ГосЛог с 2026 года: регистрация экспедиторов и перевозчиков

Точка Банк разберёт, кого коснутся изменения, в какие сроки нужно зарегистрироваться и как бизнесу подготовиться к новым требованиям.

Коротко Бизнесу нужно оформить электронную подпись, подключиться к оператору и подать заявление через Госуслуги. За несоблюдение сроков перевозчикам запретят работать. Новые правила направлены на легализацию и цифровизацию рынка грузоперевозок. С 2026 года запускается платформа «ГосЛог» и вводится обязательная регистрация экспедиторов и перевозчиков в государственных реестрах. Параллельно отрасль переводят на электронные перевозочные документы через ГИС ЭПД. Без подключения к оператору ИС ЭПД обмениваться электронными перевозочными документами будет нельзя.

Что такое ГосЛог

«ГосЛог» — это национальная цифровая транспортно-логистическая платформа. Она создаётся для систематизации данных о перевозках и участниках рынка, а также для перехода отрасли на единые цифровые стандарты работы.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2026 года №139 о запуске национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог».

Зачем создаётся платформа и как она будет работать

Платформа должна упростить практическую работу бизнеса. Через ГосЛог можно будет регистрировать деятельность, формировать и хранить перевозочные документы, обмениваться данными с контрагентами и государственными органами.

Система объединит реестры перевозчиков и экспедиторов, цифровые профили компаний и инструменты юридически значимого электронного документооборота. Это сократит количество бумажных процессов и снизит риски ошибок при передаче данных.

Как ГосЛог сделает рынок перевозок прозрачным и безопасным

В сфере перевозок по-прежнему много мошеннических схем. Участники рынка часто не защищены, потому что взаимодействие строится в основном на доверии и репутации. Даже пострадавшие компании нередко избегают судебных разбирательств: это долго, дорого и может привести к простоям, что для логистики критично.

Новая система позволит заказчикам выбирать перевозчиков и экспедиторов из официального реестра проверенных компаний. Появится возможность отслеживать груз в режиме реального времени и оперативно реагировать на отклонения. Экспедиторы будут сразу получать уведомления о проблемах с грузом, а документы не придётся дублировать для разных ведомств — накладные и счета сохранятся в системе и не потеряются.

Цифровизация и формирование устойчивого цифрового следа сделок помогут повысить прозрачность процессов и постепенно вывести отрасль в полноценное правовое поле.

Сроки запуска

Оператором платформы назначено Министерство транспорта Российской Федерации.

Первый этап запуска начнётся 1 марта 2026 года. С этой даты откроется реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности.

Индивидуальные предприниматели и организации смогут подать заявление на регистрацию через личный кабинет на портале «Госуслуги». На подачу уведомления отводится 60 календарных дней — с 1 марта 2026 года.

По планам Минтранса, полный запуск платформы и реализация всего функционала запланированы до 2030 года.

Электронный перевозочный документ (ЭПД)

Появление ГосЛога — это часть государственной программы по цифровизации логистики. Платформа будет работать с данными из ГИБДД, системы «Платон», и прежде всего из ГИС ЭПД.

ГИС ЭПД — это государственная система электронных перевозочных документов. Именно она станет основой для обмена данными.

С 1 сентября 2026 года все участники коммерческих грузоперевозок обязаны перейти на электронные перевозочные документы. Обязательными станут электронные транспортные накладные (ЭТрН), заказы-заявки (ЭЗЗ), экспедиторские документы, а также железнодорожные и авиационные накладные.

Форматы ЭТрН и ЭЗЗ уже утверждены ФНС и опубликованы на официальном сайте ведомства. Остальные форматы планируют утвердить в 2026 году. Это поможет установить единые правила для всех участников рынка.

Чтобы работать с электронными перевозочными документами, нужно подключиться к аккредитованному оператору ИС ЭПД. Это специальные операторы, которые умеют обрабатывать логистические документы. Они автоматически передают данные в ГИС ЭПД. Обычные операторы ЭДО такими функциями не обладают.

Регистрация экспедиторов в ГосЛог с 2026 года

Для регистрации нужна электронная подпись — КЭП или НЭП. Заявление подаётся через личный кабинет на Госуслугах. В уведомлении указывают основные сведения о компании или ИП:

наименование;

ОГРН (ОГРНИП);

ИНН;

адрес;

коды ОКВЭД;

сведения о руководителе;

документы, подтверждающие право собственности ТС или законного владения (для перевозчиков).

Ространснадзор проверяет данные в течение пяти рабочих дней. Если нарушений нет, компанию автоматически включают в реестр и направляют подтверждение в личный кабинет.

Подробнее с формой можно ознакомиться на странице постановления.

Для включения в реестр нужно соответствовать требованиям Федерального закона от 07.06.2025 №140-ФЗ. Только при соблюдении этих условий компания сможет продолжить работу.

Реестр грузоперевозчиков на ГосЛоге

С 2027 года на платформе «ГосЛог» начнёт работать государственный реестр грузоперевозчиков. В него будут включать юридические лица и ИП, которые занимаются коммерческими автоперевозками. Контроль за реестром возложен на Ространснадзор. Требования установлены Федеральным законом от 29.12.2025 №520-ФЗ.

С 1 марта 2027 года регистрация станет обязательной для перевозчиков, работающих по договору перевозки или иному возмездному договору. Речь идёт о перевозках по дорогам общего пользования в России с использованием грузовиков массой от 3,5 тонны.

