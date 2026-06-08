Стоит ли открывать бизнес в 2026 году: мифы и реальные цифры

Налоговая и административная нагрузка выросли, но действующих предпринимателей в России становится всё больше — во многом за счёт ИП. Разбираем по данным ВЦИОМ, интерес к каким нишам растёт, какие барьеры мешают начать и каким мифам о бизнесе пора перестать верить.
Что действительно изменилось за 10 лет
Свежее исследование ВЦИОМ показывает: предпринимательство в России меняется и количественно, и качественно.
Предпринимателей стало больше. Доля россиян, у которых уже есть своё дело, выросла с 3% в 2016 году до 8% в 2026-м. При этом доля тех, кто только хотел бы открыть бизнес, за десять лет почти не изменилась — около трети.
Рост сектора обеспечивают в основном индивидуальные предприниматели: на фоне растущей налоговой и административной нагрузки статус ИП выглядит более доступным и компромиссным вариантом, чем регистрация компании.
Денежный барьер ушёл на второй план. В среднем по стране нехватка денег перестала быть барьером номер один: в 2016 году её называли причиной не открывать дело 37% тех, кто этого не делает, а в 2026-м — 28%.
Появились кредиты, микрофинансирование и цифровые инструменты, которые компенсируют дефицит денег. Зато появился другой барьер — возраст и состояние здоровья (36%). То есть демографические и личные факторы вытеснили чисто финансовые ограничения.
Бизнес меняет профиль. Традиционное предпринимательство — торговля и посредничество — теряет долю: с 24% в 2016 году до 16% в 2026-м. При этом растут ниши, связанные со здоровьем, образованием, культурой и досугом: сейчас они занимают около 23% против всего 5% десять лет назад.
Это сдвиг от модели «купи-продай» к созданию продуктов и сервисов, построенных на навыках, опыте и качестве жизни.
Как это выглядит на практике:
- В нишах с низким порогом входа выросла конкуренция, но в сервисных сегментах стало больше возможностей.
- Стартовый капитал перестал быть главным условием запуска — его частично заменяют доступные кредиты и цифровые сервисы.
- Успех теперь приносят навыки, репутация и устойчивость к вызовам.
Три мифа о бизнесе, в которые перестали верить
Эксперты ВЦИОМ разбирают мифы о предпринимательстве в 2026 году. Среди наиболее распространённых:
Миф 1. Без денег в бизнесе делать нечего. Заметно ослаб — если в 2016 году 34% респондентов называли капитал главным условием успеха, то в 2026‑м так думают уже лишь 19%. Сейчас больше решают личные качества бизнесмена — прежде всего настойчивость и предприимчивость (41%).
Миф 2. Связи решают всё. Доля тех, кто делает ставку на знакомства, стабильно держится около 21%. За этим — практичное понимание: важны не столько связи, сколько умение комбинировать доступные ресурсы.
Миф 3. Государство в любой момент закроет бизнес. Опасение усилилось — с 8% в 2016 году до 19% в 2026-м. Но это скорее тревога, чем отражение реальной практики: предпринимательская активность растёт, а число противников частного бизнеса остаётся минимальным.
Сегодняшний предприниматель меньше рассчитывает на внешние гарантии и больше верит в собственные навыки, способность адаптироваться и эффективно использовать доступные инструменты. Это и есть главная смена установок.
По данным ФНС к 1 января 2026 года число субъектов МСП выросло по сравнению с 1 января 2025, а темп роста составил 7%.
Что делать тем, кто планирует свой бизнес
В 2026 году есть три ключевых ориентира для тех, кто планирует начать бизнес. Это подтверждают исследователи ВЦИОМ.
Личные качества прежде всего. Сейчас именно они — главный капитал. Настойчивость, предприимчивость и готовность быстро адаптироваться часто важнее стартового бюджета.
Растут ниши, где есть польза. Образование, здоровье, досуг и культура остаются направлениями, которые растут и привлекают клиентов даже на фоне общей турбулентности. Чем понятнее ценность вашего продукта, тем проще войти в рынок и удержаться на нём.
ИП даёт больше свободы, чем кажется на первый взгляд. Не стоит бояться начинать с малого — можно быстро проверить идею, не раздувая расходы и не усложняя запуск. Статус предпринимателя — про ответственность, системность и умение выстраивать дело шаг за шагом.