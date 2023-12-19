Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Новый бизнес
  4. Как открыть точку шаурмы
Новый бизнес
Новый бизнес

Как открыть точку шаурмы

Открыть точку шаурмы можно с бюджетом от 500 000 ₽. В статье — пошаговый план: от выбора формата и регистрации бизнеса до закупки оборудования, найма персонала и первых продаж. Разбираем, какие документы собрать, сколько денег заложить и какие ошибки не допустить.

08.06.2026
10 834
10 834

Бесплатная регистрация бизнеса для открытия точки шаурмы

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Бесплатная регистрация бизнеса для открытия точки шаурмы

Поможем выбрать СНО и коды ОКВЭД. Подготовим документы онлайн. Готовый бизнес и счёт за 3–5 дней.
Подробнее

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Авторы

Коротко
Чтобы открыть точку с шаурмой, выберите формат — киоск или фургон, зарегистрируйте бизнес и подберите налоговый режим, например патент (ПСН) или упрощёнка (УСН). Рассчитайте стартовый бюджет с учётом всех расходов.
Подготовьте помещение под санитарные и пожарные нормы, внедрите ХАССП, заведите журналы, оформите медкнижки и договоры на вывоз отходов и дезинсекцию, зарегистрируйтесь в «Меркурии». Установите кассу и поставьте её на учёт в ФНС. Подайте в Роспотребнадзор уведомление — и можно открываться.

Франшиза или собственный бизнес

На старте есть два пути: купить франшизу известной сети или запустить свой бизнес с нуля.

Как открыть бизнес по франшизе

Как открыть свой бизнес: полное руководство для начинающих

Собственный бизнес подойдёт, если вы

  • Уже знаете общепит изнутри. 
  • Не хотите платить паушальный взнос и роялти
  • Готовы сами искать поставщиков, технику и аренду. 
  • Готовы к большему риску ради большей прибыли и свободы в принятии решений.

Франшиза подойдёт, если вы

  • Открываете первый бизнес и не работали в общепите. 
  • Готовы заплатить паушальный взнос и регулярно перечислять роялти франчайзеру.
  • Хотите готовую систему: поставщиков по ценам сети, рецептуры, технику и аренду. 
  • Цените предсказуемость вложений.

Склоняетесь к франшизе? Посмотрите проверенные предложения в каталоге Точка Банка — там собраны разные франшизы с условиями, размером вложений и сроками окупаемости.

Формат: стационарный киоск или фургон

Киоск и фургон отличаются не только видом: один держит вас на месте и собирает постоянных гостей, другой даёт свободу перемещаться за спросом.

ПараметрКиоскФургон
ЛокацияВсегда на одном месте — гости запоминают точку и возвращаются, набирается база клиентовМожно менять точки и вставать там, где сегодня спрос: у офисов, на фестивалях, рядом с парками
Место внутриХватит на пару столиков и небольшой зал — гость задержится, возьмёт напиток, средний чек вырастетТесно: готовить и обслуживать в час пик сложнее
Вложения на стартеСотни тысяч рублей на аренду или строительство плюс оборудование — окупаться будет дольшеНа старте выходит дешевле, но за размещение придётся платить — городу или торговому центру
Главный рискОшибка с локацией: если место непроходное — легко уйти в минус, а переехать будет сложноПогода и сезон: в дождь и холод поток падает, зимой выручка может проседать неделями
ПреимуществоСтабильность и узнаваемость на районе«Вау»-эффект: яркий кузов сам привлекает людей

Сколько стоит открыть точку шаурмы

Бюджет на старте — от полумиллиона рублей. Разброс большой: на него влияют формат, аренда и то, сколько придётся вложить в ремонт.

Статья расходовКиоск (стационарный)Фургон (фудтрак)
Аренда + депозит50 000–300 000 ₽ 50 000–200 000 ₽
Ремонт 100 000–300 000 ₽От 0 до 1,3 млн ₽
Вертикальный гриль30 000–80 000 ₽30 000–80 000 ₽
Прижимной гриль5 000–15 000 ₽5 000–15 000 ₽
Холодильник и морозилка30 000–60 000 ₽20 000–40 000 ₽
Прочее оборудование (мойка, стол, вентиляция, диспенсеры)40 000–100 000 ₽40 000–100 000 ₽
Кассовый аппарат15 000–30 000 ₽15 000–30 000 ₽
Зарплата двух сотрудников100 000 ₽100 000 ₽
Коммунальные услуги10 000 ₽10 000 ₽
Регистрация, документы, медкнижки15 000–30 000 ₽15 000–30 000 ₽
Первая закупка сырья20 000–40 000 ₽20 000–40 000 ₽
Маркетинг15 000–30 000 ₽15 000–30 000 ₽
Подушка безопасности300 000–500 000 ₽200 000–300 000 ₽
Итого730 000–1,6 млн ₽520 000–2,3 млн ₽

Бизнес‑план точки шаурмы

Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Требования к помещению для точки шаурмы

Требования для киоска и фудтрака в целом похожи. Но фудтрак — мобильный объект, и поэтому для него добавляются отдельные правила.

