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Маркетплейсы
Маркетплейсы

Условия работы с Яндекс Маркетом

Точка Банк вместе с экспертом Ольгой Чиновой собрали всю важную информацию для старта и роста на маркетплейсе.

12.05.2026
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Оглавление

Бесплатный счёт для старта на маркетплейсах

Поможем подготовить документы для регистрации ИП, подберем ОКВЭД, откроем счёт без визита в офис и возьмём на себя вопросы с бухгалтерией
Открыть счёт

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Бесплатный счёт для старта на маркетплейсах

Поможем подготовить документы для регистрации ИП, подберем ОКВЭД, откроем счёт без визита в офис и возьмём на себя вопросы с бухгалтерией
Открыть счёт

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Яндекс Маркет — третий по величине маркетплейс в России. Ежемесячно площадку посещают миллионы покупателей, а число активных продавцов продолжает расти: в конце 2024 года их было 97 300, к июлю 2025 года уже 141 000. 

Коротко
— Продавать на Яндекс Маркете могут ООО, ИП и самозанятые. Но самозанятые не могут работать по FBY и продавать чужие товары, а их доход не должен превышать 2,4 млн ₽ в год.
— Маркет берёт три вида комиссий: с продажи, за приём платежей и эквайринг.
— Продавцам доступны четыре модели работы: FBY, FBS, Экспресс и DBS.
— Для большинства товаров нужны подтверждающие документы: сертификат, декларация, отказное письмо или маркировка «Честный ЗНАК».
― Новым продавцам Маркет даёт 10 000 бонусных рублей на продвижение, но потратить их нужно в течение 30 дней, иначе они сгорят.

Общие условия Яндекс Маркета

Продавать на Яндекс Маркете могут ООО, ИП и самозанятые. Первым двум категориям нужны коды ОКВЭД из раздела 47 по категориям товаров и код 47.91.2 для продажи в интернете. Самозанятые от этого требования освобождены.

Какой ОКВЭД выбрать для торговли на маркетплейсах

Как начать продавать на Яндекс Маркете

Для работы с площадкой понадобится Яндекс ID и привязанная к нему электронная почта на @yandex.ru. Их запросят при регистрации, оформлении документов и управлении поставками.

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Выбор налогового режима

ИП и ООО могут работать на УСН, ОСНО или патенте, также есть АУСН — это автоматизированная упрощённая система налогообложения. Она удобна тем, что в ней не нужно самостоятельно рассчитывать налог и платить страховые взносы. Но есть минус — ставки выше, чем у УСН: 8% для «Доходов» и 20% для «Доходов минус расходы». 

На старте обычно выгоднее выбрать УСН «Доходы» со ставкой 6% , так как меньше отчётности и проще учёт. Если расходы превышают 60% выручки, стоит рассмотреть УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Но важно учесть, что если годовой доход превысил 20 млн ₽, в 2026 году нужно платить ещё и НДС по сниженным ставкам 5 или 7% либо по стандартным 0, 10 и 22%. 

О налогах для самозанятых будет информация в следующем разделе.

Какую систему налогообложения выбрать для торговли на маркетплейсах

Системы налогообложения в России: что это, виды и как выбрать

НДС для селлеров: как платить и учитывать

Как продавать на Яндекс Маркете без ИП

В статусе cамозанятого можно продавать на Маркете товары собственного производства: мебель ручной работы, украшения, свечи и так далее. Однако есть категории, которые самозанятым продавать нельзя даже при самостоятельном производстве:

  • продукты питания;
  • товары, требующие сертификации, — например детские игрушки;
  • товары с обязательной маркировкой — например резиновая обувь;
  • уценённые и бывшие в употреблении товары.

Также нельзя перепродавать продукцию под чужим товарным знаком и работать по модели FBY.

Стать самозанятым может физическое лицо и индивидуальный предприниматель, чей годовой доход не превышает 2,4 млн ₽. Зарегистрироваться можно через приложение «Мой налог», личный кабинет ФНС или банковское приложение. За это налоговая начислит бонусом 10 000 ₽, которые снизят ставку при продажах физлицам с 4 до 3% и при продажах бизнесу с 6 до 4%. Но как только выручка превысит 2,4 млн ₽, статус самозанятого автоматически аннулируется, и нужно будет оформить ИП.

Какие товары продавать на Яндексе

На Яндекс Маркете можно продавать практически любые товары, не запрещённые законом. 

В 2025 году на Маркете лучше всего продавались товары повседневного спроса: продукты питания, детские смеси и зоотовары. Стабильно высокий спрос сохраняется на электронику и бытовую технику. В сезон хорошо продаются автотовары — осенью и весной шины покупают в четыре раза чаще обычного. 

