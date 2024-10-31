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Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Кто такой предприниматель и чем занимается

Предприниматель — это человек, который ведёт бизнес ради дохода, сам принимает решения, рискует своими деньгами и несёт ответственность за итог.

21.05.2026
12 144
12 144

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В статье разберём: кто считается предпринимателем по закону, сколько зарабатывают российские бизнесмены, какие форматы существуют и как зарегистрировать своё дело — пошагово. 

Коротко
— Предпринимательство в России — это работа с риском, где доход зависит не только от идеи, но и от ниши, региона, формата бизнеса, налоговой нагрузки и умения контролировать расходы.
— Бизнес можно вести в трёх форматах: самозанятый, ИП или юрлицо, — от выбора зависят система налогообложения, ответственность и возможность нанимать сотрудников.
— На старте прибыль часто отсутствует: выручка уходит на запуск, закупки, рекламу, логистику и обязательные платежи, поэтому первые месяцы бизнес может работать в ноль или в минус.
— Результат зависит от того, насколько быстро удаётся найти устойчивый спрос, выстроить модель продаж и удержать расходы под контролем.

Кто такой предприниматель по закону

Предприниматель — это человек, который зарегистрировался в налоговой и ведёт предпринимательскую деятельность. По статье 2 ГК РФ такая деятельность отвечает трём признакам:

  1. Ведётся самостоятельно.
  2. Осуществляется на свой риск.
  3. Направлена на систематическое получение прибыли — от использования имущества, продажи товаров, работ или услуг.

Открыть бизнес можно в форме ИП или юрлица — ООО, АО и других. Отдельный вариант — самозанятость (НПД): это не форма бизнеса, а налоговый режим для физлиц, которые работают сами на себя. О нём тоже расскажем в статье. Предпринимательство без регистрации повлечёт за собой штрафы, доначисление налогов и пени за весь срок.

Если решили открыть бизнес, зарегистрировать ИП или ООО можно онлайн и без госпошлины. Чтобы не разбираться самому — обратитесь в Точка Банк: с нашей помощью открылись уже более 450 000 бизнесов.

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Чем занимается предприниматель и его роль в экономике

Предприниматель на свой риск производит, продаёт товары и услуги или сдаёт имущество в пользование ради прибыли: придумывает идею, вкладывает деньги, нанимает людей, продаёт продукт и отвечает за результат.

Как открыть бизнес: полное руководство

Его роль в экономике — двигать её вперёд: создавать рабочие места, платить налоги, развивать конкуренцию и внедрять новые технологии. Именно поэтому государство поддерживает бизнес — через льготные кредиты, гранты и спецпрограммы для малого и среднего бизнеса.

Чтобы бизнес работал, предпринимателю приходится решать сразу несколько задач:

  • Привлекать инвестиции — своих денег часто не хватает, а кредиты дорогие, поэтому ищут гранты от государства или инвесторов.
  • Развивать навыки — финграмотность, управление, знание законов и налогов. Помогают курсы и профильные блоги.
  • Анализировать — рынок, конкурентов, клиентов, поставщиков, требования госорганов.
  • Строить связи — партнёры дают ресурсы, менторы — опыт, клиенты — рекомендации. Нетворкинг — ключевой навык.
  • Понимать клиентов — если продукт не закрывает их потребности, бизнес не выживет.

Виды предпринимателей и какие качества им нужны

Предпринимателей условно делят на четыре типа — по тому, ради чего они открывают бизнес и как им управляют:

  1. Строители — создают бизнес под масштабирование: нанимают лучших, привлекают крупные инвестиции и выстраивают жёсткую структуру.
  2. Оппортунисты — легко находят деньги и запускают бизнес с прицелом на выгодную продажу. Часто ведут несколько проектов сразу в популярных нишах.
  3. Новаторы — идейные люди, которые ищут новые решения. Главное для них — польза обществу, а не прибыль.
  4. Специалисты — открывают бизнес в сфере, где разбираются: обычно до этого работали по профессии в найме. Склонны к анализу, а не риску.

По исследованию Точка Банка, Invisible Force и НАФИ 98% предпринимателей сталкиваются с трудностями в бизнесе, а главный вызов — продажи. Справиться помогают общие качества:

  • Уверенность — отстаивать интересы бизнеса, привлекать инвестиции, вдохновлять команду.
  • Стрессоустойчивость и адаптивность — сохранять спокойствие и находить решения в критических ситуациях.
  • Стратегическое мышление, лидерство, дисциплина и финграмотность — основа для роста бизнеса.
  • Умение рисковать и договариваться — без этого не вырасти.

