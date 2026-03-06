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Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО

ГосЛог с 2026 года: регистрация экспедиторов и перевозчиков

С 2026 года рынок грузоперевозок начнёт работать по новым цифровым правилам. Государство запускает национальную платформу «ГосЛог» и вводит обязательную регистрацию экспедиторов и перевозчиков в специальных реестрах. Параллельно отрасль переводят на электронные перевозочные документы через ГИС ЭПД.

06.03.2026
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Точка Банк разберёт, кого коснутся изменения, в какие сроки нужно зарегистрироваться и как бизнесу подготовиться к новым требованиям.

Коротко
С 2026 года запускается платформа «ГосЛог» и вводится обязательная регистрация экспедиторов и перевозчиков в государственных реестрах. Параллельно отрасль переводят на электронные перевозочные документы через ГИС ЭПД. Без подключения к оператору ИС ЭПД обмениваться электронными перевозочными документами будет нельзя.
Бизнесу нужно оформить электронную подпись, подключиться к оператору и подать заявление через Госуслуги. За несоблюдение сроков перевозчикам запретят работать. Новые правила направлены на легализацию и цифровизацию рынка грузоперевозок.

Что такое ГосЛог

«ГосЛог» — это национальная цифровая транспортно-логистическая платформа. Она создаётся для систематизации данных о перевозках и участниках рынка, а также для перехода отрасли на единые цифровые стандарты работы.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2026 года №139 о запуске национальной цифровой транспортно-логистической платформы «ГосЛог». 

Зачем создаётся платформа и как она будет работать

Платформа должна упростить практическую работу бизнеса. Через ГосЛог можно будет регистрировать деятельность, формировать и хранить перевозочные документы, обмениваться данными с контрагентами и государственными органами.

Система объединит реестры перевозчиков и экспедиторов, цифровые профили компаний и инструменты юридически значимого электронного документооборота. Это сократит количество бумажных процессов и снизит риски ошибок при передаче данных.

Как ГосЛог сделает рынок перевозок прозрачным и безопасным

В сфере перевозок по-прежнему много мошеннических схем. Участники рынка часто не защищены, потому что взаимодействие строится в основном на доверии и репутации. Даже пострадавшие компании нередко избегают судебных разбирательств: это долго, дорого и может привести к простоям, что для логистики критично.

Новая система позволит заказчикам выбирать перевозчиков и экспедиторов из официального реестра проверенных компаний. Появится возможность отслеживать груз в режиме реального времени и оперативно реагировать на отклонения. Экспедиторы будут сразу получать уведомления о проблемах с грузом, а документы не придётся дублировать для разных ведомств — накладные и счета сохранятся в системе и не потеряются.

Цифровизация и формирование устойчивого цифрового следа сделок помогут повысить прозрачность процессов и постепенно вывести отрасль в полноценное правовое поле.

Сроки запуска

Оператором платформы назначено Министерство транспорта Российской Федерации.

Первый этап запуска начнётся 1 марта 2026 года. С этой даты откроется реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности.

Индивидуальные предприниматели и организации смогут подать заявление на регистрацию через личный кабинет на портале «Госуслуги». На подачу уведомления отводится 60 календарных дней — с 1 марта 2026 года.

По планам Минтранса, полный запуск платформы и реализация всего функционала запланированы до 2030 года.

Электронный перевозочный документ (ЭПД)

Появление ГосЛога — это часть государственной программы по цифровизации логистики. Платформа будет работать с данными из ГИБДД, системы «Платон», и прежде всего из ГИС ЭПД. 

ГИС ЭПД — это государственная система электронных перевозочных документов. Именно она станет основой для обмена данными.

С 1 сентября 2026 года все участники коммерческих грузоперевозок обязаны перейти на электронные перевозочные документы. Обязательными станут электронные транспортные накладные (ЭТрН), заказы-заявки (ЭЗЗ), экспедиторские документы, а также железнодорожные и авиационные накладные.

Форматы ЭТрН и ЭЗЗ уже утверждены ФНС и опубликованы на официальном сайте ведомства. Остальные форматы планируют утвердить в 2026 году. Это поможет установить единые правила для всех участников рынка. 

Чтобы работать с электронными перевозочными документами, нужно подключиться к аккредитованному оператору ИС ЭПД. Это специальные операторы, которые умеют обрабатывать логистические документы. Они автоматически передают данные в ГИС ЭПД. Обычные операторы ЭДО такими функциями не обладают.

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Регистрация экспедиторов в ГосЛог с 2026 года

Для регистрации нужна электронная подпись — КЭП или НЭП. Заявление подаётся через личный кабинет на Госуслугах. В уведомлении указывают основные сведения о компании или ИП: 

  • наименование; 
  • ОГРН (ОГРНИП); 
  • ИНН; 
  • адрес; 
  • коды ОКВЭД;
  • сведения о руководителе;
  • документы, подтверждающие право собственности ТС или законного владения (для перевозчиков).

Ространснадзор проверяет данные в течение пяти рабочих дней. Если нарушений нет, компанию автоматически включают в реестр и направляют подтверждение в личный кабинет.

Подробнее с формой можно ознакомиться на странице постановления

Для включения в реестр нужно соответствовать требованиям Федерального закона от 07.06.2025 №140-ФЗ. Только при соблюдении этих условий компания сможет продолжить работу.

Реестр грузоперевозчиков на ГосЛоге

С 2027 года на платформе «ГосЛог» начнёт работать государственный реестр грузоперевозчиков. В него будут включать юридические лица и ИП, которые занимаются коммерческими автоперевозками. Контроль за реестром возложен на Ространснадзор. Требования установлены Федеральным законом от 29.12.2025 №520-ФЗ.

С 1 марта 2027 года регистрация станет обязательной для перевозчиков, работающих по договору перевозки или иному возмездному договору. Речь идёт о перевозках по дорогам общего пользования в России с использованием грузовиков массой от 3,5 тонны.

Для включения в реестр у компании должен быть назначен специалист по безопасности дорожного движения. Без указания сведений о нём и подтверждения аттестации регистрацию не одобрят.

Заявление подаётся через личный кабинет на Госуслугах и подписывается электронной подписью — УКЭП или УНЭП через Госключ. В заявке указывают основные данные о компании или ИП, сведения о транспортных средствах и информацию о перевозках.

После проверки Ространснадзор принимает решение и направляет его в личный кабинет. При одобрении компания получает выписку из реестра и может работать.

На регистрацию отводится 30 дней с момента вступления закона в силу. Если не подать заявление вовремя, оказывать услуги будет запрещено. Поэтому документы лучше подготовить заранее.

Экспертное мнение

Переход на ГосЛог и обязательные ЭПД — это не формальность, а реальное изменение рабочих процессов. Бизнесу важно заранее проверить коды ОКВЭД, электронные подписи и готовность сотрудников к работе с ЭТрН и ЭЗЗ. Ошибки в данных или отсутствие подключения к специализированному оператору ИС ЭПД могут привести к запрету на перевозки. Поэтому подготовку к новым требованиям лучше не откладывать.


Отдельно стоит выстроить процессы электронного документооборота внутри компании и с контрагентами. В сервисе ЭДО от Точка Банк можно подключить обмен счетами, актами и другими документами — без лишних программ и сложной интеграции. Это помогает упорядочить документооборот и снизить операционные риски при переходе на цифровой формат работы.

Дарья ЖуковскаяЭксперт-редактор по ЭДО от Точка Банк

Как подготовиться к изменениям

Разберём пошагово, что нужно сделать бизнесу для адаптации к новым правилам. 

Шаг 1. Выберите аккредитованного оператора ИС ЭПД.

Без него нельзя обмениваться электронными перевозочными документами и передавать данные в ГИС ЭПД. Список операторов размещён на сайте Минтранса

Шаг 2. Оформите электронные подписи.

Руководителю и уполномоченным сотрудникам понадобится КЭП или НЭП. Подпись нужна для регистрации в реестрах и подписания документов. Обычно с перевозочными документами работают руководитель, бухгалтер и логист. Если документы подписывают сотрудники, им потребуется машиночитаемая доверенность (МЧД).

Водителям и кладовщикам понадобится простая электронная подпись для подтверждения операций и работы с документами в пути. Такая подпись создаётся непосредственно в используемом сервисе — отдельно оформить её или выпустить вне системы нельзя.

Шаг 3. Подключите контрагентов и протестируйте обмен.

ЭПД должны использовать все участники перевозки: отправитель, перевозчик и получатель. Компании могут работать через одного оператора или через разных. Если операторы разные, документы передаются через роуминг. 

Шаг 4. Проверьте технику.

Водителям понадобятся смартфоны или планшеты. С их помощью они смогут подписывать документы и показывать QR-коды при проверках. Стабильный доступ к интернету требуется при оформлении и подписании документов, например пока водитель находится на складе. Во время движения транспортного средства интернет не обязателен: QR-код сохраняется на устройстве и может быть предъявлен даже при отсутствии связи.

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С Транспортным ЭДО от Точка Банк QR-код из накладной всегда под рукой — водитель быстро пройдёт проверку на дороге.

Шаг 5. Обучите сотрудников.

Переход на электронные документы меняет привычные процессы. Бухгалтерам, логистам и водителям нужно объяснить новые правила. Проведите обучение и покажите, как формировать и отправлять документы. Подготовьте простые инструкции для рабочих мест.

Экспедиторам дополнительно нужно подготовиться к вступлению в реестр. Нужно получить электронную подпись и проверить соответствие требованиям. Также нужно собрать все данные о компании. Назначьте ответственного сотрудника, который займётся регистрацией и проконтролирует процесс.

Что вносить в реестр: три обязательных блока данных

Блок 1. Сведения о компании

В реестре указывают стандартные данные: название, ИНН, ОГРН, юридический адрес и контакты. Часть информации система подтянет автоматически из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Но ответственность за корректность данных лежит на компании. 

Отдельное внимание уделите кодам ОКВЭД. В выписке должны быть указаны коды 49.41 и 49.42. Если их нет, в регистрации могут отказать. 

Блок 2. Транспортные средства

В реестр включают все грузовики, которые используются для коммерческих перевозок. Неважно, находятся они в собственности или в аренде. Часть данных подтянется из базы ГИБДД по госномеру. Договоры аренды или лизинга нужно будет загрузить вручную.

Важно помнить, что аренда с экипажем не подходит для включения машины в реестр. Учитываются только собственность, аренда без экипажа, лизинг или безвозмездное пользование. Один автомобиль нельзя указать сразу в двух компаниях. Вносит транспорт тот, кто фактически его эксплуатирует.

Основания владенияДокумент для подтвержденияСрок действия записи
СобственностьПТС,СТСБессрочно
Аренда (без экипажа)Договор аренды, акт приёма-передачиДо окончания договора
ЛизингДоговор лизинга, акт приёма-передачиДо окончания, выкупа
Безвозмездное пользованиеДоговор ссудыДо окончания договора

Блок 3. Специалист по безопасности дорожного движения

В заявке обязательно указывают данные специалиста по безопасности дорожного движения (БДД). Он может работать в штате или по договору ГПХ. Один специалист вправе обслуживать несколько компаний. Но при проверке Ространснадзор оценивает, реально ли он выполняет свои обязанности.

Без данных об аттестованном специалисте заявление не примут. Это обязательное требование для всех перевозчиков.

Вопросы по теме

Можно ли автоматически обмениваться ЭПД после регистрации в ГосЛоге?

Нет, регистрация в ГосЛоге сама по себе не даёт права обмениваться электронными перевозочными документами. Она подтверждает, что экспедитор или перевозчик работает легально. После включения в реестр у компании появляется цифровой профиль. Также открывается доступ к сервисам платформы по мере их запуска.


Чтобы начать обмен ЭПД, нужно отдельно подключиться к аккредитованному оператору ИС ЭПД. С оператором заключается договор, а для подписания документов оформляется электронная подпись. Затем нужно пригласить контрагентов к электронному обмену. Только после этого документы можно отправлять в цифровом виде.


Если вы и партнёр работаете через разных операторов, потребуется настроить роуминг. Это позволяет передавать документы между разными системами.

Как выйти из реестров и можно ли вступить снова?

Компания может добровольно выйти из реестра экспедиторов или перевозчиков. Для этого нужно подать заявление через личный кабинет на Госуслугах. Документ подписывается электронной подписью. После рассмотрения компанию исключат из реестра автоматически.


Исключение возможно и по решению контролирующих органов. Это происходит, если компания прекратила деятельность. Также основанием станет более двух административных нарушений за год по Федеральному закону №87-ФЗ. Причиной может быть и непогашенная судимость руководителя по экономическим преступлениям.


Если компания вышла из реестра по собственному желанию, она может подать новое заявление в любое время. Повторная регистрация проходит в обычном порядке. Если же исключение было принудительным, повторно подать документы можно только через 180 дней. При этом важно устранить нарушения, иначе в регистрации снова откажут.

Можно ли проверять контрагентов через ГосЛог?

Да, через ГосЛог можно проверять своих партнёров. В цифровой карточке компании будут указаны ИНН и ОГРН. Также можно увидеть, есть ли у неё необходимые разрешения и каким транспортом она владеет. Это помогает быстро оценить надёжность контрагента.


Если компания включена в реестр экспедиторов или перевозчиков, значит, она работает официально. Перед включением в реестр проверяют наличие серьёзных нарушений.

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ГосЛог с 2026 года: регистрация экспедиторов и перевозчиков, реестр и переход на ЭПД — Точка Банк