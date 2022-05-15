Условия работы с Яндекс Маркетом

Яндекс Маркет — третий по величине маркетплейс в России. Ежемесячно площадку посещают миллионы покупателей, а число активных продавцов продолжает расти: в конце 2024 года их было 97 300, к июлю 2025 года уже 141 000.
Общие условия Яндекс Маркета
Продавать на Яндекс Маркете могут ООО, ИП и самозанятые. Первым двум категориям нужны коды ОКВЭД из раздела 47 по категориям товаров и код 47.91.2 для продажи в интернете. Самозанятые от этого требования освобождены.
Для работы с площадкой понадобится Яндекс ID и привязанная к нему электронная почта на @yandex.ru. Их запросят при регистрации, оформлении документов и управлении поставками.
Выбор налогового режима
ИП и ООО могут работать на УСН, ОСНО или патенте, также есть АУСН — это автоматизированная упрощённая система налогообложения. Она удобна тем, что в ней не нужно самостоятельно рассчитывать налог и платить страховые взносы. Но есть минус — ставки выше, чем у УСН: 8% для «Доходов» и 20% для «Доходов минус расходы».
На старте обычно выгоднее выбрать УСН «Доходы» со ставкой 6% , так как меньше отчётности и проще учёт. Если расходы превышают 60% выручки, стоит рассмотреть УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Но важно учесть, что если годовой доход превысил 20 млн ₽, в 2026 году нужно платить ещё и НДС по сниженным ставкам 5 или 7% либо по стандартным 0, 10 и 22%.
О налогах для самозанятых будет информация в следующем разделе.
Как продавать на Яндекс Маркете без ИП
В статусе cамозанятого можно продавать на Маркете товары собственного производства: мебель ручной работы, украшения, свечи и так далее. Однако есть категории, которые самозанятым продавать нельзя даже при самостоятельном производстве:
- продукты питания;
- товары, требующие сертификации, — например детские игрушки;
- товары с обязательной маркировкой — например резиновая обувь;
- уценённые и бывшие в употреблении товары.
Также нельзя перепродавать продукцию под чужим товарным знаком и работать по модели FBY.
Стать самозанятым может физическое лицо и индивидуальный предприниматель, чей годовой доход не превышает 2,4 млн ₽. Зарегистрироваться можно через приложение «Мой налог», личный кабинет ФНС или банковское приложение. За это налоговая начислит бонусом 10 000 ₽, которые снизят ставку при продажах физлицам с 4 до 3% и при продажах бизнесу с 6 до 4%. Но как только выручка превысит 2,4 млн ₽, статус самозанятого автоматически аннулируется, и нужно будет оформить ИП.
Какие товары продавать на Яндексе
На Яндекс Маркете можно продавать практически любые товары, не запрещённые законом.
В 2025 году на Маркете лучше всего продавались товары повседневного спроса: продукты питания, детские смеси и зоотовары. Стабильно высокий спрос сохраняется на электронику и бытовую технику. В сезон хорошо продаются автотовары — осенью и весной шины покупают в четыре раза чаще обычного.
В 2026 году выгоднее всего продавать одежду, мебель, товары для дома, красоты и товары для детей. Маркет активно поддерживает продавцов в этих категориях.
Перед стартом стоит проверить спрос и конкуренцию: для комфортного входа в нишу ищите категорию, где среднее количество продаж на один товар — не менее двух штук в месяц, а доля крупного продавца не превышает 10%.
Какие документы нужны для продажи
Яндекс Маркет запрашивает документы, чтобы подтвердить безопасность и легальность продукции, а также защитить покупателей от подделок.
Проверить, нужны ли дополнительные документы для ваших товаров, можно в Справке Яндекс Маркета.
Чаще всего продавцам могут понадобиться следующие документы:
- Сертификат соответствия — подтверждает, что товар прошёл проверку и соответствует требованиям ГОСТа и технических регламентов. Примеры категорий: детское питание, спортивный инвентарь, бытовая техника.
- Декларация о соответствии — оформляется продавцом и подтверждает, что продукция соответствует установленным требованиям, а за её качество предприниматель несёт отвественность. Примеры категорий: продукты питания, бытовая техника, товары лёгкой промышленности.
- Отказное письмо — подтверждает, что товар не требует обязательной сертификации. Примеры категорий: спортивный инвентарь, настольные игры, ёлочные украшения.
- Коды маркировки «Честный ЗНАК» — обязательны для товаров, подлежащих государственной маркировке. Примеры категорий: одежда, обувь, лекарства и многие другие.
- Свидетельство о государственной регистрации — подтверждает, что товар соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и безопасен для использования; оформляется в Роспотребнадзоре. Примеры категорий: бытовая химия, детская косметика, средства личной гигиены.
