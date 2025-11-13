Как построить эффективный отдел продаж за три месяца

Доход бизнеса напрямую зависит от работы менеджеров по продажам, поэтому выстраивание эффективного отдела — вопрос первой важности.

Нужно не только нанять подходящих людей, организовать их работу, но и выстроить рабочую систему мотивации. Как всё это сделать — расскажем в статье.

Коротко

Важно сразу выстроить контроль и тестировать гипотезы воронки. Всё это снизит текучку, повысит конверсию и освободит предпринимателю время для стратегии.

Как создать отдел продаж? Это можно сделать за три месяца: нанять подходящих менеджеров и руководителя, адаптировать их, внедрить CRM, скрипты и систему мотивации.

Почему важно выстроить эффективный отдел продаж для бизнеса

Изначально многие собственники компаний сами занимаются продажами. Но рано или поздно они приходят к тому, чтобы делегировать эти процессы — иначе не получится заниматься стратегическим развитием, а это именно то, что должен делать предприниматель.

Чтобы бизнес развивался и масштабировался, нужно построить эффективный отдел продаж: выстроить систему, нанять менеджеров и руководителя отдела продаж (РОПа).

Этапы подготовки к созданию отдела продаж для бизнеса

В начале ковида мы не знали, как организовать отдел продаж на удалёнке, ведь у нас не было даже нужного программного обеспечения. Так началась текучка людей, которая продолжалась год, пока мы не выстроили нормальную систему. Александр Волков улучшает отделы продаж под ключ

Сейчас есть продвинутые CRM-системы, которые помогают в построении отдела продаж, позволяют контролировать менеджеров и правильно ставить им задачи. А HR-специалисты изменили подход к подбору персонала. В общем, формирование отдела продаж с нуля — более чем реальная задача.

Как создать отдел продаж с нуля: пошаговая инструкция

1-й шаг: найм сотрудников в отдел продаж для бизнеса

Когда все столкнулись с проблемой кадрового голода, мы искали менеджеров в течение трёх месяцев. Рассматривали даже тех, кто нам не подходил. И всё равно люди не проходили дальше адаптации либо месяца работы.

Я понял, что в системе нужно что-то менять. И в конечном итоге подобрал для себя рабочую схему построения отдела продаж и найма сотрудников. Александр Волков улучшает отделы продаж под ключ

При поиске кандидатов нужно отталкиваться от откликов, то есть брать на работу тех, кто заинтересован в вашей вакансии. Можно привлекать сотрудников и самому, но тогда вы будете в слабой позиции.

Как искать сотрудников

В объявлении подробно опишите своё предложение и обязательно добавьте, что вакансия ограничена по времени. Разместите её на следующих площадках:

HeadHunter — лидер среди всех площадок, собирает больше всего откликов.

Workzila — собирает много откликов и распространяется не только на Россию, но и страны СНГ.

Дистанция — примерно то же самое, что и предыдущая площадка.

Finder.

SuperJob.

Jcat.

Kwork.

Хорошо работают все соцсети. Можно опубликовать сторис с вакансией или купить рекламу у блогеров.

На этом этапе нужно собрать максимальное количество откликов за короткий период. За две-три недели со всех площадок выйдет примерно 200–300 штук.

Как отфильтровать кандидатов, чтобы не тратить время на собеседования с нецелевыми кандидатами, если у вас нет HR в штате? Включите в анкету основные вопросы, которые вас интересуют.

ПРИМЕР Примерные вопросы, чтобы отсеять нецелевых кандидатов:

— Ваш возраст? — Как вы понимаете ценный конечный продукт менеджера? — Ваши действия, если клиент говорит, что для него это дорого? — Ваши действия, если клиент говорит, что ему нужно подумать?

Два последних вопроса — это проверка навыков продаж.



❌ Ошибка 1: скучное название. На количество откликов влияет название вакансии — оно должно выделять вас среди конкурентов, которые предлагают аналогичные офферы.

ПРИМЕР Плохое название вакансии для лизинговой компании — «Менеджер по продажам лизинговых услуг». Плохое название для типографии — «Эксперт по продажам в типографию».



❌ Ошибка 2: круглые цифры в заработной плате. Основная ошибка заключается в том, что работодатели пишут круглые цифры, например от 60 000 ₽. Чтобы у людей не замыливался глаз, пишите нечётные цифры, например от 58 000 до 153 000 ₽.

❌ Ошибка 3: отсутствие портрета целевого кандидата. В нём нужно перечислить все компетенции, которых вы ждёте от сотрудника. Выбирая человека, сверяйтесь по чек-листу — это избавит вас от лишних собеседований.

Взаимодействие с кадровыми агентствами: поиск сотрудников для отдела продаж

Передайте менеджеру по персоналу или агентству всю информацию о том, какой кандидат и с какими компетенциями нужен. А в ответ попросите его присылать ежедневный отчёт по своей работе и аналитику по подбору персонала.

У меня был опыт работы и с кадровыми агентствами, и с HR-специалистами на аутсорсе. Во всех случаях процесс подбора был несистемным.

Например, они не присылали статистику: сколько откликов собрано, сколько кандидатов приглашено на собеседование, сколько собеседований проведено. В итоге поиск сотрудника затягивался на два-три месяца.

В идеале вам должны приводить на собеседование одного кандидата в день. Это конверсия из 22 кандидатов в месяц, из которых вы сможете подобрать целевых с конверсией 15–20%.

Александр Волков улучшает отделы продаж под ключ

2-й шаг: обучение и адаптация сотрудников в отделе продаж

Если стоит цель создать идеальный отдел продаж, на адаптацию сотрудников стоит закладывать пять-семь рабочих дней. За это время нужно обучить продукту, CRM-системе, продажам и регламентам.

В конце каждого рабочего дня проверяйте пройденный материал. Если понимаете, что кандидат не справляется, попрощайтесь с ним на этом этапе.

В конце адаптации проведите ролёвку, то есть деловую игру, в которой сотрудник — продавец, а его коллега — покупатель. По правилам продавцу нужно совершить продажу и закрыть все возражения клиента.

Как понять, что человек готов выходить на работу? Он знает продукт, умеет его продавать и работать в CRM-системе, знает регламенты и умеет рассчитывать свою зарплату.

Важно уметь рассчитывать свою зарплату. Некоторые кандидаты отсеиваются, потому что не понимают, сколько денег могут заработать в компании, то есть у них нет мотивации.

Поэтому обучению системе KPI и мотивации мы выделяем отдельный день во время адаптации. Разрабатываем калькуляторы, чтобы человек мог за две минуты посчитать зарплату, вбив цифры. Отдельно пробегаемся по отчётностям — ежедневной, еженедельной, ежемесячной. Также разрабатываем положение о премировании.

Александр Волков улучшает отделы продаж под ключ

Если у вас нет РОПа, обязательно разработайте книгу продукта. В ней должен быть глоссарий по продажам и продукту.

3-й шаг: оптимизация структуры отдела продаж: скрипты, контроль и качество

Есть заблуждение, что если отдел продаж работает давно, то скрипты ему не нужны. Якобы сотрудники всё знают и умеют, поэтому контролировать их не нужно. Но продажи — это цифры, а цифрами нужно управлять, иначе результат будет хуже.

Месяц заканчивается, собственник смотрит на результаты отдела продаж — план не выполнен. А можно, не дожидаясь конца месяца, спрогнозировать результат продаж, опираясь на скрипты и отдел контроля качества. Александр Волков улучшает отделы продаж под ключ

Скрипты нужны под каждый этап воронки: встречу, звонок после квалификации, «догревание» клиента после звонка или встречи. Как? Можно нанять человека, который будет за этим следить, — аудитора. Иначе это ещё называется отдел контроля качества.

Аудитор прослушивает звонки и проверяет, соблюдают ли менеджеры скрипты. Но его главная задача не в этом, а в том, чтобы порефлексировать над результатами; разработать гипотезу, как улучшить результат, и протестировать её.

На тест одной гипотезы уходит примерно три недели. В течение этого времени нужно еженедельно замерять конверсию и, отталкиваясь от этого, принимать решение — работает гипотеза или нет. Если работает, то применять её дальше.

Я работал с компанией, которая занимается благоустройством малых городов и исторических поселений. Они сотрудничают с администрациями и главами городов.

Мы выстроили несколько этапов воронки. На первом этапе используем аутсорсинговый колл-центр, которому нужно дозвониться до главы и «закрыть» его. Сперва «закрывали» на консультацию — конверсия была 5%. Потом решили «закрывать» на экскурсию в компанию — конверсия выросла до 7%. После стали «закрывать» клиентов на бесплатный аудит — конверсия выросла до 10%.

Это пример тестирования гипотез через отдел контроля качества.

Александр Волков улучшает отделы продаж под ключ

4-й шаг: систематизация работы отдела продаж в компании

Гипотезы нужно тестировать ещё и на этапе дожима. Особенно это касается холодных продаж или дорогих продуктов — там нужна системная работа.

«Холодному», незаинтересованному клиенту нужно 20 и больше касаний, чтобы принять решение о покупке. Поэтому разработайте отдельно цепочку касаний для дожима: с какой периодичностью и какой информацией менеджер должен заходить к клиенту, что ему говорить и предлагать.

Туристическая компания организовывает авторские туры, стоимостью 400 000–500 000 ₽. Главной ошибкой менеджеров было то, что всю коммуникацию с клиентами они вели письменно.

Человек запрашивал информацию — ему отправляли стоимость. Он видел, что тур в Египет стоит 500 000 ₽ и переставал выходить на связь. Вряд ли клиент понимал, в чём преимущество авторского отдыха и почему такая цена.

