Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО в 2026 году

В статье: инструкция по выбору кодов, три разобранных кейса, таблица запрещённых ОКВЭД для ИП и чек-лист для самопроверки перед подачей заявления. Если не хотите разбираться сами — специалисты Точка Банк подберут коды бесплатно.

Коротко Оптимально выбрать не больше 20 кодов. Брать лишние «про запас» не имеет смысла, так как с 2026 года Росстат будет определять отчётные коды по статистической отчётности бизнеса. А потом эти отчётные коды попадут в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Чтобы подобрать ОКВЭД, двигайтесь по классификатору от общего к частному: сначала выберите подходящий раздел, затем спускайтесь вглубь до конкретного кода — минимум из четырёх цифр. Основным укажите тот вид деятельности, который приносит большую часть выручки, остальные — дополнительными.

Что такое код ОКВЭД

Код ОКВЭД — набор цифр, который указывает, чем занимается ИП или компания. Важный момент: самозанятым без статуса ИП такие коды не нужны.

Коды собраны в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), который утверждён приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст. Каждому виду бизнеса — свой номер. Например, у производства меховых изделий это 14.20, у застройщиков — 41.20.

Коды указывают при регистрации ИП и ООО — сведения попадают в реестры и госорганы. От кода зависят тариф взносов на травматизм, доступные налоговые режимы, необходимость лицензирования и доступ к господдержке.

Нововведения в ОКВЭД

Сейчас действует ОКВЭД 2, и классификатор регулярно обновляется. А для удобной работы с кодами ФНС запустила новый сервис «Мой ОКВЭД».

Разделение кодов на заявительные и отчётные

С сентября 2025 года коды ОКВЭД делятся на два типа:

Заявительные — те, что вы указываете при регистрации бизнеса или изменении вида деятельности. Они сразу попадают в ЕГРЮЛ или ЕГРИП и отображаются в выписках. Отчётные — формируются Росстатом на основе статистических данных, которые передаёт бизнес. В них отражают фактические коды деятельности и долю каждого из них в общем объёме работы. Такие данные начнут появляться в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП — формируются Росстатом на основе статистических данных, которые передаёт бизнес. В них отражают фактические коды деятельности и долю каждого из них в общем объёме работы. Такие данные начнут появляться в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП поэтапно начиная с 2026 года.

Процентные доли по видам деятельности в открытом доступе размещать не будут — посмотреть их сможет только сам ИП или компания в выписке из реестра (п. 1 ст. 6 Федерального закона №129-ФЗ). Также они будут доступны госорганам.

Отмена подтверждения кодов ОКВЭД

С 2026 года компаниям и ИП не нужно ежегодно подтверждать основной вид деятельности в СФР. Теперь его определяет Росстат по статистической отчётности бизнеса, передаёт в ФНС, а СФР берёт данные из реестров для расчёта тарифа на травматизм.

Правила для нового бизнеса

Новые компании и ИП обязаны передавать статистические данные в Росстат для определения отчётных кодов. Срок зависит от даты регистрации: при регистрации до 30 ноября — до 1 апреля следующего года, при регистрации в декабре — до 1 апреля второго года после регистрации.

Узнать, какие формы нужно сдавать в Росстат, можно в сервисе «Получение данных о кодах статистики и перечня форм».

Правила для действующего бизнеса

Данные нужно передать в Росстат до 1 апреля следующего года, начиная:

С 2026 года — те, кто уже сдаёт статистику в Росстат (например по формам №1-предприятие, №1-ТОРГ, №1-ИП, №П-4). С 2027 года — юридические лица, которые ранее её не сдавали. С 2028 года — ИП, которые ранее её не сдавали.

Те, кто не попал в перечень респондентов Росстата в очередном году, должны самостоятельно проверить свои отчётные коды и передать данные, если:

По состоянию на 31 декабря обновился основной ОКВЭД или процентная доля хотя бы по одному коду изменилась более чем на 20 процентных пунктов.

С момента последней подачи данных прошло пять лет.

Новые коды ОКВЭД

С 1 марта 2025 — для блогеров:

С 1 августа 2025 — для производства стали:

С 1 марта 2026 — для торговли детской мебелью для учебных заведений:

Также планируют ввести отдельные коды для пунктов выдачи заказов.

Как выбрать коды ОКВЭД

Рассмотрим простую инструкцию по выбору кодов ОКВЭД. А самый простой и быстрый способ — воспользоваться онлайн-справочником ОКВЭД от Точка Банк: введите название деятельности, и сервис сразу покажет подходящие коды.

Открыть справочник ОКВЭД

Шаг 1. Определите планируемые направления бизнеса

Составьте список всех видов деятельности, которыми собираетесь заниматься. Подумайте не только о старте, но и о развитии в ближайший год.

Шаг 2. Выберите основной вид деятельности

Выберите направление, которое принесёт больше половины выручки, — это ваш основной ОКВЭД. Если пока не знаете точных пропорций — ставьте основным тот вид, с которого начнёте зарабатывать первым. Основной код может быть только один.

Шаг 3. Найдите коды в классификаторе ОКВЭД

Согласно методическим рекомендациям Минэкономразвития подбор кодов идёт «сверху вниз»: от общей группы к конкретному коду.

Найдите нужный раздел в ОКВЭД — они идут по отраслям и обозначены буквами от А до U. Определите класс (ХХ) — основное направление деятельности. Уточните подкласс (ХХ.Х) — более узкая специализация. Выберите группу (ХХ.ХХ) или подгруппу (ХХ.ХХ.ХХ) — конкретный вид деятельности.