Формы бизнеса в России: самозанятый, ИП и юрлицо

Сравним три варианта, в которых можно легально вести деятельность: самозанятость, ИП и юрлицо. Из юрлиц рассмотрим ООО — это самая распространённая форма у малого и среднего бизнеса.

Главное отличие — в самом статусе:

  • Самозанятость — это не форма бизнеса, а специальный режим для физических лиц: налог на профессиональный доход (НПД). Подходит тем, кто работает сам на себя, без сотрудников и с доходом до 2,4 млн ₽ в год. Налог 4–6%, страховых взносов и отчётности нет, но многие виды деятельности недоступны.
  • ИП и ООО — формы регистрации бизнеса. Они дают больше возможностей: можно нанимать сотрудников, работать в большем числе сфер, выбирать систему налогообложения (СНО), открывать расчётный счёт. В обмен на возможности — отчётность, страховые взносы и более сложная процедура регистрации, чем у самозанятого.

Важный нюанс: на НПД могут перейти не только физлица, но и ИП. То есть человек может зарегистрировать ИП на НПД и платить налоги как самозанятый — 4–6%, без взносов и отчётности. Но и ограничения те же: доход до 2,4 млн ₽ в год, нельзя нанимать сотрудников и будет недоступна часть видов деятельности. Зато сохранится доступ к расчётному счёту ИП и сервисам для бизнеса.

ПараметрСамозанятый без статуса ИПИПООО
Учредители Одно физлицоОдно физлицоДо 50 участников
Лимит дохода2,4 млн ₽ в годЗависит от налогового режима: на ОСНО лимита нет, на других СНО естьЗависит от налогового режима: на ОСНО лимита нет, на других СНО есть
Виды деятельностиЛичное оказание услуг, продажа товаров своего производства и сдача в аренду жилых помещенийПочти любые, кроме запрещённых для ИП, — например недоступны производство и продажа крепкого алкоголяВсе виды, включая запрещённые для ИП
Наёмные сотрудникиНельзяМожно, исключение — ИП на НПДМожно нанимать
Налоговые режимыНПДНПД, ПСН, УСН, АУСН, ЕСХН и ОСНО УСН, АУСН, ЕСХН и ОСНО
Страховые взносыПо желанию — в Социальный фонд для будущей пенсииЗа себя — даже без дохода. За сотрудников — если они есть. На НПД взносов нет, на АУСН — только взносы на травматизм за сотрудниковЗа сотрудников, включая директора
ОтчётностьНетЗависит от налогового режима, бухучёт не обязателенЗависит от налогового режима + бухучёт обязателен
ОтветственностьВсем личным имуществом, кроме защищённого закономВсем личным имуществом, кроме защищённого закономУчредители — в пределах уставного капитала (исключение — субсидиарная ответственность). Компания — всем имуществом
РегистрацияЧерез «Мой налог» или «Госуслуги» — за пару минутПодобрать СНО и коды ОКВЭД, подать заявление в ФНС удобным способом, например через Точка БанкВыбрать название ООО, юрадрес, директора, уставный капитал, ОКВЭД и СНО, подготовить документы и подать их в ФНС удобным способом

Если ещё не определились, что подходит именно вам, — запишитесь на консультацию в Точка Банк, поможем подобрать форму под задачи бизнеса.

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Поможем выбрать между ИП и ООО, определиться с ОКВЭД и СНО. Проконсультируем по документам, срокам и онлайн‑подаче для регистрации.

Кто может стать предпринимателем

Требования к будущему предпринимателю зависят от выбранной формы бизнеса. Рассмотрим основные моменты в таблице.

УсловиеСамозанятыйИПООО
18 лет и старше
С 16 лет — при эмансипации через органы опеки или суд либо после вступления в брак
С 14 лет — при нотариальном согласии родителей
Граждане России
Иностранцы и лица без гражданстваТолько граждане ЕАЭС и УкраиныЕсли есть РВП или ВНЖ
ГосслужащиеТолько сдача жилья в арендуВладеть долей — да, управлять ООО — нет

Комментарий эксперта

Помимо общих условий, есть ограничения, связанные с прошлым предпринимателя. Например, ИП не зарегистрируют, если не прошло пять лет после банкротства прежнего ИП, действует судебный запрет на предпринимательство или есть судимость, а выбранная сфера — работа с детьми, в медицине, такси, образовании, культуре.

