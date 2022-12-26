Поиск
  1. tochka.com
  2. Точка Банк: блог
  3. Расчётные счета
  4. Как закрыть расчётный счёт ИП
Расчётные счета
Расчётные счета

Как закрыть расчётный счёт ИП

Расчётный счёт ИП не закрывается автоматически, даже если предприниматель перестал им пользоваться или снялся с учёта в налоговой. Пока договор действует, плату за обслуживание могут списывать дальше. 

Разберём, когда заявление подаёт сам предприниматель, когда банк может расторгнуть договор, какие документы понадобятся и что будет с остатком денег.

02.10.2026
18 329
18 329

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для бизнеса в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
ИП может самостоятельно закрыть расчётный счёт в любой момент: например при смене банка или закрытии бизнеса. Банк тоже вправе расторгнуть договор — если по нему долгое время нет операций или дважды за год отказал в проведении операции по 115-ФЗ.
Для закрытия по инициативе ИП нужно подать заявление в банк и решить, что делать с остатком денег: вывести заранее или указать реквизиты для перевода. Перед этим стоит проверить блокировки, аресты и комиссии — из-за них закрытие может занять больше времени. Если на счёте нет денег и ограничений, его закроют не позднее следующего рабочего дня. 
Если есть остаток — деньги переведут в течение семи календарных дней. Если действует блокировка или арест и есть остаток, закрытие завершат после снятия ограничений и списания денег.

Причины закрытия расчётных счетов

Есть два сценария: предприниматель сам подаёт заявление или банк расторгает договор по своей инициативе.

Когда заявление подаёт ИП

Чаще всего закрывают по двум причинам.

1. Прекращение деятельности ИП. После снятия с учёта ИП больше не может пользоваться расчётным счётом для платежей. По закону закрывать счёт необязательно, но Точка Банк делает это сам: клиенту не нужно тратить время на закрытие, а у налоговой не будет вопросов к счёту.

2. Смена банка. Причины могут быть разные: ниже тарифы на переводы и обслуживание, быстрее работает техподдержка, удобнее интернет-банк или есть нужные бухгалтерские сервисы.

Как выбрать, где открыть расчётный счёт для ИП

Когда договор расторгает банк

Банк может расторгнуть договор из-за нарушений 115-ФЗ или долгого отсутствия операций.

1. Подозрительные операции по 115-ФЗ. Если банк заметит необычные платежи, он может запросить документы и пояснения. Обычно этого достаточно, чтобы снять вопросы и продолжить работу.

Но после двух отказов в проведении операций за календарный год он вправе закрыть счёт по своей инициативе (п. 5.2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ).

115-ФЗ простыми словами: всё, что нужно знать бизнесу

Блокировка по 115-ФЗ: когда счёт возможно разблокировать

В Точка Банке можно обратиться к комплаенс-эксперту: он лично разберёт ваш бизнес и даст персональные рекомендации по работе без ошибок и блокировок по 115-ФЗ.

2. Отсутствие операций по счёту. Если операций долго не было, банк может расторгнуть договор (п. 2 ст. 859 ГК РФ). По закону это два года бездействия, но договором может быть установлен другой срок. Например, в Точка Банке — шесть месяцев без операций.

Перед этим банк обязан предупредить клиента. Через два месяца после отправки уведомления договор считается расторгнутым. Если за это время провести любую операцию по счёту, он останется открытым.

Как закрыть расчётный счёт: пошаговая инструкция

Процедура закрытия зависит от банка, но общая логика одинаковая.

Шаг 1. Проверить блокировки и долги

Если действует арест или блокировка — от налоговой, судебных приставов, таможни или по решению суда — заявление всё равно можно подать. Но если на счёте есть деньги под ограничением, банк завершит закрытие после снятия ограничения и списания остатка (ст. 859 ГК РФ, п. 6.3 инструкции ЦБ №204-И).

Как снять блокировку расчётного счёта ИП и ООО

Погашать долги для закрытия счёта не обязательно. Но лучше сразу закрыть задолженности по договорам с контрагентами, за обслуживание в банке, по налогам, взносам и исполнительным листам.

Шаг 2. Подготовить документы

Точный список документов зависит от банка. Обычно нужны:

  • Заявление.
  • Паспорт.
  • Реквизиты для перевода остатка — если остались деньги.

Дополнительно могут запросить данные договора расчётно-кассового обслуживания и нотариальную доверенность, если заявление подаёт представитель ИП.

Шаг 3. Разобраться с остатком средств

Есть два варианта: заранее вывести деньги или указать реквизиты для перевода в заявлении.

Если в течение 60 дней не обратиться за остатком и не указать реквизиты для перевода, деньги не пропадут: банк перечислит их на специальный счёт в Банке России. Получить их можно позже, в любое время (п. 6 ст. 859 ГК РФ).

Кроме того, если к счёту привязаны бизнес-карта или чековая книжка, их лучше сразу закрыть.