В 2026 году выгоднее всего продавать одежду, мебель, товары для дома, красоты и товары для детей. Маркет активно поддерживает продавцов в этих категориях.

Перед стартом стоит проверить спрос и конкуренцию: для комфортного входа в нишу ищите категорию, где среднее количество продаж на один товар — не менее двух штук в месяц, а доля крупного продавца не превышает 10%.

Какие документы нужны для продажи

Яндекс Маркет запрашивает документы, чтобы подтвердить безопасность и легальность продукции, а также защитить покупателей от подделок. 

Проверить, нужны ли дополнительные документы для ваших товаров, можно в Справке Яндекс Маркета.

Чаще всего продавцам могут понадобиться следующие документы:

  • Сертификат соответствия — подтверждает, что товар прошёл проверку и соответствует требованиям ГОСТа и технических регламентов. Примеры категорий: детское питание, спортивный инвентарь, бытовая техника.
  • Декларация о соответствии — оформляется продавцом и подтверждает, что продукция соответствует установленным требованиям, а за её качество предприниматель несёт отвественность. Примеры категорий: продукты питания, бытовая техника, товары лёгкой промышленности.
  • Отказное письмо — подтверждает, что товар не требует обязательной сертификации. Примеры категорий: спортивный инвентарь, настольные игры, ёлочные украшения. 
  • Коды маркировки «Честный ЗНАК» — обязательны для товаров, подлежащих государственной маркировке. Примеры категорий: одежда, обувь, лекарства и многие другие.
  • Свидетельство о государственной регистрации — подтверждает, что товар соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и безопасен для использования; оформляется в Роспотребнадзоре. Примеры категорий: бытовая химия, детская косметика, средства личной гигиены.
  • Документы на бренд  — свидетельство на товарный знак или лицензионный договор, если вы продаёте продукцию под чужим брендом.

Все документы загружаются в личном кабинете продавца: раздел «Товары» → «Документы». После проверки Яндекс Маркет может запросить дополнительные подтверждения. Без необходимых документов размещение или продажа некоторых товаров могут быть ограничены. 

Отказное письмо: что это такое и как его получить

Маркировка «Честный ЗНАК»: как с ней работать

Сертификация для маркетплейсов: всё, что нужно знать

Схемы работы Яндекс Маркета с интернет‑магазинами

На Яндекс Маркете четыре модели работы. От выбора зависит, где будут храниться товары, кто будет упаковывать заказ, как быстро он доедет до покупателя и какие категории товаров можно продавать. 

Что такое фулфилмент для маркетплейсов: критерии выбора

FBY: хранит и обрабатывает заказы Маркет

В этой схеме Яндекс Маркет берёт на себя всю работу с заказами: от хранения до доставки. Вам останется только следить, чтобы товары на складе не заканчивались, и вовремя делать поставки. 

FBY подходит для ходовых товаров, которые быстро раскупаются. К сожалению, самозанятым эта модель недоступна, но по ней можно продавать товары на витрине для бизнеса.

FBS: вы храните, Маркет доставляет

В этом случае вы храните товары на своём складе. И когда покупатель оформляет заказ, собираете его, упаковываете и передаёте на склад сортировки. Дальше доставкой занимается маркетплейс.

Работая по FBS, нужно постоянно передавать данные об остатках на складах Маркету и быть готовым быстро отправлять заказы. Тем не менее модель подойдёт, если вы не хотите заранее везти товары на склад площадки и платить за хранение. Особенно когда товар продаётся редко, является хрупким или дорогим. Также по этой модели можно продавать товары на витрине для бизнеса.

Модель FBS на Яндекс Маркете

Экспресс: доставка курьером за 1–2 часа

Курьеры приезжают прямо к вашему складу или точке продаж, забирают упакованные заказы и доставляют их покупателям в течение двух часов. Эту модель нужно подключать отдельно. Она подходит, если склад находится в крупном городе и хочется доставлять быстрее конкурентов. 

DBS: всё на вашей стороне

Вы сами храните, упаковываете и доставляете заказы покупателям. Яндекс Маркет выступает только витриной, которой вы платите за размещение товаров. Модель часто выбирают для крупногабаритных товаров, нестандартной логистики или когда есть своя служба доставки.

Комиссии и тарифы Яндекс Маркета

Яндекс Маркет берёт три обязательных комиссии.

1. Комиссия с продажи — от 0,5 до 68% стоимости проданного товара в зависимости от категории и модели работы. Оплачивается, только когда покупатель получил товар, — за просмотры карточек и клики комиссия не списывается. 