Общие требования

Точка по продаже шаурмы должна соблюдать СанПиН и противопожарные требования. Для поддержания качества можно добровольно следовать ГОСТ 30389-2013.

Пожарная безопасность. Огнетушители и автоматическая пожарная сигнализация. 

Вентиляция. Приточно-вытяжная система с жироуловителями, воздуховоды из негорючих материалов. 

Водоснабжение. Внутренний водопровод и канализация, бесперебойная подача воды (допустимо без врезки в централизованную сеть).

Отопление. Комфортная температура в помещении — около 19–23 °C.

Зонирование. Раздельные зоны приготовления и выдачи.

Отделка. Материалы под влажную уборку и дезинфекцию. 

Туалет. Не дальше 100 метров от точки.

Что добавляется у киоска

Киоск стоит на одном месте, поэтому к нему есть требования по размещению и зданию.

Расположение. Первый этаж жилого дома или отдельное временное модульное сооружение. 

Здание. Вывеска обязательна в любом случае. Если точка в жилом доме — добавляются отдельный вход, изолированный от жилой части, и звукоизоляция, чтобы не мешать жильцам.

Что добавляется у фургона по продаже шаурмы

С 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 30.01.2026 №14-ФЗ — поправки в 381-ФЗ. Он вводит понятие «мобильный торговый объект» — автолавка, автомагазин, автоприцеп. У фудтраков появляются конкретный правовой статус и понятные правила работы.

Расположение. Встать где угодно нельзя. На государственной и муниципальной земле фудтрак работает только в местах из схемы размещения. По 14-ФЗ одному объекту в схеме могут дать несколько мест со своим временем работы, но в одной точке два объекта одновременно стоять не могут.

Оформление. Обычно договор заключают с муниципалитетом или частным владельцем. С муниципалитетом место разыгрывают на торгах, и победитель заключает договор на размещение. На частной земле условия ставит собственник, но с 1 сентября 2026 года регион может потребовать включить объект в схему размещения.

ВАЖНО
На фестивалях работают иначе: землю арендовать не нужно, но с организатором заключают договор об участии. По нему обычно платят взнос за участие, иногда — ещё и процент от продаж. Конкретные условия у каждого фестиваля свои.

Постановка на учёт в ГИБДД. Необходимо оформить ПТС с пометкой «Автолавка»; получить государственные номера, если планируется перемещение по дорогам общего пользования.

Как зарегистрировать бизнес

Перед запуском нужно решить три вопроса: выбрать форму бизнеса, определить коды ОКВЭД и подобрать систему налогообложения.

ИП или ООО

Для одной точки шаурмы почти всегда выбирают ИП. Регистрация проще, отчётности меньше, а распоряжаться деньгами на счёте предпринимателю удобнее, так как нет процедуры распределения прибыли, как в ООО.

ООО есть смысл открывать, если входите в дело с партнёром или сразу планируете сеть и привлечение инвесторов.

ОКВЭД

Это коды видов деятельности, они должны содержать не меньше четырёх цифр. Для шаурмы обычно основным делают 56.10 — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». 

Можно добавить и дополнительные коды — например 47.25, если будете продавать напитки навынос. Подобрать ОКВЭД можно в справочнике от Точка Банк.

Система налогообложения

Для точки по продаже шаурмы обычно сравнивают два режима: патент (ПСН) и упрощёнку (УСН).

ПСН — подходит только для ИП. Стоимость патента фиксированная, посмотреть её можно в калькуляторе ФНС под свой вид деятельности и регион. Работать на патенте можно, пока годовой доход не превысит 20 млн ₽, — для одной точки этого запаса хватает с большим избытком. Но с 2027 года лимит снизится до 15 млн ₽, а с 2028 — до 10 млн ₽.

УСН — запасной вариант, если патент в вашем регионе невыгоден или недоступен. Здесь два объекта: «Доходы» со ставкой 6% или «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Первый проще, второй выгоднее, когда расходы составляют больше 60% выручки, — для общепита с высокой долей затрат на продукты это частый случай.

Важный нюанс: ПСН и УСН можно совмещать. Если доход превысит лимит патента, право на ПСН теряется, — но при наличии УСН вы перейдёте на неё, а не на ОСНО. На УСН также ведут виды деятельности, на которые патент не выдан. При этом доходы по обоим режимам складывают, и сумма не должна превышать лимит патента.

Откройте точку шаурмы с Точка Банк
Поможем выбрать форму бизнеса, коды ОКВЭД и СНО под вашу сферу. Подготовим документы онлайн. Регистрация бизнеса и счёт за 3–5 дней.

Какие документы нужны

Рассмотрим документы и разрешения для запуска точки общепита.

