Что делать, если отказали в открытии расчётного счёта для ИП и ООО

Чаще всего ИП и ООО без труда могут открыть расчётный счёт. Но бывает, что приходит неожиданный отказ, и это ставит под угрозу работу с клиентами и партнёрами. В такой ситуации важно быстро разобраться в причинах отказа и устранить их.

Коротко По 115‑ФЗ уже идёт официальный отказ: банк не проводит процедуру из‑за подозрений в отмывании доходов. Чтобы решить этот вопрос, нужно предоставить запрашиваемые документы или пояснения. Также отказ возможен при отсутствии лицензии или если сайт компании числится в реестре запрещённых Роскомнадзором. Если отказ кажется необоснованным, сначала обратитесь в банк за пересмотром. Затем можно подать жалобу в Межведомственную комиссию при Банке России, а дальше обжаловать решение в суде. Ещё один вариант — попробовать открыть счёт в другом банке.

Банк может приостановить открытие счёта, если в документах есть ошибки или что‑то не сходится с госреестрами. Это не отказ: исправите ошибки — и всё оформят.

Зачем предпринимателю нужен расчётный счёт

ИП и ООО открывают расчётные счета для безналичных расчётов.

ИП формально могут обходиться наличными, но тогда каждая сделка с контрагентом будет ограничена 100 000 ₽ (п. 4 Указания ЦБ №5348-У). Поэтому на практике ИП всё же подключают банковское обслуживание для бизнеса. А для ООО это обязательно — налоги можно уплачивать только в безналичной форме.

Благодаря счёту ИП и ООО могут:

Принимать безналичные платежи от клиентов.

Закупать товары у поставщиков.

Оплачивать услуги контрагентов.

Выплачивать зарплату.

Уплачивать налоги и страховые взносы.

Организовать прозрачный учёт финансов.

Вести внешнеэкономическую деятельность (ВЭД).

Можно обслуживаться в нескольких банках или разделить финансовые потоки по валютам и направлениям бизнеса — ограничений нет. Главное — подключать новые счета только при реальной необходимости и подбирать тарифы, чтобы не переплачивать за обслуживание.

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Почему могут отказать в открытии счёта

Банки проверяют документы, чтобы удостовериться в личности клиента или его представителя, подтвердить право законно действовать и убедиться, что бизнес реально существует. Обычно процедура проходит без проблем, но бывают исключения.

Отклонение заявки происходит, когда в документах есть ошибки или данные предпринимателя не совпадают с информацией в госреестрах. Обычно достаточно исправить неточности — и заявку одобряют.

Официальный отказ — более серьёзный случай. Его направляют, если специалисты видят риски, как правило, связанные с требованиями 115-ФЗ. Также по закону откажут, если нет лицензии или сайт бизнеса внесён в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Если ФНС заблокировала счёт, вы можете открыть новый в другом банке — вам не откажут на этом основании. Но воспользоваться им вы сможете только после снятия блокировки

Причина 1. Проблемы с документами

Ошибки могут быть разными: опечатка в фамилии, не заверена доверенность представителя, не приложен обязательный документ. Банк также может отклонить заявку, если, например, паспорт недействителен по данным СМЭВ.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше заранее собрать полный пакет документов. Посмотрим, что входит в него, на примере Точка Банка.

Пакет документов для ИП

Паспорт ИП. Если предприниматель отсутствует в реестре на сайте ФНС , дополнительно потребуется выписка или лист записи из ЕГРИП.

Пакет документов для ООО

Паспорт руководителя. Если руководителей несколько — сведения о каждом из них. Протокол или решение об избрании / продлении полномочий руководителя — документ подлежит нотариальному удостоверению. Устав ООО — если он не является типовым. Сведения об участниках с долей в уставном капитале более 25%: ФИО, паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, адрес места жительства. Сведения об участниках с долей 25% и менее: ФИО и дата рождения.

