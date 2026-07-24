Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Коротко — Для расчёта достаточно ввести цену за товар, желаемую частоту выплат и параметры логистики. После этого калькулятор рассчитает все комиссии и тарифы. — Калькулятор Яндекс Маркета не подходит для сложных расчётов, например для большого каталога или отслеживания динамики показателей. Для этих целей лучше использовать сторонние сервисы. — Калькулятор Яндекс Маркета — это бесплатный инструмент для предварительной оценки рентабельности товара.

Что такое калькулятор Яндекс Маркета и зачем он нужен

Калькулятор Яндекс Маркета — это бесплатный онлайн‑инструмент для предпринимателей, который помогает рассчитать предполагаемый доход с продажи одного товара с учётом всех затрат на площадке. Он нужен для:

Экономии времени. Вы получаете автоматический расчёт за несколько кликов. Вам не нужно искать информацию о всех расходах, а затем считать их вручную.

Загрузки актуальных данных. В формуле учтены комиссии и логистические тарифы Яндекс Маркета, которые действуют в момент расчёта.

Планирования цены. Инструмент помогает определить оптимальную розничную цену или скорректировать уже установленную.

Выбора оптимального формата. После расчёта маркетплейс предложит модель, которая больше всего подходит для вашего товара.

Сравнения моделей работы. Можно оценить траты и доходы по разным схемам взаимодействия с площадкой.

Совет: инструмент Яндекс Маркета стоит использовать на этапе планирования, чтобы оценить прибыль до старта. Но в продажах важно видеть ещё и фактическую маржу. Для этого используйте Сервис аналитики продаж от Точка Банк — он автоматически считает прибыль и расходы по каждому товару, без ручных таблиц и ожидания отчётов площадки.

Из чего складывается комиссия Яндекс Маркета

Комиссия Яндекс Маркета — это сумма разных платежей, которые продавец платит площадке за её услуги:

Комиссия за размещение. Это процент от цены проданного товара, который списывается после того, как покупатель получил товар. Ставка зависит от категории.

Эквайринг. Покупатели оплачивают заказы онлайн, поэтому каждый платёж нужно обрабатывать. Продавец платит за это фиксированную комиссию — 12 копеек за каждый артикул в заказе. Дополнительно нужно уплатить процент за вывод денег на ваш счёт — точная сумма зависит от выбранной частоты выплат.

Логистические услуги. Хранением, обработкой заказов и доставкой можете заниматься вы, а может маркетплейс. Во втором случае придётся доплатить площадке: чем больше задач она закрывает, тем дороже.

Возвраты и невыкупы. Если покупатель вернул заказ или не выкупил его в пункте выдачи, нужно оплатить складскую обработку отправления и обратную доставку.

Размер комиссий периодически меняется, поэтому регулярно проверяйте актуальные цифры в Справке для продавцов и следите за уведомлениями в личном кабинете.

После каждой смены тарифов пересчитывайте рентабельность товаров и при необходимости корректируйте цены. Если вы работаете сразу на нескольких площадках, это удобно делать через Единый кабинет селлера от Точка Банк — сервис собирает данные с Яндекс Маркета, Ozon и Wildberries и позволяет вносить правки сразу на всех площадках в режиме одного окна.

Как модель работы влияет на расчёт в калькуляторе

От модели работы зависит, из чего складывается итоговая стоимость услуг маркетплейса:

FBY (Fulfillment by Yandex)

Яндекс Маркет берёт на себя всю логистику: хранение, сборку заказа, упаковку и доставку покупателю. Соответственно, в калькуляторе можно увидеть все связанные с этим тарифы, которые продавец должен оплатить.

FBS (Fulfillment by Seller)

Вы сами храните товар и собираете заказы, а площадка отвечает только за доставку. В калькуляторе отображаются только те услуги, которые связаны с логистикой.

«Экспресс»

Это особая разновидность FBS для сверхбыстрой доставки за 1–2 часа. Тут вы тоже храните товар и собираете заказ, но должны передать его курьеру маркетплейса в сжатые сроки.

DBS (Delivery by Seller)

Вы полностью берёте на себя хранение, сборку и доставку. В онлайн-расчёте останутся только те услуги, которые площадка предоставляет независимо от модели: комиссия, эквайринг, обработка возвратов. Поэтому значительная часть расходов калькулятора заменяется собственной логистикой, которую нужно учитывать отдельно.

Распределение обязанностей подтверждено официальной справкой Яндекс Маркета. Маркетплейс также указывает, что состав услуг и тарифов зависит от модели работы, их можно узнать на официальной странице тарифов.

Пример расчёта прибыли в калькуляторе

Перейдите в калькулятор и выберите карточку товара с помощью поиска по названию — она может быть вашей или конкурента с аналогичным товаром. Данные о цене, категории и габаритах подгрузятся автоматически. Дальше настройте жалемые параметры. Какие именно — разберём на примере женского халата:

частоты выплат : раз в неделю с отсрочкой на четыре недели — это самый выгодный вариант;

габариты и вес : 4 х 24 х 30 см, 0,32 кг;

стоимость : 2 700 ₽ — это средняя стоимость в нише;

параметры логистики: отгрузка в сортцентр или ПВЗ до 28 часов — это самый выгодный вариант.

После самостоятельно посчитайте ваши расходы вне площадки, например в нашем случае себестоимость халата 1 000 ₽, а затраты на продвижение и налоги — 450 ₽. Введите полученные суммы внизу страницы в форму «Данные для расчёта прибыли» и нажмите на кнопку «Пересчитать».

Калькулятор покажет основные затраты на маркетплейсе, исходя из введённых данных

При цене халата 2 700 ₽ прибыль варьируется от 595 ₽ до 639 ₽ в зависимости от модели работы.

Здесь же сервис порекомендует оптимальную модель сотрудничества с площадкой.

Какие бывают калькуляторы: официальный и сторонние сервисы

Официальный калькулятор Яндекс Маркета работает с одним товаром за раз и показывает только расходы на площадке. Остальные затраты, например на налоги, рекламу и зарплату сотрудникам, придётся рассчитывать отдельно.

Калькулятор — это инструмент для предварительного анализа. Чтобы получить более точные данные по вашему магазину, рассчитывайте юнит‑экономику. Помните, что фактические затраты у вас могут отличаться от планируемых в зависимости от процента выкупа.

Ольга Чинова Эксперт по маркетплейсам

Сторонние калькуляторы — более сложные инструменты. Их выбирают, когда нужно:

вести большой каталог;

глубоко анализировать нишу;

сравнивать себя с конкурентами;

рассчитывать юнит-экономику при изменении цен или тарифов маркетплейса.

Как рассчитать прибыль и юнит-экономику

Иногда новички на маркетплейсах теряют деньги, потому что считают прибыль упрощённо — просто вычитают себестоимость из цены. Они забывают про сопутствующие траты, которые часто мешают выйти в плюс.

ФОРМУЛА Базовая формула для расчёта прибыли на единицу товара: Прибыль с единицы = Цена продажи − Все расходы на эту единицу



Вот какие расходы важно учитывать:

себестоимость товара;

упаковка и маркировка;

доставка до склада маркетплейса;

оплата услуг площадки: комиссия с продаж, логистика, хранение, эквайринг, возвраты, невыкупы, утилизация;

продвижение;

налогообложение.

Как заложить наценку и не уйти в минус

Чтобы корректно рассчитать наценку, придерживайтесь следующего алгоритма:

Соберите данные по всем расходам. Рассчитайте точку безубыточности, то есть минимальную цену, которая покроет все расходы. Добавьте наценку, учитывая внешние факторы: цены конкурентов на аналогичную продукцию, среднюю стоимость в нише, необходимость участия в акциях и запуск рекламы.

ПРИМЕР Предприниматель решил продавать на Яндекс Маркете банные халаты, себестоимость которых 1 000 ₽. Дальше он рассчитал все затраты в калькуляторе и сравнил тарифы по разным моделям, после чего выбрал оптимальную — FBY. Вот расходы по ней: комиссия — 378 ₽, логистика — 233 ₽, эквайринг — 44 ₽, налог — 180 ₽, реклама и резерв на возвраты — 270 ₽ — получилось 1 105 ₽. Большинство товаров в этой категории продаётся в диапазоне от 2 000 ₽ до 3 000 ₽. Продавец принял решение установить стоимость — 2 700 ₽. Так он получит прибыль 595 ₽ с единицы и не завысит планку в нише.



Частые ошибки при расчёте прибыли через калькулятор

Не учли налог. Продавцы часто считают прибыль «грязными» деньгами: выручка минус комиссии и логистика. А про налог вспоминают только тогда, когда нужно его оплатить. В итоге планируемая прибыль оказывается завышенной.

Забыли про рекламу. На маркетплейсах органический трафик часто недостаточен: товар нужно продвигать с помощью платных инструментов. Эти затраты часто не включают в юнит-экономику.

Не заложили возвраты и невыкупы. На Яндекс Маркете эти процессы сопровождаются логистическими издержками: обратная доставка, обработка возврата, возможная утилизация и так далее.

Не учли хранение. Оно на складе маркетплейса платное и зависит от габаритов, оборачиваемости и сезона. Часто продавцы считают только комиссию и доставку, надеясь на то, что партию быстро раскупят.

Использовали неверные габариты. Они определяют стоимость логистики и хранения. Ошибки возникают, если продавец берёт размеры упаковки «на глаз», не учитывает пупырчатую плёнку/коробку или вводит данные производителя без проверки.

Не пересчитали показатели после изменения тарифа. Тарифы на Яндекс Маркете могут меняться: корректируются комиссии, логистика, хранение, вводятся новые коэффициенты. Если продавец не отслеживает обновления, то он продолжает считать по устаревшим данным.