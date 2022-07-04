Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО в 2026 году

В статье: инструкция по выбору кодов, три разобранных кейса, таблица запрещённых ОКВЭД для ИП и чек-лист для самопроверки перед подачей заявления. Если не хотите разбираться сами — специалисты Точка Банк подберут коды бесплатно.
Что такое код ОКВЭД
Код ОКВЭД — набор цифр, который указывает, чем занимается ИП или компания. Важный момент: самозанятым без статуса ИП такие коды не нужны.
Коды собраны в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), который утверждён приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст. Каждому виду бизнеса — свой номер. Например, у производства меховых изделий это 14.20, у застройщиков — 41.20.
Коды указывают при регистрации ИП и ООО — сведения попадают в реестры и госорганы. От кода зависят тариф взносов на травматизм, доступные налоговые режимы, необходимость лицензирования и доступ к господдержке.
Нововведения в ОКВЭД
Сейчас действует ОКВЭД 2, и классификатор регулярно обновляется. А для удобной работы с кодами ФНС запустила новый сервис «Мой ОКВЭД».
Разделение кодов на заявительные и отчётные
С сентября 2025 года коды ОКВЭД делятся на два типа:
- Заявительные — те, что вы указываете при регистрации бизнеса или изменении вида деятельности. Они сразу попадают в ЕГРЮЛ или ЕГРИП и отображаются в выписках.
- Отчётные — формируются Росстатом на основе статистических данных, которые передаёт бизнес. В них отражают фактические коды деятельности и долю каждого из них в общем объёме работы. Такие данные начнут появляться в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП поэтапно начиная с 2026 года.
Процентные доли по видам деятельности в открытом доступе размещать не будут — посмотреть их сможет только сам ИП или компания в выписке из реестра (п. 1 ст. 6 Федерального закона №129-ФЗ). Также они будут доступны госорганам.
Отмена подтверждения кодов ОКВЭД
С 2026 года компаниям и ИП не нужно ежегодно подтверждать основной вид деятельности в СФР. Теперь его определяет Росстат по статистической отчётности бизнеса, передаёт в ФНС, а СФР берёт данные из реестров для расчёта тарифа на травматизм.
Правила для нового бизнеса
Новые компании и ИП обязаны передавать статистические данные в Росстат для определения отчётных кодов. Срок зависит от даты регистрации: при регистрации до 30 ноября — до 1 апреля следующего года, при регистрации в декабре — до 1 апреля второго года после регистрации.
Узнать, какие формы нужно сдавать в Росстат, можно в сервисе «Получение данных о кодах статистики и перечня форм».
Правила для действующего бизнеса
Данные нужно передать в Росстат до 1 апреля следующего года, начиная:
- С 2026 года — те, кто уже сдаёт статистику в Росстат (например по формам №1-предприятие, №1-ТОРГ, №1-ИП, №П-4).
- С 2027 года — юридические лица, которые ранее её не сдавали.
- С 2028 года — ИП, которые ранее её не сдавали.
Те, кто не попал в перечень респондентов Росстата в очередном году, должны самостоятельно проверить свои отчётные коды и передать данные, если:
- По состоянию на 31 декабря обновился основной ОКВЭД или процентная доля хотя бы по одному коду изменилась более чем на 20 процентных пунктов.
- С момента последней подачи данных прошло пять лет.
Новые коды ОКВЭД
С 1 марта 2025 — для блогеров:
С 1 августа 2025 — для производства стали:
С 1 марта 2026 — для торговли детской мебелью для учебных заведений:
Также планируют ввести отдельные коды для пунктов выдачи заказов.
Как выбрать коды ОКВЭД
Рассмотрим простую инструкцию по выбору кодов ОКВЭД. А самый простой и быстрый способ — воспользоваться онлайн-справочником ОКВЭД от Точка Банк: введите название деятельности, и сервис сразу покажет подходящие коды.
Шаг 1. Определите планируемые направления бизнеса
Составьте список всех видов деятельности, которыми собираетесь заниматься. Подумайте не только о старте, но и о развитии в ближайший год.
Шаг 2. Выберите основной вид деятельности
Выберите направление, которое принесёт больше половины выручки, — это ваш основной ОКВЭД. Если пока не знаете точных пропорций — ставьте основным тот вид, с которого начнёте зарабатывать первым. Основной код может быть только один.
Шаг 3. Найдите коды в классификаторе ОКВЭД
Согласно методическим рекомендациям Минэкономразвития подбор кодов идёт «сверху вниз»: от общей группы к конкретному коду.
- Найдите нужный раздел в ОКВЭД — они идут по отраслям и обозначены буквами от А до U.
- Определите класс (ХХ) — основное направление деятельности.
- Уточните подкласс (ХХ.Х) — более узкая специализация.
- Выберите группу (ХХ.ХХ) или подгруппу (ХХ.ХХ.ХХ) — конкретный вид деятельности.
Код ОКВЭД должен содержать минимум четыре цифры и максимум шесть.
Чем короче код — тем шире сфера. Например, код 62.02 охватывает все услуги по компьютерным системам, а 62.02.1 — только планирование и проектирование. Выбирайте по своим задачам.
