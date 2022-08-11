Лимиты складов Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Порой свободных слотов на складах ВБ не хватает из-за сезонной нагрузки. Причем как бесплатных, так и платных. В таких случаях продавцы Wildberries, которые работают по модели FBO (FBW) и хранят товары на складе маркетплейса, теряют прибыль, а упакованные заказы простаивают.

Точка Банк расскажет, как действовать в таких случаях, чтобы найти свободные слоты.

«Нет свободных слотов на поставку» — самой частый запрос в чате селлеров

Решение 1: участвуйте в тестировании новых условий приёмки

В июне 2025 года Вайлдберриз начал тестировать новую систему распределения лимитов. Некоторых селлеров уже пригласили поучаствовать в эксперименте.

Новую систему вводят, чтобы изменить логику работы с поставками. Теперь маркетплейс выдаёт лимиты на бесплатную приёмку, то есть устанавливает количество товаров, которое продавец может бесплатно отгрузить на склад. Лимиты распространяются только на востребованные артикулы. Это нужно, чтобы они всегда были в продаже, а логистические центры не были заполнены неликвидом.

Такие товары должны соответствовать двум критериям:

их заказали минимум один раз за последние 90 дней;

остатков хватит менее чем на две недели.

Лимиты выдают отдельно для каждого артикула, размера и склада на две недели вперёд. Потом их пересчитывают. Для расчёта используют формулу:

Лимит = 21 × Среднее ежедневное количество заказов товара с конкретного склада − Текущий остаток на этом складе − Количество в запланированных и выполняемых поставках.

ПРИМЕР ИП Ручкина продаёт на Wildberries школьные рюкзаки, пеналы и канцелярию. Она стала участником новой системы распределения лимитов. Маркетплейс выдал ей лимиты для бесплатной поставки самых востребованных товаров в августе — рюкзаков с ортопедической спинкой в разных цветах. ИП Ручкина отгрузила их на склады Электростали, Коледино и Новосибирска.

Бесплатный лимит выдают также на новые товары, карточки которых созданы менее чем за 30 дней до расчёта. Для этого учитывают среднее ежедневное количество заказов всех товаров продавца за последние три месяца. Лимит выделяют так, чтобы новых товаров в поставке хватило на неделю.

Если товара на складе достаточно, то лимит на него не предоставляют.

ВБ ввёл повышенный коэффициент приёмки на время тестирования ×6. Он действует на товары, отгруженные сверх лимита, и на те, которые не вошли в список. Если при планировании поставки актуальный коэффициент склада превышает это значение, то поставку принимают по коэффициенту склада.

Чтобы узнать свои лимиты, зайдите в раздел «Поставки» и найдите баннер «Лимит на бесплатную приёмку». Нажмите на кнопку «Скачать файл». В таблице вы увидите:

товары и размеры с бесплатным лимитом;

склады, на которые действует лимит для этих товаров;

лимит на 14 дней;

сроки его действия.

На момент написания статьи этот способ доступен не всем продавцам, а только тестовой группе.

Решение 2: мониторьте свободные слоты

Периодически Wildberries выгружает слоты на отгрузку — это дни, когда доступна отгрузка. Селлеры бронируют их менее чем за минуту. По неофициальной статистике, большая часть окон открывается утром около 9:00–10:00. Мониторить слоты советуют с 9:00 до 13:00, а также с 15:00 до 16:00, обновляя страницу каждые две минуты.

С 11 сентября 2024 года маркетплейс ввёл новые правила, которые ограничивают использования ботов для планирования поставок. Раньше боты мониторили систему и, когда появлялись слоты с выгодными условиями, за несколько секунд занимали их все.

Из-за этого другие продавцы не могли запланировать поставку. По новым правилам, если система ВБ определяет, что отгрузка запланирована автоматически, то такого бота блокируют. И теперь бронировать можно не больше двух поставок в течение пяти минут.

Чтобы не нарушать условия, многие продавцы используют ботов только для отслеживания слотов. А после переходят на площадку и вручную планируют поставку.

Вот несколько советов, чтобы быстро забронировать слот:

Создайте черновик поставки в личном кабинете ВБ. Когда появится свободный слот, вы сможете быстро подать заявку.

Увеличьте количество востребованных товаров в поставке таким образом, чтобы их хватило на месяц или даже больше. Если следующую поставку не получится сделать вовремя из-за отсутствия окон, это не повлияет на продажи. У многих транспортных компаний есть услуга бесплатного или платного хранения грузов. Продавец может заранее отвезти подготовленную поставку на их склад промежуточного хранения, пока мониторит слоты. Если появится слот с отгрузкой день в день, селлер успеет сделать поставку без штрафа.

Решение 3: переходите на другие схемы работы

Радикальное решение — перейти на другую схему работы:

FBS. Продавец хранит товары на собственном складе. Когда клиент оформляет заказ, магазин собирает его, маркирует, упаковывает и отвозит на склад ВБ, в сортировочный центр или пункт выдачи.

Бренд работает по модели FBS и хранит товары на своём складе.

DBW. Продавец хранит товары на собственном складе. Когда поступает заказ, приезжает курьер Вайлдберриза, забирает его и доставляет покупателю. Модель доступна только для СГТ — сверхгабаритных товаров.

DBS и EDBS. Селлер хранит товары на своём складе и своими силами доставляет заказы клиентам. Вайлдберриз в этом случае используют как витрину.

Корм доставляет курьер продавца — ВБ используют как витрину.