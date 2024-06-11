Коротко Успех зависит не только от стартового бюджета. Ключевую роль играют удачная локация с постоянным потоком людей, контроль затрат и меню под свою целевую аудиторию. Эти факторы во многом определяют скорость выхода на прибыль и окупаемость.

Открытие столовой в среднем требует от 2 до 4,5 млн ₽ стартовых вложений. Бизнес регистрируют как ИП или ООО и выбирают коды ОКВЭД — основные для общепита 56.10, 56.21 и 56.29. Из налоговых режимов чаще всего применяют УСН или патент. При существенных расходах на продукты выгоднее УСН «Доходы минус расходы».

Какие бывают столовые: выбор формата

Именно формат определяет, какое понадобится оборудование, сколько людей нанимать и какой нужен стартовый бюджет. Вариантов несколько: столовые делят по доступности, способу обслуживания и ассортименту.

По доступности — кто может прийти

Открытого типа — пускают всех. Аудитория широкая, но за гостя конкурируете с кафе и ресторанами и платите за его привлечение. Подходит, если выбрали локацию с высокой проходимостью и есть бюджет на маркетинг.

Закрытого типа — обслуживают ограниченный круг людей: сотрудников завода, студентов, пациентов. Поток стабильный и предсказуемый, тратиться на рекламу особо не нужно. Но и нарастить выручку сверх размера коллектива не выйдет.

По обслуживанию — как гость получает еду

Классическая, с линией раздачи — комплексные обеды, высокая пропускная способность. Минус: большие операционные расходы и списание того, что не продали к концу дня.

Буфет — закуски, выпечка, напитки, готовые блюда. Хватает компактного помещения и небольших вложений. Минус: узкий ассортимент и низкий средний чек.

Самообслуживание — гость сам берёт блюда и накладывает порции. Высокая проходимость, ниже нагрузка на персонал. Минус — без продуманного зала и учёта порций расход продуктов выходит из-под контроля, и заведение может уйти в минус.

По ассортименту — что в меню

Общего типа — простое, но широкое меню, большая аудитория. Минус: сложнее управлять закупками и запасами.

Диетическая — блюда по рецептурам лечебного и профилактического питания. Конкурентов мало. Минус: аудитория узкая, а к меню и поварам — повышенные требования.

Что выгоднее: открыть столовую с нуля, по франшизе или купить готовую

Открыть столовую можно тремя способами: построить с нуля, зайти по франшизе или купить готовый бизнес. У каждого своя цена входа, скорость запуска и риски.

Критерий Собственная столовая Столовая по франшизе Готовый бизнес Стартовые вложения 2–4,5 млн ₽ 2,5–6 млн ₽ 1–5 млн ₽ Срок запуска 4–6 месяцев 1–3 месяца 2–4 недели Обязательные платежи Отсутствуют Роялти и паушальный взнос Разовая покупка Окупаемость 18–24 месяца 12–18 месяцев 10–15 месяцев Риски Высокая стоимость запуска. Работу с поставщиками и все процессы выстраиваете с нуля. Без опыта легко допустить ошибки Высокий паушальный взнос и ставка роялти. Нет гарантии успешного запуска Могут всплыть долги и другие обязательства, о которых продавец умолчал

Сколько стоит открыть столовую в 2026 году

Открыть столовую с нуля обойдётся в среднем в 2–4,5 млн ₽. Точная сумма зависит от региона, площади, состояния помещения и выбранного оборудования. Ниже — ориентировочные цифры для столовой на 80–120 м² в городе-миллионнике.

Статья расходов Стоимость, ₽ Аренда: депозит + первый месяц 150 000–400 000 ККТ и ПО автоматизации (касса, складской учёт) 40 000–120 000 Оборудование кухни (плиты, пароконвектомат, холодильники, мясорубки, посудомойка) 1,2–1,8 млн Линия раздачи, мебель для зала, посуда 300 000–500 000 Ремонт и обустройство помещения 200 000–400 000 Первая закупка продуктов и расходных материалов 200 000–350 000 Вывеска, реклама, прочие расходы 130 000–280 000 Резерв на зарплату и операционные расходы (1–2 мес.) 250 000–500 000 Итого стартовые вложения 2,27–4,35 млн

Шаг 1. Составить бизнес-план

Бизнес-план — это документ, в котором описываются идея бизнеса, способы его запуска и развития, а также финансовые расчёты.

Бизнес-план столовой Опишите идею — и сервис создаст план с финрасчётами, анализом рынка и аудитории

Изучите целевую аудиторию. Отталкивайтесь от локации — гостей приносит поток людей вокруг:

Посмотрите, что рядом: офисы, заводы, вузы, больницы, жильё, транспортный узел.

Оцените, сколько люди готовы платить за обед и сколько у них времени на перерыв.

Сведите наблюдения в 2–3 портрета. Например: офисные сотрудники с чеком до 400 ₽; студенты, которым важна цена; жители района, что заходят по выходным.

Проанализируйте конкурентов. Обойдите всё в пешей доступности и пару раз там пообедайте — увидите то, чего не видно по картам:

Блюда, форматы и средний чек соседних точек.

Загрузку в час пик: очереди, свободные места, скорость линии.

Их слабые места — медленный сервис, скудное меню, тесный зал. Это ваши точки входа.

Составьте финансовый план. Здесь идея превращается в цифры:

Стартовые вложения.

Постоянные расходы в месяц: аренда, зарплаты, продукты, коммуналка, налоги.

Прогноз выручки: например 200 гостей в день при чеке 400 ₽ — около 2,4 млн ₽ в месяц.

Точка безубыточности и резерв 25–30% на просадку продаж и непредвиденные обстоятельства.

Если на этапе финансового планирования проект не выходит в плюс — это сигнал пересмотреть локацию, формат или смету, а не занижать расходы под желаемый итог.

Шаг 2. Зарегистрировать бизнес и подготовить документы

Выберите форму бизнеса, коды ОКВЭД и систему налогообложения, а затем подайте документы в налоговую.

ИП или ООО

ИП — если открываете столовую в одиночку. Регистрация проще, отчётности меньше, штрафы ниже. Минус: по долгам ИП отвечает всем личным имуществом, кроме защищённого законом.

ООО — если бизнес открывают партнёры. Регистрация и учёт сложнее, штрафы выше. Зато участники не отвечают по долгам компании личным имуществом — кроме случая, когда своими действиями довели фирму до банкротства: тогда наступает субсидиарная ответственность.

НКО используют только для социального проекта без распределения прибыли — например дотированного питания от фонда. Для коммерческой столовой не подходит.

Коды ОКВЭД

Нужно выбрать один основной и при необходимости дополнительные. Каждый код должен содержать минимум четыре цифры. Для столовой подойдут:

56.10 — деятельность ресторанов и услуги доставки питания.

56.21 — обслуживание торжественных мероприятий.

56.29 — прочие виды организации питания.

Открыть справочник ОКВЭД

Система налогообложения

Чаще всего для столовой выбирают один из трёх вариантов.

УСН «Доходы», 6% — простой учёт. Выгоден при высокой наценке и небольших расходах.

УСН «Доходы минус расходы», 15% — выгоден, когда расходы превышают 60% выручки. У столовой большая доля затрат на продукты, поэтому чаще выбирают этот вариант.

Патент (ПСН) — только для ИП со штатом до 15 человек. Стоимость патента зависит от региона, рассчитать её можно на сайте ФНС.

Какие документы нужны

Перед открытием столовой оформите документы по четырём направлениям.

Оформление бизнеса. Получите лист записи ЕГРИП для ИП или ЕГРЮЛ для ООО, уведомите Роспотребнадзор о начале деятельности до открытия, зарегистрируйте онлайн-кассу в ФНС и заключите договоры на её обслуживание и эквайринг.

Помещение. Подготовьте договор аренды или документы о праве собственности. Приведите помещение в соответствие нормам СанПиН и правилам пожарной безопасности.

Санитария. Утвердите программу производственного контроля, заведите гигиенический журнал и график уборки. Оформите медкнижки на всех сотрудников. Заключите договоры на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию, а также на вывоз пищевых отходов и ТКО.

Уголок потребителя. Разместите закон «О защите прав потребителей», правила оказания услуг общепита и контакты контролирующих органов. Книгу отзывов держите доступной — её выдают гостю по требованию. На основе технологических карт блюд укажите в меню или отдельной карте их состав, вес порции, калорийность и БЖУ.

Шаг 3. Подготовить помещение и оборудование

Выстройте зал по ходу движения гостя: вход → линия раздачи → касса → столы → возврат посуды. Так потоки людей не будут сталкиваться, а поток чистых блюд не будет пересекаться с грязной посудой — как и должно быть по требованиям СанПиН.

Кассу поставьте в 1,5–2 метрах от конца линии раздачи — гостю хватит места выложить блюда и расплатиться, а очередь не упрётся в занятые столы.

Оборудование

В таблице смотрите основное оборудование с примерной стоимостью.

Оборудование Стоимость, ₽ Тепловое (плиты, печи, грили) 300 000–450 000 Холодильное (шкафы, лари, витрины) 180 000–270 000 Электромеханика (комбайны, миксеры, мясорубки) 145 000–215 000 Посудомоечная машина 180 000–270 000 Моечные ванны и столы 95 000–145 000 POS-система и касса 145 000–215 000 Мебель для зала (столы, стулья) 150 000–500 000 Торговые витрины и прилавки 50 000–250 000 Вентиляция и вытяжка (проект + монтаж) 180 000–270 000 Весы и расходники для маркировки 15 000–50 000 Посуда и кухонный инвентарь 95 000–145 000 Видеонаблюдение и охрана (камеры, монитор, договор с ЧОП) 60 000–90 000 Итого 1,595–2,87 млн

Шаг 4. Составить меню

На меню влияют концепция и уровень цен. Для недорогой столовой с русской кухней это привычный набор: супы, пюре, котлеты, салаты, компоты. Узкие форматы — суши, паста, пицца — оставьте профильным заведениям: в столовой ставку делают на простые блюда, которые быстро готовятся и расходятся.

Держите стабильное ядро из ходовых блюд и добавляйте к нему комплексный обед дня, чтобы ассортимент не приедался. Вегетарианские и постные позиции вводите, если их берёт ваша аудитория. И не раздувайте меню: 30 ходовых блюд лучше, чем 80 с залежавшимися продуктами, — меньше списаний и проще закупки.

Шаг 5. Выбрать поставщиков

Каналов поиска много: оптовые базы и рынки, продовольственные выставки вроде WorldFood Moscow, прямые контакты с производителями — фермерами, комбинатами, фабриками, — а также маркетплейсы и профильные онлайн-сообщества. Но найти поставщика — полдела, важнее проверить контрагента перед заключением договора.

На что смотреть при выборе:

Документы на продукцию. У поставщика должны быть декларации соответствия, а на мясо, молочку и рыбу — ещё и ветеринарные свидетельства в системе «Меркурий». Стабильность поставок. Заранее уточните, по какому графику привозят продукты и какой объём нужно заказывать минимально. Условия договора. Добивайтесь трёх вещей. Отсрочка платежа — чтобы не вынимать деньги из оборота сразу. Фиксированные цены — чтобы поставщик не поднимал их когда захочет. Штраф за срыв сроков — чтобы поставки были надёжными.

Шаг 6. Нанять персонал

Наберите поваров и помощников, мойщиков, официантов, кассиров и уборщиков. Каждому оформите медкнижку и обучите стандартам обслуживания, безопасности и гигиены.

СОВЕТ Как управлять командой общепита, можно почитать в книге Виолетты Гвоздовской «Управление рестораном, который любит гостей»



Шаг 7. Запустить продвижение

Задействуйте сразу несколько каналов:

Печатная реклама . Листовки и баннеры у бизнес-центров и остановок — чтобы о столовой узнали те, кто ходит рядом.

Карты и отзывы . Добавьте заведение на Яндекс Карты и 2ГИС, следите за рейтингом, предлагайте бонусы за отзыв.

Таргет . Запускайте рекламу на аудиторию в радиусе 1–2 км.

Программа лояльности . Начисляйте бонусные баллы — так вы сможете удерживать клиентов.

Работа с бизнес-центрами. Договоритесь о корпоративных скидках на обеды для сотрудников соседних офисов.

Типичные ошибки при открытии столовой

Даже опытные предприниматели допускают ошибки вначале. Приведём самые распространённые.

Слишком большое меню. Широкий ассортимент увеличивает закупки, списания и нагрузку на кухню. Удобнее начать с 15–20 позиций.

Учёт запасов на глаз. Без регулярной инвентаризации продукты то заканчиваются не вовремя, то портятся. Помогает график проверок и система учёта, которая показывает списания и недостачи.

Договорённости на словах. Условия с поставщиками, арендодателем и сотрудниками надёжнее фиксировать на бумаге — устная скидка или аренда юридической силы не имеют.

Расположение без трафика. Гостей приносит поток людей рядом, поэтому перед арендой стоит 2–3 дня лично посчитать проходимость в обеденные часы.