В таблице видно, как выбор категории и модели работы влияет на маржинальность продавца.

КатегорияТариф FBYТариф FBSТариф ЭкспрессТариф DBS
Одежда, обувь и аксессуары33,5–49,5%40,5–56,5%33,5–49,5%40,5–56,5%
Электроника8–47%8–54%8–47%8–54%
Спорт и отдых6–52%13–59%6–52%13–59%
Товары для животных27–45,5%34–52,5%27–45,5%34–52,5%
Авто0,5–44%0,5–51%0,5–44%0,5–51%
Детские товары18,5–54%25,5–61%18,5–54%25,5–61%

Уточнить тариф для вашей категории можно в Справке Яндекс Маркета

2. Комиссия за приём платежей — 0,12 ₽ за каждый уникальный артикул (SKU) в заказе. Например, если в заказе два одинаковых геля для душа и пять пар носков, сумма составит 0,24 ₽.

3. Эквайринг — зависит от частоты вывода средств. Чем реже вывод, тем ниже комиссия. График выплат можно выбрать самостоятельно и изменить в любой момент в личном кабинете.

ТарифЧастота выплат
1,6%Еженедельно, с отсрочкой в 4 недели
2,3%Еженедельно, с отсрочкой в 2 недели
2,8%Еженедельно, с отсрочкой в 1 неделю
3,3%Ежедневно

Яндекс Маркет меняет правила: обзор всех изменений за апрель и май 2026 года

Инструкция по регистрации на Яндекс Маркете в качестве продавца

Чтобы начать продавать на Яндекс Маркете, необходимо пройти регистрацию. Разберём каждый шаг по порядку.

Шаг 1. Откройте форму регистрации

Перейдите на partner.market.yandex.ru и нажмите «Стать продавцом». Укажите страну регистрации, имя, телефон и почту.

Шаг 2. Создайте свой Яндекс ID или войдите в него

Зарегистрируйте или выберите существующий Яндекс ID — аккаунт другого сервиса не подойдёт. На один ID можно зарегистрировать несколько магазинов.

Шаг 3. Укажите юридический статус и название магазина

Выберите форму: ООО, ИП или самозанятый. Если компания находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, заключить договор с Яндекс Маркетом не получится.

Шаг 4. Придумайте название магазина

Название магазина будут видеть покупатели. Оно может не совпадать с юридическим названием, но должно быть уникальным и длиной не более 50 символов. О других требованиях к названию магазина написано в Справке Яндекс Маркета 

Шаг 5. Заполните остальные данные

Укажите город, где хранятся товары, и выберите для них категории. Если есть промокод реферальной программы или агентства, введите его.

Шаг 6. Заключите договор и выберите частоту выплат

После регистрации заключите договор и выберите частоту выплат. Самозанятым дополнительно нужно настроить связь с сервисом «Мой налог».

Для удобной работы с выплатами и учётом можно открыть счёт для продавцов в Точка Банк с бесплатным обслуживанием, Онлайн-бухгалтерией и подпиской на MPSTATS со скидкой в 50%. 

Добавление и подробное оформление карточки товара

Когда организационные вопросы решены, переходите к оформлению карточек товаров:

  • Название. Cоставляйте по схеме: тип товара + производитель + товар (модель) + важные характеристики. Например: «Кроссовки Nike Air Max 90, беговые». 
  • Описание. Расскажите, чем товар полезен, какую потребность закрывает и в чём его особенности. Эту часть можно делегировать генератору Точка Банк — он в один клик подготовит SEO-описание с использованием ключевых слов.
  • Характеристики. Заполните все поля стандартными значениями из списка Маркета. Без этого товар не попадёт в выдачу по фильтрам.
  • Медиа. При покупке онлайн у людей нет возможности рассмотреть товар, поэтому фото и видео повышают шансы на покупку. В личном кабинете есть подсказки о рекомендуемом количестве фото для разных категорий.

Как сделать инфографику для маркетплейсов

Фон для карточки товара на маркетплейсах

  • Вес и габариты. Указывайте точно с учётом упаковки. Ошибки в заполнении этих характеристик приведут к доплатам за доставку.

Совет: следите за статусами карточек в личном кабинете, чтобы вовремя исправлять ошибки.

Заполненные карточки нужно загрузить в систему. Это можно сделать тремя способами: вручную, файлом или через автоматическую интеграцию.

— Вручную стоит добавлять, когда ассортимент небольшой, от 10 до 20 товаров. Советую найти аналогичный товар на площадке и добавить его к уже существующей карточке: это быстрее, чем заполнять характеристики с нуля.

— Если товаров больше 20, загрузите их Excel-файлом по шаблону Яндекс Маркета. Для этого перейдите в раздел «Товары → Каталог», нажмите «Загрузить товары» → «Шаблоном Excel» и выберите формат файла.

— Для управления большим ассортиментом используйте автоматическую интеграцию по API. Этот инструмент позволяет без ручной загрузки обновлять информацию, а также оперативно получать и обрабатывать заказы. 

После загрузки Маркет проверит данные от нескольких часов до пары дней и сформирует карточку. 

Склады Яндекс Маркета

Яндекс Маркет развивает собственную логистику по всей России, поэтому продавец может не выстраивать доставку самостоятельно. Достаточно привезти товары на ближайший склад или ПВЗ, а дальше площадка заберёт их на хранение. Рассчитать объём поставок на склады маркетплейсов можно с помощью инструмента «Планирование поставок» Точка Банк.

Склады маркетплейса делятся на три типа. 

  • Обычный — фулфилмент-центр, где товары хранятся и откуда отправляются покупателям в ближайшие регионы. 
  • Транзитный — промежуточная точка: продавец привозит сюда товары, а Маркет развозит их по нужным складам и регионам. Товары на транзитном складе не хранятся и остаются там не дольше недели. 
  • Возвратный — склад для невыкупленных товаров, востребованный ассортимент отсюда автоматически возвращается в продажу. Пока такой склад один — в Домодедово.

Актуальный список складов с адресами и зонами покрытия можно посмотреть в Справке Яндекс Маркета.

Как продвигаться на площадке

Начните с качественного оформления карточки товара — это основа продвижения. На маркетплейсе сотни похожих товаров, и с первых секунд важно выделиться.

Как создать и оформить карточку товара 

Как оформить карточку товара на Яндекс Маркете

Дополнительно можно использовать опцию «Буст продаж». Она поднимает товары выше в поиске и размещает их в специальных блоках на страницах Маркета. Работает по принципу аукциона: чем выше ставка, тем заметнее товар.

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Пример пуш-уведомления от Яндекс Маркета

Одним из главных платных инструментов на маркетплейсе является «Охватное продвижение». Это баннеры, пуш-уведомления, поп-апы и видеобаннеры, которые показываются покупателям на страницах Маркета, а также в других приложениях: Яндекс Такси, Яндекс Еда, Яндекс Лавка и других сервисах. 

Для привлечения внешнего трафика из поиска Яндекс и партнёрских площадок можно подключить Яндекс Директ. Потенциальный покупатель увидит объявление и сразу попадёт на карточку товара.

Как настроить РСЯ в Яндекс Директе

Целевая аудитория на маркетплейсе: как определить и привлечь покупателя

Также доступны акции и промокоды — продавец может участвовать в акциях самого Маркета или проводить собственные. Ещё можно мотивировать покупателей оставлять отзывы и назначить им вознаграждение баллами Яндекс Плюса: на карточке появится специальная отметка, что повысит её заметность на витрине.

Новым продавцам Маркет даёт 10 000 бонусов на продвижение — 1 бонус равен 1 ₽. После того как вы их примете, площадка автоматически создаст кампанию с рекомендованными ставками для всех товаров. Бонусы нужно потратить в течение 30 дней, потом они сгорят.

Статистика и анализ продаж

Все инструменты аналитики собраны в личном кабинете в разделе «Аналитика». Там можно посмотреть число заказов, выручку, расходы на буст продаж и индекс качества — они видны прямо на главной странице кабинета в сводке. Для более детального анализа есть отдельные отчёты:

  • Ключевые показатели — данные по выручке, продажам, расходам и конверсии. Отчёт можно смотреть по всему бизнесу, по отдельной модели работы или по конкретному магазину.
  • Аналитика продаж — показывает, сколько раз товары были показаны покупателям, количество заказов и товаров, добавленных в корзину, а также как работают инструменты продвижения. Данные обновляются с задержкой до четырёх часов и доступны за последние 13 месяцев.
  • Конкурентная позиция — демонстрирует вашу позицию среди других продавцов, оборот, долю продаж и динамику относительно предыдущего периода. Помогает оценить потенциал рынка, найти перспективные категории и слабые места в ассортименте. 
  • Поисковые запросы — отображает, что ищут покупатели в поиске Маркета. Помогает улучшить карточки товаров, понять, чем расширить ассортимент, и отследить тренды спроса.
  • Товары в поиске — показывает, какие товары отображаются на верхних позициях в результатах поиска по разным запросам и почему. Помогает понять, какие факторы влияют на позицию товара, и сравнить свои показатели с конкурентами. 
  • Аналитика брендов — отчёт для владельцев торговых марок. Демонстрирует долю бренда в категориях, охваты, показы, клики и добавления в корзину, а также аналогичные показатели топ-3 конкурентов. Доступен после подтверждения прав на бренд и вложений в продвижение от 10 000 ₽.

