Франшиза или собственный бизнес
На старте есть два пути: купить франшизу известной сети или запустить свой бизнес с нуля.
Собственный бизнес подойдёт, если вы:
- Уже знаете общепит изнутри.
- Не хотите платить паушальный взнос и роялти.
- Готовы сами искать поставщиков, технику и аренду.
- Готовы к большему риску ради большей прибыли и свободы в принятии решений.
Франшиза подойдёт, если вы:
- Открываете первый бизнес и не работали в общепите.
- Готовы заплатить паушальный взнос и регулярно перечислять роялти франчайзеру.
- Хотите готовую систему: поставщиков по ценам сети, рецептуры, технику и аренду.
- Цените предсказуемость вложений.
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Формат: стационарный киоск или фургон
Киоск и фургон отличаются не только видом: один держит вас на месте и собирает постоянных гостей, другой даёт свободу перемещаться за спросом.
|Параметр
|Киоск
|Фургон
|Локация
|Всегда на одном месте — гости запоминают точку и возвращаются, набирается база клиентов
|Можно менять точки и вставать там, где сегодня спрос: у офисов, на фестивалях, рядом с парками
|Место внутри
|Хватит на пару столиков и небольшой зал — гость задержится, возьмёт напиток, средний чек вырастет
|Тесно: готовить и обслуживать в час пик сложнее
|Вложения на старте
|Сотни тысяч рублей на аренду или строительство плюс оборудование — окупаться будет дольше
|На старте выходит дешевле, но за размещение придётся платить — городу или торговому центру
|Главный риск
|Ошибка с локацией: если место непроходное — легко уйти в минус, а переехать будет сложно
|Погода и сезон: в дождь и холод поток падает, зимой выручка может проседать неделями
|Преимущество
|Стабильность и узнаваемость на районе
|«Вау»-эффект: яркий кузов сам привлекает людей
Сколько стоит открыть точку шаурмы
Бюджет на старте — от полумиллиона рублей. Разброс большой: на него влияют формат, аренда и то, сколько придётся вложить в ремонт.
|Статья расходов
|Киоск (стационарный)
|Фургон (фудтрак)
|Аренда + депозит
|50 000–300 000 ₽
|50 000–200 000 ₽
|Ремонт
|100 000–300 000 ₽
|От 0 до 1,3 млн ₽
|Вертикальный гриль
|30 000–80 000 ₽
|30 000–80 000 ₽
|Прижимной гриль
|5 000–15 000 ₽
|5 000–15 000 ₽
|Холодильник и морозилка
|30 000–60 000 ₽
|20 000–40 000 ₽
|Прочее оборудование (мойка, стол, вентиляция, диспенсеры)
|40 000–100 000 ₽
|40 000–100 000 ₽
|Кассовый аппарат
|15 000–30 000 ₽
|15 000–30 000 ₽
|Зарплата двух сотрудников
|100 000 ₽
|100 000 ₽
|Коммунальные услуги
|10 000 ₽
|10 000 ₽
|Регистрация, документы, медкнижки
|15 000–30 000 ₽
|15 000–30 000 ₽
|Первая закупка сырья
|20 000–40 000 ₽
|20 000–40 000 ₽
|Маркетинг
|15 000–30 000 ₽
|15 000–30 000 ₽
|Подушка безопасности
|300 000–500 000 ₽
|200 000–300 000 ₽
|Итого
|730 000–1,6 млн ₽
|520 000–2,3 млн ₽
Бизнес‑план точки шаурмы
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Требования к помещению для точки шаурмы
Требования для киоска и фудтрака в целом похожи. Но фудтрак — мобильный объект, и поэтому для него добавляются отдельные правила.
Общие требования
Точка по продаже шаурмы должна соблюдать СанПиН и противопожарные требования. Для поддержания качества можно добровольно следовать ГОСТ 30389-2013.
Пожарная безопасность. Огнетушители и автоматическая пожарная сигнализация.