  1. Регистрация и уведомления: получите лист записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ, зарегистрируйте онлайн-кассу в ФНС, подайте уведомление в Роспотребнадзор через «Госуслуги» минимум за день до фактического начала работы точки.
  2. Помещение: подготовьте договор аренды или документ о праве собственности, обеспечьте соответствие помещения санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности.
  3. Пожарная безопасность: разместите план эвакуации, издайте приказ об ответственном, заведите журнал учёта огнетушителей и журнал инструктажа, составьте инструкцию о мерах пожарной безопасности. 
  4. Санитарные журналы: заведите гигиенический журнал, журнал учёта температурного режима холодильников, журнал учёта температуры и влажности на складе. Если используете фритюр, ведите журнал учёта использования фритюрных жиров. Также заполняйте журнал графика уборки. Для контроля качества блюд можно завести бракеражный журнал. 
  5. Производственный контроль и ХАССП: разработайте программу производственного контроля и внедрите процедуры ХАССП
  6. Документы на сырьё: запрашивайте у поставщиков декларации и сертификаты соответствия, храните товарно-сопроводительные документы. Зарегистрируйтесь в системе «Меркурий» и своевременно подтверждайте приёмку от поставщиков. 
  7. Кадры: заключите трудовые договоры, оформите медкнижки для всех сотрудников.
  8. Договоры на обслуживание: заключите договоры на вывоз ТБО, дезинсекцию и дератизацию. Если нет своей прачечной, также на стирку спецодежды.
  9. Уголок потребителя: разместите на видном месте лист записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ, адреса контролирующих органов, закон о защите прав потребителей, правила оказания услуг общепита и так далее.

Какое оборудование нужно

Вертикальный гриль — оборудование с вертелом для равномерной прожарки мяса. 

  • Электрический гриль — стандарт для стационарных точек: кафе, корнеров в ТЦ, мест с большим потоком. Работает стабильно, а в ТЦ часто незаменим — газ и открытый огонь внутри обычно запрещены.
  • Газовый гриль — для фудтраков и сезонных павильонов. Работает от баллона, без подключения к коммуникациям, быстро нагревается.
  • Угольный гриль — чаще встречается в шашлычных. Даёт мясу аромат дыма, но стабильную температуру держать сложнее.

Прижимной гриль — нужен для финального этапа приготовления шаурмы. Он создаёт диагональные полоски на лаваше.

Витрина — привлекает внимание гостей и помогает выбрать начинку.

Продуктовый холодильник — для мяса, соусов, овощей, сыра. 

Холодильник для напитков — для газированных напитков, воды, соков. Выполняет функцию витрины и стимулирует дополнительные продажи. Не должен использоваться для хранения мяса или заготовок.

Кухонный стол — рабочая поверхность из нержавеющей стали для нарезки ингредиентов и сборки шаурмы.

Кассовый аппарат — необходим для учёта продаж и соблюдения 54-ФЗ.

Столы, стулья, мусорный бак — для зоны посадки возле киоска или у фургона. Чаще выбирают пластиковые, деревянные или на металлокаркасе.

Упаковка — фольга и контейнеры для выдачи блюда.

Вентиляция — для шаурмичных вентиляция важна из-за постоянной работы гриля и жарки мяса. Без вытяжки помещение быстро наполняется дымом, жиром и запахами.

Как продвигать такой бизнес

Продвижение точки с шаурмой строится на сочетании офлайн- и онлайн-инструментов: от размещения на картах и в сервисах доставки до акций и мероприятий. 

Один из быстрых способов заявить о себе — реклама в Яндексе: точка появится на Картах, в Поиске и Навигаторе, где её увидят люди, которые прямо сейчас ищут, где перекусить поблизости.

Подводя итоги

Поскольку точку с шаурмой можно открыть с небольшим бюджетом, конкуренция высокая. Решают детали: удачная локация, сильное меню, стабильное качество, соблюдение санитарных и пожарных норм, продуманное продвижение. Собрав это вместе, вы получите прибыльный киоск или фудтрак.

Вопросы по теме

Где лучше открыть точку с шаурмой?

Лучше всего работают места с высоким пешеходным трафиком: рядом с метро, остановками, рынками, офисами, вузами и торговыми центрами.

Нужно ли маркировать мясо и напитки?

Маркирует сам производитель — наносит коды на упаковку. От предпринимателя требуется правильно принять и продать товар:


— Мясо проходит через «Меркурий». При поставке нужно отразить приёмку и погасить ветеринарный сопроводительный документ (ВСД).


— Маркированные напитки — через «Честный ЗНАК». Товар принимают по электронному универсальному передаточному документу (УПД) через систему ЭДО, а при продаже сканируют код с упаковки на кассе, чтобы вывести его из оборота.

Какую шаурму делать и на чём ещё можно заработать?

В меню обычно держат несколько видов шаурмы: классическую с курицей и говядиной, экспериментальную с необычным мясом и специями, сезонную с тематическими начинками и вегетарианскую. 


Дополнительный доход приносят напитки, закуски, соусы и десерты, а также комбо-наборы и бизнес-ланчи.

Другие статьи по теме

11 АВГУСТА 2026
7052
Оксана Крупина
12 аналогов Авито: сравнение площадок для продажи товаров и услуг
2 МАЯ 2026
53 548
Элина Симцова
Как открыть пункт выдачи заказов Lamoda

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Регистрация бизнеса бесплатно

Регистрация бизнеса бесплатно

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка