Коротко Подготовьте помещение под санитарные и пожарные нормы, внедрите ХАССП, заведите журналы, оформите медкнижки и договоры на вывоз отходов и дезинсекцию, зарегистрируйтесь в «Меркурии». Установите кассу и поставьте её на учёт в ФНС. Подайте в Роспотребнадзор уведомление — и можно открываться.

Чтобы открыть точку с шаурмой, выберите формат — киоск или фургон, зарегистрируйте бизнес и подберите налоговый режим, например патент (ПСН) или упрощёнка (УСН). Рассчитайте стартовый бюджет с учётом всех расходов.

Франшиза или собственный бизнес

На старте есть два пути: купить франшизу известной сети или запустить свой бизнес с нуля.

Собственный бизнес подойдёт, если вы:

Уже знаете общепит изнутри.

Не хотите платить паушальный взнос и роялти

Готовы сами искать поставщиков, технику и аренду.

Готовы к большему риску ради большей прибыли и свободы в принятии решений.

Франшиза подойдёт, если вы:

Открываете первый бизнес и не работали в общепите.

Готовы заплатить паушальный взнос и регулярно перечислять роялти франчайзеру.

Хотите готовую систему: поставщиков по ценам сети, рецептуры, технику и аренду.

Цените предсказуемость вложений.

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Формат: стационарный киоск или фургон

Киоск и фургон отличаются не только видом: один держит вас на месте и собирает постоянных гостей, другой даёт свободу перемещаться за спросом.

Параметр Киоск Фургон Локация Всегда на одном месте — гости запоминают точку и возвращаются, набирается база клиентов Можно менять точки и вставать там, где сегодня спрос: у офисов, на фестивалях, рядом с парками Место внутри Хватит на пару столиков и небольшой зал — гость задержится, возьмёт напиток, средний чек вырастет Тесно: готовить и обслуживать в час пик сложнее Вложения на старте Сотни тысяч рублей на аренду или строительство плюс оборудование — окупаться будет дольше На старте выходит дешевле, но за размещение придётся платить — городу или торговому центру Главный риск Ошибка с локацией: если место непроходное — легко уйти в минус, а переехать будет сложно Погода и сезон: в дождь и холод поток падает, зимой выручка может проседать неделями Преимущество Стабильность и узнаваемость на районе «Вау»-эффект: яркий кузов сам привлекает людей

Сколько стоит открыть точку шаурмы

Бюджет на старте — от полумиллиона рублей. Разброс большой: на него влияют формат, аренда и то, сколько придётся вложить в ремонт.

Статья расходов Киоск (стационарный) Фургон (фудтрак) Аренда + депозит 50 000–300 000 ₽ 50 000–200 000 ₽ Ремонт 100 000–300 000 ₽ От 0 до 1,3 млн ₽ Вертикальный гриль 30 000–80 000 ₽ 30 000–80 000 ₽ Прижимной гриль 5 000–15 000 ₽ 5 000–15 000 ₽ Холодильник и морозилка 30 000–60 000 ₽ 20 000–40 000 ₽ Прочее оборудование (мойка, стол, вентиляция, диспенсеры) 40 000–100 000 ₽ 40 000–100 000 ₽ Кассовый аппарат 15 000–30 000 ₽ 15 000–30 000 ₽ Зарплата двух сотрудников 100 000 ₽ 100 000 ₽ Коммунальные услуги 10 000 ₽ 10 000 ₽ Регистрация, документы, медкнижки 15 000–30 000 ₽ 15 000–30 000 ₽ Первая закупка сырья 20 000–40 000 ₽ 20 000–40 000 ₽ Маркетинг 15 000–30 000 ₽ 15 000–30 000 ₽ Подушка безопасности 300 000–500 000 ₽ 200 000–300 000 ₽ Итого 730 000–1,6 млн ₽ 520 000–2,3 млн ₽

Бизнес‑план точки шаурмы

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Требования к помещению для точки шаурмы

Требования для киоска и фудтрака в целом похожи. Но фудтрак — мобильный объект, и поэтому для него добавляются отдельные правила.