Если вы используете Яндекс Директ для продвижения товаров, отслеживайте оба источника: статистику кампаний в самом Директе и аналитику продаж в личном кабинете продавца.

Плюсы и минусы сотрудничества с Яндекс Маркетом

Минусы сотрудничества с Яндекс Маркетом:

  1. Высокая конкуренция. Алгоритм поднимает в выдаче продавцов с высоким рейтингом и большим количеством отзывов. Новым магазинам без рекламного бюджета занять первые позиции сложно. 
  2. Комиссии и обязательное участие в акциях. Платформа удерживает комиссии и часто требует участия в скидках, что уменьшает прибыль.
  3. Часто меняющиеся условия работы. Правила, тарифы и алгоритмы меняются, из-за чего сложно выстроить стабильную стратегию.
  4. Маркет может ограничить продажи или отключить магазин, если:
  • рейтинг продавца (индекс качества) падает из-за просрочек и отмен заказов;
  • продавец нарушает сроки доставки ;
  • отсутствуют обязательные документы на товар или не соблюдены требования к категориям;
  • нарушаются правила площадки: работа с заказами, ассортимент, оформление.

О причине блокировки Яндекс Маркет сообщает в уведомлениях и по почте. В этом случае создавать новый магазин бессмысленно — его тоже заблокируют. Чтобы разблокировать профиль, нужно удалить проблемные товары и обратиться в поддержку через «Общение» → «Поддержка» → «Контроль качества».

Как зарабатывать на маркетплейсах: полная инструкция для продавцов

Плюсы сотрудничества с Яндекс Маркетом:

  1. Большая аудитория. По данным на 2025 год аудитория всей экосистемы Яндекс была равна 79 млн человек, поэтому товары видят не только на самом маркетплейсе, но и в поиске, картах и других сервисах. 
  2. Доступ к программе лояльности Яндекс Плюс. Это 22 млн человек, которые получают кешбэк баллами за покупки.
  3. Простой запуск продвижения в Яндекс Директе прямо из личного кабинета Маркета. Без отдельной настройки рекламного кабинета.
  4. Экспресс-доставка за 1–2 часа. Конкурентное преимущество, которое повышает конверсию покупки.
  5. Возможность оплаты частями через сплит. Покупатель разбивает стоимость на несколько платежей, а продавец получает полную сумму сразу.
  6. Широкий набор инструментов продвижения внутри площадки: буст продаж, баннеры, баллы за отзывы и другие.

Материал носит информационный характер и не является финансовой или юридической консультацией. Условия работы на Яндекс Маркете могут измениться — актуальную информацию проверяйте в официальной Справке Яндекс Маркета.

Вопросы по теме

Кто может продавать на Яндекс Маркете?

Продавать могут ООО, ИП и самозанятые. 


ИП и ООО также нужен код ОКВЭД 47.91.2 для интернет-торговли.


Самозанятым доступны только товары собственного производства. Им нельзя заниматься перепродажей, работать по модели FBY и продавать отдельные категории: питание, сертифицированные товары, маркировка. А годовой доход не должен превышать 2,4 млн ₽. 

Какие документы нужны для продажи на Яндекс Маркете?

Сертификат соответствия, декларация о соответствии, отказное письмо, если сертификация не требуется, коды маркировки «Честный ЗНАК», свидетельство о госрегистрации для отдельных категорий, а также документы на бренд, если продаёте под чужой торговой маркой. Все документы загружаются в личном кабинете в разделе «Товары» → «Документы».

Какие схемы работы есть на Яндекс Маркете?

Доступны четыре модели: 


— FBY: Маркет хранит, собирает и доставляет заказы;


— FBS: вы храните товар, Маркет забирает и доставляет;


— Экспресс: доставка курьером за 1–2 часа от вашего склада;


— DBS: вы сами храните, упаковываете и доставляете, Маркет — только витрина. Самозанятым FBY недоступна.

Какие комиссии платят продавцы на Яндекс Маркете?

Три обязательных платежа: 


— комиссия с продажи: от 0,5 до 68% в зависимости от категории и модели;


— комиссия за приём платежей: 0,12 ₽ за каждый уникальный артикул в заказе;


— эквайринг: от 1,6 до 3,3% — чем реже вывод средств, тем ниже ставка


Комиссия списывается только после получения товара покупателем.

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Яндекс Маркет для продавцов: условия, тарифы и старт на маркетплейсе – Точка Банк