Топ-5 проблем при подборе персонала

Коротко

— Нехватка кандидатов и кадровый голод. Как решить: расширять источники поиска, тестировать новые гипотезы по привлечению кандидатов, скорректировать требования и зарплатную вилку.

— Шаблонные требования к кандидатам. Как решить: формировать требования от задач и реальных нагрузок, а не из типовых формулировок.

— Затянутый и неструктурированный процесс подбора. Как решить: зафиксировать этапы подбора, сроки и ответственность за принятие решений.

— Субъективность при найме. Как решить: использовать критерии оценки, чек‑листы и практические задания, а не опираться только на внутренние ощущения «понравился/не понравился».

— Отсутствие адаптации и удержания сотрудников. Как решить: заранее готовить систему адаптации и понятные ожидания на старте работы.

Большинство сложностей в подборе персонала сводятся к следующим моментам: