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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

В чём разница ТТН и ЭТрН

Грузовые перевозки в 2026 году — это уже не просто доставка товара из точки А в точку Б, а чётко выстроенный документооборот с жёсткими требованиями. На практике компании по-прежнему путают электронную транспортную накладную (ЭТрН) и товарно-транспортную накладную (ТТН): считают их взаимозаменяемыми, оформляют «на всякий случай» или, наоборот, не оформляют вовсе.

16.02.2026
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Ошибки в транспортном документообороте бизнесу обходятся дорого — от штрафов до отказа в вычетах и признании расходов. В этой статье Точка Банк разберёт, чем ЭТрН отличается от ТТН, когда и какой документ обязателен и как выстроить оформление перевозочных документов без лишних рисков.

Коротко
С сентября 2026 года ключевым документом для перевозок становится электронная транспортная накладная (ЭТрН). Она обязательна для всех перевозок с привлечением перевозчика и оформляется в электронном виде через операторов ИС ЭПД с передачей данных в ГИС ЭПД. ЭТрН фиксирует сам факт перевозки, этапы приёмки и передачи груза и используется для подтверждения транспортных расходов и вычетов НДС.
Товарно‑транспортная накладная (ТТН) — это отдельный первичный документ, который обязателен в основном при перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции. В остальных случаях её применение необязательно и зависит от решения компании. ЭТрН и ТТН не заменяют друг друга и применяются в разных ситуациях. Ошибки в выборе и оформлении документов приводят к штрафам и налоговым рискам.

Электронная транспортная накладная (ЭТрН)

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) — это электронная версия привычной бумажной транспортной накладной. Она фиксирует перевозку груза в цифровом виде. Такой формат делает перевозки понятнее и прозрачнее для всех участников.

Основная цель обязательной ЭТрН — навести порядок в сфере грузоперевозок. Государство снижает количество нарушений и усиливает контроль. Бизнес при этом сокращает затраты на документооборот и работу с бумагами.

Все электронные транспортные накладные будут передаваться в государственную систему — ГИС ЭПД. Это единое пространство для контроля перевозок.

Помимо ЭТрН появятся и другие электронные перевозочные документы.

Например, заказ-заявка, экспедиторские и иные документы, используемые при организации перевозки.

Такие документы также потребуется направлять в ГИС ЭПД.

Обязательные электронные документы затронут не только автоперевозки. На электронный формат перейдут железнодорожные и авиаперевозки. Документы по этим перевозкам тоже будут передаваться в ГИС ЭПД.

С 1 сентября 2026 года ЭТрН станет обязательной для всех видов перевозок.

При этом возможность оформления документов на бумаге сохранится в отдельных случаях, которые должен определить Минтранс.

Предполагается, что это будут исключительные ситуации — например, перевозки в местности без устойчивой связи или отдельные категории специальных грузов.

Конкретные условия станут известны после выхода соответствующих приказов Минтранса.

Экспедиторские компании обязаны подать уведомление о своей деятельности на платформе «ГосЛог» до 1 марта 2026 года.

При этом для действующих экспедиторов предусмотрен переходный период продолжительностью 60 дней, в течение которого они могут пройти регистрацию без ограничений.

После завершения переходного периода работа с ЭТрН без подачи уведомления будет невозможна.

Когда требуется документ

Электронную транспортную накладную должны оформлять все участники перевозки:

  • грузоотправитель; 
  • грузополучатель; 
  • перевозчик; 
  • экспедитор. 

Каждый участник заполняет свою часть документа. После этого документ подписывается электронной подписью — УКЭП или УНЭП через ГосКлюч.

Обмен документами проходит через операторов ИС ЭПД. Эти операторы включены в реестр Минтранса. Именно через них данные передаются в ГИС ЭПД и между участниками перевозки.

Правила составления и заполнения ЭТрН

Электронная транспортная накладная состоит из разделов — титулов. Каждый титул заполняет конкретный участник перевозки. Это позволяет зафиксировать все этапы перевозки без лишних споров.

ТитулСодержание
Т1Заполняет грузоотправитель.

