Может ли ИП иметь несколько расчётных счетов

Коротко Из минусов: за каждый будет отдельная плата и сложнее держать общую картину по финансам. Ещё один нюанс: банк видит только операции внутри себя — и если налоговых платежей там нет, может запросить подтверждение, что вы их всё‑таки платите. Например, справку из ФНС об отсутствии задолженности.

Количество расчётных счетов для ИП законом не ограничено — открывайте столько, сколько нужно, в одном банке или в разных. Это удобно, если совмещаете налоговые режимы или ведёте несколько направлений: доходы не смешиваются, отчётность вести проще.

Сколько расчётных счетов может быть у ИП

Верхнего предела нет. Закон не ограничивает количество расчётных счетов для ИП — можно открыть их столько, сколько нужно для бизнеса, в одном банке или сразу в нескольких.

Зачем ИП несколько расчётных счетов

Если у ИП один бизнес, обычно хватает одного счёта. Но бывают ситуации, когда несколько упрощают работу и даже экономят деньги.

Разделение финансовых потоков по проектам. Отдельный счёт на каждое направление показывает, сколько оно приносит, — без ручного разбора выписок. Например, кофейня может быть на одном, а онлайн-курсы на другом: сразу видно, где больше денег.

Разделение налоговых режимов. Если работаете одновременно на УСН и патенте, можно завести отдельный счёт под каждый режим — так доходы не будут смешиваться. Иначе при заполнении декларации по УСН придётся вручную разбирать, какое поступление к какому режиму относится.

ПРИМЕР ИП Иванов ведёт два бизнеса: — Продаёт товары на маркетплейсах на УСН «Доходы» с оборотом 1,2 млн ₽ в месяц. — Сдаёт жилое помещение в аренду на патенте с доходом 80 000 ₽ в месяц. Для каждого направления он открыл отдельный счёт: на первый приходят выплаты от маркетплейсов, на второй — плата за аренду. Так доходы от разных режимов налогообложения не смешиваются, а считать налоги проще.



Экономия на банковском обслуживании. Разные банки предлагают различные условия: где-то выгоднее эквайринг, где-то больше бонусов, а где-то лучше сервисы. Если вы только открыли ИП, обратите внимание на тариф «Ноль» в Точка Банк — в рамках тарифа предприниматели, зарегистрированные не более 90 дней назад, получают бесплатное обслуживание и Онлайн-бухгалтерию за 0 ₽ в первый год.

Требование контрагента или кредитора. Крупные компании иногда ставят условие: расчёты только через их банк. Кредиторы тоже нередко просят открыть счёт у себя — одобрить кредит проще тому клиенту, чьи обороты они видят напрямую.

Подстраховка от сбоев и блокировок. Технические сбои или проверка по 115-ФЗ могут временно ограничить доступ к деньгам в одном банке. Запасной счёт в другом — страховка: срочные платежи поставщикам не окажутся под угрозой.

Один счёт или несколько: сравниваем

Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

Критерий Один счёт Несколько счетов Разделение финансов по направлениям ⚠️ Вручную — нужно разбирать выписку, распределять доходы и затраты ✅ Автоматически: можно закрепить каждый за каким-то проектом или режимом налогообложения Условия банковского обслуживания ⚠️ Предложения ограничены одним банком ✅ Можно комбинировать: выгодный эквайринг в одном, лучшие баллы за покупки в другом Защита от сбоев и блокировок ⚠️ Если банк недоступен — бизнес приостанавливается ✅ Резервный банк позволяет продолжать расчёты Лимиты на снятие и переводы ⚠️ Ограничены лимитом одного банка ✅ Суммарный лимит выше: в каждом банке свой порог Контроль финансов ✅ Все операции в одном месте — проще следить за остатком и движением денег ⚠️ Нужно контролировать несколько личных кабинетов, выше риск пропустить платёж Расходы на обслуживание ✅ Минимальные — платите только за один тариф ⚠️ Выше: за каждый отдельная плата Реквизиты для контрагентов ✅ Один набор реквизитов — путаницы нет ⚠️ Есть риск указать не те реквизиты в документах Налоговая отчётность ✅ Все доходы в одном месте — проще считать ⚠️ Доходы суммируются, важно ничего не пропустить

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Что нужно знать о 115-ФЗ

По Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны мониторить операции клиентов.

Это важно учитывать, если вы распределяете операции между несколькими счетами. Например, проводите основные платежи в одном банке, налоги уплачиваете через другой, а зарплату выплачиваете через третий — из-за удобства зарплатного проекта.

Всё это законно, но у каждого из банков в таком случае складывается неполная картина вашей деятельности — и поэтому к вам могут возникать вопросы.

Что может произойти. Банк может запросить документы:

В редких случаях банк может временно ограничить доступ к счёту — до выяснения обстоятельств.

Как этого избежать:

Платите налоги хотя бы с одного счёта и храните подтверждение — платёжное поручение на уплату ЕНП. Если работаете с несколькими банками, продумайте распределение потоков: один вид деятельности — в одном, другой — в другом, налоги — поочерёдно или всегда через один банк. В последнем случае во второй банк можно предоставлять платёжки или выписки. Подключите сервис «Риски по операциям» в Точка Банк — он автоматически показывает, есть ли у вас риски по 115-ФЗ, даёт пояснения, какие факторы на эти риски влияют, позволяет загрузить документы и пояснения для банка.

Как открыть новый расчётный счёт

Процесс может незначительно отличаться в разных банках. В Точка Банке, если у вас уже есть счёт и вы хотите дополнительный, открыть его можно через интернет-банк. Доступны как рублёвые, так и валютные счета — они будут работать одновременно.

А если вы хотите открыть счёт как новый клиент Точка Банка, то алгоритм такой:

Оставьте заявку на сайте — сотрудники перезвонят и помогут подобрать тариф. Реквизиты выдадим сразу: их можно указывать в договорах ещё до открытия счёта. Выберите удобное место и время — сотрудник банка приедет к вам сам для подписания документов. Встреча займёт около 20 минут. Если переходите из другого банка, перенесём данные сами: сообщим реквизиты в налоговую и подготовим письмо о смене реквизитов для контрагентов.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Если ИП есть в ЕГРИП, для открытия счёта понадобится только паспорт. А если предпринимателя по каким-то причинам ещё нет в реестре, нужно будет дополнительно прикрепить архив с документами, который вы получили после регистрации в налоговой.

Как вести учёт, если расчётных счетов несколько

В такой ситуации учёт требует особого внимания — особенно если цель разделения была в разных системах налогообложения, например УСН и ПСН. Легко допустить ошибку в декларации и получить штраф от налоговой.

Чтобы избежать проблем, можно делегировать учёт бухгалтеру или использовать Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк. Если же предпочитаете вести учёт самостоятельно, рекомендуем: