Условия работы с Яндекс Маркетом

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Яндекс Маркет — третий по величине маркетплейс в России. Ежемесячно площадку посещают миллионы покупателей, а число активных продавцов продолжает расти: в конце 2024 года их было 97 300, к июлю 2025 года уже 141 000.

Коротко — Маркет берёт три вида комиссий: с продажи, за приём платежей и эквайринг. — Продавцам доступны четыре модели работы: FBY, FBS, Экспресс и DBS. — Для большинства товаров нужны подтверждающие документы: сертификат, декларация, отказное письмо или маркировка «Честный ЗНАК». ― Новым продавцам Маркет даёт 10 000 бонусных рублей на продвижение, но потратить их нужно в течение 30 дней, иначе они сгорят.

— Продавать на Яндекс Маркете могут ООО, ИП и самозанятые. Но самозанятые не могут работать по FBY и продавать чужие товары, а их доход не должен превышать 2,4 млн ₽ в год.

Общие условия Яндекс Маркета

Продавать на Яндекс Маркете могут ООО, ИП и самозанятые. Первым двум категориям нужны коды ОКВЭД из раздела 47 по категориям товаров и код 47.91.2 для продажи в интернете. Самозанятые от этого требования освобождены.

Для работы с площадкой понадобится Яндекс ID и привязанная к нему электронная почта на @yandex.ru. Их запросят при регистрации, оформлении документов и управлении поставками.

Выбор налогового режима

ИП и ООО могут работать на УСН, ОСНО или патенте, также есть АУСН — это автоматизированная упрощённая система налогообложения. Она удобна тем, что в ней не нужно самостоятельно рассчитывать налог и платить страховые взносы. Но есть минус — ставки выше, чем у УСН: 8% для «Доходов» и 20% для «Доходов минус расходы».

На старте обычно выгоднее выбрать УСН «Доходы» со ставкой 6% , так как меньше отчётности и проще учёт. Если расходы превышают 60% выручки, стоит рассмотреть УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Но важно учесть, что если годовой доход превысил 20 млн ₽, в 2026 году нужно платить ещё и НДС по сниженным ставкам 5 или 7% либо по стандартным 0, 10 и 22%.

О налогах для самозанятых будет информация в следующем разделе.

Как продавать на Яндекс Маркете без ИП

В статусе cамозанятого можно продавать на Маркете товары собственного производства: мебель ручной работы, украшения, свечи и так далее. Однако есть категории, которые самозанятым продавать нельзя даже при самостоятельном производстве:

продукты питания;

товары, требующие сертификации, — например детские игрушки;

товары с обязательной маркировкой — например резиновая обувь;

уценённые и бывшие в употреблении товары.

Также нельзя перепродавать продукцию под чужим товарным знаком и работать по модели FBY.

Стать самозанятым может физическое лицо и индивидуальный предприниматель, чей годовой доход не превышает 2,4 млн ₽. Зарегистрироваться можно через приложение «Мой налог», личный кабинет ФНС или банковское приложение. За это налоговая начислит бонусом 10 000 ₽, которые снизят ставку при продажах физлицам с 4 до 3% и при продажах бизнесу с 6 до 4%. Но как только выручка превысит 2,4 млн ₽, статус самозанятого автоматически аннулируется, и нужно будет оформить ИП.

Какие товары продавать на Яндексе

На Яндекс Маркете можно продавать практически любые товары, не запрещённые законом.

В 2025 году на Маркете лучше всего продавались товары повседневного спроса: продукты питания, детские смеси и зоотовары. Стабильно высокий спрос сохраняется на электронику и бытовую технику. В сезон хорошо продаются автотовары — осенью и весной шины покупают в четыре раза чаще обычного.

В 2026 году выгоднее всего продавать одежду, мебель, товары для дома, красоты и товары для детей. Маркет активно поддерживает продавцов в этих категориях.