Если в документах обнаружена ошибка или чего-то не хватает, как правило, сразу не отказывают, а просят исправить неточность или донести недостающие бумаги. Главное, оперативно отреагировать, чтобы не затягивать процесс. Так, в Точка Банке специалисты проверят документы, укажут, что именно нужно исправить, и подскажут, как быстрее закрыть вопрос.

Причина 2. Неактуальные данные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Если сведения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП устарели, это может стать проблемой. Например, директор ООО сменил фамилию, но государственный реестр всё ещё содержит старые данные. Важно обновить данные в реестре.

Причина 3. Отсутствие лицензии

Если бизнес ведёт деятельность, которая требует лицензии, но её нет — по закону банк не может обслуживать такого клиента (п. 15 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ). Это касается, например, медицинских организаций, образовательных учреждений и других лицензируемых видов деятельности.

Причина 4. Сайт в реестре запрещённых ресурсов

Если компания оказывает услуги через интернет и её сайт или отдельная страница попали в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора, банк обязан отказать в обслуживании и не проводить операции по поручению такого клиента (п. 15 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ).

Причина 5. Вопросы по 115-ФЗ

Если в том же банке у вас есть незакрытые вопросы комплаенса по другому счёту, новый не откроют, пока они не урегулированы. У вас могут запросить подтверждение экономического смысла операций или дополнительные документы — без этого последует отказ.

Риск-факторы по 115-ФЗ:

1. Транзитные операции — деньги поступают от множества клиентов и быстро уходят дальше, при этом нет типичных расходов на аренду, зарплату, закупки.

2. Низкая налоговая нагрузка — по ориентиру Банка России, менее 0,9% от всех исходящих операций. При этом могут быть отклонения в зависимости от системы налогообложения, отрасли и других особенностей бизнеса.

3. Несоответствие операций виду деятельности — например маркетинговое агентство регулярно платит за поставку металлопроката.

4. Нет платежей для бизнеса — например нет платежей за аренду, коммунальные расходы и связь там, где они должны быть.

5. Резкий рост оборотов — например с 500 000 до 15 млн ₽ в месяц без очевидных причин.

6. Обналичивание через корпоративные карты — значительная часть исходящего оборота приходится на снятие наличных.

7. Импорт по завышенным ценам — закупка товара за рубежом в полтора-два раза дороже рыночной цены.

Если откроете расчётный счёт в Точка Банке, снижать риски по 115-ФЗ помогут инструменты интернет-банка. Подсказки предупредят о неблагонадёжном контрагенте или рисковой операции до отправки платежа. А дашборд на главной наглядно покажет уровень риска по счёту и общие рекомендации для бизнеса.

Другие признаки, вызывающие сомнения

При оценке также могут использовать признаки компаний-однодневок, прописанные в письмах ФНС. Например, если в штате нет сотрудников, компания сдаёт нулевую отчётность или не сдаёт её вообще. Также сотрудники финансовых учреждений обращают внимание на такие моменты:

Юридический адрес компании . Если ООО зарегистрировано по адресу, на котором нет реального представителя компании, к вам могут возникнуть вопросы.

ОКВЭД. Если код не совпадает с реальной деятельностью предпринимателя или выбрано несколько кодов из совершенно разных сфер бизнеса, это также могут счесть подозрительным. Но для отказа обычно нужна ещё какая-то причина.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ По одному эти признаки могут не вызывать подозрений, но если их несколько у одной компании, вероятность отказа становится выше.

Что делать при отказе

Если вашу заявку отклонили или прислали официальный отказ, есть несколько возможных вариантов.

Отклонение заявки на этапе проверки документов

Если заявку отклонили на этапе проверки документов, устраните причину и подайте заявку повторно через некоторое время.

