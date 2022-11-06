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Расчётные счета
Расчётные счета

Может ли ИП иметь несколько расчётных счетов

ИП может открыть любое количество расчётных счетов. Чаще всего несколько заводят для разных проектов, раздельного учёта доходов и расходов по налоговым режимам или работы с определёнными клиентами. Главное — выбирать количество под задачи бизнеса.

06.08.2026
7486
7486

Счёт для ИП в Точка Банк

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Счёт для ИП в Точка Банк

Кешбэк за уплату налогов — 3%. Бесплатные переводы физлицам — до 1 000 000 ₽ в месяц. Поддержка без ботов и скриптов 24/7.
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

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Коротко
Количество расчётных счетов для ИП законом не ограничено — открывайте столько, сколько нужно, в одном банке или в разных. Это удобно, если совмещаете налоговые режимы или ведёте несколько направлений: доходы не смешиваются, отчётность вести проще.
Из минусов: за каждый будет отдельная плата и сложнее держать общую картину по финансам. Ещё один нюанс: банк видит только операции внутри себя — и если налоговых платежей там нет, может запросить подтверждение, что вы их всё‑таки платите. Например, справку из ФНС об отсутствии задолженности.

Сколько расчётных счетов может быть у ИП

Верхнего предела нет. Закон не ограничивает количество расчётных счетов для ИП — можно открыть их столько, сколько нужно для бизнеса, в одном банке или сразу в нескольких. 

Расчётный счёт для ИП и ООО: что такое и зачем нужен

Зачем ИП несколько расчётных счетов

Если у ИП один бизнес, обычно хватает одного счёта. Но бывают ситуации, когда несколько упрощают работу и даже экономят деньги.

Разделение финансовых потоков по проектам. Отдельный счёт на каждое направление показывает, сколько оно приносит, — без ручного разбора выписок. Например, кофейня может быть на одном, а онлайн-курсы на другом: сразу видно, где больше денег.

Разделение налоговых режимов. Если работаете одновременно на УСН и патенте, можно завести отдельный счёт под каждый режим — так доходы не будут смешиваться. Иначе при заполнении декларации по УСН придётся вручную разбирать, какое поступление к какому режиму относится.

ПРИМЕР
ИП Иванов ведёт два бизнеса:
— Продаёт товары на маркетплейсах на УСН «Доходы» с оборотом 1,2 млн ₽ в месяц.
— Сдаёт жилое помещение в аренду на патенте с доходом 80 000 ₽ в месяц.
Для каждого направления он открыл отдельный счёт: на первый приходят выплаты от маркетплейсов, на второй — плата за аренду. Так доходы от разных режимов налогообложения не смешиваются, а считать налоги проще.

Экономия на банковском обслуживании. Разные банки предлагают различные условия: где-то выгоднее эквайринг, где-то больше бонусов, а где-то лучше сервисы. Если вы только открыли ИП, обратите внимание на тариф «Ноль» в Точка Банк — в рамках тарифа предприниматели, зарегистрированные не более 90 дней назад, получают бесплатное обслуживание и Онлайн-бухгалтерию за 0 ₽ в первый год.

Требование контрагента или кредитора. Крупные компании иногда ставят условие: расчёты только через их банк. Кредиторы тоже нередко просят открыть счёт у себя — одобрить кредит проще тому клиенту, чьи обороты они видят напрямую.

Подстраховка от сбоев и блокировок. Технические сбои или проверка по 115-ФЗ могут временно ограничить доступ к деньгам в одном банке. Запасной счёт в другом — страховка: срочные платежи поставщикам не окажутся под угрозой.

Один счёт или несколько: сравниваем

Рассмотрим плюсы и минусы каждого варианта.

Критерий Один счётНесколько счетов
Разделение финансов по направлениям⚠️ Вручную — нужно разбирать выписку, распределять доходы и затраты✅ Автоматически: можно закрепить каждый за каким-то проектом или режимом налогообложения
Условия банковского обслуживания⚠️ Предложения ограничены одним банком✅ Можно комбинировать: выгодный эквайринг в одном, лучшие баллы за покупки в другом
Защита от сбоев и блокировок⚠️ Если банк недоступен — бизнес приостанавливается✅ Резервный банк позволяет продолжать расчёты
Лимиты на снятие и переводы⚠️ Ограничены лимитом одного банка✅ Суммарный лимит выше: в каждом банке свой порог
Контроль финансов✅ Все операции в одном месте — проще следить за остатком и движением денег⚠️ Нужно контролировать несколько личных кабинетов, выше риск пропустить платёж
Расходы на обслуживание✅ Минимальные — платите только за один тариф⚠️ Выше: за каждый отдельная плата
Реквизиты для контрагентов✅ Один набор реквизитов — путаницы нет⚠️ Есть риск указать не те реквизиты в документах
Налоговая отчётность✅ Все доходы в одном месте — проще считать⚠️ Доходы суммируются, важно ничего не пропустить

Если у вас уже есть счёт в другом банке и вы хотите открыть дополнительный — рассмотрите Точка Банк: нас выбрали уже более 750 000 предпринимателей за сервисы для бизнеса и человечную поддержку.

Что нужно знать о 115-ФЗ

По Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны мониторить операции клиентов.

Это важно учитывать, если вы распределяете операции между несколькими счетами. Например, проводите основные платежи в одном банке, налоги уплачиваете через другой, а зарплату выплачиваете через третий — из-за удобства зарплатного проекта.

Всё это законно, но у каждого из банков в таком случае складывается неполная картина вашей деятельности — и поэтому к вам могут возникать вопросы.

Что может произойти. Банк может запросить документы: 

  • Декларацию с отметкой ФНС или квитанцию о приёме электронной декларации.
  • Справку об отсутствии задолженности (КНД 1120101) — её можно заказать через личный кабинет на сайте ФНС, срок выдачи 10 рабочих дней (подп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ). 
  • Выписки из других банков, через которые платились налоги.
  • Пояснение по характеру операций.
  • Другие документы в зависимости от вида деятельности и платежей.

В редких случаях банк может временно ограничить доступ к счёту — до выяснения обстоятельств.

Как снять блокировку расчётного счёта ИП и ООО

Как этого избежать:

  1. Платите налоги хотя бы с одного счёта и храните подтверждение — платёжное поручение на уплату ЕНП.
  2. Если работаете с несколькими банками, продумайте распределение потоков: один вид деятельности — в одном, другой — в другом, налоги — поочерёдно или всегда через один банк. В последнем случае во второй банк можно предоставлять платёжки или выписки.
  3. Подключите сервис «Риски по операциям» в Точка Банк — он автоматически показывает, есть ли у вас риски по 115-ФЗ, даёт пояснения, какие факторы на эти риски влияют, позволяет загрузить документы и пояснения для банка.

Как открыть новый расчётный счёт

Процесс может незначительно отличаться в разных банках. В Точка Банке, если у вас уже есть счёт и вы хотите дополнительный, открыть его можно через интернет-банк. Доступны как рублёвые, так и валютные счета — они будут работать одновременно.

А если вы хотите открыть счёт как новый клиент Точка Банка, то алгоритм такой:

  1. Оставьте заявку на сайте — сотрудники перезвонят и помогут подобрать тариф. Реквизиты выдадим сразу: их можно указывать в договорах ещё до открытия счёта.
  2. Выберите удобное место и время — сотрудник банка приедет к вам сам для подписания документов. Встреча займёт около 20 минут.
  3. Если переходите из другого банка, перенесём данные сами: сообщим реквизиты в налоговую и подготовим письмо о смене реквизитов для контрагентов.

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Если ИП есть в ЕГРИП, для открытия счёта понадобится только паспорт. А если предпринимателя по каким-то причинам ещё нет в реестре, нужно будет дополнительно прикрепить архив с документами, который вы получили после регистрации в налоговой. 

Документы для открытия расчётного счёта ИП и ООО

Как вести учёт, если расчётных счетов несколько

В такой ситуации учёт требует особого внимания — особенно если цель разделения была в разных системах налогообложения, например УСН и ПСН. Легко допустить ошибку в декларации и получить штраф от налоговой.

Чтобы избежать проблем, можно делегировать учёт бухгалтеру или использовать Онлайн-бухгалтерию от Точка Банк. Если же предпочитаете вести учёт самостоятельно, рекомендуем:

  • Закрепить за каждым счётом конкретные задачи, например один для расчётов с поставщиками, другой для розничных продаж.
  • Настроить автоматическую выгрузку операций из банк-клиента в вашу учётную программу или Excel.
  • Использовать понятные назначения платежей с указанием проекта или направления — так проще разбираться в операциях при сверке.
  • Установить лимиты и уведомления на крупные операции.
  • Регулярно сверять остатки — хотя бы раз в неделю проверяйте соответствие данных в банке и вашем учёте.
  • Планировать движение денег по каждому счёту, чтобы не допустить кассовых разрывов — ситуации, когда денег не хватает на погашение текущих обязательств.

Вопросы по теме

Можно ли переводить деньги между своими расчётными счетами?

Да, в том числе между счетами в разных банках. Это не доход, налог с таких переводов не платится и в декларацию они не попадают. В назначении платежа можно указать «Перевод собственных средств на другой счёт».

Обязательно ли закрывать лишний счёт, если он не используется?

Нет, закон этого не требует. Но неактивный счёт может продолжать списывать абонентскую плату, а при нулевом остатке будет копиться задолженность перед банком. Если счёт не нужен, лучше его закрыть.

Нужно ли уведомлять налоговую об открытии второго счёта?

Нет, уведомлять налоговую не нужно — банки делают это самостоятельно (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). Исключение составляют счета в зарубежных банках: о них предприниматель обязан сообщить в налоговую сам.

Может ли ИП вообще работать без расчётного счёта?

Да. Можно принимать наличные, но сумма по одному договору с юрлицом или другим ИП не должна превышать 100 000 ₽ (п. 4 Указания ЦБ РФ №5348-У). Переводы на личную карту формально тоже возможны, но несут налоговые и юридические риски.


На практике работать без расчётного счёта неудобно: он упрощает приём оплаты от клиентов, выплату зарплаты и расчёты с подрядчиками. Поэтому лучше открыть его сразу после регистрации бизнеса.

Что будет, если платить налоги только с одного счёта?

Каждый банк видит только операции внутри себя — и если налоговых платежей там нет, может запросить подтверждение. В этом случае просто передайте запрошенные документы.


Чаще всего просят справку по форме КНД 1120101 и выписки из других банков, через которые платились налоги. Справку можно заказать через личный кабинет на сайте ФНС, а выписку получить через интернет-банк.

Можно ли открыть несколько счетов в одном банке?

Да, большинство банков позволяют открыть дополнительные рублёвые и валютные счета через интернет-банк. В Точка Банке это делается онлайн за несколько минут.

Как считать доходы для декларации при нескольких счетах?

При УСН «Доходы» или «Доходы минус расходы» в декларацию вносится общая сумма по всем счетам. Например, если на один поступило 500 000 ₽, а на другой — 300 000 ₽, в декларации указываете 800 000 ₽.

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Несколько расчётных счетов у ИП: сколько и можно ли — Точка Банк