответствует заявленным характеристикам или отсутствуют необходимые документы для перевозки;
  • приостановить перемещение товара при угрозе безопасности — погодные условия или блокировка дорог.

Обязанности перевозчиков регулируются главой 40 ГК РФ. Согласно закону они должны:

  • принимать груз к перевозке после проверки документов и внешнего состояния;
  • обеспечивать надлежащие условия — температурный режим, защиту от влаги, вибрации и хищений;
  • доставлять груз в целости, в срок и в пункт назначения;
  • выдавать отправителю электронную транспортную накладную;
  • заполнять путевой лист, фиксировать время отправления и прибытия, а также показания одометра;
  • уведомлять о задержках, изменениях маршрута и авариях;
  • сообщать о прибытии груза и готовности к выгрузке;
  • при повреждении груза — составить коммерческий акт совместно с получателем.

Важно: с 1 марта 2027 года все ИП и компании, которые занимаются транспортировкой грузов, должны войти в Реестр перевозчиков. В 2026 году это делать необязательно. 

Документы с экспедитором, необходимые для грузоперевозок

Договор транспортной экспедиции — это основное соглашение, которое составляется между клиентом и экспедитором. Это регулирует приказ Минтранса РФ от 11.02.2008 №23

В договоре одна сторона обязуется за вознаграждение от второй стороны организовать перевозку груза.

Вместе с договором составляется три документа:

  • поручение экспедитору — описываются задачи и услуги, а также указываются данные о самом грузе;
  • экспедиторская расписка — подтверждает, что экспедитор принял груз от клиента или грузоотправителя во владение и готов к его перевозке;
  • складская расписка — фиксирует, что экспедитор принял груз от клиента на хранение на свой склад или складской терминал.

Дополнительно экспедитор и клиент могут составить:

  • отчёт о затратах — на организацию и контроль перевозки;
  • акт и счёт-фактуру об экспедиторских услугах. 

Документы с перевозчиком, необходимые для грузоперевозок

При взаимодействии напрямую с перевозчиком нужно оформить:

  • договор перевозки — фиксирует тарифы, порядок расчётов, сроки доставки и распределение ответственности между сторонами;
  • заказ-заявку — включает сведения для согласования условий перевозки груза автомобильным транспортом между грузоотправителем и перевозчиком. С 1 сентября 2026 года документ должен оформляться в электронном виде;
  • транспортную накладную — подтверждает факт приёма груза перевозчиком. В ней также содержится информация о грузоотправителе, получателе, характеристиках груза, маршруте и условиях доставки. С 1 сентября 2026 года все транспортные накладные должны оформляться в электронном виде;
  • путевой лист — нужен для учёта работы водителя и транспортного средства. Он заполняется самим перевозчиком и предъявляется сотрудникам ГИБДД при необходимости. В путевом листе фиксируются данные о предрейсовом медицинском осмотре водителя, техническом состоянии автомобиля, маршруте, времени отправления и прибытия;
  • акт приёма-передачи — фиксирует факт доставки и состояние груза. Этот документ особенно важен при возникновении споров. Если груз прибыл с дефектами, именно он служит основанием для составления коммерческого акта и направления претензии перевозчику.
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Экспертное мнение

С точки зрения бухгалтерии важно чётко разделять роли экспедитора и перевозчика, потому что от этого зависит, какие документы оформляются и кто несёт ответственность за этапы доставки.


На практике чаще всего ошибки возникают в транспортных накладных и договорах. Из-за этого потом сложно доказать, на каком этапе возникли убытки или задержки.

Для упрощения работы с документами и снижения ошибок удобно использовать Транспортный ЭДО от Точка Банк — он помогает обмениваться и подписывать транспортные документы с перевозчиками и экспедиторами в электронном виде и отслеживать их статус.

Дарья ЖуковскаяЭксперт Транспортного ЭДО от Точка Банка

Ответственность участников грузоперевозок

Тип нарушенияКто отвечаетРазмер ответственности
Утрата или повреждение груза — ч. 7 ст. 34 №259-ФЗПеревозчикШтраф в размере стоимости утраченного или испорченного груза 
Просрочка доставки груза — ч. 11 ст. 34 №259-ФЗ Перевозчик9% провозной платы за каждые сутки просрочки, если иное не установлено договором перевозки груза
Утрата, недостача или повреждение груза, принятого экспедитором — ст. 7 №87-ФЗ ЭкспедиторВозмещение суммы, пропорциональной объявленной ценности или её части от недостающей или испорченной части груза. Если она не была указана в договоре, экспедитор должен выплатить документально подтверждённую стоимость товара.

Как взаимодействуют экспедиторы и перевозчики

Взаимодействие начинается с момента получения экспедитором заявки от клиента. Экспедитор анализирует параметры груза, маршрут, сроки и требования к доставке.

Затем экспедитор подбирает подходящего перевозчика. Критерии выбора могут включать: 

  • наличие транспорта нужного типа;
  • опыт работы с аналогичными грузами;
  • репутацию транспортной компании или самого водителя;
  • тарифы.

После выбора перевозчика экспедитор направляет ему заявку на перевозку, в которой указывает все существенные условия сделки. На её основании перевозчик подтверждает возможность выполнения рейса и согласовывает детали.

Далее экспедитор координирует процесс подготовки к погрузке: 

  • контролирует, чтобы перевозчик прибыл в назначенное время;
  • проверяет наличие у водителя необходимых документов;
  • организует помощь в погрузочно-разгрузочных работах при необходимости. 

В момент передачи груза на владение экспедитор или его представитель оформляет экспедиторскую расписку и электронную транспортную накладную. Эти документы фиксируют факт приёма груза и переход ответственности.

Во время перевозки экспедитор отслеживает движение транспорта, используя системы спутникового мониторинга или регулярные отчёты от водителя. Если возникают форс-мажорные ситуации, экспедитор оперативно информирует клиента и совместно с перевозчиком ищет решение: 

  • организует замену транспорта;
  • корректирует график;
  • согласовывает новые условия доставки.

При завершении рейса перевозчик передаёт груз получателю, который подписывает электронную транспортную накладную через систему ЭДО. Экспедитор получает завершённый ЭТрН и остальные закрывающие документы в цифровом виде, на их основе формирует отчёт для клиента. Окончательный расчёт с перевозчиком производится на основании данных, зафиксированных в электронном документообороте.

Вопросы по теме

Кто именно физически перевозит груз: экспедитор или перевозчик?

Груз транспортирует перевозчик – на своём или арендованном транспорте.

Какой вид транспорта и автопарк обычно есть у экспедитора, а какой у перевозчика?

У экспедитора, как правило, нет собственного автопарка для перевозки грузов. Его активы — это офис, персонал, ПО для логистики и база надёжных партнёров. В редких случаях у экспедитора может быть пара автомобилей для курьерской доставки документов или мелких грузов по городу.


У перевозчика автопарк — это основной актив. В зависимости от специализации перевозчика в нём могут быть:


— автомобильный транспорт — фуры, полуприцепы, рефрижераторы, бортовые машины и грузовики;


— железнодорожный транспорт — вагоны, платформы и цистерны;


— воздушный или водный транспорт — самолёты и суда. Они чаще встречаются у крупных логистических операторов.

Какой договор заключается с экспедитором и какой с перевозчиком?

С экспедитором заключается договор транспортной экспедиции, в котором прописывается вся организация доставки: 


— подбор маршрута и перевозчика;


— оформление документов;


— контроль за движением груза. 


С перевозчиком заключается договор перевозки. Его предмет — физическая транспортировка груза из пункта А в пункт Б. 

Кто отвечает за сохранность груза: экспедитор или перевозчик?

Перевозчик отвечает за сохранность груза непосредственно в пути и соблюдение сроков доставки.

Какие дополнительные услуги чаще всего оказывает экспедитор, а какие перевозчик?

Экспедитор чаще всего оказывает следующие дополнительные услуги:


— таможенное оформление — подготовка деклараций, сопровождение на таможне и уплата пошлин;


— страхование груза — подбор страховой программы и оформление полиса;


— складская логистика — хранение и маркировка;


— документационное сопровождение — оформление сертификатов, разрешений и ветеринарных свидетельств;


— мультимодальные перевозки — организация доставки с участием нескольких видов транспорта под единым контролем;


— управление финансами — оплата фрахта, портовых сборов и штрафов от имени клиента с последующим отчётом;


— юридическая поддержка — помощь в составлении претензий и представление интересов клиента при спорах;


— трекинг и информирование — предоставление клиенту доступа к системе мониторинга и регулярных отчётов о статусе груза.


Перевозчик же, как правило, сосредоточен исключительно на физической транспортировке и базовых операциях — погрузка, выгрузка и крепление груза.

Может ли одна компания быть одновременно и экспедитором и перевозчиком?

Да, многие крупные логистические компании совмещают обе функции:


— имеют собственный автопарк, выступая как перевозчик;


— оказывают услуги по организации комплексных доставок как экспедитор.


В таких случаях организация может везти груз на своих машинах, а для более сложных маршрутов привлекать субподрядчиков, выступая уже как экспедитор.


Важно: юридически роли всё равно разделяются. По одному договору компания может отвечать за организацию доставки, по другому — за физическую перевозку. Это необходимо для правильного оформления документов и определения пределов ответственности.

Когда лучше обращаться к экспедитору, а когда к перевозчику?

К экспедитору лучше обращаться, если:


— сложная или международная доставка — нужно задействовать несколько видов транспорта, пройти таможню и оформить необходимые сертификаты;


— нет времени управлять логистикой самостоятельно — нужен единый исполнитель под ключ;


— надо везти нестандартный груз — опасный, крупногабаритный или температурный, на который требуются специальные разрешения и условия;


— нужна единая точка ответственности, чтобы не разбираться с каждым перевозчиком отдельно при проблемах;


— есть сборные грузы, при которых нужно консолидировать партию с другими отправителями для экономии.


К перевозчику лучше обращаться, если:


— простая доставка от двери до двери по одному виду транспорта, например фура Москва — Санкт-Петербург;


— у вас уже налажена логистика, и нужен только транспорт, документы, таможню, склад вы контролируете сами;


— хотите сэкономить, исключив посредника, — готовы самостоятельно искать, проверять и координировать исполнителей;


— регулярные рейсы по одному маршруту — нет смысла платить за организацию, если процесс уже отлажен.

Какие документы подтверждают экспедиторская расписка и электронная транспортная накладная?

Экспедиторская расписка подтверждает, что экспедитор принял груз во владение от клиента для организации его перевозки. Она фиксирует: 


— факт приёма;


— дату, место и состояние груза;


— характеристики товара — вес, количество мест и упаковку;


— переход ответственности за сохранность к экспедитору.


Электронная транспортная накладная подтверждает, что груз принят перевозчиком к физической перевозке и доставлен получателю. В ней прописываются:


— условия договора перевозки;


— маршрут;


— данные отправителя и получателя;


— параметры груза.

Кто организует маршрут, подбирает транспортные средства и заключает договоры с другими перевозчиками?

Всеми организационными моментами перевозки занимается именно экспедитор.

Чем отличается сфера ответственности экспедитора и перевозчика?

Экспедитор отвечает за то, чтобы доставка была правильно организована. А перевозчик — за то, чтобы груз доехал целым и в срок. Если проблема в документах или координации — виноват экспедитор; если в дороге случились авария, хищение или порча — перевозчик.

Какие функции выполняет экспедитор при международных перевозках?

При международных перевозках экспедитор берёт на себя всю сложную организацию — от таможни и документов до координации иностранных подрядчиков, а именно:


— подготовку деклараций и сертификатов;


— оформление международной накладной;


— координацию перевозки с учётом нескольких видов транспорта, например на машине, потом на самолёте, потом снова на машине;


— страхование груза;


— валютные расчёты;


— трекинг перевозки;


— решение нештатных ситуаций.


Его основная задача — чтобы клиент получил груз под ключ без необходимости разбираться в нюансах каждого этапа.

Можно ли заменить экспедитора прямым договором с перевозчиком?

Да, экспедитора можно заменить прямым договор с перевозчиком. 


Плюсы:


— экономия на вознаграждении экспедитора;


— прямой контроль — общение напрямую с водителем и диспетчером, без посредников.


Минусы:


— затраты на поиск транспорта и проверку работы перевозчика;


— самостоятельное заполнение всех документов — шанс допустить ошибку;


— сложности при разбирательствах — придётся самому разбираться с перевозчиком в случае возникновения форс-мажорной ситуации.

Как правильно оформлять договоры, если экспедитор сам привлекает перевозчиков?

При работе через экспедитора, который привлекает перевозчиков, договоры оформляются по следующей схеме:


— договор транспортной экспедиции — указываются право экспедитора на привлечение перевозчиков, форма ответственности и порядок отчёта;


— договор перевозки между экспедитором и перевозчиком — фиксируются маршрут, сроки и ответственность сторон.

Какие услуги экспедитора обычно включают в стоимость, а что требует отдельной оплаты?

На практике в базовую стоимость входят организация и контроль доставки:


— подбор маршрута и согласование сроков;


— поиск и привлечение перевозчиков;


— оформление базовых документов — электронная транспортная накладная, экспедиторская расписка и отчёт экспедитора;


— информирование клиента о передвижении груза;


— решение оперативных вопросов с водителем и складом. 


Отдельно оплачиваются таможня, страхование, склад и спецразрешения.

Какие признаки указывают на то, что компания ведёт себя как экспедитор, а не как чистый перевозчик?

1. Нет собственного автопарка, но компания организует перевозки любым транспортом — автомобильным, железнодорожным, авиационным, морским.


2. Предлагает комплекс услуг — не только привезти, но и оформить таможню, застраховать груз, разместить на складе, подготовить документы.


3. Выдаёт экспедиторскую расписку при приёме груза — это документ, характерный именно для экспедиционной деятельности.


4. Работает по договору транспортной экспедиции, а не по договору перевозки.


5. Координирует несколько подрядчиков — привлекает разных перевозчиков, склады и брокеров под одну задачу.


6. Выступает единой точкой контакта — например, клиент общается только с экспедитором, а не с каждым исполнителем отдельно.


7. Формирует цену как комплексную: в счёте — не только фрахт, но и вознаграждение за организацию, документооборот, координацию.


8. Берёт на себя ответственность за процесс, а не только за сохранность груза в пути — например, за ошибки в документах или задержку из-за плохой координации.

Как отличить экспедитора без своего транспорта от перевозчика в коммерческом предложении?

Если в предложении вы видите упор на организацию, подбор, комплексное решение и договор экспедиции — это экспедитор. Если логистическая компания делает акцент только на собственный транспорт, подачу машины, ставки за километр и договор перевозки — это перевозчик. 


Практический совет — в случае возникновения сомнений прямо спросите: «Это ваш транспорт или вы привлекаете партнёров?»

 

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