Стоит ли открывать бизнес в 2026 году: мифы и реальные цифры

Налоговая и административная нагрузка выросли, но действующих предпринимателей в России становится всё больше — во многом за счёт ИП. Разбираем по данным ВЦИОМ, интерес к каким нишам растёт, какие барьеры мешают начать и каким мифам о бизнесе пора перестать верить.

Что действительно изменилось за 10 лет

Свежее исследование ВЦИОМ показывает: предпринимательство в России меняется и количественно, и качественно.

Предпринимателей стало больше. Доля россиян, у которых уже есть своё дело, выросла с 3% в 2016 году до 8% в 2026-м. При этом доля тех, кто только хотел бы открыть бизнес, за десять лет почти не изменилась — около трети.

Рост сектора обеспечивают в основном индивидуальные предприниматели: на фоне растущей налоговой и административной нагрузки статус ИП выглядит более доступным и компромиссным вариантом, чем регистрация компании.

Денежный барьер ушёл на второй план. В среднем по стране нехватка денег перестала быть барьером номер один: в 2016 году её называли причиной не открывать дело 37% тех, кто этого не делает, а в 2026-м — 28%.

Появились кредиты, микрофинансирование и цифровые инструменты, которые компенсируют дефицит денег. Зато появился другой барьер — возраст и состояние здоровья (36%). То есть демографические и личные факторы вытеснили чисто финансовые ограничения.

Бизнес меняет профиль. Традиционное предпринимательство — торговля и посредничество — теряет долю: с 24% в 2016 году до 16% в 2026-м. При этом растут ниши, связанные со здоровьем, образованием, культурой и досугом: сейчас они занимают около 23% против всего 5% десять лет назад.

Это сдвиг от модели «купи-продай» к созданию продуктов и сервисов, построенных на навыках, опыте и качестве жизни.

Как это выглядит на практике:

В нишах с низким порогом входа выросла конкуренция, но в сервисных сегментах стало больше возможностей.

Стартовый капитал перестал быть главным условием запуска — его частично заменяют доступные кредиты и цифровые сервисы.

Успех теперь приносят навыки, репутация и устойчивость к вызовам.

Мнение предпринимателя Я и сама из тех, кто строит дело на навыке, а не на перепродаже: пишу статьи и работаю как ИП. Переходить на самозанятость не хочу — статус ИП для меня надёжнее, спокойнее с пенсионными отчислениями и увереннее в долгосрочной перспективе. Элина Симцова Предприниматель

Три мифа о бизнесе, в которые перестали верить

Эксперты ВЦИОМ разбирают мифы о предпринимательстве в 2026 году. Среди наиболее распространённых:

Миф 1. Без денег в бизнесе делать нечего. Заметно ослаб — если в 2016 году 34% респондентов называли капитал главным условием успеха, то в 2026‑м так думают уже лишь 19%. Сейчас больше решают личные качества бизнесмена — прежде всего настойчивость и предприимчивость (41%).

Миф 2. Связи решают всё. Доля тех, кто делает ставку на знакомства, стабильно держится около 21%. За этим — практичное понимание: важны не столько связи, сколько умение комбинировать доступные ресурсы.

Миф 3. Государство в любой момент закроет бизнес. Опасение усилилось — с 8% в 2016 году до 19% в 2026-м. Но это скорее тревога, чем отражение реальной практики: предпринимательская активность растёт, а число противников частного бизнеса остаётся минимальным.

Сегодняшний предприниматель меньше рассчитывает на внешние гарантии и больше верит в собственные навыки, способность адаптироваться и эффективно использовать доступные инструменты. Это и есть главная смена установок.

По данным ФНС к 1 января 2026 года число субъектов МСП выросло по сравнению с 1 января 2025, а темп роста составил 7%.

Что делать тем, кто планирует свой бизнес

В 2026 году есть три ключевых ориентира для тех, кто планирует начать бизнес. Это подтверждают исследователи ВЦИОМ.

Личные качества прежде всего. Сейчас именно они — главный капитал. Настойчивость, предприимчивость и готовность быстро адаптироваться часто важнее стартового бюджета.

Мнение предпринимателя Бизнес в 2026 году строится не на иллюзии «идеального момента», а на способности действовать в реальных условиях. Элина Симцова Предприниматель

Растут ниши, где есть польза. Образование, здоровье, досуг и культура остаются направлениями, которые растут и привлекают клиентов даже на фоне общей турбулентности. Чем понятнее ценность вашего продукта, тем проще войти в рынок и удержаться на нём.