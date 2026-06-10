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Маркетплейсы
Маркетплейсы

Как считать юнит-экономику на маркетплейсе: пять ошибок, которые съедают прибыль

Эксперт Точка Банк расскажет, как правильно считать себестоимость товара, учитывая все скрытые расходы маркетплейсов.

10.06.2026
183
183

Оглавление

Единый кабинет селлера 

Показывает потоварную аналитику с учётом комиссий, рекламы и возвратов – становится видно, какие SKU эффективны, а какие проедают прибыль. Пробный период 5 дней
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Единый кабинет селлера 

Показывает потоварную аналитику с учётом комиссий, рекламы и возвратов – становится видно, какие SKU эффективны, а какие проедают прибыль. Пробный период 5 дней
Попробовать за 0 р

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
Юнит-экономику важно считать по каждому товару отдельно. Средняя прибыль по магазину не работает — один SKU может быть в плюсе, а остальные в минусе.
В расчёт нужно включить все расходы: себестоимость, комиссию, логистику, рекламу, эквайринг, возвраты, хранение и штрафы. Если что‑то пропустить, цифры будут неверными.
Условия на маркетплейсах постоянно меняются: комиссии растут, логистика дорожает. Если не пересчитывать юнит-экономику регулярно, прибыльный товар незаметно станет убыточным.

Что такое юнит‑экономика на маркетплейсах и зачем её считать

Юнит-экономика — это расчёт прибыли или убытка от продажи одного товара с учётом всех затрат. В случае с маркетплейсами нужно учитывать себестоимость, комиссию маркетплейса, логистику, эквайринг, рекламу, упаковку, возвраты, хранение и штрафы.

Юнит-экономика показывает, какие товары действительно приносят доход, а какие работают в минус. С её помощью можно понять, есть ли смысл продавать конкретную позицию дальше, стоит ли менять цену, эффективно ли продвижение, нужно ли сокращать расходы на логистику.

Юнит-экономика на маркетплейсах: что это, как считать и зачем она нужна

Юнит‑экономика на маркетплейсах за 0 руб
Единый кабинет селлера поможет:
— Узнать доход с учётом выкупа, комиссий и себестоимости
— Определить прибыльные и убыточные товары
— Понять, когда поднять цены или обновить ассортимент
— Увидеть, как повысить маржинальность

Ошибка 1. Считать себестоимость товара по неполным данным

Часто под себестоимостью понимают только закупочную цену. Но на маркетплейсах к этой сумме нужно приплюсовать доставку до склада, упаковку и маркировку, комиссию площадки, логистику до покупателя, хранение, рекламу, эквайринг, возвраты и списания, а также налоги.

Как платить налоги при работе с маркетплейсами

Реальная себестоимость товара может выглядеть так:

  • закупка 600 ₽; 
  • доставка до вашего склада 80 ₽; 
  • упаковка 45 ₽; 
  • комиссия маркетплейса 286 ₽; 
  • логистика до покупателя 65 ₽; 
  • реклама 130 ₽; 
  • расходы на возвраты 55 ₽. 

Итого расходов — 1 216 ₽, и если не учесть хотя бы один пункт, можно выставить неправильную цену и уйти в минус, Кроме того, есть важный момент —  продвижение, логистику и возвраты нужно считать с учётом процента выкупа.

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Ошибка 2. Не учитывать все комиссии и расходы маркетплейса

Есть базовая комиссия за продажу, но кроме неё существуют и другие платежи, которые многие пропускают. Например, логистика. Её размер зависит от объёма и веса товара, дальности перевозки, платы за хранение товаров сверх установленных сроков, сбора за утилизацию невыкупленных возвратов, а также расходов на работу с маркированными товарами.

На Wildberries сейчас действует новый расчёт логистики, который зависит от цены товара и коэффициентов распределения продаж. 

Также на площадках важно учитывать плату за обратную доставку и штрафы. Например, за просрочку отгрузки при работе по схеме FBS.

ВАЖНО
Комиссия маркетплейса зависит от схемы работы: FBO — товар лежит на складе площадки или FBS — отгружаете товар со своего склада. Для некоторых товаров выгоден первый вариант, для других — второй. Задача продавца — выбрать ту модель, при которой комиссия и логистика будут оптимальными.

Все комиссии и расходы можно узнать в личном кабинете площадки, там же можно найти калькулятор расчёта для конкретного товара:

  • На Ozon — раздел «Комиссии и тарифы». 
  • На Wildberries — раздел «Ценообразование», а тарифы по логистике и хранению — раздел «Тарифы и услуги». 
  • На Яндекс Маркете — вкладка «Тарифы» в личном кабинете

Регулярно перепроверяйте тарифы — изменения происходят без предупреждения. Например, Ozon с апреля 2026 повысил комиссии в ряде категорий: это средства личной гигиены, одежда, детские товары. А Wildberries ввёл новую формулу логистики, привязанную к цене товара.

