Что должно быть в уголке потребителя и как его оформить

Коротко

В нём размещают Закон «О защите прав потребителей», книгу жалоб, свидетельство о регистрации бизнеса, правила оказания услуг и другую важную информацию.

Обычно уголок потребителя оформляют в виде стенда. Но на самом деле требований к оформлению уголка нет. Главное, чтобы документы были в открытом доступе.

Штраф за отсутствие или неправильное оформление уголка — до 2 000 ₽ для граждан и до 40 000 ₽ для юрлиц.



В магазинах, кафе и других точках продаж уголок потребителя оформляется в виде стенда, доски или папки на видном месте. Он нужен всем, кто работает с клиентами: магазинам, кафе, салонам красоты, мастерским.