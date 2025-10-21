Как сделать скидку на Ozon

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Селлеры могут продвигать свои товары с помощью системы скидок. Главное — использовать их стратегически, чтобы расти, а не просто продавать дешевле.

Акции помогают повысить лояльность покупателей и увеличить продажи. Точка Банк рассказывает, какие актуальные скидки есть на Ozon, в чём их преимущество для продавца и как эффективно использовать этот инструмент.

Коротко Чтобы не уйти в минус, в скидке нужно учитывать себестоимость товара и комиссию площадки.

На Ozon есть разные форматы скидок — от промокодов и персональных предложений до сезонных акций и бустинга. С их помощью можно повысить видимость позиций, увеличить оборот и привлечь новых клиентов.

Виды скидок на Ozon

Глобально акции можно разделить на два вида: от продавца и от площадки. Рассмотрим их подробнее.

Обычные скидки от продавца

Селлер сам определяет размер, условия и сроки проведения акции. Например, можно снизить стоимость на 5% для новых позиций, чтобы мотивировать клиентов к первым покупкам.

Сделать скидку можно в разделе «Цены и акции» → «Акции». Выберите опцию «Мои акции» и на открывшейся странице нажмите «Создать акцию».

Купоны на Ozon

Промокод, или купон, — это набор букв или цифр до 12 символов, который даёт покупателям скидку. Для создания купона на Ozon Seller перейдите в раздел «Акции» и создайте новую. В поле «Механика акции» выберите опцию «Скидка по промокоду».

Промокоды можно размещать в карточке товара, рассылать покупателям в чате или распространять вне площадки, например в соцсетях селлера.

Купоны бывают трёх видов:





Для одного покупателя на один заказ. Это персональный купон для конкретного клиента, которым тот может воспользоваться только один раз. Такие промокоды нельзя размещать в карточке товара: только персонально рассылать отдельным покупателям через чат. Для всех покупателей на один заказ. Купон действует для всех пользователей сайта только один раз. Его можно показывать в карточке. Для всех покупателей на неограниченное количество заказов. Этот купон клиенты могут использовать сколько угодно раз. Его можно размещать в карточке товара.

Предприниматель сам решает, снизить ли стоимость в рублях или процентах, распространить ли её на все позиции или только на отдельные категории. Также можно указать конкретные склады или регионы, где будет действовать промокод.

Купоны запускают, чтобы:





Отследить, откуда пришёл клиент. Например, если селлер договорился с блогером о рекламе, по промокоду легко увидеть, сколько людей пришло от него.

Привлечь новых клиентов. Промокод, который доступен всем покупателям, поможет обратить внимание клиентов на ваш товар среди аналогичной продукции конкурентов.

Стимулировать постоянных клиентов. Можно установить промокод для клиентов, которые уже покупали вашу продукцию, чтобы мотивировать их возвращаться.

Скидка от суммы заказа

Магазин устанавливает сумму, на которую нужно сделать покупку, чтобы бонус активировался. Например, это может быть 10% при покупке от 5 000 ₽. Это стимулирует покупать больше и увеличивает средний чек.

Принять участие в акции можно в разделе «Мои акции» через кнопку «Создать акцию».

Скидка от количества товаров

Это новое предложение, которое анонсировали в сентябре. Магазин может настроить четыре порога скидки в зависимости от количества позиций в корзине. Например, если покупатель берёт от двух товаров, стоимость снижается на 5%, от пяти — на 10%, от 10 — на 20%, а от 15 — на 25%.

Клиент увидит выгодную цену в карточке товара и рекомендацию, сколько позиций нужно добавить в корзину, чтобы сэкономить ещё больше. Это мотивирует покупать активнее и увеличивает средний чек.

Чтобы снизить стоимость в зависимости от количества товаров, перейдите в раздел «Цены и акции» → «Цены на товары». В таблице в строке нужного артикула найдите столбец «Скидка от количества» и установите нужное значение. Можно ориентироваться на рекомендации.

ПРИМЕР Перед школьным сезоном родители берут тетради, ручки и другие школьные принадлежности в большом количестве. Поэтому ИП Трофимов установил, что при покупке от пяти тетрадей и ручек цена снижается на 5%, при покупке от 10 тетрадей и 10 ручек — на 10%, а от 20 — на 15%.

Родителям в любом случае нужны и ручки и тетради, а взять их у Трофимова выгоднее, чем покупать у конкурентов.



Сезонные и праздничные скидки

Площадка регулярно проводит тематические распродажи в честь определённых событий. Например, в августе была масштабная рекламная кампания «Школьный сезон», а в сентябре — «Большая распродажа электроники». В этот период маркетплейс активно рекламирует товары, в том числе в соцсетях, на телевидении и рекламных щитах.

Чтобы участвовать в сезонных спецпредложениях, добавьте нужные артикулы в одну из акций: «Эластичный бустинг. Без ограничения срока действия», «Максимальный бустинг» и «Максимальный бустинг: усиление». Можно участвовать сразу во всех акциях.

Бустинг работает так: селлер устанавливает размер скидки на товары, и чем больше снижение цены, тем выше окажется карточка в выдаче маркетплейса. Подключиться к бустингу можно в личном кабинете в разделе «Цены и акции» — «Акции от Ozon».

Подобные спецпредложения экономят предпринимателю время и силы на продвижение. Обычно в эти дни клиенты активно покупают, и есть возможность быстро и много заработать.

Чтобы товары не попадали в распродажу автоматически, необходимо отключить функцию автоматического добавления. После этого магазин сможет самостоятельно выбирать наиболее выгодные варианты распродаж для своего ассортимента.

Дополнительные скидки от Ozon

Маркетплейс может автоматически снижать стоимость товаров на 10–20%, чтобы повысить лояльность покупателей. Обычно выгодная цена доступна, например при оплате по Ozon-карте.

Такие скидки маркетплейс компенсирует селлеру баллами, которые потом списываются на оплату услуг площадки: комиссии, логистику и другие. Один балл равен одному рублю.

ПРИМЕР ИП Андреев продаёт настольные лампы. В сентябре он продал ламп на 200 000 ₽ и уплатил за услуги площадки 40 000 ₽. Итого заработал 160 000 ₽.

В октябре Андреев продал лампы по сниженной стоимости на 180 000 ₽. Маркетплейс компенсировал баллами 20 000 ₽ и списал их на оказание услуг. Ещё 20 000 Андреев оплатил рублями. В результате заработал столько же: 180 000 + 20 000 − 20 000 − 20 000 = 160 000 ₽.

Чтобы понять, добавлен ли артикул в акцию, откройте раздел «Цены и акции» → «Цены на товары». Если в столбце «Цена для покупателя» стоит синяя буква «О», позиция продаётся по сниженной стоимости от маркетплейса. Если хотите отказаться от участия, напишите в поддержку.

Баллы за отзыв

Ozon даёт покупателям возможность получить баллы за отзыв на покупку. Потом ими можно оплатить до 25% стоимости покупки.

Однако баллы, которые Ozon перечисляет покупателю, должен компенсировать магазин. Раз в месяц маркетплейс списывает с селлера плату за услугу, куда входят: начисленные покупателю баллы, комиссия 20% от суммы баллов и 20% НДС от суммы баллов с учётом комиссии.



Но это всё равно выгодно для бизнеса, потому что есть возможность получить первые отзывы на новые карточки, повысить их рейтинг и привлечь больше клиентов.

Если хотите участвовать в акции, перейдите в раздел «Товары» → «Отзывы» → «Отзывы за баллы». Дальше выберите сроки действия предложения, нужное количество отзывов и вознаграждение, которое получит за них клиент.

Заявка на скидку на товар

Покупатели могут попросить продавца снизить стоимость. Для этого им нужно нажать на плашку «Хочу скидку» в карточке товара и заполнить заявку: выбрать, на сколько хотят снизить цену, указать, сколько единиц хотят купить, и прикрепить ссылку на аналогичную позицию на другой площадке.

Селлер увидит заявки от покупателя в разделе «Цены и акции» → «Акции» → «Заявки на скидку». Дальше можно одобрить условия покупателя, отказать или предложить свои условия.

ПРИМЕР Клиент выбирает электрический чайник и находит два подходящих варианта. Один из них идеальный, но цена выше, чем у второго, чуть менее удачного. Клиент просит магазин снизить стоимость с 5 000 до 4 000 ₽.

Магазин предлагает свой вариант: он продаст чайник за 4 500 ₽, а покупатель получит промокод — 10% на следующий заказ. Так он мотивирует клиента прийти за новой покупкой.

Клиент соглашается и решает, что по промокоду купит тостер, на который он тоже обратил внимание. Обе стороны остаются довольны и получают выгоду.



Почему бизнесу выгодно соглашаться на скидку:

Это помогает привлечь новых клиентов. Если покупатель впервые интересуется ассортиментом магазина, снижение стоимости может мотивировать его купить у вас, а не уйти к конкурентам.

Это помогает продать артикул с плохим спросом. Если покупатель просит снизить цену на позицию, у которой слабые продажи, или на несезонный товар, селлеру иногда выгодно согласиться. Например, если клиент зимой хочет купить лёгкое летнее платье.

Это повышает лояльность покупателей. Если клиент просит снизить стоимость, он уже заинтересован в покупке. Одобрение от продавца помогает расположить покупателя и стимулировать в дальнейшем обращаться к этому же селлеру.

Как повысить продажи с помощью скидок

Изучите ценники конкурентов. Так вы поймёте, какая стоимость будет привлекательной для клиента и выгодной для вас.

Посчитайте выгоду. Отталкивайтесь от себестоимости продукции и закладывайте в изначальную стоимость размер скидки и участие в регулярных распродажах.

Участвуйте в акциях Ozon. Так можно поднять карточку выше и получить много продаж за счёт рекламы и продвижения от площадки.

Не используйте акции постоянно. Покупатель привыкнет к снижению цены и будет ждать ещё больших скидок.

Тестируйте разные варианты. Не снижайте цену наугад, а проводите тесты, чтобы понять, какая стратегия действительно увеличивает прибыль.

Заключение

Если хотите продвинуть новые позиции и привлечь больше клиентов, вводите скидки от продавца и купоны.

Чтобы поднять средний чек, снижайте цены в зависимости от суммы заказа и количества купленных товаров.

Для быстрого продвижения и повышения карточек в выдаче участвуйте в акциях от площадки.