Шаг 4. Добавьте дополнительные коды
Указывайте только те коды, по которым реально будете работать. Коды «про запас» — не подстраховка: с 2026 года Росстат проверяет их по отчётности, и разнородный набор может вызвать вопросы. Оптимально подобрать до 20 кодов.
Добавить коды можно бесплатно — при регистрации или позже. Госпошлина будет, только если вместе с кодами меняете устав ООО: 800 ₽ при подаче на бумаге.
Шаг 5. Укажите коды при регистрации бизнеса
Впишите выбранные коды в заявление: для ИП это форма Р21001, для ООО — форма Р11001. Заполнить заявление за 15 минут поможет конструктор Точка Банк. Откройте нужную версию: для ИП или для ООО.
Вы выбираете только заявительные коды. Отчётные Росстат будет присваивать с 2026 года самостоятельно — на основе ключевых показателей, которые отличаются по типу бизнеса (постановление Правительства №728).
|Тип бизнеса
|Ключевой показатель для определения основного ОКВЭД Росстатом
|Коммерческие организации (торговля)
|Валовая прибыль по торговым видам деятельности
|Коммерческие организации (не торговля)
|Оборот товаров, работ, услуг по неторговым видам деятельности
|Финансовые и страховые организации
|Средняя численность работников, включая совместителей и по договору ГПХ
|Некоммерческие организации
|Средняя численность работников, включая совместителей и по договору ГПХ
|Индивидуальные предприниматели
|Общий объём выручки с НДС: деньгами и в натуральной форме
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Примеры подбора кодов ОКВЭД
Чтобы понять, как всё работает на практике, разберём три примера.
Кейс №1. Общепит
Представьте: вы с другом открываете бургерную и регистрируете ООО. Подобрать основной код ОКВЭД можно по методу «сверху вниз».
|Уровень кода ОКВЭД
|Что означает
|Раздел I
|Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
|Класс 56
|Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
|Подкласс 56.1
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|Группа 56.10
|Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
|Подгруппа 56.10.1
|Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
Основным можно выбрать ОКВЭД 56.10.1. Если планируется доставка, лучше указать более общий код — 56.10.
Кейс №2. Бьюти-сфера
Вы решили открыть салон красоты, где одновременно будут обучать мастеров. Понадобятся основной и дополнительные коды.
Выбор основного кода для парикмахерской
|Обозначение
|Что означает
|Раздел S
|Предоставление прочих видов услуг
|Класс 96
|Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
|Подкласс 96.0
|Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
|Группа 96.02
|Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
|Подгруппа 96.02.1
|Предоставление парикмахерских услуг
Основным стоит выбрать 96.02 — он охватывает все услуги салона. Код 96.02.1 ограничит вас только парикмахерскими услугами.
Выбор дополнительного кода для обучения мастеров
|Обозначение
|Что означает
|Раздел P
|Образование
|Класс 85
|Образование
|Подкласс 85.4
|Образование дополнительное
|Группа 85.41
|Образование дополнительное детей и взрослых
|Подгруппа 85.41.9
|Образование дополнительное детей и взрослых, не включённое в другие группировки
Кейс №3. Выход на маркетплейсы
Предположим, вы продаёте товары и планируете выйти на маркетплейс, — нужно добавить дополнительный код ОКВЭД.
|Обозначение
|Что означает
|Раздел G
|Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|Класс 47
|Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|Подкласс 47.9
|Торговля розничная вне магазинов, палаток и рынков
|Группа 47.91
|Торговля розничная по почте или через интернет
Таким образом вы корректно добавите код ОКВЭД для продаж через маркетплейс или другие онлайн-каналы.
Как различается подбор кодов ОКВЭД для ИП и ООО
Сами коды и принцип выбора одинаковы. Отличия — в документации.
ИП указывают коды только при регистрации, больше нигде фиксировать не нужно.
ООО могут прописать коды в уставе, но тогда при их изменении придётся менять и устав. Поэтому чаще всего в уставе используют общую формулировку: «Компания осуществляет любую деятельность, не запрещённую законодательством РФ».
Какие виды деятельности запрещены для ИП
ИП не могут заниматься рядом направлений — они доступны только юрлицам. Сверьтесь с перечнем при выборе кодов ОКВЭД.
|Недоступные ИП виды деятельности
|Примеры кодов ОКВЭД
|Банки, страхование, НПФ, ломбарды
|64.92, 65.11, 65.12, 65.30, 64.92.6
|Микрофинансовые организации
|64.92.7
|Организация азартных игр и лотерей
|92.11
|Производство подакцизных товаров (алкоголь, табак), торговля крепким алкоголем
|11.01–11.06, 47.25.11 (алкоголь), 12.00 (табак)
|Производство лекарств
|21.10
|Туроператорская деятельность
|79.12
|Частная охранная деятельность
|80.10
Полный перечень ограничений устанавливают профильные федеральные законы. Если сомневаетесь — проверьте код в справочнике ОКВЭД от Точка Банк: там отмечено, какие коды недоступны для ИП, а также нужна ли лицензия.
Кроме того, предпринимателям с судимостью запрещены некоторые виды деятельности — работа с детьми и пассажирские перевозки. Полный перечень с кодами ОКВЭД смотрите в постановлениях Правительства №285 и №69.
Связь ОКВЭД с налогообложением
Рассмотрим, как ОКВЭД влияет на упрощённую систему (УСН), патент (ПСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
УСН
Подходит для большинства видов бизнеса. Но его нельзя применять банкам, страховщикам, ломбардам, казино и другим категориям из пункта 3 статьи 346.12 НК РФ. Соответственно, связанные с ними ОКВЭД тоже не подходят:
- 64.91, 64.92, 64.99 — кредитование и лизинг.
- 65.11, 65.30, 65.12 — страхование.
- 66.12 — ценные бумаги.
- 64.30 — инвестиции.
- 64.92.6 — ломбарды.
- 92.1 — игорный бизнес.
Кроме того, регионы могут устанавливать пониженные ставки УСН для отдельных видов деятельности, и льготы напрямую зависят от выбранных ОКВЭД. С 2026 года регионы могут снижать ставки только для видов деятельности, которые включены в Единый перечень Правительства.
Проверить действующие ставки можно на сайте ФНС в разделе «Особенности регионального законодательства».
ПСН
Подходит ИП, чья деятельность перечислена в региональном законе о ПСН, — код ОКВЭД должен совпадать. При этом часть видов деятельности исключена из ПСН статьёй 346.43 НК РФ: например оптовая торговля (код 46.90) под патент не подходит.
ЕСХН
Среди ОКВЭД должны быть коды, которые относятся к сельхоздеятельности. Иначе не получится применять ЕСХН. Например, 01.13.1 — выращивание овощей.
Лицензирование по кодам ОКВЭД
При выборе ОКВЭД проверьте, нужна ли лицензия. Примеры лицензируемых видов деятельности и их коды ОКВЭД:
- Торговля алкоголем, кроме пива — 47.25.11.
- Медицинская деятельность — 86.10, 86.21–86.23, 86.90.
- Образовательные услуги — 85.11–85.14, 85.21–85.23, 85.30, 85.41.9, 85.42.1.
- Частная охранная и детективная деятельность — 80.10, 80.20, 80.30.
Частые ошибки при выборе ОКВЭД
Слишком узкая специализация. Один-два кода ограничат бизнес: для новых направлений придётся вносить изменения в реестр.
Слишком широкий перечень ОКВЭД. Больше 20 кодов из разных сфер могут вызвать вопросы у налоговой, банка и контрагентов.
Устаревшие коды. Используйте только действующие из ОКВЭД 2, иначе возможен отказ в регистрации. Удобно свериться по справочнику ОКВЭД от Точка Банк.
Несовместимость с налоговым режимом. Не все виды деятельности доступны, например на УСН, ПСН и ЕСХН, — проверьте заранее.
Лицензируемые виды. Указывайте их, только если реально планируете работать в этой сфере и готовы получить лицензию. Иначе к вам могут возникнуть вопросы.
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Как изменить коды ОКВЭД
Обновить коды в реестре нужно в течение семи рабочих дней с фактического начала новой деятельности (п. 5 ст. 5 Федерального закона №129-ФЗ). Основной код можно сменить только до того, как Росстат присвоит отчётный код, а дополнительные — в любое время.
Подать документы можно лично в налоговую, через нотариуса, в МФЦ, по почте, онлайн через личный кабинет ФНС или сервис «Мой ОКВЭД».
Для ИП:
- Паспорт при личной подаче.
Для ООО:
- При изменении устава — протокол общего собрания или решение единственного участника, новая редакция устава или лист изменений.
Смена ОКВЭД бесплатная. Пошлину придётся платить, только если одновременно меняете устав ООО, — тогда при подаче лично или по почте она составит 800 ₽.
ФНС зарегистрирует изменения в течение пяти рабочих дней.
Что грозит за неправильные коды ОКВЭД
Штрафы. 5 000–10 000 ₽ руководителю за непредоставление сведений об изменениях или подачу недостоверных данных (ч. 4 ст. 14.25 КоАП). За повторное нарушение или заведомо ложные сведения — дисквалификация до трёх лет.
Проверки ФНС. ФНС сравнивает налоговую нагрузку компании со среднеотраслевой — при значительном разрыве запросит документы и может назначить выездную проверку. Неверные коды грозят спорными расходами и проблемами с вычетами по НДС.
Увеличение страховых взносов. Тариф на травматизм зависит от основного кода: от 0,2% (прокат спорттоваров) до 8,5% (добыча угля). При опасной фактической деятельности СФР пересчитает взносы. Также можно потерять льготы — например 7,6% для обрабатывающих производств.
Проблемы с банком. Операции по счёту могут приостановить и запросить подтверждающие документы, а в кредите — отказать.
Проблемы с контрагентами. Могут отказаться от сделки, если нужного кода нет в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Потеря господдержки. Часто льготы и субсидии привязаны к ОКВЭД — с неверным кодом их не получить.