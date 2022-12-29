Что такое кабинет Ozon Seller и как он работает

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Кабинет Ozon Seller — главная платформа для работы продавцов на маркетплейсе. В нём можно управлять товарами, заказами, аналитикой и рекламой.

Разберёмся, как зарегистрировать карточку товара, какой формат работы со складом выбрать и сколько платить за работу на маркетплейсе.

Что можно продавать на Озоне

На Озоне десятки категорий и подкатегорий товаров. Среди них есть стандартные для маркетплейсов категории:

одежда и обувь;

дом и сад;

детские вещи и игрушки;

автомобильные принадлежности;

красота и здоровье;

бытовая техника;

спорт и отдых;

строительство и ремонт;

продукты питания;

еда и игрушки для животных;

книги.

Отдельно Озон выделяет товары, которые можно продавать только с обязательным предъявлением документов качества. Это, например, детское питание и экспресс-тесты на заболевания. Тип документа, который надо предъявить, зависит от товара.

Товары ряда брендов можно продавать только с официального разрешения правообладателя. Обычно это касается некоторых позиций в категориях:

красота и здоровье;

одежда и обувь;

электроника и бытовая техника;

автотовары.

Есть и список запрещённых вещей — их продавать на маркетплейсе нельзя. Среди них алкогольная продукция, оружие, яды и наркотические вещества, табачная продукция, живые растения. Перечень довольно длинный, поэтому при выборе ниши стоит внимательно изучить требования маркетплейса.

Как зарегистрироваться на Озоне в качестве селлера

Чтобы запустить продажи на Озоне, в первую очередь надо зарегистрироваться в сервисе для продавцов — Ozon Seller. Это бесплатно.

Работать с маркетплейсом можно в статусе ИП, ООО или самозанятого, но самозанятые могут продавать только те вещи, которые производят сами.

Для регистрации и активации аккаунта нужно ввести:

номер телефона;

адрес электронной почты;

регистрационный номер;

юридическое название;

название магазина;

категорию товаров.

Также нужно прописать информацию о компании и ввести реквизиты. После этого — изучить оферту и, если всё устроит, принять её.

Главная страница Ozon Seller для продавца

Как выглядит личный кабинет селлера

В личном кабинете селлера есть разделы для наблюдения за полным циклом продажи. Среди них:

товары;

цены;

поставки и вывоз;

заказы;

финансы;

аналитика;

тендеры;

склады;

продвижение;

отчёты.

Селлер начинает путь с добавления товара. Сначала стоит проверить, продаётся ли такой же товар на Озоне. Если продаётся, можно сэкономить время на заполнении данных, если продавец не запретил копирование.

Если аналогичной позиции ещё нет на маркетплейсе, придётся создать карточку с нуля. Это можно сделать вручную — по одной позиции. Либо загрузить сразу несколько через онлайн-таблицу или шаблон.

Как оформить карточку товара на Ozon Seller

1. В карточку нужно ввести ключевую информацию:

название, бренд, категорию, артикул, цену, ставку НДС, вес и габариты упаковки;

основные характеристики, например в случае с одеждой это размер, тип, цвет и пол предполагаемого покупателя;

дополнительные характеристики, например страну-изготовитель или сезон, для которого подходит вещь. Всё это помогает потенциальным покупателям настраивать фильтры и находить нужные вещи, а селлерам — продавать товары целевой аудитории.

Обязательно укажите ключевые слова — по ним вашу карточку найдут покупатели. Внесите релевантные и наиболее подходящие поисковые запросы. Например, если продаёте детские распашонки, в карточке надо так и написать. Более общие названия, например «детская одежда», не выведут карточку в топ. Ольга Чинова эксперт по маркетплейсам

2. Загрузите фотографию и видео. У Озона есть чёткие требования по формату, размеру и другим параметрам фото. Поэтому закажите профессиональную фотосессию и дизайн карточек. Либо воспользуйтесь сервисом 24AI от Точки. Он создаёт десятки изображений за несколько минут. Попробовать можно бесплатно.

Требования Ozon к фотографии товара

После того как вся информация будет загружена, её можно будет ещё раз проверить на предварительном просмотре. Если всё в порядке, отправляйте карточку на проверку. Когда она пройдёт модерацию, товар можно будет продавать. Для этого его надо отправить на склад либо организовать доставку самостоятельно.

Что выбрать: FBS или FBO

У Озона есть два основных варианта работы со складом.

FBS

Формат работы, при котором селлер хранит товар на своём складе. Когда приходит сообщение о заказе, селлер сам собирает его и отправляет в сортировочный центр или ближайший ПВЗ. Уже оттуда покупку отправляют заказчику.

Продавец сам курирует весь процесс вплоть до этапа доставки. И только доставкой занимается логистическая служба Озона.

На Озоне есть два типа FBS — экспресс и стандарт. Они отличаются скоростью доставки.

Подходит продавцам, которые:

хотят сэкономить деньги;

продают дорогие вещи;

торгуют крупногабаритными или хрупкими товарами;

торгуют товарами с небольшим сроком годности;

имеют склад в аренде или в собственности;

тестируют спрос и не хотят закупать большую партию;

работают на НПД.

FBO

Формат работы, при котором селлер изначально отправляет товар на склад Озона. Когда приходит сообщение о заказе, сотрудники Озона сами собирают заказ и отправляют его покупателю. Продавец просто делегирует сотрудникам маркетплейса сборку и доставку заказов.

Подходит продавцам, которые:

хотят сэкономить время;

работают с большими оборотами;

торгуют товарами стандартных размеров;

владеют несколькими магазинами на маркетплейсе.

Каждый предприниматель может выбрать формат, который ему удобнее. Но для некоторых товаров подойдёт только формат работы с собственным складом. Например, это касается крупногабаритных товаров — на складе Озона они могут просто не поместиться. При этом требования к упаковке, маркировке и срокам передачи надо соблюдать, даже если планируете продавать товары по системе FBS.

Чтобы минимизировать риски, стоит пройти обучение по работе с маркетплейсами и заручиться поддержкой экспертов.

Как доставить товар на склад

Отправить товары на склад можно самостоятельно, например отвезти на машине. Если партия небольшая, а размер товаров маленький, это возможно. Но если продавец собирается продавать товары, которые сложно довезти до склада самому, он может заказать доставку на склад у Озона.

Услуга называется кросс-докинг. Её суть в том, что селлер приносит или привозит товар в ближайший пункт приёма поставки, а Озон сам перевозит его на основной склад. Это удобно и экономит время продавца, но платить за эту услугу нужно отдельно.

Как продвигаться на Озоне

Главное — найти подходящую рыночную нишу. Это можно сделать двумя способами.

Поверхностная проверка

Её можно сделать вручную: открыть сайт или приложение Озона, изучить популярные категории, обратить внимание на количество продаж. Например, если селлер планирует продавать детские товары, надо зайти в эту категорию и посмотреть топ. Если они не сезонные, есть вероятность, что они останутся популярными в ближайшее время.

Проверка через сервисы аналитики

Позволяет более точно сориентироваться в самых продаваемых товарах и понять, какая ниша будет востребована.

При такой проверке надо учитывать сезонность: зимой могут хорошо покупать санки и снегоходы, а летом — детские бассейны. Нужно учитывать, через сколько селлер фактически выйдет на маркетплейс и что будет востребовано в этот период.

После того как селлер определился с товаром, заполнил карточки и отвёз товар на склад, важно уделить внимание репутации магазина на маркетплейсе. Многие пользователи серьёзно относятся к выбору магазина, изучают отзывы, смотрят, как продавец реагирует в сложных ситуациях. Поэтому важно не только продавать, но и регулярно выполнять несколько действий.

Отвечать на отзывы. Причём и на положительные, и на отрицательные. За положительный отзыв достаточно поблагодарить, а в случае с отрицательным стоит помочь заказчику решить проблему.

Работать с сервисом вопросов и ответов. Покупатели могут задавать вопросы о товаре и его характеристиках. Если селлер отвечает вежливо и убедительно, другие покупатели тоже могут обратить на это внимание и сделать выбор в его пользу.

Заполнять карточки с учётом требований к SEO-оптимизации. Если заполнить их правильно, это может привлечь дополнительный поток клиентов. Если заполнить их правильно, это может привлечь дополнительный поток клиентов.

Продвижение можно усилить с помощью платной рекламы. Это может быть реклама конкретной карточки, баннер магазина или участие в акциях Озона.

Так выглядят возможности для продвижения в Ozon Seller

На старте работы селлер обычно и так вкладывает немало денег в закупку, доставку до склада и другие необходимые действия. Поэтому на первом этапе можно попробовать сформировать положительную репутацию и продвинуть магазин бесплатными способами, а чуть позже заняться и платным продвижением.

После запуска важно анализировать результаты работы магазина: следить за спросом, оценивать конверсию карточек, сравнивать цены с конкурентами. Если какие-то позиции продаются хуже, их можно дополнительно продвигать или скорректировать цену. Также стоит своевременно обновлять ассортимент — пополнять запасы популярных товаров и тестировать новые позиции. Такой подход поможет не просто выйти на маркетплейс, но и уверенно на нём закрепиться.

Какие комиссии и тарифы у Озона

Размер комиссии зависит от категории товара, схемы работы и цены.

Товар FBO

до 100 ₽ FBO

свыше 100

до 300 ₽ FBO

свыше 300

до 500 ₽ FBO

свыше 500

до 1 500 ₽ FBO

свыше

1 500 ₽ FBO Fresh FBS

до 100 ₽ FBS

свыше 100

до 300 ₽ FBS

свыше

300 ₽ RFBS Блузка 14% 20% 24% 34% 34% 23.5% 14% 20% 38% 34% Смартфон 14% 20% 17% 17% 17% 18.5% 14% 20% 27% 23% Ноутбук 14% 20% 11% 11% 11% 13.5% 14% 20% 21% 19% Благотворительность 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Помада 14% 20% 30% 30% 30% 29.5% 14% 20% 34% 31%

Отдельные тарифы предусмотрены для доставки, утилизации, работы с браком и других операций. Дополнительно селлер платит за отмену заказа, невыкуп и возврат. Эти расходы могут значительно влиять на прибыль, поэтому перед стартом важно всё просчитать. Для этого удобно использовать калькулятор Озона.