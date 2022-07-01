Как настроить РСЯ в Яндекс Директе

Рекламная сеть Яндекса (РСЯ) — это формат, при котором рекламные креативы показываются не в результатах поиска, а на сайтах и в приложениях партнёров Яндекса. Сейчас в РСЯ входит больше 55 000 ресурсов.

Точка расскажет, как настроить рекламу в Яндексе самостоятельно.

Что такое РСЯ

В Рекламную сеть Яндекса входят сайты, приложения для телефонов, браузеры, телеграм-каналы и Smart TV. Например: Яндекс Погода, Яндекс Почта, Яндекс Музыка, Авто.ру, РБК, Avito и другие.

Некоторые из них принадлежат партнёрам Яндекса, а некоторые — самой площадке. На всех платформах РСЯ можно размещать рекламу из одного рекламного кабинета. Это может быть текст, изображение, баннер или видео. Объявление будут видеть не все посетители сайтов, а только выбранная целевая аудитория.

Принципиальные отличия рекламы в РСЯ от рекламы на поиске

Пример рекламы РСЯ в Яндекс Погоде

Пример рекламы в поиске

Когда размещаешь рекламу в РСЯ, она показывается на более чем 55 000 площадок Яндекса, а не только в результатах поисковой выдачи. Аудитория будет широкой, потому что в РСЯ есть пользователи, которых нет в поиске Яндекса, — они используют Google или вообще не пользуются поисковыми системами.

Охваты рекламного объявления в РСЯ также шире. Это важно, когда нужно повысить узнаваемость бренда.

Плюсы использования РСЯ для бизнеса

Много качественных площадок

Партнёры рекламной сети Яндекса – это популярные сайты, порталы и соцсети, среди которых Кинопоиск, РИА Новости, Mail.ru, Avito, РБК, Auto.ru, Афиша, banki.ru.

Каждый сайт, который хочет стать партнёром Яндекса, проходит модерацию. Его контент должен быть интересным, а аудитория – широкой и вовлечённой. Заявки от площадок с сомнительным содержимым, созданных исключительно для заработка на рекламе, отклоняют.

Цель алгоритмов Яндекса – обеспечить рекламодателям стабильный поток целевого трафика.

Пример рекламы РСЯ на сайте Auto.ru. Слева наверху есть значок «Реклама» — если на него нажать, попадаешь в Яндекс Директ

Гибкий таргетинг на аудиторию

Вы можете выбрать не только регион показов, а также возраст, пол, доход и семейное положение аудитории, но и её интересы, предпочтения, привычки.

ПРИМЕР ИП Колесов владеет автосервисом и хочет привлечь новых клиентов, которым нужно заправить кондиционер в машине. Он настраивает рекламу через Яндекс Директ так, чтобы она показывалась только тем, кто недавно заходил на сайты автосервисов Москвы.

Часть настроек аудитории в РСЯ

Защита рекламного бюджета

Алгоритмы Яндекса всегда проверяют качество трафика, чтобы отличить живых людей от ботов. Также они защищают рекламу от случайных кликов, чтобы не потратить рекламный бюджет впустую. Можно установить ограничение бюджета на 7 дней.

Кому подойдёт реклама в РСЯ

Рекламная кампания в РСЯ подойдёт большинству бизнесов. Чаще всего её запускают компании, работающие в таких нишах, как:

крупная бытовая техника, недвижимость и другие дорогие товары, которые не покупают спонтанно;

товары и услуги, которыми мы пользуемся регулярно: доставка продуктов и готовых блюд, салоны красоты, химчистки, автомойки, курьерские службы;

развлечения: концерты, театральные постановки.

Пример рекламы РСЯ из сферы недвижимости

Подготовка к запуску рекламной кампании в РСЯ

Установите на сайт, куда будет вести ссылка из рекламного объявления, счётчик Яндекс Метрики. Это нужно, чтобы собирать аналитику и корректировать кампанию. Это нужно, чтобы собирать аналитику и корректировать кампанию. Выберите цели в Метрике. Они должны быть конкретными и коррелировать с целями бизнеса. Например: заполнить форму заявки, добавить в корзину товар, скачать каталог.

В ЯМ можно использовать автоцели — система будет сама их отслеживать, основываясь на поведении пользователей. Это удобно, ведь вам не придётся ничего делать.