Перед стартом стоит проверить спрос и конкуренцию: для комфортного входа в нишу ищите категорию, где среднее количество продаж на один товар — не менее двух штук в месяц, а доля крупного продавца не превышает 10%.

Какие документы нужны для продажи

Яндекс Маркет запрашивает документы, чтобы подтвердить безопасность и легальность продукции, а также защитить покупателей от подделок.

Проверить, нужны ли дополнительные документы для ваших товаров, можно в Справке Яндекс Маркета.

Чаще всего продавцам могут понадобиться следующие документы:

Сертификат соответствия — подтверждает, что товар прошёл проверку и соответствует требованиям ГОСТа и технических регламентов. Примеры категорий: детское питание, спортивный инвентарь, бытовая техника.

Декларация о соответствии — оформляется продавцом и подтверждает, что продукция соответствует установленным требованиям, а за её качество предприниматель несёт отвественность. Примеры категорий: продукты питания, бытовая техника, товары лёгкой промышленности.

Отказное письмо — подтверждает, что товар не требует обязательной сертификации. Примеры категорий: спортивный инвентарь, настольные игры, ёлочные украшения.

Коды маркировки «Честный ЗНАК» — обязательны для товаров, подлежащих государственной маркировке. Примеры категорий: одежда, обувь, лекарства и многие другие.

Свидетельство о государственной регистрации — подтверждает, что товар соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и безопасен для использования; оформляется в Роспотребнадзоре. Примеры категорий: бытовая химия, детская косметика, средства личной гигиены.

Документы на бренд — свидетельство на товарный знак или лицензионный договор, если вы продаёте продукцию под чужим брендом.

Все документы загружаются в личном кабинете продавца: раздел «Товары» → «Документы». После проверки Яндекс Маркет может запросить дополнительные подтверждения. Без необходимых документов размещение или продажа некоторых товаров могут быть ограничены.

Схемы работы Яндекс Маркета с интернет‑магазинами

На Яндекс Маркете четыре модели работы. От выбора зависит, где будут храниться товары, кто будет упаковывать заказ, как быстро он доедет до покупателя и какие категории товаров можно продавать.

FBY: хранит и обрабатывает заказы Маркет

В этой схеме Яндекс Маркет берёт на себя всю работу с заказами: от хранения до доставки. Вам останется только следить, чтобы товары на складе не заканчивались, и вовремя делать поставки.

FBY подходит для ходовых товаров, которые быстро раскупаются. К сожалению, самозанятым эта модель недоступна, но по ней можно продавать товары на витрине для бизнеса.

FBS: вы храните, Маркет доставляет

В этом случае вы храните товары на своём складе. И когда покупатель оформляет заказ, собираете его, упаковываете и передаёте на склад сортировки. Дальше доставкой занимается маркетплейс.

Работая по FBS, нужно постоянно передавать данные об остатках на складах Маркету и быть готовым быстро отправлять заказы. Тем не менее модель подойдёт, если вы не хотите заранее везти товары на склад площадки и платить за хранение. Особенно когда товар продаётся редко, является хрупким или дорогим. Также по этой модели можно продавать товары на витрине для бизнеса.

Экспресс: доставка курьером за 1–2 часа

Курьеры приезжают прямо к вашему складу или точке продаж, забирают упакованные заказы и доставляют их покупателям в течение двух часов. Эту модель нужно подключать отдельно. Она подходит, если склад находится в крупном городе и хочется доставлять быстрее конкурентов.

DBS: всё на вашей стороне

Вы сами храните, упаковываете и доставляете заказы покупателям. Яндекс Маркет выступает только витриной, которой вы платите за размещение товаров. Модель часто выбирают для крупногабаритных товаров, нестандартной логистики или когда есть своя служба доставки.

Комиссии и тарифы Яндекс Маркета

Яндекс Маркет берёт три обязательных комиссии.

1. Комиссия с продажи — от 0,5 до 68% стоимости проданного товара в зависимости от категории и модели работы. Оплачивается, только когда покупатель получил товар, — за просмотры карточек и клики комиссия не списывается.

В таблице видно, как выбор категории и модели работы влияет на маржинальность продавца.

Категория Тариф FBY Тариф FBS Тариф Экспресс Тариф DBS Одежда, обувь и аксессуары 33,5–49,5% 40,5–56,5% 33,5–49,5% 40,5–56,5% Электроника 8–47% 8–54% 8–47% 8–54% Спорт и отдых 6–52% 13–59% 6–52% 13–59% Товары для животных 27–45,5% 34–52,5% 27–45,5% 34–52,5% Авто 0,5–44% 0,5–51% 0,5–44% 0,5–51% Детские товары 18,5–54% 25,5–61% 18,5–54% 25,5–61%

Уточнить тариф для вашей категории можно в Справке Яндекс Маркета

2. Комиссия за приём платежей — 0,12 ₽ за каждый уникальный артикул (SKU) в заказе. Например, если в заказе два одинаковых геля для душа и пять пар носков, сумма составит 0,24 ₽.

3. Эквайринг — зависит от частоты вывода средств. Чем реже вывод, тем ниже комиссия. График выплат можно выбрать самостоятельно и изменить в любой момент в личном кабинете.

Тариф Частота выплат 1,6% Еженедельно, с отсрочкой в 4 недели 2,3% Еженедельно, с отсрочкой в 2 недели 2,8% Еженедельно, с отсрочкой в 1 неделю 3,3% Ежедневно

Инструкция по регистрации на Яндекс Маркете в качестве продавца

Чтобы начать продавать на Яндекс Маркете, необходимо пройти регистрацию. Разберём каждый шаг по порядку.

Шаг 1. Откройте форму регистрации

Перейдите на partner.market.yandex.ru и нажмите «Стать продавцом». Укажите страну регистрации, имя, телефон и почту.

Шаг 2. Создайте свой Яндекс ID или войдите в него

Зарегистрируйте или выберите существующий Яндекс ID — аккаунт другого сервиса не подойдёт. На один ID можно зарегистрировать несколько магазинов.

Шаг 3. Укажите юридический статус и название магазина

Выберите форму: ООО, ИП или самозанятый. Если компания находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, заключить договор с Яндекс Маркетом не получится.

Шаг 4. Придумайте название магазина

Название магазина будут видеть покупатели. Оно может не совпадать с юридическим названием, но должно быть уникальным и длиной не более 50 символов. О других требованиях к названию магазина написано в Справке Яндекс Маркета

Шаг 5. Заполните остальные данные

Укажите город, где хранятся товары, и выберите для них категории. Если есть промокод реферальной программы или агентства, введите его.

Шаг 6. Заключите договор и выберите частоту выплат

После регистрации заключите договор и выберите частоту выплат. Самозанятым дополнительно нужно настроить связь с сервисом «Мой налог».

Для удобной работы с выплатами и учётом можно открыть счёт для продавцов в Точка Банк с бесплатным обслуживанием, Онлайн-бухгалтерией и подпиской на MPSTATS со скидкой в 50%.

Добавление и подробное оформление карточки товара

Когда организационные вопросы решены, переходите к оформлению карточек товаров:

Название . Cоставляйте по схеме: тип товара + производитель + товар (модель) + важные характеристики. Например: «Кроссовки Nike Air Max 90, беговые».

Описание . Расскажите, чем товар полезен, какую потребность закрывает и в чём его особенности. Эту часть можно делегировать . Расскажите, чем товар полезен, какую потребность закрывает и в чём его особенности. Эту часть можно делегировать генератору Точка Банк — он в один клик подготовит SEO-описание с использованием ключевых слов.

Характеристики . Заполните все поля стандартными значениями из списка Маркета. Без этого товар не попадёт в выдачу по фильтрам.

Медиа. При покупке онлайн у людей нет возможности рассмотреть товар, поэтому фото и видео повышают шансы на покупку. В личном кабинете есть подсказки о рекомендуемом количестве фото для разных категорий.

Вес и габариты. Указывайте точно с учётом упаковки. Ошибки в заполнении этих характеристик приведут к доплатам за доставку.

Совет: следите за статусами карточек в личном кабинете, чтобы вовремя исправлять ошибки.

Заполненные карточки нужно загрузить в систему. Это можно сделать тремя способами: вручную, файлом или через автоматическую интеграцию.

— Вручную стоит добавлять, когда ассортимент небольшой, от 10 до 20 товаров. Советую найти аналогичный товар на площадке и добавить его к уже существующей карточке: это быстрее, чем заполнять характеристики с нуля.

— Если товаров больше 20, загрузите их Excel-файлом по шаблону Яндекс Маркета. Для этого перейдите в раздел «Товары → Каталог», нажмите «Загрузить товары» → «Шаблоном Excel» и выберите формат файла.

— Для управления большим ассортиментом используйте автоматическую интеграцию по API. Этот инструмент позволяет без ручной загрузки обновлять информацию, а также оперативно получать и обрабатывать заказы.

После загрузки Маркет проверит данные от нескольких часов до пары дней и сформирует карточку.

Склады Яндекс Маркета

Яндекс Маркет развивает собственную логистику по всей России, поэтому продавец может не выстраивать доставку самостоятельно. Достаточно привезти товары на ближайший склад или ПВЗ, а дальше площадка заберёт их на хранение. Рассчитать объём поставок на склады маркетплейсов можно с помощью инструмента «Планирование поставок» Точка Банк.

Склады маркетплейса делятся на три типа.

Обычный — фулфилмент-центр, где товары хранятся и откуда отправляются покупателям в ближайшие регионы.

Транзитный — промежуточная точка: продавец привозит сюда товары, а Маркет развозит их по нужным складам и регионам. Товары на транзитном складе не хранятся и остаются там не дольше недели.

Возвратный — склад для невыкупленных товаров, востребованный ассортимент отсюда автоматически возвращается в продажу. Пока такой склад один — в Домодедово.

Актуальный список складов с адресами и зонами покрытия можно посмотреть в Справке Яндекс Маркета.

Как продвигаться на площадке

Начните с качественного оформления карточки товара — это основа продвижения. На маркетплейсе сотни похожих товаров, и с первых секунд важно выделиться.

Дополнительно можно использовать опцию «Буст продаж». Она поднимает товары выше в поиске и размещает их в специальных блоках на страницах Маркета. Работает по принципу аукциона: чем выше ставка, тем заметнее товар.

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Одним из главных платных инструментов на маркетплейсе является «Охватное продвижение». Это баннеры, пуш-уведомления, поп-апы и видеобаннеры, которые показываются покупателям на страницах Маркета, а также в других приложениях: Яндекс Такси, Яндекс Еда, Яндекс Лавка и других сервисах.

Для привлечения внешнего трафика из поиска Яндекс и партнёрских площадок можно подключить Яндекс Директ. Потенциальный покупатель увидит объявление и сразу попадёт на карточку товара.

Также доступны акции и промокоды — продавец может участвовать в акциях самого Маркета или проводить собственные. Ещё можно мотивировать покупателей оставлять отзывы и назначить им вознаграждение баллами Яндекс Плюса: на карточке появится специальная отметка, что повысит её заметность на витрине.

Новым продавцам Маркет даёт 10 000 бонусов на продвижение — 1 бонус равен 1 ₽. После того как вы их примете, площадка автоматически создаст кампанию с рекомендованными ставками для всех товаров. Бонусы нужно потратить в течение 30 дней, потом они сгорят.

Статистика и анализ продаж

Все инструменты аналитики собраны в личном кабинете в разделе «Аналитика». Там можно посмотреть число заказов, выручку, расходы на буст продаж и индекс качества — они видны прямо на главной странице кабинета в сводке. Для более детального анализа есть отдельные отчёты:

Ключевые показатели — данные по выручке, продажам, расходам и конверсии. Отчёт можно смотреть по всему бизнесу, по отдельной модели работы или по конкретному магазину.