Общие требования

Точка по продаже шаурмы должна соблюдать СанПиН и противопожарные требования. Для поддержания качества можно добровольно следовать ГОСТ 30389-2013.

Пожарная безопасность. Огнетушители и автоматическая пожарная сигнализация.

Вентиляция. Приточно-вытяжная система с жироуловителями, воздуховоды из негорючих материалов.

Водоснабжение. Внутренний водопровод и канализация, бесперебойная подача воды (допустимо без врезки в централизованную сеть).

Отопление. Комфортная температура в помещении — около 19–23 °C.

Зонирование. Раздельные зоны приготовления и выдачи.

Отделка. Материалы под влажную уборку и дезинфекцию.

Туалет. Не дальше 100 метров от точки.

Что добавляется у киоска

Киоск стоит на одном месте, поэтому к нему есть требования по размещению и зданию.

Расположение. Первый этаж жилого дома или отдельное временное модульное сооружение.

Здание. Вывеска обязательна в любом случае. Если точка в жилом доме — добавляются отдельный вход, изолированный от жилой части, и звукоизоляция, чтобы не мешать жильцам.

Что добавляется у фургона по продаже шаурмы

С 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 30.01.2026 №14-ФЗ — поправки в 381-ФЗ. Он вводит понятие «мобильный торговый объект» — автолавка, автомагазин, автоприцеп. У фудтраков появляются конкретный правовой статус и понятные правила работы.

Расположение. Встать где угодно нельзя. На государственной и муниципальной земле фудтрак работает только в местах из схемы размещения. По 14-ФЗ одному объекту в схеме могут дать несколько мест со своим временем работы, но в одной точке два объекта одновременно стоять не могут.

Оформление. Обычно договор заключают с муниципалитетом или частным владельцем. С муниципалитетом место разыгрывают на торгах, и победитель заключает договор на размещение. На частной земле условия ставит собственник, но с 1 сентября 2026 года регион может потребовать включить объект в схему размещения.

ВАЖНО На фестивалях работают иначе: землю арендовать не нужно, но с организатором заключают договор об участии. По нему обычно платят взнос за участие, иногда — ещё и процент от продаж. Конкретные условия у каждого фестиваля свои.

Постановка на учёт в ГИБДД. Необходимо оформить ПТС с пометкой «Автолавка»; получить государственные номера, если планируется перемещение по дорогам общего пользования.

Как зарегистрировать бизнес

Перед запуском нужно решить три вопроса: выбрать форму бизнеса, определить коды ОКВЭД и подобрать систему налогообложения.

ИП или ООО

Для одной точки шаурмы почти всегда выбирают ИП. Регистрация проще, отчётности меньше, а распоряжаться деньгами на счёте предпринимателю удобнее, так как нет процедуры распределения прибыли, как в ООО.

ООО есть смысл открывать, если входите в дело с партнёром или сразу планируете сеть и привлечение инвесторов.

ОКВЭД

Это коды видов деятельности, они должны содержать не меньше четырёх цифр. Для шаурмы обычно основным делают 56.10 — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

Можно добавить и дополнительные коды — например 47.25, если будете продавать напитки навынос. Подобрать ОКВЭД можно в справочнике от Точка Банк.

Система налогообложения

Для точки по продаже шаурмы обычно сравнивают два режима: патент (ПСН) и упрощёнку (УСН).

ПСН — подходит только для ИП. Стоимость патента фиксированная, посмотреть её можно в калькуляторе ФНС под свой вид деятельности и регион. Работать на патенте можно, пока годовой доход не превысит 20 млн ₽, — для одной точки этого запаса хватает с большим избытком. Но с 2027 года лимит снизится до 15 млн ₽, а с 2028 — до 10 млн ₽.

УСН — запасной вариант, если патент в вашем регионе невыгоден или недоступен. Здесь два объекта: «Доходы» со ставкой 6% или «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Первый проще, второй выгоднее, когда расходы составляют больше 60% выручки, — для общепита с высокой долей затрат на продукты это частый случай.