Но изначально в Метрике нет готовых целей — их нужно включать в настройках. А потом придётся немного подождать, пока система соберёт данные для анализа.

Пока это делается, можно самостоятельно создать стандартные цели и использовать их. Есть ещё третий вариант — сформировать JS-код и разместить его на сайте с помощью программиста.

Искандер Ягудин интернет-маркетолог Точки

3. Определите самые важные KPI. По каким показателям вы будете измерять результаты рекламной кампании. Например: число конверсий (если цель – продажи), число просмотров страницы (если цель – охват), стоимость лида CPL (заявки), стоимость заказа CPO (покупки).

4. Определите максимальную цену, которую готовы платить за одну заявку или заказ. Это нужно сделать, чтобы не уйти в минус. Если один заказ обходится вам в 500 рублей, а чистая прибыль с него – 300 рублей, то такая реклама убыточна.

Настройка рекламы в РСЯ пошагово

Реклама в РСЯ имеет тонкие настройки, с которыми нужно уметь работать. Вы можете разобраться с ними самостоятельно — просто воспользуйтесь пошаговой инструкцией Точки.

1-й шаг: создайте кампанию

Перейдите в рекламный кабинет Яндекс Директа. В «Режиме эксперта» выберите «Единую перформанс-кампанию». Она даёт больше сценариев и возможностей для настройки.

Варианты для запуска

2-й шаг: придумайте название

Название должно быть точным и понятным для вас. Лучше указать, что вы собираетесь рекламировать, где и на какую аудиторию.

Название кампании упрощает навигацию по ЛК

3-й шаг: выберите место рекламы

Яндекс предложит выбрать место рекламы. Есть три варианта:

поисковая выдача, РСЯ и Яндекс Карты;

карты;

телеграм-каналы;

ручная настройка: вы сами выбираете, где показывать вашу рекламу. Например, в поиске, рекламных блоках, поисковой выдаче, РСЯ и на Яндекс Картах.

Варианты для ручной настройки

4-й шаг: выберите стратегию

В Яндекс Директе есть три стратегии назначения ставок: две автоматические (раздел «Обычная») и одна с ручным управлением (раздел «Пакетная»).

При обычной стратегии вы устанавливаете лимит по недельному бюджету, а алгоритмы вычисляют и выставляют оптимальные ставки. В пакетной используется одна стратегия для нескольких кампаний.

Варианты автостратегии

Максимум кликов. Эта стратегия подходит, если нужно получить как можно больше посетителей при ограниченном недельном бюджете.

Максимум конверсий. Её выбирают, если нужно получить максимум выполненных целей: кликов или конверсий. Можно установить лимит по недельному бюджету, средней цене конверсии и доле расходов на рекламу.

Пакетная стратегия позволяет установить единую стратегию сразу для нескольких кампаний.

Выбор пакетной стратегии

Выбираем на этом шаге обычную стратегию.

5-й шаг: выберите счётчик

Выберите счётчик Яндекс Метрики. Благодаря ему вы сможете оценивать эффективность рекламы и настраивать её более точечно, чтобы платить только за нужные действия пользователей. Подробнее о настройке счётчика Точка рассказывала здесь.

6-й шаг: выберите целевые действия

Выберите целевые действия из уже созданных в Яндекс Метрике. Алгоритмы будут ориентироваться на них при оптимизации показов.

Для каждого целевого действия установите сумму, которую вы готовы заплатить за достижение этой цели.

Выбор целевого действия

7-й шаг: выберите модель атрибуции

Под выбором целей открываются дополнительные настройки. В них можно выбрать модель атрибуции — это правило, какой переход на сайт считать источником конверсии.

Пять моделей в Директе

Всего в Яндекс Директе существует пять моделей.

Автоматическая. Конверсии определяют алгоритмы машинного обучения. Они учитывают разные характеристики: время до и после конверсии, тип устройства, интерес пользователя и его близких к товару или услуге.

Последний переход. Источником конверсии считают переход, когда посетитель зашёл на сайт в последний раз. История визитов при этом не учитывается.

Первый переход. Фиксирует первый визит на сайт за последние 180 дней.

Последний значимый переход. Фиксирует последний визит на сайт за последние 90 дней из объявления в РСЯ, результатов поиска или других сайтов.

Последний переход из Яндекс Директа. Источником конверсии считают последний за 180 дней переход из Директа.

