Может ли ИП иметь несколько расчётных счетов

Сколько расчётных счетов может быть у ИП
Верхнего предела нет. Закон не ограничивает количество расчётных счетов для ИП — можно открыть их столько, сколько нужно для бизнеса, в одном банке или сразу в нескольких.
Зачем ИП несколько расчётных счетов
Если у ИП один бизнес, обычно хватает одного счёта. Но бывают ситуации, когда несколько упрощают работу и даже экономят деньги.
Разделение финансовых потоков по проектам. Отдельный счёт на каждое направление показывает, сколько оно приносит, — без ручного разбора выписок. Например, кофейня может быть на одном, а онлайн-курсы на другом: сразу видно, где больше денег.
Разделение налоговых режимов. Если работаете одновременно на УСН и патенте, можно завести отдельный счёт под каждый режим — так доходы не будут смешиваться. Иначе при заполнении декларации по УСН придётся вручную разбирать, какое поступление к какому режиму относится.
Экономия на банковском обслуживании. Разные банки предлагают различные условия: где-то выгоднее эквайринг, где-то больше бонусов, а где-то лучше сервисы. Если вы только открыли ИП, обратите внимание на тариф «Ноль» в Точка Банк — в рамках тарифа предприниматели, зарегистрированные не более 90 дней назад, получают бесплатное обслуживание и Онлайн-бухгалтерию за 0 ₽ в первый год.
Требование контрагента или кредитора. Крупные компании иногда ставят условие: расчёты только через их банк. Кредиторы тоже нередко просят открыть счёт у себя — одобрить кредит проще тому клиенту, чьи обороты они видят напрямую.
Подстраховка от сбоев и блокировок. Технические сбои или проверка по 115-ФЗ могут временно ограничить доступ к деньгам в одном банке. Запасной счёт в другом — страховка: срочные платежи поставщикам не окажутся под угрозой.
Один счёт или несколько: сравниваем
Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.
|Критерий
|Один счёт
|Несколько счетов
|Разделение финансов по направлениям
|⚠️ Вручную — нужно разбирать выписку, распределять доходы и затраты
|✅ Автоматически: можно закрепить каждый за каким-то проектом или режимом налогообложения
|Условия банковского обслуживания
|⚠️ Предложения ограничены одним банком
|✅ Можно комбинировать: выгодный эквайринг в одном, лучшие баллы за покупки в другом
|Защита от сбоев и блокировок
|⚠️ Если банк недоступен — бизнес приостанавливается
|✅ Резервный банк позволяет продолжать расчёты
|Лимиты на снятие и переводы
|⚠️ Ограничены лимитом одного банка
|✅ Суммарный лимит выше: в каждом банке свой порог
|Контроль финансов
|✅ Все операции в одном месте — проще следить за остатком и движением денег
|⚠️ Нужно контролировать несколько личных кабинетов, выше риск пропустить платёж
|Расходы на обслуживание
|✅ Минимальные — платите только за один тариф
|⚠️ Выше: за каждый отдельная плата
|Реквизиты для контрагентов
|✅ Один набор реквизитов — путаницы нет
|⚠️ Есть риск указать не те реквизиты в документах
|Налоговая отчётность
|✅ Все доходы в одном месте — проще считать
|⚠️ Доходы суммируются, важно ничего не пропустить
Если у вас уже есть счёт в другом банке и вы хотите открыть дополнительный — рассмотрите Точка Банк: нас выбрали уже более 750 000 предпринимателей за сервисы для бизнеса и человечную поддержку.
Что нужно знать о 115-ФЗ
По Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны мониторить операции клиентов.
Это важно учитывать, если вы распределяете операции между несколькими счетами. Например, проводите основные платежи в одном банке, налоги уплачиваете через другой, а зарплату выплачиваете через третий — из-за удобства зарплатного проекта.
Всё это законно, но у каждого из банков в таком случае складывается неполная картина вашей деятельности — и поэтому к вам могут возникать вопросы.
Что может произойти. Банк может запросить документы:
- Декларацию с отметкой ФНС или квитанцию о приёме электронной декларации.
- Справку об отсутствии задолженности (КНД 1120101) — её можно заказать через личный кабинет на сайте ФНС, срок выдачи 10 рабочих дней (подп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ).
- Выписки из других банков, через которые платились налоги.
- Пояснение по характеру операций.
- Другие документы в зависимости от вида деятельности и платежей.
В редких случаях банк может временно ограничить доступ к счёту — до выяснения обстоятельств.
Как этого избежать:
- Платите налоги хотя бы с одного счёта и храните подтверждение — платёжное поручение на уплату ЕНП.
- Если работаете с несколькими банками, продумайте распределение потоков: один вид деятельности — в одном, другой — в другом, налоги — поочерёдно или всегда через один банк. В последнем случае во второй банк можно предоставлять платёжки или выписки.
- Подключите сервис «Риски по операциям» в Точка Банк — он автоматически показывает, есть ли у вас риски по 115-ФЗ, даёт пояснения, какие факторы на эти риски влияют, позволяет загрузить документы и пояснения для банка.
Как открыть новый расчётный счёт
Процесс может незначительно отличаться в разных банках. В Точка Банке, если у вас уже есть счёт и вы хотите дополнительный, открыть его можно через интернет-банк. Доступны как рублёвые, так и валютные счета — они будут работать одновременно.
А если вы хотите открыть счёт как новый клиент Точка Банка, то алгоритм такой:
- Оставьте заявку на сайте — сотрудники перезвонят и помогут подобрать тариф. Реквизиты выдадим сразу: их можно указывать в договорах ещё до открытия счёта.
- Выберите удобное место и время — сотрудник банка приедет к вам сам для подписания документов. Встреча займёт около 20 минут.
- Если переходите из другого банка, перенесём данные сами: сообщим реквизиты в налоговую и подготовим письмо о смене реквизитов для контрагентов.
Подберём подходящий тариф
Какой у вас бизнес?
Торгуете на маркетплейсах?
Вашему ИП меньше 90 дней?
Если ИП есть в ЕГРИП, для открытия счёта понадобится только паспорт. А если предпринимателя по каким-то причинам ещё нет в реестре, нужно будет дополнительно прикрепить архив с документами, который вы получили после регистрации в налоговой.
Как вести учёт, если расчётных счетов несколько
В такой ситуации учёт требует особого внимания — особенно если цель разделения была в разных системах налогообложения, например УСН и ПСН. Легко допустить ошибку в декларации и получить штраф от налоговой.
Чтобы избежать проблем, можно делегировать учёт бухгалтеру или использовать Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк. Если же предпочитаете вести учёт самостоятельно, рекомендуем:
- Закрепить за каждым счётом конкретные задачи, например один для расчётов с поставщиками, другой для розничных продаж.
- Настроить автоматическую выгрузку операций из банк-клиента в вашу учётную программу или Excel.
- Использовать понятные назначения платежей с указанием проекта или направления — так проще разбираться в операциях при сверке.
- Установить лимиты и уведомления на крупные операции.
- Регулярно сверять остатки — хотя бы раз в неделю проверяйте соответствие данных в банке и вашем учёте.
- Планировать движение денег по каждому счёту, чтобы не допустить кассовых разрывов — ситуации, когда денег не хватает на погашение текущих обязательств.