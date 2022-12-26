Как закрыть расчётный счёт ИП

Коротко Для закрытия по инициативе ИП нужно подать заявление в банк и решить, что делать с остатком денег: вывести заранее или указать реквизиты для перевода. Перед этим стоит проверить блокировки, аресты и комиссии — из-за них закрытие может занять больше времени. Если на счёте нет денег и ограничений, его закроют не позднее следующего рабочего дня. Если есть остаток — деньги переведут в течение семи календарных дней. Если действует блокировка или арест и есть остаток, закрытие завершат после снятия ограничений и списания денег.

ИП может самостоятельно закрыть расчётный счёт в любой момент: например при смене банка или закрытии бизнеса. Банк тоже вправе расторгнуть договор — если по нему долгое время нет операций или дважды за год отказал в проведении операции по 115-ФЗ.

Причины закрытия расчётных счетов

Есть два сценария: предприниматель сам подаёт заявление или банк расторгает договор по своей инициативе.

Когда заявление подаёт ИП

Чаще всего закрывают по двум причинам.

1. Прекращение деятельности ИП. После снятия с учёта ИП больше не может пользоваться расчётным счётом для платежей. По закону закрывать счёт необязательно, но Точка Банк делает это сам: клиенту не нужно тратить время на закрытие, а у налоговой не будет вопросов к счёту.

2. Смена банка. Причины могут быть разные: ниже тарифы на переводы и обслуживание, быстрее работает техподдержка, удобнее интернет-банк или есть нужные бухгалтерские сервисы.

Когда договор расторгает банк

Банк может расторгнуть договор из-за нарушений 115-ФЗ или долгого отсутствия операций.

1. Подозрительные операции по 115-ФЗ. Если банк заметит необычные платежи, он может запросить документы и пояснения. Обычно этого достаточно, чтобы снять вопросы и продолжить работу.



Но после двух отказов в проведении операций за календарный год он вправе закрыть счёт по своей инициативе (п. 5.2 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ).

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2. Отсутствие операций по счёту. Если операций долго не было, банк может расторгнуть договор (п. 2 ст. 859 ГК РФ). По закону это два года бездействия, но договором может быть установлен другой срок. Например, в Точка Банке — шесть месяцев без операций.

Перед этим банк обязан предупредить клиента. Через два месяца после отправки уведомления договор считается расторгнутым. Если за это время провести любую операцию по счёту, он останется открытым.

Как закрыть расчётный счёт: пошаговая инструкция

Процедура закрытия зависит от банка, но общая логика одинаковая.

Шаг 1. Проверить блокировки и долги

Если действует арест или блокировка — от налоговой, судебных приставов, таможни или по решению суда — заявление всё равно можно подать. Но если на счёте есть деньги под ограничением, банк завершит закрытие после снятия ограничения и списания остатка (ст. 859 ГК РФ, п. 6.3 инструкции ЦБ №204-И).

Погашать долги для закрытия счёта не обязательно. Но лучше сразу закрыть задолженности по договорам с контрагентами, за обслуживание в банке, по налогам, взносам и исполнительным листам.

Шаг 2. Подготовить документы

Точный список документов зависит от банка. Обычно нужны:

Заявление.

Паспорт.

Реквизиты для перевода остатка — если остались деньги.

Дополнительно могут запросить данные договора расчётно-кассового обслуживания и нотариальную доверенность, если заявление подаёт представитель ИП.

Шаг 3. Разобраться с остатком средств

Есть два варианта: заранее вывести деньги или указать реквизиты для перевода в заявлении.

Если в течение 60 дней не обратиться за остатком и не указать реквизиты для перевода, деньги не пропадут: банк перечислит их на специальный счёт в Банке России. Получить их можно позже, в любое время (п. 6 ст. 859 ГК РФ).

Кроме того, если к счёту привязаны бизнес-карта или чековая книжка, их лучше сразу закрыть.

Шаг 4. Подать заявление

Форма и способ подачи зависят от банка. Где-то заявление принимают онлайн: через интернет-банк, мобильное приложение или чат поддержки. Где-то нужно прийти в офис и заполнить бланк.

После подачи заявления дождитесь уведомления о завершении процедуры закрытия.

СОВЕТ Перед закрытием можно запросить банковскую выписку. Она может понадобиться для учёта, анализа финансов и налоговых проверок.

Как закрыть счёт в Точка Банке

При ликвидации ИП отдельное заявление подавать не нужно. Когда налоговая снимет ИП с учёта, Точка Банк автоматически закроет счёт. Если на нём остались деньги, в чат придёт форма для реквизитов. Заполните её — банк переведёт остаток на указанный счёт.

Важный нюанс: при арестах и блокировках форму пришлют только после снятия ограничений со счёта.

Если ИП продолжает работать и, например, меняет банк, счёт закрывают через чат интернет-банка. Напишите в поддержку и отправьте заявление. Специалист подскажет, нужны ли дополнительные документы. Обычно их не требуют, если нет особых обстоятельств.

Если остались деньги, укажите реквизиты для перевода. После обработки заявления придёт уведомление о закрытии счёта.

Поддержка Точка Банка работает 24/7 — в чате интернет-банка и по телефону.

Сколько времени занимает закрытие расчётного счёта ИП

Срок зависит от остатка на счёте и наличия ограничений (ст. 859 ГК РФ, пп. 6.2–6.3 инструкции ЦБ №204-И).

Ситуация



Срок закрытия Баланс нулевой

Не позднее следующего рабочего дня после принятия банком заявления Есть деньги, нет ограничений Не позднее семи календарных дней после принятия банком заявления Есть деньги и ограничения Не позднее следующего рабочего дня после снятия ограничения и списания остатка

Что делать после закрытия расчётного счёта

После того как банк подтвердил закрытие, стоит проверить несколько вещей.

Уберите старые реквизиты из документов и сервисов. Проверьте шаблоны договоров, счета на оплату, акты, сайт, CRM и бухгалтерскую программу. Так контрагенты не отправят деньги по старым реквизитам. Сообщите контрагентам новые реквизиты. Так партнёры и клиенты не переведут деньги на закрытый счёт, а ИП не придётся разбираться с возвратами и повторными платежами. Проверьте регулярные платежи. Если раньше автоматически списывались аренда, подписки, связь или сервисы для бизнеса, перенесите автоплатежи на новые реквизиты или отмените их. Проверьте эквайринг и онлайн-оплаты. Если платежи от клиентов приходили через торговый терминал, интернет-эквайринг, платёжный модуль на сайте, Если платежи от клиентов приходили через торговый терминал, интернет-эквайринг, платёжный модуль на сайте, маркетплейс или агрегатор платежей, укажите новые реквизиты для зачисления денег. Сохраните справку или уведомление о закрытии счёта. Документ может понадобиться для учёта, налоговой проверки, сверки с контрагентами или закрытия бизнеса.

Что делать, если ИП хочет поменять банк

При смене банка можно действовать двумя способами.

Вариант 1. Сначала открыть новый счёт, потом закрыть старый. Так у вас всегда будет работающий счёт и не возникнет проблем с платежами от контрагентов.

Вариант 2. Сначала закрыть старый, потом открыть новый. Подходит, если хотите избежать двойной платы за обслуживание.

Закрытие счёта при этом стандартное — заявление можно подать в любой момент. А процедура открытия может отличаться в разных банках. Покажем, как это происходит в Точка Банке.

Оставьте заявку. Сотрудник Точка Банка позвонит, ответит на вопросы и договорится о встрече для подписания документов. Сотрудник Точка Банка позвонит, ответит на вопросы и договорится о встрече для подписания документов.

Встретьтесь с представителем банка. Встреча проходит в удобном месте: в офисе, кафе или любом другом месте. Займёт немного времени — подпишете документы в электронном формате и сможете задать оставшиеся вопросы.

Начинайте работать. Счёт, интернет-банк и виртуальная карта заработают в этот же день — сразу после встречи.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Реквизиты нового счёта в Точка Банке можно получить сразу после звонка менеджера — ещё до встречи и подписания документов. Их можно будет использовать в договорах и счетах на оплату.

При этом банк не проводит платежи по забронированным реквизитам. Если на них поступят деньги, сумму будут хранить пять рабочих дней.

Дальше возможны два варианта:

Документы подпишут в течение пяти рабочих дней — деньги зачислят. Документы не подпишут — через пять рабочих дней сумму вернут отправителю.