- Документы на бренд — свидетельство на товарный знак или лицензионный договор, если вы продаёте продукцию под чужим брендом.
Все документы загружаются в личном кабинете продавца: раздел «Товары» → «Документы». После проверки Яндекс Маркет может запросить дополнительные подтверждения. Без необходимых документов размещение или продажа некоторых товаров могут быть ограничены.
Схемы работы Яндекс Маркета с интернет‑магазинами
На Яндекс Маркете четыре модели работы. От выбора зависит, где будут храниться товары, кто будет упаковывать заказ, как быстро он доедет до покупателя и какие категории товаров можно продавать.
FBY: хранит и обрабатывает заказы Маркет
В этой схеме Яндекс Маркет берёт на себя всю работу с заказами: от хранения до доставки. Вам останется только следить, чтобы товары на складе не заканчивались, и вовремя делать поставки.
FBY подходит для ходовых товаров, которые быстро раскупаются. К сожалению, самозанятым эта модель недоступна, но по ней можно продавать товары на витрине для бизнеса.
FBS: вы храните, Маркет доставляет
В этом случае вы храните товары на своём складе. И когда покупатель оформляет заказ, собираете его, упаковываете и передаёте на склад сортировки. Дальше доставкой занимается маркетплейс.
Работая по FBS, нужно постоянно передавать данные об остатках на складах Маркету и быть готовым быстро отправлять заказы. Тем не менее модель подойдёт, если вы не хотите заранее везти товары на склад площадки и платить за хранение. Особенно когда товар продаётся редко, является хрупким или дорогим. Также по этой модели можно продавать товары на витрине для бизнеса.
Экспресс: доставка курьером за 1–2 часа
Курьеры приезжают прямо к вашему складу или точке продаж, забирают упакованные заказы и доставляют их покупателям в течение двух часов. Эту модель нужно подключать отдельно. Она подходит, если склад находится в крупном городе и хочется доставлять быстрее конкурентов.
DBS: всё на вашей стороне
Вы сами храните, упаковываете и доставляете заказы покупателям. Яндекс Маркет выступает только витриной, которой вы платите за размещение товаров. Модель часто выбирают для крупногабаритных товаров, нестандартной логистики или когда есть своя служба доставки.
Комиссии и тарифы Яндекс Маркета
Яндекс Маркет берёт три обязательных комиссии.
1. Комиссия с продажи — от 0,5 до 68% стоимости проданного товара в зависимости от категории и модели работы. Оплачивается, только когда покупатель получил товар, — за просмотры карточек и клики комиссия не списывается.
В таблице видно, как выбор категории и модели работы влияет на маржинальность продавца.
|Категория
|Тариф FBY
|Тариф FBS
|Тариф Экспресс
|Тариф DBS
|Одежда, обувь и аксессуары
|33,5–49,5%
|40,5–56,5%
|33,5–49,5%
|40,5–56,5%
|Электроника
|8–47%
|8–54%
|8–47%
|8–54%
|Спорт и отдых
|6–52%
|13–59%
|6–52%
|13–59%
|Товары для животных
|27–45,5%
|34–52,5%
|27–45,5%
|34–52,5%
|Авто
|0,5–44%
|0,5–51%
|0,5–44%
|0,5–51%
|Детские товары
|18,5–54%
|25,5–61%
|18,5–54%
|25,5–61%
Уточнить тариф для вашей категории можно в Справке Яндекс Маркета
2. Комиссия за приём платежей — 0,12 ₽ за каждый уникальный артикул (SKU) в заказе. Например, если в заказе два одинаковых геля для душа и пять пар носков, сумма составит 0,24 ₽.
3. Эквайринг — зависит от частоты вывода средств. Чем реже вывод, тем ниже комиссия. График выплат можно выбрать самостоятельно и изменить в любой момент в личном кабинете.
|Тариф
|Частота выплат
|1,6%
|Еженедельно, с отсрочкой в 4 недели
|2,3%
|Еженедельно, с отсрочкой в 2 недели
|2,8%
|Еженедельно, с отсрочкой в 1 неделю
|3,3%
|Ежедневно
Инструкция по регистрации на Яндекс Маркете в качестве продавца
Чтобы начать продавать на Яндекс Маркете, необходимо пройти регистрацию. Разберём каждый шаг по порядку.
Шаг 1. Откройте форму регистрации
Перейдите на partner.market.yandex.ru и нажмите «Стать продавцом». Укажите страну регистрации, имя, телефон и почту.
Шаг 2. Создайте свой Яндекс ID или войдите в него
Зарегистрируйте или выберите существующий Яндекс ID — аккаунт другого сервиса не подойдёт. На один ID можно зарегистрировать несколько магазинов.
Шаг 3. Укажите юридический статус и название магазина
Выберите форму: ООО, ИП или самозанятый. Если компания находится в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства, заключить договор с Яндекс Маркетом не получится.
Шаг 4. Придумайте название магазина
Название магазина будут видеть покупатели. Оно может не совпадать с юридическим названием, но должно быть уникальным и длиной не более 50 символов. О других требованиях к названию магазина написано в Справке Яндекс Маркета
Шаг 5. Заполните остальные данные
Укажите город, где хранятся товары, и выберите для них категории. Если есть промокод реферальной программы или агентства, введите его.
Шаг 6. Заключите договор и выберите частоту выплат
После регистрации заключите договор и выберите частоту выплат. Самозанятым дополнительно нужно настроить связь с сервисом «Мой налог».
Для удобной работы с выплатами и учётом можно открыть счёт для продавцов в Точка Банк с бесплатным обслуживанием, Онлайн-бухгалтерией и подпиской на MPSTATS со скидкой в 50%.
Добавление и подробное оформление карточки товара
Когда организационные вопросы решены, переходите к оформлению карточек товаров:
- Название. Cоставляйте по схеме: тип товара + производитель + товар (модель) + важные характеристики. Например: «Кроссовки Nike Air Max 90, беговые».
- Описание. Расскажите, чем товар полезен, какую потребность закрывает и в чём его особенности. Эту часть можно делегировать генератору Точка Банк — он в один клик подготовит SEO-описание с использованием ключевых слов.
- Характеристики. Заполните все поля стандартными значениями из списка Маркета. Без этого товар не попадёт в выдачу по фильтрам.
- Медиа. При покупке онлайн у людей нет возможности рассмотреть товар, поэтому фото и видео повышают шансы на покупку. В личном кабинете есть подсказки о рекомендуемом количестве фото для разных категорий.
- Вес и габариты. Указывайте точно с учётом упаковки. Ошибки в заполнении этих характеристик приведут к доплатам за доставку.
Совет: следите за статусами карточек в личном кабинете, чтобы вовремя исправлять ошибки.
Заполненные карточки нужно загрузить в систему. Это можно сделать тремя способами: вручную, файлом или через автоматическую интеграцию.
— Вручную стоит добавлять, когда ассортимент небольшой, от 10 до 20 товаров. Советую найти аналогичный товар на площадке и добавить его к уже существующей карточке: это быстрее, чем заполнять характеристики с нуля.
— Если товаров больше 20, загрузите их Excel-файлом по шаблону Яндекс Маркета. Для этого перейдите в раздел «Товары → Каталог», нажмите «Загрузить товары» → «Шаблоном Excel» и выберите формат файла.
— Для управления большим ассортиментом используйте автоматическую интеграцию по API. Этот инструмент позволяет без ручной загрузки обновлять информацию, а также оперативно получать и обрабатывать заказы.
После загрузки Маркет проверит данные от нескольких часов до пары дней и сформирует карточку.
Склады Яндекс Маркета
Яндекс Маркет развивает собственную логистику по всей России, поэтому продавец может не выстраивать доставку самостоятельно. Достаточно привезти товары на ближайший склад или ПВЗ, а дальше площадка заберёт их на хранение. Рассчитать объём поставок на склады маркетплейсов можно с помощью инструмента «Планирование поставок» Точка Банк.
Склады маркетплейса делятся на три типа.
- Обычный — фулфилмент-центр, где товары хранятся и откуда отправляются покупателям в ближайшие регионы.
- Транзитный — промежуточная точка: продавец привозит сюда товары, а Маркет развозит их по нужным складам и регионам. Товары на транзитном складе не хранятся и остаются там не дольше недели.
- Возвратный — склад для невыкупленных товаров, востребованный ассортимент отсюда автоматически возвращается в продажу. Пока такой склад один — в Домодедово.
Актуальный список складов с адресами и зонами покрытия можно посмотреть в Справке Яндекс Маркета.
Как продвигаться на площадке
Начните с качественного оформления карточки товара — это основа продвижения. На маркетплейсе сотни похожих товаров, и с первых секунд важно выделиться.
Дополнительно можно использовать опцию «Буст продаж». Она поднимает товары выше в поиске и размещает их в специальных блоках на страницах Маркета. Работает по принципу аукциона: чем выше ставка, тем заметнее товар.