Важный нюанс: ПСН и УСН можно совмещать. Если доход превысит лимит патента, право на ПСН теряется, — но при наличии УСН вы перейдёте на неё, а не на ОСНО. На УСН также ведут виды деятельности, на которые патент не выдан. При этом доходы по обоим режимам складывают, и сумма не должна превышать лимит патента.

Какие документы нужны

Рассмотрим документы и разрешения для запуска точки общепита.

Регистрация и уведомления: получите лист записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ, зарегистрируйте онлайн-кассу в ФНС, подайте уведомление в Роспотребнадзор через «Госуслуги» минимум за день до фактического начала работы точки. Помещение: подготовьте договор аренды или документ о праве собственности, обеспечьте соответствие помещения правилам противопожарной безопасности. : подготовьте договор аренды или документ о праве собственности, обеспечьте соответствие помещения санитарным нормам Пожарная безопасность: разместите план эвакуации, издайте приказ об ответственном, заведите журнал учёта огнетушителей и журнал инструктажа, составьте инструкцию о мерах пожарной безопасности. Санитарные журналы: заведите гигиенический журнал, журнал учёта температурного режима холодильников, журнал учёта температуры и влажности на складе. Если используете фритюр, ведите журнал учёта использования фритюрных жиров. Также заполняйте журнал графика уборки. Для контроля качества блюд можно завести бракеражный журнал. Производственный контроль и ХАССП: разработайте программу производственного контроля и внедрите процедуры : разработайте программу производственного контроля и внедрите процедуры ХАССП Документы на сырьё: запрашивайте у поставщиков декларации и сертификаты соответствия, храните товарно-сопроводительные документы. Зарегистрируйтесь в системе «Меркурий» и своевременно подтверждайте приёмку от поставщиков. Кадры: заключите трудовые договоры, оформите медкнижки для всех сотрудников. Договоры на обслуживание: заключите договоры на вывоз ТБО, дезинсекцию и дератизацию. Если нет своей прачечной, также на стирку спецодежды. Уголок потребителя : разместите на видном месте лист записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ, адреса контролирующих органов, закон о защите прав потребителей, правила оказания услуг общепита и так далее.

Какое оборудование нужно

Вертикальный гриль — оборудование с вертелом для равномерной прожарки мяса.

Электрический гриль — стандарт для стационарных точек: кафе, корнеров в ТЦ, мест с большим потоком. Работает стабильно, а в ТЦ часто незаменим — газ и открытый огонь внутри обычно запрещены.

Газовый гриль — для фудтраков и сезонных павильонов. Работает от баллона, без подключения к коммуникациям, быстро нагревается.

Угольный гриль — чаще встречается в шашлычных. Даёт мясу аромат дыма, но стабильную температуру держать сложнее.

Прижимной гриль — нужен для финального этапа приготовления шаурмы. Он создаёт диагональные полоски на лаваше.

Витрина — привлекает внимание гостей и помогает выбрать начинку.

Продуктовый холодильник — для мяса, соусов, овощей, сыра.

Холодильник для напитков — для газированных напитков, воды, соков. Выполняет функцию витрины и стимулирует дополнительные продажи. Не должен использоваться для хранения мяса или заготовок.

Кухонный стол — рабочая поверхность из нержавеющей стали для нарезки ингредиентов и сборки шаурмы.

Кассовый аппарат — необходим для учёта продаж и соблюдения 54-ФЗ.

Столы, стулья, мусорный бак — для зоны посадки возле киоска или у фургона. Чаще выбирают пластиковые, деревянные или на металлокаркасе.

Упаковка — фольга и контейнеры для выдачи блюда.

Вентиляция — для шаурмичных вентиляция важна из-за постоянной работы гриля и жарки мяса. Без вытяжки помещение быстро наполняется дымом, жиром и запахами.

Как продвигать такой бизнес

Продвижение точки с шаурмой строится на сочетании офлайн- и онлайн-инструментов: от размещения на картах и в сервисах доставки до акций и мероприятий.

Один из быстрых способов заявить о себе — реклама в Яндексе: точка появится на Картах, в Поиске и Навигаторе, где её увидят люди, которые прямо сейчас ищут, где перекусить поблизости.

Подводя итоги