Аналитика продаж — показывает, сколько раз товары были показаны покупателям, количество заказов и товаров, добавленных в корзину, а также как работают инструменты продвижения. Данные обновляются с задержкой до четырёх часов и доступны за последние 13 месяцев.

Конкурентная позиция — демонстрирует вашу позицию среди других продавцов, оборот, долю продаж и динамику относительно предыдущего периода. Помогает оценить потенциал рынка, найти перспективные категории и слабые места в ассортименте. — демонстрирует вашу позицию среди других продавцов, оборот, долю продаж и динамику относительно предыдущего периода. Помогает оценить потенциал рынка, найти перспективные категории и слабые места в ассортименте.

Поисковые запросы — отображает, что ищут покупатели в поиске Маркета. Помогает улучшить карточки товаров, понять, чем расширить ассортимент, и отследить тренды спроса.

Товары в поиске — показывает, какие товары отображаются на верхних позициях в результатах поиска по разным запросам и почему. Помогает понять, какие факторы влияют на позицию товара, и сравнить свои показатели с конкурентами. — показывает, какие товары отображаются на верхних позициях в результатах поиска по разным запросам и почему. Помогает понять, какие факторы влияют на позицию товара, и сравнить свои показатели с конкурентами.

Аналитика брендов — отчёт для владельцев торговых марок. Демонстрирует долю бренда в категориях, охваты, показы, клики и добавления в корзину, а также аналогичные показатели топ-3 конкурентов. Доступен после подтверждения прав на бренд и вложений в продвижение от 10 000 ₽.

Если вы используете Яндекс Директ для продвижения товаров, отслеживайте оба источника: статистику кампаний в самом Директе и аналитику продаж в личном кабинете продавца.

Плюсы и минусы сотрудничества с Яндекс Маркетом

Минусы сотрудничества с Яндекс Маркетом:

Высокая конкуренция. Алгоритм поднимает в выдаче продавцов с высоким рейтингом и большим количеством отзывов. Новым магазинам без рекламного бюджета занять первые позиции сложно. Комиссии и обязательное участие в акциях. Платформа удерживает комиссии и часто требует участия в скидках, что уменьшает прибыль. Часто меняющиеся условия работы. Правила, тарифы и алгоритмы меняются, из-за чего сложно выстроить стабильную стратегию. Маркет может ограничить продажи или отключить магазин, если:

рейтинг продавца (индекс качества) падает из-за просрочек и отмен заказов;

продавец нарушает сроки доставки ;

отсутствуют обязательные документы на товар или не соблюдены требования к категориям;

нарушаются правила площадки: работа с заказами, ассортимент, оформление.

О причине блокировки Яндекс Маркет сообщает в уведомлениях и по почте. В этом случае создавать новый магазин бессмысленно — его тоже заблокируют. Чтобы разблокировать профиль, нужно удалить проблемные товары и обратиться в поддержку через «Общение» → «Поддержка» → «Контроль качества».

Плюсы сотрудничества с Яндекс Маркетом:

Большая аудитория. По данным на 2025 год аудитория всей экосистемы Яндекс была равна 79 млн человек, поэтому товары видят не только на самом маркетплейсе, но и в поиске, картах и других сервисах. Доступ к программе лояльности Яндекс Плюс. Это 22 млн человек, которые получают кешбэк баллами за покупки. Простой запуск продвижения в Яндекс Директе прямо из личного кабинета Маркета. Без отдельной настройки рекламного кабинета. Экспресс-доставка за 1–2 часа. Конкурентное преимущество, которое повышает конверсию покупки. Возможность оплаты частями через сплит. Покупатель разбивает стоимость на несколько платежей, а продавец получает полную сумму сразу. Широкий набор инструментов продвижения внутри площадки: буст продаж, баннеры, баллы за отзывы и другие.