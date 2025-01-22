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Бизнес в 2026 году: топ идей для удачного старта

Хотите открыть бизнес в 2026 году, но не знаете, с чего начать? В этой статье — 15+ идей с конкретными цифрами: сколько нужно вложить, когда окупится и какой доход ожидать.

29.05.2026
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Авторы

В 2026 году спрос смещается в сторону ИТ, экотоваров, локального туризма и онлайн-услуг. Для старта подойдут пункты выдачи, кофейни, кондитерка, блогерство или репетиторство. Для роста — производство и услуги. Поддержка государства и банков помогает сократить расходы на запуск.

Коротко: подборка бизнес-идей

Стартовые вложенияБизнес-идеи
🟢 До 100 000 ₽Услуги няни, репетиторство, блогерство, продажа изделий ручной работы, диджитал-маркетинг
🟡 100 000–500 000 ₽Дропшиппинг, производство полуфабрикатов, онлайн-образование, кондитерка, ремонт техники, ПВЗ, кофе навынос или вендинговый аппарат
🟠 500 000 – 1,5 млн ₽Клининг, организация праздников, фастфуд, магазин продуктов, бизнес по франшизе
🔴 От 1,5 млн ₽Салон красоты, производство мебели

Ключевые тренды и идеи для бизнеса в России в 2026 году

Прежде чем выбирать нишу, стоит понять, что влияет на рынок.

1. Сфера услуг растёт. Перспективны направления без склада и крупных вложений: клининг, онлайн-образование, ИТ-аутсорс. 

2. ИИ стал рабочим инструментом. Компании используют его для рекламы, общения с клиентами, аналитики и обработки заявок. 

3. Покупатель осторожнее относится к расходам. Устойчивее выглядят идеи, которые помогают экономить или решают повседневные задачи: ремонт техники, прокат вещей, комиссионки, бытовые услуги и недорогие товары для дома.

4. Онлайн-продажи продолжают расти. Малый бизнес продаёт через интернет-магазины, маркетплейсы, мессенджеры и соцсети. 

5. Импортозамещение работает точечно. После ухода западных брендов остались свободные доли рынка в производстве автокомпонентов, компонентов для косметики и бытовой химии, промышленного ПО.

6. Внутренний туризм остаётся перспективным. Спрос есть на гостевые дома, экскурсии, локальные маршруты, придорожный сервис, сувениры, аренду оборудования и необычные туры.

7. Осознанное потребление и экологичность набирают обороты. Покупатели чаще выбирают товары с пометкой «эко», потому что связывают их со здоровьем и пользой.

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Идеи для бизнеса с минимальными вложениями

Не хотите рисковать крупными суммами на старте — присмотритесь к форматам с небольшими вложениями.

Пункт выдачи заказов

ПВЗ можно открыть для Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета, Магнит Маркета или CDEK. Для старта нужны помещение, ремонт и оборудование по требованиям площадки: у каждой свои условия по площади, свету и оформлению.

Перед открытием стоит изучить район: каких пунктов рядом не хватает и сколько уже работает конкурентов.

Как открыть пункт выдачи заказов

Стартовые вложения: 200 000–300 000 ₽. 

Срок окупаемости: 4–8 месяцев. 

Ожидаемый ежемесячный доход: 70 000–110 000 ₽ .

Кофейня

Для старта с минимальными вложениями лучше выбирать формат «кофе с собой» или кофейный автомат. Главное — выбрать место с постоянным потоком людей: рядом с офисами, вузами, метро, ТЦ или фитнес-клубами.

Для формата навынос нужны кофемашина, кофемолка, зерно, расходники и бариста. Для вендинга — надёжный автомат и сырье.

Как открыть кофейню

Стартовые вложения: 350 000–500 000 ₽.  

Срок окупаемости: 1,5–3 года.

Ожидаемый ежемесячный доход: 120 000–220 000 ₽.

Диджитал-маркетинг

Если есть опыт в маркетинге, можно помогать бизнесу привлекать клиентов: настраивать рекламу, вести соцсети, запускать рассылки и анализировать заявки. Для старта достаточно ноутбука и интернета, офис не нужен.

Можно сэкономить, если бесплатно создать сайт с помощью ИИ от Точка Банк, и воспользоваться сервисом Рекламные решения, чтобы не потратить зря рекламный бюджет.

Стартовые вложения: 30 000–100 000 ₽. 

Срок окупаемости: 2–6 месяцев.

Ожидаемый ежемесячный доход: 120 000–300 000 ₽.

Услуги няни

Если есть опыт ухода за детьми, можно работать няней, а педагогическое образование позволит брать заказы дороже. 

Вложения небольшие: справки о здоровье и отсутствии судимости, платные объявления, проезд и материалы для занятий. Если няня принимает ребёнка у себя дома, добавятся игрушки, книги, детская мебель и безопасное место для сна.

Социальное предпринимательство: что это и как начать

Стартовые вложения: 5 000–20 000 ₽. 

Срок окупаемости: 1 месяц.

Ожидаемый ежемесячный доход: 50 000–120 000 ₽ в месяц.

Организация праздников

На старте чаще выбирают точечную услугу: ведущий с диджеем, конкурсы и музыка. Позже формат можно расширить до мероприятий под ключ: с площадкой, декором, фото- и видеосъёмкой. Ниши: свадьбы, юбилеи, корпоративы, дни рождения и детские праздники.

Как открыть агентство по организации праздников

Стартовые вложения: от 500 000 до 900 000 ₽.

Срок окупаемости: от 8 до 14 месяцев.

Ожидаемый ежемесячный доход: 200 000–280 000 ₽.

Репетиторство

Как варианты: готовить школьников к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам и поступлению в вуз. Работать можно очно или онлайн.

Для онлайн-занятий нужны ноутбук, стабильный интернет и онлайн-доска. Учеников можно искать на Profi.ru, Авито, Яндекс Услугах, в соцсетях и родительских чатах. Вложения минимальные: выезды к ученикам, реклама и платное размещение услуг.

Как стать репетитором и найти первых учеников

Стартовые вложения: 10 000–20 000 ₽. 

Срок окупаемости: 1–2 месяца.

Ожидаемый ежемесячный доход: 100 000–200 000 ₽.

Бизнес‑план онлайн

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Идеи для бизнеса на дому

Такой бизнес можно совмещать с основной работой — он подойдёт тем, кто хочет монетизировать хобби.

Топ идей для бизнеса на дому

Можно ли совмещать ИП и основную работу

Блогерство

Блогерство подходит тем, кто готов регулярно создавать контент: ролики, подкасты, статьи или посты. Лучше выбрать тему, в которой есть опыт и стабильный интерес аудитории.

Доход дают монетизация, реклама и бартер с брендами. Основные площадки: RuTube, VK Клипы, Дзен, VC.ru, Пикабу, Яндекс Музыка.

Как стать блогером и начать зарабатывать в 2026 году

Стартовые вложения: 15 000–60 000 ₽. 

Срок окупаемости: 3–12 месяцев.

Ожидаемый ежемесячный доход: 100 000–250 000 ₽.

Изготовление кондитерских изделий

Тем, кто умеет печь, подойдёт выпечка на заказ: торты, капкейки, пирожные и пироги. Основной спрос дают праздники: дни рождения, свадьбы, корпоративы и семейные события.

Начать можно дома: подойдут своя духовка, миксер, формы и базовый инвентарь. Первые расходы — сырьё, упаковка, реклама и размещение услуг на досках объявлений.

Как открыть кондитерскую

Стартовые вложения: 100 000–250 000 ₽. 

Срок окупаемости: 6–12 месяцев.

Ожидаемый ежемесячный доход: 120 000–250 000 ₽.

Продажа изделий ручной работы

Рукоделие можно превратить в небольшой бизнес: покупатели ценят ручную работу и необычный дизайн. Направлений много: деревянные игрушки, слингобусы, посуда и приборы из дерева, вязаные носки, декор.

Расходы пойдут на материалы, упаковку и рекламу, а продавать изделия можно на Авито, Ярмарке Мастеров, во ВКонтакте и городских чатах.

Как открыть магазин подарков и сувениров с нуля

Изделия из дерева: на чём можно заработать в 2026 году

Стартовые вложения: 30 000–80 000 ₽.

Срок окупаемости: 2–5 месяцев.

Ожидаемый ежемесячный доход: 45 000–210 000 ₽.

Идеи для бизнеса онлайн

Офис нужен не каждому бизнесу: многие услуги можно оказывать онлайн и работать из дома.

Дропшиппинг

При дропшиппинге продавец не закупает товар заранее и не хранит его на складе. Он размещает товары в интернет-магазине, принимает заказы и передаёт их поставщику, а тот отправляет товар клиенту.

Основные расходы пойдут на сайт или онлайн-витрину, рекламу, оплату и тестовые заказы. Заработок дропшиппера — комиссия или наценка на товар. 

Где и как искать поставщиков для бизнеса

Стартовые вложения: 40 000–120 000 ₽. 

Срок окупаемости: 3–6 месяцев.

Ожидаемый ежемесячный доход: 150 000–400 000 ₽.

Онлайн-образование

Онлайн-школа подойдёт тем, кто может обучать профессии, школьным предметам, хобби или прикладным навыкам. Формат: вебинар, мастер-класс, мини-курс или полноценная программа с сертификатом.

Курс можно собрать самостоятельно или с методологом, а продавать через соцсети, сайт, рассылки и образовательные площадки. 

Как создать и запустить успешный онлайн-курс

Как получить лицензию на образовательную деятельность для ИП и ООО

Стартовые вложения: 80 000–250 000 ₽. 

Срок окупаемости: 4–10 месяцев.

Ожидаемый ежемесячный доход: 80 000–500 000 ₽.

Идеи для бизнеса в сфере услуг

Для этих бизнес-идей нужно больше вложений. Но и доход будет в разы выше. 

Парикмахерская или салон красоты

Успех салона красоты зависит от качества обслуживания и наличия уникальных предложений. Это могут быть сложные окрашивания, стрижки, уходовые процедуры.

Конкуренция в бьюти-сфере высокая, поэтому на старте важны ремонт, удобная мебель, оборудование и сильная команда. 

Какой бизнес открыть в сфере красоты: тренды рынка и нюансы запуска

Стартовые вложения: 1,5–2,5 млн ₽.

Срок окупаемости: 1,5–3 года. 

Ожидаемый ежемесячный доход: 800 000–1,5 млн ₽.

Клининг

Клининг востребован в крупных городах: уборку заказывают в квартиры, офисы, магазины и небольшие компании.

Для старта нужны 2–3 клинера, инвентарь, пылесос, расходники и профессиональная химия. Новичку легче зайти через частных клиентов: для уборки квартир хватит минимума инвентаря, а наработать репутацию можно на отзывах.

Как открыть клининговую компанию с нуля в 2026 году

Стартовые вложения: 400 000–700 000 ₽.

Срок окупаемости: 6–12 месяцев.

Ожидаемый ежемесячный доход: 350 000–700 000 ₽.

Идеи для открытия бизнеса с нуля

В этом разделе собрали идеи для тех, кто начинает без готовой базы. Их выбирают за понятную модель и предсказуемый спрос.

Уличный фастфуд

Фастфуд покупают по дороге на работу, учёбу, прогулку или домой. Это могут быть шаурма, хот-доги, пицца, кофе, пончики, булочки или чебуреки.

Точку лучше открывать рядом с вокзалами, остановками, офисами, ТЦ, вузами и в центре города. Плюсы формата — понятный спрос, невысокая себестоимость и работа круглый год при удачном месте, стабильном качестве и быстром сервисе.

Как открыть кафе быстрого питания

Как открыть точку шаурмы

Стартовые вложения: 700 000–1,5 млн ₽. 

Срок окупаемости: 8–14 месяцев. 

Ожидаемый ежемесячный доход: 800 000–1,6 млн ₽.

Покупка франшизы

Франшиза — это готовая бизнес-модель под чужим брендом. Предприниматель получает название, инструкции, поставщиков и поддержку, а взамен платит паушальный взнос и роялти.

Формат подходит тем, кто не хочет запускать бизнес с нуля. Франшизы есть в общепите, торговле, услугах и образовании. Вложения, окупаемость и доход зависят от ниши, а суммы для старта можно посмотреть в каталоге франшиз Точка Банк.

Идеи для бизнеса по производству товаров

В этом разделе собрали варианты бизнеса для тех, кто любит работать руками. 

Производство домашних полуфабрикатов

Полуфабрикаты покупают те, у кого нет времени готовить дома. Делать можно пельмени, вареники, котлеты, сырники и другие заготовки.

Для старта нужны продукты, упаковка, морозильное оборудование и отдельная зона для готовки. Продавать можно через соцсети, районные чаты, Авито и небольшие магазины. Санитарные нормы обязательны.

Как начать бизнес на домашней еде: идеи для самозанятых в 2026 году

Стартовые вложения: 50 000–150 000 ₽. 

Срок окупаемости: 2–6 месяцев. 

Ожидаемый ежемесячный доход: 60 000–200 000 ₽.

Производство мебели

Мебельная мастерская подойдёт тем, кто умеет работать с деревом, ЛДСП, металлом или мягкой мебелью. На старте проще делать популярные позиции: столы, стеллажи, тумбы, шкафы, кровати или мебель на заказ под размеры клиента. 

Начать можно с небольшого набора инструмента и простых заказов, а при росте бизнеса перейти в цех с зонами распила, сборки, покраски и складом.

Мебельный бизнес: как открыть производство мебели с нуля

Стартовые вложения: 3–6 млн ₽.

Срок окупаемости: 12–24 месяца. 

Ожидаемый ежемесячный доход: 1–2,5 млн ₽.

Идеи бизнеса в малых городах

Бизнес в небольших городах имеет свои особенности — там взлетят не все идеи. Расскажем о двух популярных вариантах. 

Бизнес-идеи для маленького города

Магазин продуктов

В маленьком городе часто есть сетевые магазины в центре, но не хватает небольших точек рядом с домом. Особенно востребованы магазины, куда можно зайти после работы, рано утром или поздно вечером. 

Для старта не нужен большой ассортимент: достаточно продуктов ежедневного спроса, напитков, хлеба, молочки, снеков и бытовых мелочей. 

Как открыть продуктовый магазин

Стартовые вложения: 800 000–1,5 млн ₽. 

Срок окупаемости: 6–12 месяцев. 

Ожидаемый ежемесячный доход: 600 000–1,2 млн ₽.

Мастерская по ремонту бытовой техники

Ремонт бытовой техники подходит тем, кто умеет чинить холодильники, стиральные машины, чайники, утюги и микроволновки. Начать можно как мастер по вызову, а позже открыть сервис.

Перед стартом важно оценить спрос, цены и число мастеров в городе. Для работы нужны тестер, паяльник, ручной инструмент, ампервольтметр и осциллограф.

Стартовые вложения: 120 000–300 000 ₽. 

Срок окупаемости: 3–8 месяцев. 

Ожидаемый ежемесячный доход: 120 000–270 000 ₽.

Чем государство может помочь вашему бизнесу в 2026 году

Государство поддерживает начинающих предпринимателей через субсидии, соцконтракт, гранты, льготные кредиты и бесплатные консультации.

Как получить деньги от государства на бизнес

Субсидии помогают открыть бизнес. Возвращать их не нужно, если выполнить условия программы и потратить деньги по плану — на оборудование, материалы, рекламу и аренду. Например, центр занятости даёт субсидию на открытие дела тем, кто стоит на учёте как безработный.

