Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Эквайринг
  4. Что должно быть в уголке потребителя и как его оформить
Эквайринг
Эквайринг

Что должно быть в уголке потребителя и как его оформить

По закону уголок потребителя должен быть у каждой компании, которая работает с клиентами. Точка Банк вместе с юристом Жанной Газиной разбирает, как его оформить, чтобы не получить штраф от контролирующих органов.

17.06.2026
265
265

Принимайте оплату картой и по QR

Торговый эквайринг в Точка Банк: картой — от 1,14%, по QR через СБП — от 0,4%. Доставим и настроим терминал.
Подключить эквайринг

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Принимайте оплату картой и по QR

Торговый эквайринг в Точка Банк: картой — от 1,14%, по QR через СБП — от 0,4%. Доставим и настроим терминал.
Подключить эквайринг

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Автор

Коротко
В магазинах, кафе и других точках продаж уголок потребителя оформляется в виде стенда, доски или папки на видном месте. Он нужен всем, кто работает с клиентами: магазинам, кафе, салонам красоты, мастерским.
В нём размещают Закон «О защите прав потребителей», книгу жалоб, свидетельство о регистрации бизнеса, правила оказания услуг и другую важную информацию. 
Обычно уголок потребителя оформляют в виде стенда. Но на самом деле требований к оформлению уголка нет. Главное, чтобы документы были в открытом доступе. 
Штраф за отсутствие или неправильное оформление уголка — до 2 000 ₽ для граждан и до 40 000 ₽ для юрлиц.

Что такое уголок потребителя и зачем он нужен

Уголок потребителя — место, в котором находится важная информация для клиента или покупателя. При запросе предприниматель должен предоставить клиенту: 

  • Информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа.
  • Реквизиты фирмы: ИНН, адрес, график работы, контакты руководителя.
  • Книгу жалоб и предложений. 
  • Номер лицензии и (или) номер свидетельства о государственной аккредитации, сроки действия указанной лицензии, а также информацию об органе, выдавшем указанную лицензию на товары и услуги.
  • Правила продажи, информацию о возврате и контакты надзорных органов.

Также указывают:

— план эвакуации и инструкцию по пожарной безопасности;

— СанПиНы — для общепита и торговли продовольственными товарами;

— номера телефонов экстренных и надзорных служб, а также ведомств, которые контролируют продавцов;

— адреса и номера телефонов местного отдела по защите прав потребителей.

Уголок потребителя нужен, чтобы покупатель мог быстро сориентироваться, например при браке продукции или некачественной услуге.

ПРИМЕР
Покупатель приобрёл в магазине бытовой техники неисправную стиральную машинку. Он хочет вернуть деньги, но продавец уклончиво отвечает и не даёт никаких гарантий возврата. В уголке потребителя покупатель найдёт контакты директора магазина, правила возврата товаров и телефон Роспотребнадзора. Это поможет ему вернуть технику и деньги.

Зачем уголок нужен клиенту и предпринимателю

Термина «уголок потребителя» в Законе «О защите прав потребителя» нет. Но есть обязанность предоставлять информацию в доступном виде. Например, человек вправе знать: 

  • кто продаёт товар или оказывает услугу;
  • есть ли лицензии и сертификаты;
  • куда жаловаться, если что-то пошло не так;
  • как официально оставить отзыв или жалобу.
Если открываете ИП или ООО и работаете с клиентами очно, вам понадобится онлайн‑касса. Точка Банк предлагает готовое решение: аппарат с фискальным накопителем, регистрацию в ФНС, подписку на ОФД и подключение к эквайрингу.

Кто обязан оформлять уголок потребителя

Все, кто работает с покупателями или клиентами офлайн: гостиницы, общепит, парикмахерские, мастерские, медицинские центры. Требование касается продавцов на ярмарках и торгующих из киосков, ларьков.

Интернет-магазины и те, кто оказывает услуги онлайн, размещают сведения на сайте, обычно в разделе «Контакты» или «О компании».

Какие документы должны быть в уголке потребителя

Соберите в одном месте информацию о себе, законы и правила для конкретной сферы бизнеса. Не храните на стенде или в папке лишнее. Например, журнал учёта проверок может находиться у администратора. 

При смене адреса, режима работы или появлении нового нормативного акта обновите старые документы на актуальные.

Документы для уголка 

В законе не прописан точный список того, что должно быть в уголке потребителя. Там указано, что клиент должен иметь доступ к определённой информации. В частности, это:

  • название компании или ФИО предпринимателя;
  • юридический и фактический адрес;
  • ИНН, ОГРН или ОГРНИП;
  • режим работы.

Универсального списка остальных данных нет — они всегда привязаны к виду деятельности. Поэтому перед оформлением уголка проверьте, какие требования предъявляют к направлению бизнеса.

Часто на стендах размещают:

  • Закон «О защите прав потребителей», правила продаж и оказания услуг по сферам деятельности. 
  • Книгу отзывов и предложений. Она должна быть доступна для клиентов. Если книга где-то в ящике стола и администратор её «сейчас поищет» — это нарушение.
  • Контакты контролирующих органов. Телефон, адрес и email местного отделения Роспотребнадзора. Можно добавить телефоны полиции, МЧС, Росздравнадзора и других в зависимости от направления работы бизнеса.

Где получить документы

Рассказываем, где взять каждый документ.

Законы и нормативные акты

  • Закон «О защите прав потребителей». Актуальную версию можно бесплатно скачать с сайта «КонсультантПлюс» или «Гарант» или купить печатный вариант в магазине.
  • Правила продажи или оказания услуг. Они зависят от сферы бизнеса.

Информация о бизнесе и контролирующих органах

  • Свидетельство о регистрации (ОГРН или ОГРНИП) и ИНН получают при регистрации бизнеса в налоговой. Выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП можно бесплатно скачать на сайте ФНС.
  • Если вид деятельности лицензируется (медицина, алкоголь, образование), копию разрешительного документа можно снять с оригинала и разместить в уголке. 
  • Сертификаты на товары обычно приходят от поставщиков вместе с партией.
  • Книга отзывов и предложений продаётся в магазинах или на маркетплейсах. 
  • Адрес и телефон местного отделения Роспотребнадзора указывают на официальном сайте ведомства. Можно распечатать страницу с контактами из интернета.

Как оформить уголок потребителя

Закон не диктует, как именно должен выглядеть уголок, — можно повесить стенд, положить папку на стойку, создать страницу на сайте. Главное, чтобы клиент легко нашёл нужную информацию и мог с ней ознакомиться.

Все тексты должны быть на русском языке. Можно добавить перевод на языки народов РФ, но русский — обязательно.

Формат: стенд или папка

Формат уголка выбирайте под помещение. Если позволяет место на стене, повесьте готовый стенд с кармашками для бумаг. 

Когда стены заняты, подойдёт папка с файлами: положите её на видное место, например на стойку администратора или прилавок.

Уголок потребителя для кафе и ресторанов

Стенд размещают при входе в зал, на стойке хостес или на стене рядом с гардеробом. 

Среди документов должны быть:

  • Закон «О защите прав потребителей»;
  • информация об услугах, в том числе меню с ценами и составом блюд, весом порции и калорийностью;
  • правила поведения для гостей.

Уголок потребителя для магазинов и розничной торговли

В магазинах стенд находится рядом с входом или в зоне касс. 

Одно из требований — наличие правил продажи товаров. Если в продаже есть товары на развес, в торговой точке должны быть контрольные весы. 

При необходимости в уголке размещают требования о запрете продажи алкоголя и табака несовершеннолетним.

Принимайте платежи от 0,4%
Подключите торговый эквайринг в Точка Банке: оплата картой — от 1,14%, по QR‑коду через СБП — от 0,4%.
Доставим и настроим терминал. При обороте от 500 000 ₽ в месяц аренда — 1 ₽ в месяц. Деньги на счёте за 15 секунд, даже в выходные и праздники.

Уголок потребителя для салонов красоты и других услуг

В салонах красоты, ателье информацию размещают на ресепшене или в зоне ожидания. 

К обязательным документам относятся:

  • перечень услуг;
  • данные о мастерах;
  • образцы договоров, квитанций;
  • книга отзывов и предложений.

Если среди услуг есть те, что требуют лицензирования, например инъекционная косметология, к документам добавляют копию медицинской лицензии.

Какой штраф за отсутствие уголка потребителя

Соблюдение прав потребителей контролирует Роспотребнадзор. Проверки могут проводиться по чьей-то жалобе или как плановое мероприятие. Во время проверки инспектор может запросить документы, изучить состояние уголка. 

Подробнее о том, как проводятся проверки, читайте в статье «Проверка Роспотребнадзора: всё, что нужно знать».

Что считается нарушением:

  • стенд размещён в труднодоступном месте;
  • документы хранятся в закрытом ящике или у сотрудника;
  • данные представлены не в полном объёме.

За отсутствие обязательной информации предусмотрены штрафы:

НарушениеДолжностные лицаЮридические лица
Отсутствие обязательной информации для потребителя (ст. 14.5 КоАП РФ)3 000–4 000 ₽30 000–40 000 ₽
Нарушение права на информацию о товаре, услуге, продавце, режиме работы (ст. 14.8 КоАП РФ )500–1 000 ₽5 000–10 000 ₽

Образец уголка потребителя 

Есть разные варианты оформления уголка потребителя. Один из самых популярных — информационный стенд или пластиковый карман, в который кладут книги с законами и правилами. Купить такой уголок потребителя можно на Ozon или Wildberries.

Вопросы по теме

Нужен ли уголок потребителя для самозанятых граждан?

По закону нет. Но если деятельность самозанятого переквалифицируют в деятельность ИП, то все соответствующие требования на него распространятся.


Поэтому уголок лучше оформить. Это не обязанность, а способ подстраховаться и показать себя добросовестным продавцом и исполнителем услуг.

Где должен находиться уголок потребителя?

В месте, доступном для клиентов: на стене возле входа, на стойке администратора, на прилавке. Нельзя прятать папку под кассой, в подсобке или говорить «сейчас принесу» — это считается нарушением. Для интернет-магазинов уголком служит страница сайта с контактами и документами.

Как часто нужно обновлять информацию в уголке потребителя?

Каждый раз, когда меняются ваши данные или законы. Поменяли адрес, режим работы, телефон — распечатайте новые сведения. Вышла новая редакция закона о защите прав потребителей — замените старую версию. Периодически проверяйте актуальность законов, лицензий, наличие страниц для заполнения в книге жалоб.

Другие статьи по теме

31 ОКТЯБРЯ 2025
23 359
Мария Полосухина
Бланки строгой отчётности (БСО) в 2026 году: всё, что нужно знать
16 ИЮЛЯ 2026
3146
Ульяна Гром
Как снять с учёта кассу в налоговой

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Уголок потребителя: документы и информация для кафе, ресторанов и магазинов — Точка Банк