После выбора модели атрибуции вы можете самостоятельно настроить максимальную цену клика. Система будет придерживаться заданного уровня. Здесь же можно установить минимальный недельный бюджет.

Настройки кампании

8-й шаг: задайте сроки проведения кампании

Установите дату начала и окончания кампании и расписание показов. Это важно, если вы хотите получать заявки только в часы работы компании и сразу же их обрабатывать.

Установка времени показов

9-й шаг: введите параметры URL

Введите параметры или UTM-метки, которые хотите добавить ко всем ссылкам внутри кампании. Позже через Метрику вы увидите, насколько эффективны разные источники трафика.

Ввод меток

10-й шаг: настройте дополнительные элементы объявлений

Ко всем объявлениям можно добавить дополнительные элементы.

Элементы для кампании

Быстрые ссылки. Дополнительные ссылки в объявлении, которые ведут на страницы сайта, в соцсети или Яндекс Маркет.

Уточнения. Короткие тексты о преимуществах товара или услуги. Во всех объявлениях Директ показывает случайно выбранные уточнения.

Промоакция. Специальное предложение, которое привлекает внимание пользователей.

Доставка. Дополнительная информация об условиях доставки, стоимости и сроках.

11-й шаг: выдайте разрешения системе

Алгоритмы Яндекс Директа могут самостоятельно анализировать объявления и изменять их настройки для увеличения конверсии. Для этого нужно разрешить площадке подбирать более эффективные изображения и целевые тематические слова, оптимизировать текст.

Умные инструменты от Яндекса

12-й шаг: настройте корректировки

В этом разделе вы можете самостоятельно настроить корректировки ставок. Они нужны для эффективного распределения бюджета на рекламу.

Все рекламодатели участвуют в аукционе. Он проходит в режиме реального времени, когда пользователь загружает страницу. От установленной ставки зависит, чьё объявление покажут в данный момент. Рекламодатели повышают или понижают их для разных сегментов аудитории.

Ставки корректируют в зависимости от характеристик пользователей:

пол и возраст;

устройство (смартфоны, планшеты, Smart TV, десктопы);

целевая аудитория;

формат объявления;

платёжеспособность;

регионы.

Добавление корректировок

ПРИМЕР ИП Одуванчиков перед 8 Марта запускает рекламу в РСЯ со специальным предложением: по промокоду ЛЮБОВЬ действует скидка 50% на тюльпаны.

По статистике, мужчины старше 35 лет чаще других покупают цветы и совершают повторные покупки. Чтобы они точно увидели рекламное объявление, ИП повысил ставку.



13-й шаг: установите дополнительные настройки

После блока с корректировками есть дополнительные настройки.

Минус-фразы. Нужно выбрать слова или словосочетания в запросах, по которым ваши объявления не будут показываться в поиске и на площадках Рекламной сети, где есть эти фразы.

Мониторинг сайта. Объявления автоматически остановятся, если рекламируемый сайт неисправен.

Минус-фразы и мониторинг сайта

Расширенный географический таргетинг. Показывает объявления пользователям из других регионов, если в их запросах или поведении есть упоминания нужного местоположения. Например, если вы сдаете в аренду загородные дома в Карелии, с помощью расширенного геотаргетинга можно показывать рекламу жителям Москвы, которые интересовались в Яндексе достопримечательностями и туристическими маршрутами Карелии.

Суть работы геотаргетинга

A/B-эксперименты. Инструмент пригодится, если вы хотите протестировать разные гипотезы и найти эффективные связки. Вы создаёте копии креатива, которые отличаются одним элементом. Система показывает их по очереди. Вы смотрите статистику и делаете вывод, какая комбинация работает лучше.

Тестирование гипотез

Запрет показов. Площадки, на которых не будут показываться ваши объявления.

Запрет показов

Приоритизация объявлений. Если для поискового запроса подошли объявления из разных групп, система покажет наиболее эффективный креатив или самый близкий к запросу.

Уведомления. Электронная почта для получения важных сообщений о кампании.

Что такое приоритизация

14-й шаг: создайте группу объявлений

В рамках одной рекламной кампании можно создать несколько разных объявлений. А если объявлений много, то объединить их в группу и задать свои уникальные настройки. Например, одна группа объявлений может показываться девушкам 18–20 лет, а другая — 25 лет.

Вот, что нужно настроить на уровне группы:

География показов. Страны, области или регионы, где будет показано объявление

География показов

Автотаргетинг. Если его включить, можно не добавлять тематические слова.