Вентиляция. Приточно-вытяжная система с жироуловителями, воздуховоды из негорючих материалов.
Водоснабжение. Внутренний водопровод и канализация, бесперебойная подача воды (допустимо без врезки в централизованную сеть).
Отопление. Комфортная температура в помещении — около 19–23 °C.
Зонирование. Раздельные зоны приготовления и выдачи.
Отделка. Материалы под влажную уборку и дезинфекцию.
Туалет. Не дальше 100 метров от точки.
Что добавляется у киоска
Киоск стоит на одном месте, поэтому к нему есть требования по размещению и зданию.
Расположение. Первый этаж жилого дома или отдельное временное модульное сооружение.
Здание. Вывеска обязательна в любом случае. Если точка в жилом доме — добавляются отдельный вход, изолированный от жилой части, и звукоизоляция, чтобы не мешать жильцам.
Что добавляется у фургона по продаже шаурмы
С 1 сентября 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 30.01.2026 №14-ФЗ — поправки в 381-ФЗ. Он вводит понятие «мобильный торговый объект» — автолавка, автомагазин, автоприцеп. У фудтраков появляются конкретный правовой статус и понятные правила работы.
Расположение. Встать где угодно нельзя. На государственной и муниципальной земле фудтрак работает только в местах из схемы размещения. По 14-ФЗ одному объекту в схеме могут дать несколько мест со своим временем работы, но в одной точке два объекта одновременно стоять не могут.
Оформление. Обычно договор заключают с муниципалитетом или частным владельцем. С муниципалитетом место разыгрывают на торгах, и победитель заключает договор на размещение. На частной земле условия ставит собственник, но с 1 сентября 2026 года регион может потребовать включить объект в схему размещения.
Постановка на учёт в ГИБДД. Необходимо оформить ПТС с пометкой «Автолавка»; получить государственные номера, если планируется перемещение по дорогам общего пользования.
Как зарегистрировать бизнес
Перед запуском нужно решить три вопроса: выбрать форму бизнеса, определить коды ОКВЭД и подобрать систему налогообложения.
ИП или ООО
Для одной точки шаурмы почти всегда выбирают ИП. Регистрация проще, отчётности меньше, а распоряжаться деньгами на счёте предпринимателю удобнее, так как нет процедуры распределения прибыли, как в ООО.
ООО есть смысл открывать, если входите в дело с партнёром или сразу планируете сеть и привлечение инвесторов.
ОКВЭД
Это коды видов деятельности, они должны содержать не меньше четырёх цифр. Для шаурмы обычно основным делают 56.10 — «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».
Можно добавить и дополнительные коды — например 47.25, если будете продавать напитки навынос. Подобрать ОКВЭД можно в справочнике от Точка Банк.
Система налогообложения
Для точки по продаже шаурмы обычно сравнивают два режима: патент (ПСН) и упрощёнку (УСН).
ПСН — подходит только для ИП. Стоимость патента фиксированная, посмотреть её можно в калькуляторе ФНС под свой вид деятельности и регион. Работать на патенте можно, пока годовой доход не превысит 20 млн ₽, — для одной точки этого запаса хватает с большим избытком. Но с 2027 года лимит снизится до 15 млн ₽, а с 2028 — до 10 млн ₽.
УСН — запасной вариант, если патент в вашем регионе невыгоден или недоступен. Здесь два объекта: «Доходы» со ставкой 6% или «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Первый проще, второй выгоднее, когда расходы составляют больше 60% выручки, — для общепита с высокой долей затрат на продукты это частый случай.
Важный нюанс: ПСН и УСН можно совмещать. Если доход превысит лимит патента, право на ПСН теряется, — но при наличии УСН вы перейдёте на неё, а не на ОСНО. На УСН также ведут виды деятельности, на которые патент не выдан. При этом доходы по обоим режимам складывают, и сумма не должна превышать лимит патента.
Какие документы нужны
Рассмотрим документы и разрешения для запуска точки общепита.
- Регистрация и уведомления: получите лист записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ, зарегистрируйте онлайн-кассу в ФНС, подайте уведомление в Роспотребнадзор через «Госуслуги» минимум за день до фактического начала работы точки.
- Помещение: подготовьте договор аренды или документ о праве собственности, обеспечьте соответствие помещения санитарным нормам и правилам противопожарной безопасности.
- Пожарная безопасность: разместите план эвакуации, издайте приказ об ответственном, заведите журнал учёта огнетушителей и журнал инструктажа, составьте инструкцию о мерах пожарной безопасности.
- Санитарные журналы: заведите гигиенический журнал, журнал учёта температурного режима холодильников, журнал учёта температуры и влажности на складе. Если используете фритюр, ведите журнал учёта использования фритюрных жиров. Также заполняйте журнал графика уборки. Для контроля качества блюд можно завести бракеражный журнал.
- Производственный контроль и ХАССП: разработайте программу производственного контроля и внедрите процедуры ХАССП.
- Документы на сырьё: запрашивайте у поставщиков декларации и сертификаты соответствия, храните товарно-сопроводительные документы. Зарегистрируйтесь в системе «Меркурий» и своевременно подтверждайте приёмку от поставщиков.
- Кадры: заключите трудовые договоры, оформите медкнижки для всех сотрудников.
- Договоры на обслуживание: заключите договоры на вывоз ТБО, дезинсекцию и дератизацию. Если нет своей прачечной, также на стирку спецодежды.
- Уголок потребителя: разместите на видном месте лист записи ЕГРИП/ЕГРЮЛ, адреса контролирующих органов, закон о защите прав потребителей, правила оказания услуг общепита и так далее.
Какое оборудование нужно
Вертикальный гриль — оборудование с вертелом для равномерной прожарки мяса.
- Электрический гриль — стандарт для стационарных точек: кафе, корнеров в ТЦ, мест с большим потоком. Работает стабильно, а в ТЦ часто незаменим — газ и открытый огонь внутри обычно запрещены.
- Газовый гриль — для фудтраков и сезонных павильонов. Работает от баллона, без подключения к коммуникациям, быстро нагревается.
- Угольный гриль — чаще встречается в шашлычных. Даёт мясу аромат дыма, но стабильную температуру держать сложнее.
Прижимной гриль — нужен для финального этапа приготовления шаурмы. Он создаёт диагональные полоски на лаваше.
Витрина — привлекает внимание гостей и помогает выбрать начинку.
Продуктовый холодильник — для мяса, соусов, овощей, сыра.
Холодильник для напитков — для газированных напитков, воды, соков. Выполняет функцию витрины и стимулирует дополнительные продажи. Не должен использоваться для хранения мяса или заготовок.
Кухонный стол — рабочая поверхность из нержавеющей стали для нарезки ингредиентов и сборки шаурмы.
Кассовый аппарат — необходим для учёта продаж и соблюдения 54-ФЗ.
Столы, стулья, мусорный бак — для зоны посадки возле киоска или у фургона. Чаще выбирают пластиковые, деревянные или на металлокаркасе.
Упаковка — фольга и контейнеры для выдачи блюда.
Вентиляция — для шаурмичных вентиляция важна из-за постоянной работы гриля и жарки мяса. Без вытяжки помещение быстро наполняется дымом, жиром и запахами.
Как продвигать такой бизнес
Продвижение точки с шаурмой строится на сочетании офлайн- и онлайн-инструментов: от размещения на картах и в сервисах доставки до акций и мероприятий.
Один из быстрых способов заявить о себе — реклама в Яндексе: точка появится на Картах, в Поиске и Навигаторе, где её увидят люди, которые прямо сейчас ищут, где перекусить поблизости.
Подводя итоги
Поскольку точку с шаурмой можно открыть с небольшим бюджетом, конкуренция высокая. Решают детали: удачная локация, сильное меню, стабильное качество, соблюдение санитарных и пожарных норм, продуманное продвижение. Собрав это вместе, вы получите прибыльный киоск или фудтрак.