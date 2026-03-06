ГосЛог с 2026 года: регистрация экспедиторов и перевозчиков

Точка Банк разберёт, кого коснутся изменения, в какие сроки нужно зарегистрироваться и как бизнесу подготовиться к новым требованиям.
Что такое ГосЛог
«ГосЛог» — это национальная цифровая транспортно-логистическая платформа. Она создаётся для систематизации данных о перевозках и участниках рынка, а также для перехода отрасли на единые цифровые стандарты работы.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2026 года №139 о запуске национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог».
Зачем создаётся платформа и как она будет работать
Платформа должна упростить практическую работу бизнеса. Через ГосЛог можно будет регистрировать деятельность, формировать и хранить перевозочные документы, обмениваться данными с контрагентами и государственными органами.
Система объединит реестры перевозчиков и экспедиторов, цифровые профили компаний и инструменты юридически значимого электронного документооборота. Это сократит количество бумажных процессов и снизит риски ошибок при передаче данных.
Как ГосЛог сделает рынок перевозок прозрачным и безопасным
В сфере перевозок по-прежнему много мошеннических схем. Участники рынка часто не защищены, потому что взаимодействие строится в основном на доверии и репутации. Даже пострадавшие компании нередко избегают судебных разбирательств: это долго, дорого и может привести к простоям, что для логистики критично.
Новая система позволит заказчикам выбирать перевозчиков и экспедиторов из официального реестра проверенных компаний. Появится возможность отслеживать груз в режиме реального времени и оперативно реагировать на отклонения. Экспедиторы будут сразу получать уведомления о проблемах с грузом, а документы не придётся дублировать для разных ведомств — накладные и счета сохранятся в системе и не потеряются.
Цифровизация и формирование устойчивого цифрового следа сделок помогут повысить прозрачность процессов и постепенно вывести отрасль в полноценное правовое поле.
Сроки запуска
Оператором платформы назначено Министерство транспорта Российской Федерации.
Первый этап запуска начнётся 1 марта 2026 года. С этой даты откроется реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности.
Индивидуальные предприниматели и организации смогут подать заявление на регистрацию через личный кабинет на портале «Госуслуги». На подачу уведомления отводится 60 календарных дней — с 1 марта 2026 года.
По планам Минтранса, полный запуск платформы и реализация всего функционала запланированы до 2030 года.
Электронный перевозочный документ (ЭПД)
Появление ГосЛога — это часть государственной программы по цифровизации логистики. Платформа будет работать с данными из ГИБДД, системы «Платон», и прежде всего из ГИС ЭПД.
ГИС ЭПД — это государственная система электронных перевозочных документов. Именно она станет основой для обмена данными.
С 1 сентября 2026 года все участники коммерческих грузоперевозок обязаны перейти на электронные перевозочные документы. Обязательными станут электронные транспортные накладные (ЭТрН), заказы-заявки (ЭЗЗ), экспедиторские документы, а также железнодорожные и авиационные накладные.
Форматы ЭТрН и ЭЗЗ уже утверждены ФНС и опубликованы на официальном сайте ведомства. Остальные форматы планируют утвердить в 2026 году. Это поможет установить единые правила для всех участников рынка.
Чтобы работать с электронными перевозочными документами, нужно подключиться к аккредитованному оператору ИС ЭПД. Это специальные операторы, которые умеют обрабатывать логистические документы. Они автоматически передают данные в ГИС ЭПД. Обычные операторы ЭДО такими функциями не обладают.
Регистрация экспедиторов в ГосЛог с 2026 года
Для регистрации нужна электронная подпись — КЭП или НЭП. Заявление подаётся через личный кабинет на Госуслугах. В уведомлении указывают основные сведения о компании или ИП:
- наименование;
- ОГРН (ОГРНИП);
- ИНН;
- адрес;
- коды ОКВЭД;
- сведения о руководителе;
- документы, подтверждающие право собственности ТС или законного владения (для перевозчиков).
Ространснадзор проверяет данные в течение пяти рабочих дней. Если нарушений нет, компанию автоматически включают в реестр и направляют подтверждение в личный кабинет.
Подробнее с формой можно ознакомиться на странице постановления.
Для включения в реестр нужно соответствовать требованиям Федерального закона от 07.06.2025 №140-ФЗ. Только при соблюдении этих условий компания сможет продолжить работу.
Реестр грузоперевозчиков на ГосЛоге
С 2027 года на платформе «ГосЛог» начнёт работать государственный реестр грузоперевозчиков. В него будут включать юридические лица и ИП, которые занимаются коммерческими автоперевозками. Контроль за реестром возложен на Ространснадзор. Требования установлены Федеральным законом от 29.12.2025 №520-ФЗ.