В нём указывают сведения о сторонах перевозки, транспортном средстве, грузе и водителе. Этот раздел формирует основу всей накладной
Т2Оформляет перевозчик.

Здесь фиксируют факт приёмки груза и его состояние при отправке. Эти данные подтверждают, в каком виде груз был принят к перевозке
Т3Заполняет грузополучатель.

В нём отражают приёмку груза и его состояние при получении. Этот раздел важен для подтверждения сохранности груза
Т4Оформляет перевозчик.

 Он подтверждает факт передачи груза получателю. После заполнения этого титула перевозка считается завершённой

Дополнительно могут заполняться необязательные титулы. Они нужны для отражения изменений по оплате перевозки, маршруту или замене водителя и транспорта. Такие титулы используются при необходимости.

Формат документа ЭТрН повторяет форму бумажного документа ТН.

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Преимущества обязательной ЭТрН

Обязательная электронная транспортная накладная — это шаг к полной цифровизации грузоперевозок. Она упрощает контроль, снижает ошибки и ускоряет работу всех участников. Разберём плюсы ЭТрН для бизнеса.

ПлюсыЧто даёт
ЭТрН значительно ускоряет работуБумажные документы могут оформляться и пересылаться неделями. Электронная накладная создаётся быстро, а данные сразу видны всем участникам перевозки
Риск потери документов исчезаетВся информация хранится в системе и доступна в любое время. Можно отследить статус накладной и движение груза онлайн
Работа становится удобнее и прощеДокументы автоматически передаются в ФНС и Ространснадзор. Водителю не нужно возить бумаги — достаточно показать QR‑код инспектору
Электронные накладные снижают расходыНе нужно тратиться на бумагу, печать и отправку документов. Все процессы проходят в цифровом виде
Экономится время сотрудниковЭлектронная накладная заполняется за несколько минут

Сложности перехода на ЭТрН

Переход на электронные транспортные накладные даёт много плюсов. Но на практике бизнес сталкивается с рядом трудностей. Их важно учитывать заранее, чтобы избежать ошибок и сбоев.

На что стоит обратить вниманиеПояснения
Выбор сервиса для работы Нужно подобрать систему, где удобно оформлять ЭТрН и другие перевозочные документы. Не все сервисы одинаково понятны и стабильны
Перестройка внутренних процессовКомпании приходится менять привычную схему работы с документами. Часто требуется интеграция ЭДО с бухгалтерией и другими корпоративными системами
Обучение сотрудниковРаботникам нужно объяснить новые правила и порядок действий. Для этого придётся разработать инструкции и локальные нормативные акты
Работа с контрагентамиЕсли партнёр не внесён в реестр участников транспортно‑экспедиционной деятельности, работать с ним нельзя. В таком случае бизнесу придётся искать новых контрагентов

Подготовка к переходу на ЭТрН

С 1 сентября 2026 года ЭТрН станет обязательной для всех участников перевозок. Компаниям придётся изменить привычные процессы: от работы с документами до взаимодействия с сотрудниками и партнёрами. 

Шаг 1. Проведите аудит логистических процессов.

Оцените, как сейчас оформляются перевозки и документы. Посмотрите, где используется бумага и ручной ввод данных. Определите процессы, которые нужно перевести в электронный формат в первую очередь.

Шаг 2. Выберите сервис для работы с ЭПД.

Система должна быть понятной и удобной для сотрудников и водителей. Важно, чтобы она не усложняла работу, а упрощала её. 

Шаг 3. Проверьте наличие электронных подписей.

Электронная подпись нужна всем сотрудникам, которые будут оформлять и подписывать документы. Без неё работать с ЭТрН невозможно. Лучше проверить это заранее и оформить подписи при необходимости.

Шаг 4. Обучите сотрудников.

Сотрудникам важно объяснить новый порядок действий. Для этого сформируйте инструкции и пошаговые материалы по работе с ЭТрН.

Шаг 5. Протестируйте оформление ЭТрН.

Проведите несколько тестовых перевозок в электронном формате. Это поможет выявить ошибки и слабые места. Заодно вы отработаете нештатные ситуации, например проблемы со связью или корректировкой документов.

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Шаг 6. Согласуйте новые правила с контрагентами.

Обсудите переход на ЭТрН с перевозчиками, экспедиторами и грузоотправителями. Договоритесь о порядке обмена документами и ответственности сторон. При необходимости обновите договоры с учётом электронного документооборота.

Когда не нужно оформлять ЭТрН

Электронная транспортная накладная оформляется не во всех случаях. Если нет договора перевозки и не привлекается сторонний перевозчик, ЭТрН не требуется. Электронный формат не меняет эти правила.

Если поставщик везёт товар покупателю на своём транспорте, а доставка не выделена как отдельная услуга, ЭТрН не требуется. То же самое относится к самовывозу, когда покупатель сам забирает товар со склада.

В таких ситуациях стороны могут оформить ЭТрН по своему желанию. Это может быть удобно для внутреннего контроля. Но закон делать это не обязывает.

В случае когда ЭТрН не требуется, расходы на перевозку всё равно нужно подтверждать. Для этого подойдут другие документы: 

  • договор;
  • акт;
  • путевой лист.

Эти документы используют для налогового и бухгалтерского учёта.

Товарно-транспортная накладная (ТТН)

Товарно-транспортная накладная по форме №1-Т — это первичный учётный документ. Он используется для оформления перевозки товарно-материальных ценностей. 

ТТН часто путают с транспортной накладной (ТН), но это разные документы. Транспортная накладная подтверждает договор перевозки груза. Для подтверждения расходов на доставку обычно достаточно именно транспортной накладной.

Оформлять ТТН нужно не всегда. В большинстве случаев она не является обязательной. Исключение — перевозка этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

При перевозке алкоголя ТТН по форме №1-Т обязательна. В таком случае документ оформляют на каждого грузополучателя и на каждую отдельную доставку.

Унифицированная форма ТТН

Товарно-транспортная накладная имеет утверждённый бланк — форму №1-Т.

Когда ТТН обязательна

ТТН нужно оформлять при перевозке этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции. Вид транспорта и направление перевозки значения не имеют. Документ обязателен и при поставке, и при возврате товара, и при перемещении между подразделениями.

Только ТТН подтверждает законность оборота такой продукции. Она требуется независимо от наличия товарной накладной. 

При проверке водителя инспектором ГИБДД ТТН должна быть при себе. Без неё перевозка алкоголя считается нарушением. Помимо ТТН водитель обязан предъявить стандартный комплект документов.

К ним относятся: 

  • водительское удостоверение; 
  • документы на автомобиль; 
  • полис ОСАГО; 
  • путевой лист. 

Отсутствие любого из этих документов может повлечь штраф.

Нужна ли ТТН в остальных случаях

Если груз не относится к алкогольной продукции, оформлять ТТН необязательно. Закон этого не требует, но и не запрещает. Решение принимает руководитель компании.

Грузоотправитель может использовать ТТН дополнительно к транспортной накладной. Но чаще применяют другие документы. Для учёта товара используют ТОРГ-12 или УПД, а для услуг перевозки — транспортную накладную.

Выбранный порядок документооборота нужно зафиксировать. Для этого издают приказ и отражают решение в учётной политике. 

Кто и как оформляет ТТН

ТТН составляет грузоотправитель. Документ оформляют на каждого грузополучателя и на каждую поездку автомобиля. Это правило действует даже при перевозке между собственными складами или филиалами.

При заполнении ТТН важно указать все обязательные реквизиты. Неполный документ считается оформленным с нарушениями.

Если перевозка осуществляется по договору автоперевозки, транспортная накладная всё равно обязательна. Оформление ТТН при перевозке алкоголя не заменяет транспортную накладную. В таких случаях требуются оба документа.

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Как заполнить ТТН 

Товарно-транспортная накладная оформляется по унифицированной форме. Документ состоит из двух разделов: товарного и транспортного. Каждый из них выполняет свою задачу и заполняется разными участниками перевозки.

Товарный раздел

Товарный раздел отражает отношения между грузоотправителем и грузополучателем. Его заполняет отправитель груза. В разделе указывают наименование товара, количество, качество, стоимость и сопроводительные документы.

На основании этих данных грузоотправитель списывает товар. Грузополучатель, в свою очередь, принимает и учитывает его на складе. Этот раздел важен для бухгалтерского и складского учёта.