Автотаргетинг

Тематические слова. Ключевые фразы, с которыми совпадает тематика площадки или интересы пользователя, и минус-фразы в запросах, по которым не будут показываться ваши креативы.

Выбор тематических слов

Интересы и привычки. Позволяет показывать креативы только тем людям, кто интересовался схожей тематикой сегодня и несколько дней назад. Например, тем, кто ищет стоматологию, ресторан, кинотеатр, химчистку и так далее.

Интересы и привычки

Ретаргетинг. Позволяет показывать рекламные объявления тем пользователям, которые уже были на сайте, но не выполнили целевое действие. Или людям, похожим по поведению на нашу аудиторию.

В блоке «Ретаргетинг и подбор аудитории» нажмите на кнопку «Добавить» и выберите нужные группы пользователей для показа рекламы, например «Покупатели» и «Похожие на покупателей».

Под выбором сегмента есть кнопка включения офферного ретаргетинга. Она запускает показ объявлений тем, кто уже смотрел товары на сайте или в приложении, но ничего не купил.

Настройка ретаргетинга

Дополнительные элементы объявлений. Их можно настроить на уровне кампании и для каждой группы объявлений.

Параметры URL. По аналогии с кампанией UTM-метки можно настроить для группы объявлений, чтобы следить за переходами с конкретных креативов.

Дополнительные элементы и параметры

Корректировки. Выберите корректировки ставок для разных групп объявлений.

Корректировки для групп

Под этим разделом находятся дополнительные настройки, где можно получить дополнительный охват за счёт площадок в РСЯ с контентом 18+.

15-й шаг: добавьте объявление

Типы рекламных объявлений, которые можно создать для РСЯ:

Текстово-графические: текст, изображение, видео. Графические: большое изображение с текстом поверх него. Товарные: изображение товара с ценой для товарной галереи. Страницы каталога. Нейрообъявления.

Типы объявлений в Директе

Настройки для разных типов объявлений отличаются. В пошаговой инструкции Точки рассмотрим, как запустить рекламу с текстово-графическим креативом.

Ссылка в объявлении. Укажите ссылку на продвигаемую страницу.

Параметры URL. Придумайте UTM-метку для конкретного объявления.

Генерация рекламного объявления. Директ может сгенерировать креатив самостоятельно, а вы внесёте правки.

Настройки для текстово-графического объявления

Тексты. Укажите заголовок, дополнительный заголовок и текст с преимуществами и призывом к действию.

Заполнение текста

Изображение. Загрузите яркую и оригинальную картинку размером не менее 450×450 пикселей и не более 10 Мбайт. Она будет использоваться во всех форматах РСЯ.

Требования к изображению

Видео. Загрузите видео формата MP4, размером не более 100 Мбайт и длительностью от 5 до 60 секунд. Если у вас нет готового ролика, Директ сгенерирует и использует видеодополнение на основе изображения.

Требования к видео

Карусель. Привлекает внимание пользователей. Загрузите от двух до 10 изображений размером не менее 450×450 пикселей и не более 10 Мбайт.

Кнопка. Чтобы повысить конверсию, можно добавить призыв к действию и кнопку.

Дополнительные возможности для захвата внимания

Контакты в объявлении. Если у вас есть карточка на Яндекс Бизнесе, добавьте контактную информацию.

Цена. По желанию укажите цену товара и услуги, которая отобразится в объявлении.

Контакты и цена

Уточнения и быстрые ссылки. Ранее мы задавали их для группы. Можно использовать прежние или задать новые для конкретного креатива.

Уточнения и дополнительные ссылки

Маркировка. С 1 сентября 2022 года в России вся онлайн-реклама должна быть промаркирована. Нажмите на галочку, чтобы Директ автоматически сформировал описание для передачи в ЕРИР.

Маркировка рекламы

В конце система автоматически определит качество заполнения объявления и покажет, что можно добавить.

Подсказки по улучшению креатива

16-й шаг: запустите кампанию

После создания объявления в системе появится черновик. Останется пополнить счёт и запустить рекламу.

Запуск РК

Как оценить эффективность кампании в РСЯ

На странице кампании в личном кабинете отображаются общая статистика, рекламные расходы, количество показов рекламы, переходов, заявок, звонков, заказов и других действий. Эти данные нужно анализировать и при необходимости менять настройки кампании.