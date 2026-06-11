Ozon ID: что это такое и как узнать свой идентификатор

Эксперт по маркетплейсам и автор

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко — У одного человека единый идентификатор в личном кабинете и продавца, и покупателя. — Предпринимателю код нужен для обращений в поддержку, подключения финансовых сервисов и сторонних систем. — Ozon ID — это уникальный номер на маркетплейсе, который идентифицирует аккаунт пользователя. Он работает как личный «цифровой паспорт».

Что такое Ozon ID простыми словами

Ozon ID — это единая учётная запись, которая автоматически создаётся при регистрации на маркетплейсе и не меняется даже при смене номера телефона или почты. Она нужна как покупателям, так и продавцам, чтобы авторизоваться и управлять своим аккаунтом.

Как работает единая учётная запись

Функционал продуман до мелочей:

Единый вход — все продажи и покупки привязаны к одному аккаунту.

Безопасность — можно выбрать вход по номеру телефона, по email, через «Госуслуги» или биометрию — отпечаток пальца или распознавание лица.

Управление — к одному идентификатору можно привязать несколько магазинов. Это позволяет контролировать все бизнесы из одного аккаунта, не переключаясь между разными логинами.

Доступные настройки — есть возможность редактировать информацию: сменить номер телефона и email, добавить паспортные данные или привязать аккаунт «Госуслуг».

Ozon ID нельзя удалить в любой момент. Для этого нужно выполнить все обязательства — завершить заказы, погасить рассрочки и отключить Ozon Card. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Где посмотреть свой Ozon ID

Способ 1. Через личный кабинет продавца

Шаг 1. Зайдите в ЛК на портале Ozon Seller.

Шаг 2. Нажмите на плашку своего профиля наверху страницы.

Шаг 3. В разделе «Настройки» в блоке «Учётная запись» будет указан ваш Ozon ID.

Способ 2. Через личный кабинет покупателя

Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте https://www.ozon.ru/

Шаг 2. Перейдите в раздел «Заказы».

Шаг 3. Первые 8 цифр в номере каждого заказа — это и есть ваш Ozon ID.

Способ 3. Альтернативный

Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте https://id.ozon.ru/.

Шаг 2. Прокрутите страницу с личными данными вниз до блока «Единая учётная запись». Здесь будет указан ваш идентификатор.

Если вы только собираетесь стартовать на маркетплейсе и настраивать личный кабинет — Точка Банк поможет с выходом на площадку: подготовим документы, откроем счёт и подскажем, как продвинуть первые карточки.

Что такое Ozon Product ID и Ozon SKU ID

Помимо Ozon ID продавец может встретить два других понятия — Product ID и SKU ID. Это два разных, но важных идентификатора товара на маркетплейсе, которые упрощают работу с ассортиментом.

Product ID — артикул продавца

Product ID не виден покупателям, его можно найти только в списке товаров в личном кабинете продавца. Это ключ к удобному управлению товарами. Предприниматель создаёт его самостоятельно для внутреннего учёта магазина.

Совет: формируйте его по понятным признакам —так будет легче читать артикул. Например, drs_red_44 — это красное платье 44-го размера.

SKU ID — артикул маркетплейса

Это уникальный цифровой идентификатор, который маркетплейс формирует автоматически при создании карточки. В отличие от Product ID, SKU ID состоит только из цифр, и продавец не может его изменить.

SKU ID можно найти как в личном кабинете, так и в карточке товара — вверху страницы и в блоке с характеристиками. Обычно покупатели используют его вместо ссылки на товар, чтобы поделиться находкой.

Характеристика Product ID SKU ID Кто создаёт Продавец Маркетплейс Где используется Во внутреннем учёте продавца В карточке товара, в поиске Можно ли изменить Да Нет Пример jacket_black_m 123456789

Старайтесь выстроить логичную систему артикулов — это упростит работу с сотнями товаров и поможет избежать путаницы. Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Чем Ozon ID аккаунта отличается от Ozon ID товара

Они не пересекаются и выполняют разные функции в экосистеме маркетплейса:

ID аккаунта — это атрибут продавца. Он присваивается человеку при регистрации на площадке.

ID товара — это атрибут продукта. Он нужен для простоты учёта и поиска карточки.

В каких ситуациях продавцу нужен Ozon ID

Идентификатор нужен при:

Обращении в службу поддержки. Для решения вопросов по заказам, возвратам или техническим сбоям вас могут попросить назвать личный код для идентификации аккаунта.

Подключении к финансовым сервисам. Если вы хотите подключить бизнес-счёт в Ozon Банк, оформить рассрочку или получить кредит, Ozon ID нужен для верификации и привязки инструментов.

Интеграции с внешними системами. При настройке синхронизации товаров, заказов или остатков со сторонними сервисами часто нужно указывать Ozon ID вместе с API-ключом. Это позволяет системе правильно распознать пользователя и получить доступ к данным.

Один из таких сценариев — настройка выплат от маркетплейса. К Ozon ID нужно привязать расчётный счёт, иначе деньги от площадки не дойдут.