Как снять деньги с расчётного счёта ИП: законные способы

Шаг 4. Подать заявление

Форма и способ подачи зависят от банка. Где-то заявление принимают онлайн: через интернет-банк, мобильное приложение или чат поддержки. Где-то нужно прийти в офис и заполнить бланк.

После подачи заявления дождитесь уведомления о завершении процедуры закрытия.

СОВЕТ
Перед закрытием можно запросить банковскую выписку. Она может понадобиться для учёта, анализа финансов и налоговых проверок.

Как закрыть счёт в Точка Банке

При ликвидации ИП отдельное заявление подавать не нужно. Когда налоговая снимет ИП с учёта, Точка Банк автоматически закроет счёт. Если на нём остались деньги, в чат придёт форма для реквизитов. Заполните её — банк переведёт остаток на указанный счёт.

Важный нюанс: при арестах и блокировках форму пришлют только после снятия ограничений со счёта.

Если ИП продолжает работать и, например, меняет банк, счёт закрывают через чат интернет-банка. Напишите в поддержку и отправьте заявление. Специалист подскажет, нужны ли дополнительные документы. Обычно их не требуют, если нет особых обстоятельств.

Если остались деньги, укажите реквизиты для перевода. После обработки заявления придёт уведомление о закрытии счёта.

Поддержка Точка Банка работает 24/7 — в чате интернет-банка и по телефону.

Сколько времени занимает закрытие расчётного счёта ИП

Срок зависит от остатка на счёте и наличия ограничений (ст. 859 ГК РФ, пп. 6.2–6.3 инструкции ЦБ №204-И).

Ситуация

Срок закрытия
Баланс нулевой
Не позднее следующего рабочего дня после принятия банком заявления
Есть деньги, нет ограниченийНе позднее семи календарных дней после принятия банком заявления
Есть деньги и ограниченияНе позднее следующего рабочего дня после снятия ограничения и списания остатка

Что делать после закрытия расчётного счёта

После того как банк подтвердил закрытие, стоит проверить несколько вещей.

  1. Уберите старые реквизиты из документов и сервисов. Проверьте шаблоны договоров, счета на оплату, акты, сайт, CRM и бухгалтерскую программу. Так контрагенты не отправят деньги по старым реквизитам.
  2. Сообщите контрагентам новые реквизиты. Так партнёры и клиенты не переведут деньги на закрытый счёт, а ИП не придётся разбираться с возвратами и повторными платежами.
  3. Проверьте регулярные платежи. Если раньше автоматически списывались аренда, подписки, связь или сервисы для бизнеса, перенесите автоплатежи на новые реквизиты или отмените их.
  4. Проверьте эквайринг и онлайн-оплаты. Если платежи от клиентов приходили через торговый терминал, интернет-эквайринг, платёжный модуль на сайте, маркетплейс или агрегатор платежей, укажите новые реквизиты для зачисления денег.
  5. Сохраните справку или уведомление о закрытии счёта. Документ может понадобиться для учёта, налоговой проверки, сверки с контрагентами или закрытия бизнеса.

Что делать, если ИП хочет поменять банк

При смене банка можно действовать двумя способами.

Вариант 1. Сначала открыть новый счёт, потом закрыть старый. Так у вас всегда будет работающий счёт и не возникнет проблем с платежами от контрагентов.

Вариант 2. Сначала закрыть старый, потом открыть новый. Подходит, если хотите избежать двойной платы за обслуживание.

Закрытие счёта при этом стандартное — заявление можно подать в любой момент. А процедура открытия может отличаться в разных банках. Покажем, как это происходит в Точка Банке.

  • Оставьте заявку. Сотрудник Точка Банка позвонит, ответит на вопросы и договорится о встрече для подписания документов.
  • Встретьтесь с представителем банка. Встреча проходит в удобном месте: в офисе, кафе или любом другом месте. Займёт немного времени — подпишете документы в электронном формате и сможете задать оставшиеся вопросы.
  • Начинайте работать. Счёт, интернет-банк и виртуальная карта заработают в этот же день — сразу после встречи.

Подберём подходящий тариф

Какой у вас бизнес?

Торгуете на маркетплейсах?

Вашему ИП меньше 90 дней?

Подберём подходящий тариф
Развернуть

Реквизиты нового счёта в Точка Банке можно получить сразу после звонка менеджера — ещё до встречи и подписания документов. Их можно будет использовать в договорах и счетах на оплату.

При этом банк не проводит платежи по забронированным реквизитам. Если на них поступят деньги, сумму будут хранить пять рабочих дней.

Дальше возможны два варианта:

  1. Документы подпишут в течение пяти рабочих дней — деньги зачислят.
  2. Документы не подпишут — через пять рабочих дней сумму вернут отправителю.

После открытия останется сообщить новые реквизиты контрагентам. Точка Банк подготовит готовое письмо, а ФНС уведомит самостоятельно (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).

Вопросы по теме

Как получить справку о закрытии счёта?

Справку о закрытии счёта можно запросить в банке. Если вы обслуживались в Точка Банке, уточните порядок её получения в чате интернет-банка — доступ к личному кабинету сохраняется даже после закрытия ИП. Если войти не получается, позвоните по номеру 8 800 200 00 24.


Сведения о закрытом счёте также можно получить в налоговой. Для ИП предусмотрена форма 67: она содержит сведения об открытых и закрытых счетах, включая их состояние и дату закрытия. Заказать её можно через Госуслуги.

Может ли банк отказать в закрытии расчётного счёта?

ИП вправе расторгнуть договор банковского счёта в любой момент. Банк не может отказать в закрытии без законной причины.


Но закрытие может затянуться, если по счёту есть ограничения. Например:


— Арест или блокировка от налоговой, судебных приставов, таможни или по решению суда.


— Неисполненные требования о взыскании — например исполнительный лист или инкассовое поручение.


Заявление на закрытие можно подать сразу. Но если на счёте есть деньги и по ним действует ограничение, банк закроет счёт после снятия ограничения и списания остатка.


Если перед закрытием есть комиссии за обслуживание, банк может удержать их из остатка.


Если отказали без понятной причины, можно подать жалобу через интернет-приёмную Банка России.

Нужно ли закрывать старый расчётный счёт при открытии нового?

Закрывать его не обязательно. 


Индивидуальный предприниматель может иметь несколько расчётных счетов одновременно. Например, чтобы разделить поступления по направлениям бизнеса или проектам.


Но если таких задач нет, проще и выгоднее оставить один счёт: меньше затрат на обслуживание и меньше путаницы в учёте.

Что делать, если контрагенты по ошибке перечислили деньги на закрытый расчётный счёт?

Банк не сможет зачислить платёж и вернёт его отправителю — по закону не позднее следующего рабочего дня после поступления платежа (п. 2.14 Положения ЦБ № 762-П). На практике деньги возвращаются за несколько рабочих дней: фактический срок зависит от банков в цепочке перевода.


Если возврат затягивается, отправитель может обратиться в свой банк для уточнения статуса операции.

Нужно ли платить за закрытие расчётного счёта?

Обычно банки делают это бесплатно. Но условия могут отличаться: если банк берёт комиссию за закрытие или перевод остатка, она обязательно указана в тарифах. Перед подачей заявления проверьте договор РКО или тарифы.

Нужна ли доверенность для закрытия счёта?

Если закрывает сам ИП, доверенность не нужна. Если заявление подаёт представитель — например бухгалтер или юрист, — понадобится нотариальная доверенность с такими полномочиями.

Нужно ли уведомлять налоговую о закрытии расчётного счёта?

Нет, ИП не нужно самостоятельно сообщать об этом налоговой. Это делает банк: он передаёт сведения в ФНС в течение трёх дней после закрытия счёта (п. 1.1 ст. 86 НК РФ).

Можно ли закрыть расчётный счёт ИП с долгами?

Да. Сам по себе долг перед контрагентами, банком или налоговой закрытию не мешает — расторгнуть договор можно в любой момент. Задержать закрытие может только ограничение: арест или блокировка. Тогда процедуру завершат после снятия ограничения и списания остатка.

Другие статьи по теме

30 МАРТА 2026
7003
Юлия Веремеенко
Что такое номинальный счёт
26 СЕНТЯБРЯ 2025
4429
Дмитрий Чередниченко
Цифровой рубль: что это такое и как им пользоваться

Точка — банк для предпринимателей и предприятий

Больше 700 000 клиентов

По всей стране

Экосистема для бизнеса

Онлайн-бухгалтерия, эквайринг, ВЭД, госзакупки и другое

Полностью онлайн

Решим любой вопрос в чате или по телефону

Все категории

Клиентский опыт
Клиентский опыт
Цифровой рубль
Цифровой рубль
Управление финансами
Управление финансами
Новости
Новости
Транспортный ЭДО
Транспортный ЭДО
Закупки и тендеры
Закупки и тендеры
Маркировка
Маркировка
Кредиты
Кредиты
Ликвидация ИП
Ликвидация ИП
ВЭД
ВЭД
Кадровый учёт
Кадровый учёт
ЭДО
ЭДО
Инвестиции
Инвестиции
Самозанятые
Самозанятые
Зарплатный проект
Зарплатный проект
Развитие бизнеса
Развитие бизнеса
QR-коды
QR-коды
Маркетплейсы
Маркетплейсы
Новый бизнес
Новый бизнес
Эквайринг
Эквайринг
Бухгалтерия
Бухгалтерия
Безопасный бизнес
Безопасный бизнес
АУСН
АУСН
Расчётные счета
Расчётные счета
Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Как закрыть расчётный счёт ИП: пошаговая инструкция в 2026 году — Точка Банк