Комиссии WB

Комиссии Ozon

Ошибка 3. Забывать про возвраты, невыкупы и брак

Это регулярная статья расходов, которую нужно обязательно закладывать в юнит-экономику. В некоторых категориях процент возвратов и невыкупов достигает высоких значений. Для одежды и обуви это 30–50%, для электроники — 10–20%, для товаров для дома — 5–15%. 

С каждым возвратом или невыкупом продавец теряет деньги на прямой и обратной доставке, упаковке, а также обработке заказа. Более того, возвращённый товар не всегда можно продать снова: он может потерять товарный вид или потребовать уценки. Так что брак и повреждения — ещё одна скрытая потеря.

ВАЖНО
На маркетплейсах покупатель может вернуть товар без объяснения причин в течение семи дней согласно ст. 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей», и затраты на логистику возврата ложатся на продавца.

Процент возвратов и невыкупов можно посмотреть в статистике личного кабинета по каждой категории. Если данных по вашим товарам ещё нет, используйте средние значения по нише:

  • 10–15% для стандартных товаров; 
  • 20–25% для категорий с примеркой: одежды, обуви, аксессуаров. 

Закладывайте эти проценты в себестоимость каждого товара.

Подмена товара на Wildberries: проблема, штрафы и компенсации

Ошибка 4. Не включать в расчёт рекламу и скидки

Есть разные модели оплаты продвижения. Например, на Ozon можно платить за клики, показы или фактические заказы. На Wildberries — за 1 000 показов или за клики. И эти расходы важно учитывать при расчёте юнит-экономики. Ровно как и скидки, ведь участвуя в акциях или снижая цену, вы теряете часть выручки. Какую сумму стоит закладывать, зависит от ниши — ориентируйтесь на средние значения. 

А чтобы не считать юнит-экономику вручную и не упускать комиссии, возвраты и расходы на рекламу, воспользуйтесь Единым кабинетом селлера — он соберёт полный отчёт по прибыли и убыткам по каждому SKU за две минуты.

Внутренняя реклама на Wildberries

Ошибка 5. Считать юнит-экономику в среднем по магазину, а не по SKU

Средняя прибыль по всем товарам не показательна, потому что один товар-бестселлер может завысить общий показатель магазина, и вы не увидите, на чём реально зарабатываете, а что продаёте в убыток. Поэтому считать юнит-экономику нужно по каждой товарной позиции отдельно. 

Единый кабинет селлера показывает аналитику как раз по каждому товару с учётом комиссий, рекламы и возвратов. С ним понятно, какие SKU эффективны, а какие — снижают прибыль. 

Как правильно считать юнит‑экономику на маркетплейсе

Возьмите цену продажи товара → вычтите из неё себестоимость, комиссию маркетплейса, логистику до покупателя, расходы на рекламу, упаковку, эквайринг, налоги и страховые взносы, а также долю возвратов и невыкупов. Полученная разница — это юнит-прибыль.

Эта формула работает для всех площадок. Разница только в том, как называются конкретные расходы и по какой ставке они считаются. Используйте данные из личного кабинета, калькуляторы комиссий, статистику по возвратам и рекламным кампаниям. И не забывайте регулярно пересчитывать стоимость, особенно при изменении закупочной цены, росте комиссий или запуске рекламы.

Условия работы с маркетплейсами в 2026 году

Чек-лист: как проверить, что товар не продаётся в минус

Как убедиться, что вы ничего не упустили при расчёте и товар реально прибыльный? Пройдите по чек-листу. 

  • Посчитана полная себестоимость единицы товара: закупка, доставка до склада в России, упаковка.
  • Добавлена комиссия маркетплейса по конкретной категории товара.
  • Включена логистика до покупателя с учётом актуальных тарифов площадки.
  • Заложены расходы на рекламу — как фактические, так и плановые.
  • Учтены эквайринг и другие банковские комиссии.
  • Добавлена доля возвратов и невыкупов по категории. Если данных нет, заложите средние по нише.
  • Включено хранение на складе маркетплейса.
  • Учтены штрафы и прочие скрытые платежи.
  • Расчёт сделан отдельно по каждому SKU, а не в среднем по магазину.
  • Цифры пересчитаны после последнего изменения цен, комиссий или тарифов на логистику.

Если хотя бы один пункт не выполнен, ваши цифры по юнит-экономике не точны — товар может быть убыточным, а вы об этом не знаете.

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ТОП-5 ошибок при расчёте юнит-экономики на маркетплейсах