Чтобы это исправить, мы стали квалифицировать клиентов телефонным звонком. А уже квалифицированным клиентам звонили по скрипту, проводили их по всем этапам продаж и только в конце озвучивали стоимость.

Конверсия выросла с 5 до 33%.

Александр Волков улучшает отделы продаж под ключ

Совет: пересмотрите ещё раз свою модель продаж: как вы продаёте, какие используете ключевые этапы и на что опираетесь. Тестируйте гипотезы — и это обязательно даст результат.

5-й шаг: мотивация сотрудников

В этой главе рассмотрим заработные платы менеджеров по продажам и научимся составлять систему мотивации.

Чтобы не уйти в минус из-за заработной платы менеджерам, проведите анализ.

1. Выгрузите в Excel все расходы бизнеса — постоянные и переменные. Если умеете, дополнительно посчитайте маржу.

2. Во вторую таблицу внесите доходы.

3. Соотнесите две таблицы и посчитайте, какую сумму можете выделять на зарплатный фонд сотрудникам.

4. Дальше идите на HeadHunter, отфильтруйте релевантные резюме и вакансии и посмотрите на средний уровень заработной платы на рынке. Обратите внимание на то, как формируют окладную и бонусную части. Опирайтесь на эти данные, когда ставите KPI своему менеджеру. Зарплата, которую вы платите, не должна быть ниже средней на рынке, иначе никто не захочет работать.

Система мотивации может состоять из мягкого и фиксированного окладов. Фиксированный — это то, что человек точно получит. А мягкий — это оклад за выполнение результативных показателей. Он состоит из:

Дисциплинарного бонуса порядка 10 000-15 000 ₽ за корректную работу в CRM-системе, использование скриптов, опрятный внешний вид и отсутствие опозданий.

Бонуса за активность или платы за результат: это могут быть целевые звонки, нужное количество минут в диалоге с клиентом, проведённые встречи и так далее.

Помимо оклада есть ещё премиальная часть — это процент с продажи.

Примерные цифры для удалённых сотрудников: оклад — 70 000–80 000 ₽, из них 30 000 ₽ — фиксированный, а остальное — мягкий. И сверху — процент с продаж.

В какой мере будет выплачен процент от бонусной части, зависит от KPI — это ключевой показатель эффективности сотрудника. Минимальный порог — 70%, то есть если человек выполняет меньше 70% от плана, премию он не получает. Максимальный порог — 120%.

KPI я оцениваю по трём показателям. Когда сотрудник только пришёл в компанию, показатель — это определённое количество звонков в день. Потом смотрю на количество минут в диалоге с клиентом. После этого, если есть необходимость, KPI привязываю к встречам. А в последующем — к сумме продаж.

Александр Волков улучшает отделы продаж под ключ

6-й шаг: автоматизация процессов в отделе продаж для малого и среднего бизнеса

Чтобы улучшить показатели продаж, необходимо применять в работе современные технологии.

CRM-система. Это программа, которая позволяет автоматизировать продажи. В ней можно выстроить удобные дашборды по основным показателям и собирать клиентскую базу.

Я предпочитаю программу «Битрикс». Но если в компании нет отдела производства и отдел продаж состоит менее чем из пяти человек, то рекомендую AMO. Александр Волков улучшает отделы продаж под ключ

Интеграция CRM-системы с мессенджерами. Всё общение с клиентами ведётся в CRM, поэтому нужно видеть, что происходит на каждом этапе коммуникации.

Автодозвон, например «Скорозвон», — это опция автодозвона, когда номер телефона клиента набирает не менеджер, а система. Нужная технология для тех, кто совершает много звонков, с ней можно в день обзвонить 200 лидов.

Боты и нейросети. Например, есть искусственный интеллект для прослушки и оценки качества звонков. Он может даже заменить некоторый функционал отдела контроля качества. Для удобства нейросеть можно интегрировать с CRM-системой.

7-й шаг: управление отделом продаж

Сейчас я работаю с типографией, в которой работают четыре менеджера. Трое из них — «хантеры», они работают с первичными заявками. Один — «фермер», работает с действующей базой клиентов.

Руководителя отдела продаж в компании нет, скриптов тоже, план ставится в деньгах. Итог: план не выполняется, компания зарабатывает копейки, маржа небольшая, средний чек 10 000–15 000 ₽. А всё потому, что не выстроена система контроля. Александр Волков улучшает отделы продаж под ключ

Как контролировать работу отдела продаж

— Каждый день проводите утренние планёрки, на которых сотрудники будут ставить себе план на день. Именно сами — важно, чтобы они брали ответственность за свой результат.

— Для сотрудников, которые работают до трёх месяцев, проводите ежедневные вечерние планёрки, чтобы они отчитывались по итогам дня.

— Раз в неделю руководитель должен проводить коучинг с каждым сотрудником. Фактически это разговор по душам, где запрашивается обратная связь: что нравится, а что нет. Это помогает поднять боевой дух и сформировать корпоративную культуру.