Алина МусинаЭксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

Как стать предпринимателем

Рассмотрим открытие своего дела на примере ИП — это популярная форма для старта.

1. Определите нишу и проведите анализ рынка. Оцените свои навыки, спрос и конкурентов. Яндекс Вордстат покажет, сколько людей ищут ваш продукт в сети, Росстат — общую динамику по рынку, а карты — конкретных конкурентов рядом с вами и отзывы по ним.

2. Составьте бизнес-план. Опишите продукт, аудиторию, конкурентов, каналы продаж и финансовый прогноз. Это поможет заранее увидеть слабые места и оценить, когда бизнес выйдет в прибыль.

Что такое бизнес-план и как его составить

3. Подберите коды ОКВЭД. Они показывают налоговой, чем именно вы будете заниматься. Один код — основной, остальные — дополнительные. Коды должны включать не меньше четырёх цифр.

Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО

4. Определитесь с системой налогообложения. ИП доступны ОСНО, УСН, АУСН, ПСН, ЕСХН и НПД. ОСНО — основной режим: если не выбрать другой, окажетесь на нём автоматически. Малому бизнесу он чаще всего невыгоден из-за НДС, НДФЛ и сложной отчётности.

Режим выбирают под вид деятельности — например, на НПД и ПСН доступны не все направления. Ещё смотрят на структуру затрат: если расходы выше 60% выручки и подтверждаются документами, выгоднее «Доходы минус расходы» на УСН или АУСН, если меньше — «Доходы».

Заявление о переходе на спецрежим лучше подать сразу при регистрации — у каждого режима свои сроки. Например, на УСН, АУСН и ЕСХН есть 30 дней после регистрации ИП, иначе перейти получится только с 1 января следующего года.

Какую систему налогообложения выбрать

5. Зарегистрируйте ИП. Понадобится заявление по форме Р21001, а при личной подаче — ещё и паспорт. Несовершеннолетним дополнительно нужны нотариальное согласие родителей или документ об эмансипации, иностранцам — РВП или ВНЖ и нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность.

Подать документы можно лично в налоговой, через МФЦ, у нотариуса, онлайн через сервисы ФНС, «Госуслуги» или через Точка Банк. Госпошлина 800 ₽ нужна только при личной подаче в ИФНС. Регистрация занимает 3–5 рабочих дней.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

6. Откройте расчётный счёт. Он нужен, чтобы рассчитываться безналично с клиентами и контрагентами, платить налоги и взносы. Если открыть счёт в Точка Банке, заодно можно подключить все нужные сервисы для бизнеса, например эквайринг.

7. Настройте бухгалтерию. Как вариант, можно подключить Онлайн-бухгалтерию — она сама рассчитает налоги, подготовит отчётность и напомнит о сроках. Это особенно важно в первый год, когда легко забыть о страховых взносах за себя.

8. Найдите первых клиентов. Начните с ближнего круга, соцсетей и маркетплейсов. Когда подтвердите спрос — масштабируйтесь через платную рекламу.

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Поможем открыть бизнес за 3–5 дней: подготовим документы онлайн. При регистрации ИП — счёт и Онлайн‑бухгалтерия за 0 ₽ на тарифе «Ноль».

Где взять деньги на старт бизнеса

Свои средства. Самый безопасный вариант: ничего не нужно отдавать и возвращать. Минус — медленный рост.

Соцконтракт. Безвозмездная выплата от государства через органы соцзащиты — до 350 000 ₽ на открытие своего дела. Подходит гражданам с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Деньги выдают на покупку оборудования, материалов, оплату аренды и другие расходы по бизнес-плану.

Гранты. Например, гранты для молодых предпринимателей до 25 лет и для социальных предпринимателей — от 100 000 до 500 000 ₽, а в Арктической зоне до 1 млн ₽. Заявки подают через цифровую платформу МСП.РФ или в региональных центрах «Мой бизнес».

Кредит для бизнеса. Есть льготные кредиты и микрозаймы для МСП. Также можно рассмотреть кредиты для ИП и юридических лиц в Точка Банке — получите решение за пять минут.

Инвесторы. Дают крупные суммы, но забирают долю и влияют на решения. Подходят, когда нужен быстрый рост: выход в новые регионы, расширение производства, захват рынка. 

Как найти стартовый капитал

Сколько зарабатывают предприниматели в России

Точную сумму назвать невозможно — доход зависит от ниши, региона, бизнес-модели и умения контролировать расходы.

В 2026 году условия для бизнеса усложнились: налоговая реформа, дорогие кредиты и нестабильный спрос съедают часть прибыли. По опросу ЦСР, половина микропредприятий работает без прибыли. При этом даже в кризис можно выйти в плюс — вот что для этого нужно:

  • Продуманный бизнес-план. Заранее просчитанные вложения, расходы и срок окупаемости показывают, выйдет ли проект в плюс.
  • Постоянный контроль финансовых показателей. Регулярно отслеживайте выручку, расходы и прибыль — это помогает увидеть, куда утекают деньги, и вовремя скорректировать курс.
  • Гибкость и скорость реакции. Речь про умение быстро менять цены, ассортимент или каналы продаж под спрос.
  • Работа с клиентами. Повторные продажи и рекомендации выходят дешевле, чем поиск новых покупателей через рекламу.

Ответственность предпринимателя

За нарушения закона предприниматель может столкнуться с четырьмя видами ответственности:

  1. Гражданско-правовая — за нарушение договоров и причинение вреда контрагентам, клиентам и третьим лицам. Возмещают убытки, неустойки и упущенную выгоду (ст. 15 ГК РФ).
  2. Налоговая — штрафы по Налоговому кодексу за нарушения в сфере налогов и взносов: это несданная отчётность, ошибки в расчётах, неуплата. Например, за неуплату налога по статье 122 НК РФ штраф составит 20% от недоимки, а при доказанном умысле — 40%. Подробнее в статьях про штрафы для ИП и штрафы для ООО.
  3. Административная — штрафы по КоАП от Роспотребнадзора, трудовой инспекции и других ведомств. Сюда же относятся нарушения трудового законодательства: задержка зарплаты, увольнения с нарушениями, отсутствие охраны труда.
  4. Уголовная — за крупные нарушения: уклонение от уплаты налогов, мошенничество, незаконное предпринимательство, легализацию доходов. Наказание — штрафы, принудительные работы, лишение свободы или лишение права заниматься определённой деятельностью.

Вопросы по теме

С какого возраста можно стать предпринимателем?

С 18 лет — самостоятельно, без разрешений.


С 14 до 18 лет — с нотариально заверенного согласия родителей или опекунов.


С 16 лет также можно стать полностью дееспособным — двумя способами:


—Эмансипация — признание полностью дееспособным через органы опеки или суд.


—Вступление в брак.

Нужно ли образование?

Нет, закон этого не требует. Но знания в финансах, маркетинге и налогах повышают шансы на успех.

Какие налоги платит предприниматель?

Зависит от выбранного режима налогообложения:


ОСНО — НДС (22%), НДФЛ (13–22%), страховые взносы за себя.


УСН — 6% с доходов или 15% с разницы между доходами и расходами, НДС — появляется при доходе свыше 20 млн ₽, страховые взносы за себя.


ПСН — фиксированная сумма за патент, страховые взносы за себя.


ЕСХН — 6% с разницы между доходами и расходами, НДС — если нет освобождения, страховые взносы за себя.


АУСН — 8% с доходов или 20% с разницы между доходами и расходами. Без отчётности и страховых взносов за себя.


НПД — 4% с доходов от физлиц, 6% — от юрлиц и ИП. Тоже нет отчётности и страховых взносов за себя.


На режимах, где страховые взносы обязательны, они платятся даже при отсутствии дохода. Если есть сотрудники, дополнительно перечисляют НДФЛ и взносы за них. Исключения: на НПД сотрудников нельзя нанимать в принципе, а на АУСН за них перечисляют не все взносы, а только на травматизм в фиксированном размере.

Может ли госслужащий открыть ИП?

Нет. Это прямо запрещено статьёй 17 Федерального закона №79-ФЗ.

Чем ИП отличается от ООО?

ИП — это физическое лицо, которое ведёт бизнес: регистрация проще и дешевле, отчётность легче, но по долгам ИП отвечает в том числе личным имуществом, кроме защищённого законом


ООО — юридическое лицо: учредители рискуют только своими долями в уставном капитале. Но если банкротство ООО наступило по их вине, возможна субсидиарная ответственность — тогда долги взыщут из личного имущества участников.


Обычно ИП регистрируют, чтобы вести бизнес самостоятельно, ООО — для партнёрств и привлечения инвестиций.

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