С 1 марта 2027 года регистрация станет обязательной для перевозчиков, работающих по договору перевозки или иному возмездному договору. Речь идёт о перевозках по дорогам общего пользования в России с использованием грузовиков массой от 3,5 тонны.
Для включения в реестр у компании должен быть назначен специалист по безопасности дорожного движения. Без указания сведений о нём и подтверждения аттестации регистрацию не одобрят.
Заявление подаётся через личный кабинет на Госуслугах и подписывается электронной подписью — УКЭП или УНЭП через Госключ. В заявке указывают основные данные о компании или ИП, сведения о транспортных средствах и информацию о перевозках.
После проверки Ространснадзор принимает решение и направляет его в личный кабинет. При одобрении компания получает выписку из реестра и может работать.
На регистрацию отводится 30 дней с момента вступления закона в силу. Если не подать заявление вовремя, оказывать услуги будет запрещено. Поэтому документы лучше подготовить заранее.
Как подготовиться к изменениям
Разберём пошагово, что нужно сделать бизнесу для адаптации к новым правилам.
Шаг 1. Выберите аккредитованного оператора ИС ЭПД.
Без него нельзя обмениваться электронными перевозочными документами и передавать данные в ГИС ЭПД. Список операторов размещён на сайте Минтранса.
Шаг 2. Оформите электронные подписи.
Руководителю и уполномоченным сотрудникам понадобится КЭП или НЭП. Подпись нужна для регистрации в реестрах и подписания документов. Обычно с перевозочными документами работают руководитель, бухгалтер и логист. Если документы подписывают сотрудники, им потребуется машиночитаемая доверенность (МЧД).
Водителям и кладовщикам понадобится простая электронная подпись для подтверждения операций и работы с документами в пути. Такая подпись создаётся непосредственно в используемом сервисе — отдельно оформить её или выпустить вне системы нельзя.
Шаг 3. Подключите контрагентов и протестируйте обмен.
ЭПД должны использовать все участники перевозки: отправитель, перевозчик и получатель. Компании могут работать через одного оператора или через разных. Если операторы разные, документы передаются через роуминг.
Шаг 4. Проверьте технику.
Водителям понадобятся смартфоны или планшеты. С их помощью они смогут подписывать документы и показывать QR-коды при проверках. Стабильный доступ к интернету требуется при оформлении и подписании документов, например пока водитель находится на складе. Во время движения транспортного средства интернет не обязателен: QR-код сохраняется на устройстве и может быть предъявлен даже при отсутствии связи.
Шаг 5. Обучите сотрудников.
Переход на электронные документы меняет привычные процессы. Бухгалтерам, логистам и водителям нужно объяснить новые правила. Проведите обучение и покажите, как формировать и отправлять документы. Подготовьте простые инструкции для рабочих мест.
Экспедиторам дополнительно нужно подготовиться к вступлению в реестр. Нужно получить электронную подпись и проверить соответствие требованиям. Также нужно собрать все данные о компании. Назначьте ответственного сотрудника, который займётся регистрацией и проконтролирует процесс.
Что вносить в реестр: три обязательных блока данных
Блок 1. Сведения о компании
В реестре указывают стандартные данные: название, ИНН, ОГРН, юридический адрес и контакты. Часть информации система подтянет автоматически из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Но ответственность за корректность данных лежит на компании.
Отдельное внимание уделите кодам ОКВЭД. В выписке должны быть указаны коды 49.41 и 49.42. Если их нет, в регистрации могут отказать.
Блок 2. Транспортные средства
В реестр включают все грузовики, которые используются для коммерческих перевозок. Неважно, находятся они в собственности или в аренде. Часть данных подтянется из базы ГИБДД по госномеру. Договоры аренды или лизинга нужно будет загрузить вручную.
Важно помнить, что аренда с экипажем не подходит для включения машины в реестр. Учитываются только собственность, аренда без экипажа, лизинг или безвозмездное пользование. Один автомобиль нельзя указать сразу в двух компаниях. Вносит транспорт тот, кто фактически его эксплуатирует.
|Основания владения
|Документ для подтверждения
|Срок действия записи
|Собственность
|ПТС,СТС
|Бессрочно
|Аренда (без экипажа)
|Договор аренды, акт приёма-передачи
|До окончания договора
|Лизинг
|Договор лизинга, акт приёма-передачи
|До окончания, выкупа
|Безвозмездное пользование
|Договор ссуды
|До окончания договора
Блок 3. Специалист по безопасности дорожного движения
В заявке обязательно указывают данные специалиста по безопасности дорожного движения (БДД). Он может работать в штате или по договору ГПХ. Один специалист вправе обслуживать несколько компаний. Но при проверке Ространснадзор оценивает, реально ли он выполняет свои обязанности.
Без данных об аттестованном специалисте заявление не примут. Это обязательное требование для всех перевозчиков.