Соцконтракт. Безвозмездная господдержка через органы соцзащиты — до 350 000 ₽ на запуск собственного дела. Подходит гражданам с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Деньги тратят по бизнес-плану: на оборудование, материалы, аренду и прочие нужды.

Гранты. Их выдают и начинающим, и действующим предпринимателям на конкурсной основе. Например, есть грант для молодых предпринимателей до 25 лет. Посмотреть варианты и подать заявку можно через цифровую платформу МСП.РФ или в региональных центрах «Мой бизнес».

Какие существуют гранты для бизнеса

Льготные кредиты. Банки выдают займы и кредиты по сниженной ставке проектам, важным для экономики региона или страны. А недополученную прибыль банкам компенсирует государство. 

Консультационная помощь. Консультации можно получить в центрах «Мой бизнес» и других региональных центрах поддержки. Там помогают разобраться с налогами, бухгалтерией, юридическими вопросами и мерами господдержки.

Спецрежимы снижают налоговую нагрузку: упрощёнка (УСН), автоматизированная упрощёнка (АУСН), сельхозналог (ЕСХН), налог на профессиональный доход (НПД) и патент (ПСН). Если нужна помощь с выбором налогового режима, обратитесь за бесплатной консультацией в Точка Банк.

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Топ-5 ошибок при открытии бизнеса и как их избежать в 2026 году

Вот пять ошибок, которые чаще всего совершают на старте:

  1. Не подготовились к запуску. Проверьте спрос, изучите конкурентов, составьте портрет клиента и пропишите бизнес-план с финансовыми показателями и оценкой рисков.
  2. Не зарегистрировали бизнес. Оформите ИП, ООО или самозанятость.
  3. Не разобрались с налогами. Выберите систему налогообложения и подключите Онлайн-бухгалтерию, чтобы не пропустить сроки отчётности и уплаты налогов.
  4. Не использовали господдержку. Проверьте доступные льготы, гранты и субсидии.
  5. Не занимались продвижением. Развивайте соцсети и работайте с лояльностью клиентов.

Вопросы по теме

Какой бизнес самый прибыльный в 2026 году?

Прибыльность зависит не только от ниши, но и от бизнес-модели. В 2026 году популярны: ИТ-услуги, ПВЗ, онлайн-образование и бизнес в сфере услуг, где не нужно много тратиться на сырьё и товар.

Можно ли вести бизнес без НДС?

Платить НДС нужно не всегда — многое зависит от налогового режима. Общие правила такие:


 НПД (самозанятые) — НДС нет. 


 ПСН (патент) — НДС нет.


 ЕСХН (для сельхозпроизводителей) — НДС есть, но можно получить освобождение, если доход не превышает 60 млн ₽ в год.


УСН (упрощёнка) — НДС нет, пока доход не превышает порог. В 2026 году — 20 млн ₽. Но если хотите сохранить освобождение и на 2027 год, доход за 2026-й не должен превысить 15 млн ₽. Выше порога появляется НДС: пониженные ставки 5 и 7% без вычетов входящего НДС либо 22% с вычетами.


 АУСН (автоматизированная упрощёнка) — НДС нет.


— ОСНО (общая система) — НДС платится по общей ставке 22%. Освобождение возможно, если выручка без учёта налога за три последовательных месяца не превышает 2 млн ₽. Не распространяется на операции с подакцизными товарами.


Важный момент: НДС при импорте и как налоговый агент нужно платить на любом налоговом режиме.

Какие документы нужны для открытия бизнеса?

Для ИП: заявление по форме Р21001, паспорт при личной подаче и квитанция об уплате госпошлины, если подаёте напрямую в ИФНС.


Для ООО: заявление по форме Р11001, устав и решение единственного учредителя — а если учредителей несколько, протокол общего собрания и договор об учреждении. Плюс паспорта при личной подаче и квитанция об уплате госпошлины, если действуете напрямую через ИФНС.

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Бизнес в 2026 году: ТОП идей для удачного старта — Точка Банк