Для включения в реестр у компании должен быть назначен специалист по безопасности дорожного движения. Без указания сведений о нём и подтверждения аттестации регистрацию не одобрят.

Заявление подаётся через личный кабинет на Госуслугах и подписывается электронной подписью — УКЭП или УНЭП через Госключ. В заявке указывают основные данные о компании или ИП, сведения о транспортных средствах и информацию о перевозках.

После проверки Ространснадзор принимает решение и направляет его в личный кабинет. При одобрении компания получает выписку из реестра и может работать.

На регистрацию отводится 30 дней с момента вступления закона в силу. Если не подать заявление вовремя, оказывать услуги будет запрещено. Поэтому документы лучше подготовить заранее.

Экспертное мнение Переход на ГосЛог и обязательные ЭПД — это не формальность, а реальное изменение рабочих процессов. Бизнесу важно заранее проверить коды ОКВЭД, электронные подписи и готовность сотрудников к работе с ЭТрН и ЭЗЗ. Ошибки в данных или отсутствие подключения к специализированному оператору ИС ЭПД могут привести к запрету на перевозки. Поэтому подготовку к новым требованиям лучше не откладывать.

Отдельно стоит выстроить процессы электронного документооборота внутри компании и с контрагентами. В сервисе ЭДО от Точка Банк можно подключить обмен счетами, актами и другими документами — без лишних программ и сложной интеграции. Это помогает упорядочить документооборот и снизить операционные риски при переходе на цифровой формат работы. Дарья Жуковская Эксперт-редактор по ЭДО от Точка Банк

Как подготовиться к изменениям

Разберём пошагово, что нужно сделать бизнесу для адаптации к новым правилам.

Шаг 1. Выберите аккредитованного оператора ИС ЭПД.

Без него нельзя обмениваться электронными перевозочными документами и передавать данные в ГИС ЭПД. Список операторов размещён на сайте Минтранса.

Шаг 2. Оформите электронные подписи.

Руководителю и уполномоченным сотрудникам понадобится КЭП или НЭП. Подпись нужна для регистрации в реестрах и подписания документов. Обычно с перевозочными документами работают руководитель, бухгалтер и логист. Если документы подписывают сотрудники, им потребуется машиночитаемая доверенность (МЧД).

Водителям и кладовщикам понадобится простая электронная подпись для подтверждения операций и работы с документами в пути. Такая подпись создаётся непосредственно в используемом сервисе — отдельно оформить её или выпустить вне системы нельзя.

Шаг 3. Подключите контрагентов и протестируйте обмен.

ЭПД должны использовать все участники перевозки: отправитель, перевозчик и получатель. Компании могут работать через одного оператора или через разных. Если операторы разные, документы передаются через роуминг.

Шаг 4. Проверьте технику.

Водителям понадобятся смартфоны или планшеты. С их помощью они смогут подписывать документы и показывать QR-коды при проверках. Стабильный доступ к интернету требуется при оформлении и подписании документов, например пока водитель находится на складе. Во время движения транспортного средства интернет не обязателен: QR-код сохраняется на устройстве и может быть предъявлен даже при отсутствии связи.

Шаг 5. Обучите сотрудников.

Переход на электронные документы меняет привычные процессы. Бухгалтерам, логистам и водителям нужно объяснить новые правила. Проведите обучение и покажите, как формировать и отправлять документы. Подготовьте простые инструкции для рабочих мест.

Экспедиторам дополнительно нужно подготовиться к вступлению в реестр. Нужно получить электронную подпись и проверить соответствие требованиям. Также нужно собрать все данные о компании. Назначьте ответственного сотрудника, который займётся регистрацией и проконтролирует процесс.

Что вносить в реестр: три обязательных блока данных

Блок 1. Сведения о компании

В реестре указывают стандартные данные: название, ИНН, ОГРН, юридический адрес и контакты. Часть информации система подтянет автоматически из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Но ответственность за корректность данных лежит на компании.

Отдельное внимание уделите кодам ОКВЭД. В выписке должны быть указаны коды 49.41 и 49.42. Если их нет, в регистрации могут отказать.

Блок 2. Транспортные средства

В реестр включают все грузовики, которые используются для коммерческих перевозок. Неважно, находятся они в собственности или в аренде. Часть данных подтянется из базы ГИБДД по госномеру. Договоры аренды или лизинга нужно будет загрузить вручную.

Важно помнить, что аренда с экипажем не подходит для включения машины в реестр. Учитываются только собственность, аренда без экипажа, лизинг или безвозмездное пользование. Один автомобиль нельзя указать сразу в двух компаниях. Вносит транспорт тот, кто фактически его эксплуатирует.

Основания владения Документ для подтверждения Срок действия записи Собственность ПТС,СТС Бессрочно Аренда (без экипажа) Договор аренды, акт приёма-передачи До окончания договора Лизинг Договор лизинга, акт приёма-передачи До окончания, выкупа Безвозмездное пользование Договор ссуды До окончания договора

Блок 3. Специалист по безопасности дорожного движения

В заявке обязательно указывают данные специалиста по безопасности дорожного движения (БДД). Он может работать в штате или по договору ГПХ. Один специалист вправе обслуживать несколько компаний. Но при проверке Ространснадзор оценивает, реально ли он выполняет свои обязанности.