Транспортный раздел

Транспортный раздел описывает саму перевозку груза. Он фиксирует отношения между заказчиком перевозки и перевозчиком. Раздел заполняют совместно отправитель, перевозчик и получатель.

В этом разделе указывают даты и время перевозки, маршрут и продолжительность рейса. Также здесь отражают дополнительные услуги и особенности доставки. Эти сведения нужны для учёта расходов на перевозку.

В чём разница ЭТрН и ТТН

В 2026 году главное отличие между ЭТрН и ТТН — их юридический статус и обязательность применения. Закон чётко разделяет, какой документ и в каких случаях можно использовать. Для предпринимателя это вопрос не удобства, а налоговых рисков.

ХарактеристикиЭТрНТТН
ПрименениеДля всех перевозок с 01.09.2026Для алкогольной продукции
ФорматЦифраЦифра
Учёт налоговВычеты НДСФакт сделки по товару

Вопросы по теме

Какие обязательные разделы содержатся в каждой из накладных ЭТрН и ТТН?

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) состоит из обязательных титулов, которые последовательно оформляются и подписываются участниками перевозки:


— Титул 1. Грузоотправитель — сведения о сторонах перевозки, договоре, грузе, транспортном средстве, водителе, а также месте и времени погрузки.


— Титул 2. Перевозчик — погрузка — подтверждение приёма груза к перевозке и возможные замечания по его состоянию.


— Титул 3. Грузополучатель — подтверждение приёмки груза, состояние груза при получении, дата и время приёмки.


— Титул 4. Перевозчик — выгрузка — подтверждение сдачи груза грузополучателю и фактическое время завершения перевозки.


Товарно-транспортная накладная (ТТН), форма №1-Т, включает два обязательных раздела:


— Товарный раздел — реквизиты отправителя и получателя, перечень товаров с количественными и стоимостными показателями, итоговые данные и подписи материально ответственных лиц.


— Транспортный раздел — сведения о транспортном средстве и водителе, маршрут перевозки, характеристики груза, а также данные о погрузочно-разгрузочных работах и времени движения.

Как оформлять накладные при перевозке с привлечением сторонних грузоперевозчиков?

При привлечении стороннего перевозчика оформление документов зависит от формата документооборота и вида перевозимого груза.


С 2022 года в России разрешено использовать электронные транспортные накладные (ЭТрН) через операторов электронного документооборота.


При этом с 1 сентября 2026 года ЭТрН станет обязательной для всех участников рынка, осуществляющих перевозки грузов.


Бумажная товарно-транспортная накладная (ТТН) в общем случае не требуется. Сейчас она обязательна в основном при перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции.


Для перевозки обычных грузов с привлечением стороннего перевозчика достаточно следующего комплекта документов:


—транспортная накладная (ТН) — подтверждает факт и условия перевозки;


— товарная накладная ТОРГ-12 или УПД — подтверждает отгрузку и переход права собственности на товар.

Нужно ли использовать ТТН при перевозке алкогольной продукции и почему?

Да, использование товарно-транспортной накладной при перевозке алкогольной и спиртосодержащей продукции является обязательным.


Это требование установлено Федеральным законом №171-ФЗ, который регулирует производство и оборот алкогольной продукции на территории РФ.


При отсутствии ТТН алкогольная продукция считается перевозимой незаконно.

Какие последствия могут быть при неправильном оформлении накладных для учёта и отчётности?

Неправильное оформление накладных может привести к существенным налоговым, административным и правовым рискам.


Последствия:


― штрафы и административная ответственность со стороны контролирующих органов;


― отказ в признании расходов при расчёте налога на прибыль;


― отказ в вычете НДС из-за ошибок или некорректных реквизитов;


― искажение бухгалтерской и налоговой отчётности, что может повлечь доначисления и проверки;


― споры с контрагентами, если документы не подтверждают факт перевозки или передачи товара;


― дисциплинарная ответственность сотрудников, ответственных за оформление первичных документов.

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ЭТрН и ТТН: в чём разница, отличия электронной транспортной и товарно-транспортной накладной — Точка Банк