Несоответствие данных — обновите сведения — обновите сведения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП , если, например, сменили фамилию. Утрата дееспособности ИП — предприниматель может восстановить дееспособность через суд, если его состояние улучшилось. Утрата правоспособности ООО — для ООО в процессе ликвидации восстановление почти невозможно, проще — для ООО в процессе ликвидации восстановление почти невозможно, проще зарегистрировать новую компанию Неявка на встречу для идентификации личности — согласуйте новое время и встретьтесь с представителем финансовой организации.

Официальный отказ с указанием причин

В уведомлении укажут причины отказа. Их нужно устранить.

Чаще всего это вопросы по 115‑ФЗ: если комплаенс требует документы, подтверждающие экономический смысл операций, предоставьте их. Например, договоры, счета и накладные. Если причина в отсутствии лицензии, её нужно получить в профильном ведомстве. Например, для медицинской деятельности — в Росздравнадзоре, для образовательной — в Рособрнадзоре. Если сайт попал в реестр Роскомнадзора, нужно устранить нарушение и добиться исключения из реестра — для этого подаётся заявление через сайт Роскомнадзора или «Госуслуги».

Как минимизировать риски отказа

Чтобы минимизировать риски, соблюдайте несколько базовых правил.

Что сделать ИП ООО Выбирайте коды ОКВЭД в соответствии с реальной деятельностью ✓ ✓ Регистрируйте юридический адрес там, где можно найти представителя компании — ✓ Своевременно обновляйте данные в реестре при изменении паспортных данных ✓ ✓ Обновляйте данные в реестре при смене юридического адреса, состава участников ООО или руководителя — ✓ Проверьте актуальность данных в ЕГРЮЛ/ЕГРИП перед подачей заявки на открытие счёта ✓ ✓ Проверьте наличие блокировок через сервис ФНС « Информирование банков ✓ ✓ Вовремя платите налоги и сдавайте отчётность ✓ ✓ Будьте готовы подтвердить экономический смысл операций ✓ ✓ Заранее подготовьте комплект документов ✓ ✓ Оперативно отвечайте на запросы от сотрудников ✓ ✓

Что делать, если отказ кажется необоснованным

Если отказ кажется ошибочным, можно инициировать пересмотр решения (п. 13.4 и 13.5 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ).

Шаг 1. Узнать причину отказа. По закону вам обязаны сообщить дату и причину отказа в течение пяти рабочих дней (п. 13.1-1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ). Если уведомление по каким-то причинам не пришло — запросите его. На основании полученного ответа подготовьте документы, опровергающие основания для отказа.

Шаг 2. Подать документы в банк. Передайте документы и пояснения в кредитную организацию. Она обязана рассмотреть их в течение семи рабочих дней и сообщить: отказ снят или остаётся в силе.

Шаг 3. Подать жалобу в Межведомственную комиссию при Банке России (МВК). Если решение не пересмотрели, подайте жалобу в МВК. Опишите ситуацию, приложите уведомление об отказе и доказательства его необоснованности. Отправить жалобу можно через интернет-приёмную.

Шаг 4. Обратиться в суд. Если решение межведомственной комиссии вас не устроило, можно обжаловать отказ в судебном порядке в течение трёх месяцев со дня нарушения ваших прав (ч. 1 ст. 219 КАС РФ). Важно: без пройденного досудебного этапа суд иск не примет.

Что делать, если расчётный счёт нужен срочно

Если нет времени ждать, можно обратиться в другой банк — там могут согласиться на открытие.

Так, если оставить заявку на открытие расчётного счёта в Точка Банке, реквизиты выдадут сразу после звонка менеджера, ещё до встречи и подписания документов. Это значит, что уже в день обращения можно указывать реквизиты в договорах и выставлять счета контрагентам.

Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Пока реквизиты только зарезервированы, входящие платежи не зачисляются, но и не теряются, — банк хранит их до пяти рабочих дней. Завершите открытие счёта за это время, и деньги зачислятся автоматически, не успеете — вернутся отправителю.