Ozon ID: что это такое и как узнать свой идентификатор

Что такое Ozon ID простыми словами
Ozon ID — это единая учётная запись, которая автоматически создаётся при регистрации на маркетплейсе и не меняется даже при смене номера телефона или почты. Она нужна как покупателям, так и продавцам, чтобы авторизоваться и управлять своим аккаунтом.
Как работает единая учётная запись
Функционал продуман до мелочей:
- Единый вход — все продажи и покупки привязаны к одному аккаунту.
- Безопасность — можно выбрать вход по номеру телефона, по email, через «Госуслуги» или биометрию — отпечаток пальца или распознавание лица.
- Управление — к одному идентификатору можно привязать несколько магазинов. Это позволяет контролировать все бизнесы из одного аккаунта, не переключаясь между разными логинами.
- Доступные настройки — есть возможность редактировать информацию: сменить номер телефона и email, добавить паспортные данные или привязать аккаунт «Госуслуг».
Где посмотреть свой Ozon ID
Способ 1. Через личный кабинет продавца
Шаг 1. Зайдите в ЛК на портале Ozon Seller.
Шаг 2. Нажмите на плашку своего профиля наверху страницы.
Шаг 3. В разделе «Настройки» в блоке «Учётная запись» будет указан ваш Ozon ID.
Способ 2. Через личный кабинет покупателя
Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте https://www.ozon.ru/
Шаг 2. Перейдите в раздел «Заказы».
Шаг 3. Первые 8 цифр в номере каждого заказа — это и есть ваш Ozon ID.
Способ 3. Альтернативный
Шаг 1. Авторизуйтесь на сайте https://id.ozon.ru/.
Шаг 2. Прокрутите страницу с личными данными вниз до блока «Единая учётная запись». Здесь будет указан ваш идентификатор.
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Что такое Ozon Product ID и Ozon SKU ID
Помимо Ozon ID продавец может встретить два других понятия — Product ID и SKU ID. Это два разных, но важных идентификатора товара на маркетплейсе, которые упрощают работу с ассортиментом.
Product ID — артикул продавца
Product ID не виден покупателям, его можно найти только в списке товаров в личном кабинете продавца. Это ключ к удобному управлению товарами. Предприниматель создаёт его самостоятельно для внутреннего учёта магазина.
Совет: формируйте его по понятным признакам —так будет легче читать артикул. Например, drs_red_44 — это красное платье 44-го размера.
SKU ID — артикул маркетплейса
Это уникальный цифровой идентификатор, который маркетплейс формирует автоматически при создании карточки. В отличие от Product ID, SKU ID состоит только из цифр, и продавец не может его изменить.
SKU ID можно найти как в личном кабинете, так и в карточке товара — вверху страницы и в блоке с характеристиками. Обычно покупатели используют его вместо ссылки на товар, чтобы поделиться находкой.
|Характеристика
|Product ID
|SKU ID
|Кто создаёт
|Продавец
|Маркетплейс
|Где используется
|Во внутреннем учёте продавца
|В карточке товара, в поиске
|Можно ли изменить
|Да
|Нет
|Пример
|jacket_black_m
|123456789
Чем Ozon ID аккаунта отличается от Ozon ID товара
Они не пересекаются и выполняют разные функции в экосистеме маркетплейса:
- ID аккаунта — это атрибут продавца. Он присваивается человеку при регистрации на площадке.
- ID товара — это атрибут продукта. Он нужен для простоты учёта и поиска карточки.
В каких ситуациях продавцу нужен Ozon ID
Идентификатор нужен при:
Обращении в службу поддержки. Для решения вопросов по заказам, возвратам или техническим сбоям вас могут попросить назвать личный код для идентификации аккаунта.
Подключении к финансовым сервисам. Если вы хотите подключить бизнес-счёт в Ozon Банк, оформить рассрочку или получить кредит, Ozon ID нужен для верификации и привязки инструментов.
Интеграции с внешними системами. При настройке синхронизации товаров, заказов или остатков со сторонними сервисами часто нужно указывать Ozon ID вместе с API-ключом. Это позволяет системе правильно распознать пользователя и получить доступ к данным.
Один из таких сценариев — настройка выплат от маркетплейса. К Ozon ID нужно привязать расчётный счёт, иначе деньги от площадки не дойдут.
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