Пример пуш-уведомления от Яндекс Маркета
Одним из главных платных инструментов на маркетплейсе является «Охватное продвижение». Это баннеры, пуш-уведомления, поп-апы и видеобаннеры, которые показываются покупателям на страницах Маркета, а также в других приложениях: Яндекс Такси, Яндекс Еда, Яндекс Лавка и других сервисах.
Для привлечения внешнего трафика из поиска Яндекс и партнёрских площадок можно подключить Яндекс Директ. Потенциальный покупатель увидит объявление и сразу попадёт на карточку товара.
Также доступны акции и промокоды — продавец может участвовать в акциях самого Маркета или проводить собственные. Ещё можно мотивировать покупателей оставлять отзывы и назначить им вознаграждение баллами Яндекс Плюса: на карточке появится специальная отметка, что повысит её заметность на витрине.
Новым продавцам Маркет даёт 10 000 бонусов на продвижение — 1 бонус равен 1 ₽. После того как вы их примете, площадка автоматически создаст кампанию с рекомендованными ставками для всех товаров. Бонусы нужно потратить в течение 30 дней, потом они сгорят.
Статистика и анализ продаж
Все инструменты аналитики собраны в личном кабинете в разделе «Аналитика». Там можно посмотреть число заказов, выручку, расходы на буст продаж и индекс качества — они видны прямо на главной странице кабинета в сводке. Для более детального анализа есть отдельные отчёты:
- Ключевые показатели — данные по выручке, продажам, расходам и конверсии. Отчёт можно смотреть по всему бизнесу, по отдельной модели работы или по конкретному магазину.
- Аналитика продаж — показывает, сколько раз товары были показаны покупателям, количество заказов и товаров, добавленных в корзину, а также как работают инструменты продвижения. Данные обновляются с задержкой до четырёх часов и доступны за последние 13 месяцев.
- Поисковые запросы — отображает, что ищут покупатели в поиске Маркета. Помогает улучшить карточки товаров, понять, чем расширить ассортимент, и отследить тренды спроса.
- Аналитика брендов — отчёт для владельцев торговых марок. Демонстрирует долю бренда в категориях, охваты, показы, клики и добавления в корзину, а также аналогичные показатели топ-3 конкурентов. Доступен после подтверждения прав на бренд и вложений в продвижение от 10 000 ₽.
Если вы используете Яндекс Директ для продвижения товаров, отслеживайте оба источника: статистику кампаний в самом Директе и аналитику продаж в личном кабинете продавца.
Плюсы и минусы сотрудничества с Яндекс Маркетом
Минусы сотрудничества с Яндекс Маркетом:
- Высокая конкуренция. Алгоритм поднимает в выдаче продавцов с высоким рейтингом и большим количеством отзывов. Новым магазинам без рекламного бюджета занять первые позиции сложно.
- Комиссии и обязательное участие в акциях. Платформа удерживает комиссии и часто требует участия в скидках, что уменьшает прибыль.
- Часто меняющиеся условия работы. Правила, тарифы и алгоритмы меняются, из-за чего сложно выстроить стабильную стратегию.
- Маркет может ограничить продажи или отключить магазин, если:
- рейтинг продавца (индекс качества) падает из-за просрочек и отмен заказов;
- продавец нарушает сроки доставки ;
- отсутствуют обязательные документы на товар или не соблюдены требования к категориям;
- нарушаются правила площадки: работа с заказами, ассортимент, оформление.
О причине блокировки Яндекс Маркет сообщает в уведомлениях и по почте. В этом случае создавать новый магазин бессмысленно — его тоже заблокируют. Чтобы разблокировать профиль, нужно удалить проблемные товары и обратиться в поддержку через «Общение» → «Поддержка» → «Контроль качества».
Плюсы сотрудничества с Яндекс Маркетом:
- Большая аудитория. По данным на 2025 год аудитория всей экосистемы Яндекс была равна 79 млн человек, поэтому товары видят не только на самом маркетплейсе, но и в поиске, картах и других сервисах.
- Доступ к программе лояльности Яндекс Плюс. Это 22 млн человек, которые получают кешбэк баллами за покупки.
- Простой запуск продвижения в Яндекс Директе прямо из личного кабинета Маркета. Без отдельной настройки рекламного кабинета.
- Экспресс-доставка за 1–2 часа. Конкурентное преимущество, которое повышает конверсию покупки.
- Возможность оплаты частями через сплит. Покупатель разбивает стоимость на несколько платежей, а продавец получает полную сумму сразу.
- Широкий набор инструментов продвижения внутри площадки: буст продаж, баннеры, баллы за отзывы и другие.
Материал носит информационный характер и не является финансовой или юридической консультацией. Условия работы на Яндекс Маркете могут измениться — актуальную информацию проверяйте в официальной Справке Яндекс Маркета.