Код ОКВЭД должен содержать минимум четыре цифры и максимум шесть.

Чем короче код — тем шире сфера. Например, код 62.02 охватывает все услуги по компьютерным системам, а 62.02.1 — только планирование и проектирование. Выбирайте по своим задачам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Для лицензируемой деятельности выбирайте максимально точный код — если есть, указывайте 5–6 знаков вместо четырёх.

Шаг 4. Добавьте дополнительные коды

Указывайте только те коды, по которым реально будете работать. Коды «про запас» — не подстраховка: с 2026 года Росстат проверяет их по отчётности, и разнородный набор может вызвать вопросы. Оптимально подобрать до 20 кодов.

Добавить коды можно бесплатно — при регистрации или позже. Госпошлина будет, только если вместе с кодами меняете устав ООО: 800 ₽ при подаче на бумаге.

Шаг 5. Укажите коды при регистрации бизнеса

Впишите выбранные коды в заявление: для ИП это форма Р21001, для ООО — форма Р11001. Заполнить заявление за 15 минут поможет конструктор Точка Банк. Откройте нужную версию: для ИП или для ООО.



Вы выбираете только заявительные коды. Отчётные Росстат будет присваивать с 2026 года самостоятельно — на основе ключевых показателей, которые отличаются по типу бизнеса (постановление Правительства №728).

Тип бизнеса Ключевой показатель для определения основного ОКВЭД Росстатом Коммерческие организации (торговля) Валовая прибыль по торговым видам деятельности Коммерческие организации (не торговля) Оборот товаров, работ, услуг по неторговым видам деятельности Финансовые и страховые организации Средняя численность работников, включая совместителей и по договору ГПХ Некоммерческие организации Средняя численность работников, включая совместителей и по договору ГПХ Индивидуальные предприниматели Общий объём выручки с НДС: деньгами и в натуральной форме

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Примеры подбора кодов ОКВЭД

Чтобы понять, как всё работает на практике, разберём три примера.

Кейс №1. Общепит

Представьте: вы с другом открываете бургерную и регистрируете ООО. Подобрать основной код ОКВЭД можно по методу «сверху вниз».

Уровень кода ОКВЭД Что означает Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания Класс 56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков Подкласс 56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания Группа 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания Подгруппа 56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

Основным можно выбрать ОКВЭД 56.10.1. Если планируется доставка, лучше указать более общий код — 56.10.

Кейс №2. Бьюти-сфера

Вы решили открыть салон красоты, где одновременно будут обучать мастеров. Понадобятся основной и дополнительные коды.

Выбор основного кода для парикмахерской

Обозначение Что означает Раздел S Предоставление прочих видов услуг Класс 96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг Подкласс 96.0 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг Группа 96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты Подгруппа 96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг

Основным стоит выбрать 96.02 — он охватывает все услуги салона. Код 96.02.1 ограничит вас только парикмахерскими услугами.

Выбор дополнительного кода для обучения мастеров

Кейс №3. Выход на маркетплейсы

Предположим, вы продаёте товары и планируете выйти на маркетплейс, — нужно добавить дополнительный код ОКВЭД.

Обозначение Что означает Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов Класс 47 Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами Подкласс 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток и рынков Группа 47.91 Торговля розничная по почте или через интернет

Таким образом вы корректно добавите код ОКВЭД для продаж через маркетплейс или другие онлайн-каналы.

Как различается подбор кодов ОКВЭД для ИП и ООО

Сами коды и принцип выбора одинаковы. Отличия — в документации.

ИП указывают коды только при регистрации, больше нигде фиксировать не нужно.

ООО могут прописать коды в уставе, но тогда при их изменении придётся менять и устав. Поэтому чаще всего в уставе используют общую формулировку: «Компания осуществляет любую деятельность, не запрещённую законодательством РФ».

Какие виды деятельности запрещены для ИП

ИП не могут заниматься рядом направлений — они доступны только юрлицам. Сверьтесь с перечнем при выборе кодов ОКВЭД.

Недоступные ИП виды деятельности Примеры кодов ОКВЭД Банки, страхование, НПФ, ломбарды 64.92, 65.11, 65.12, 65.30, 64.92.6 Микрофинансовые организации 64.92.7 Организация азартных игр и лотерей 92.11 Производство подакцизных товаров (алкоголь, табак), торговля крепким алкоголем 11.01–11.06, 47.25.11 (алкоголь), 12.00 (табак) Производство лекарств 21.10 Туроператорская деятельность 79.12 Частная охранная деятельность 80.10

Полный перечень ограничений устанавливают профильные федеральные законы. Если сомневаетесь — проверьте код в справочнике ОКВЭД от Точка Банк: там отмечено, какие коды недоступны для ИП, а также нужна ли лицензия.

Открыть справочник ОКВЭД

Кроме того, предпринимателям с судимостью запрещены некоторые виды деятельности — работа с детьми и пассажирские перевозки. Полный перечень с кодами ОКВЭД смотрите в постановлениях Правительства №285 и №69.

Связь ОКВЭД с налогообложением

Рассмотрим, как ОКВЭД влияет на упрощённую систему (УСН), патент (ПСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

УСН

Подходит для большинства видов бизнеса. Но его нельзя применять банкам, страховщикам, ломбардам, казино и другим категориям из пункта 3 статьи 346.12 НК РФ. Соответственно, связанные с ними ОКВЭД тоже не подходят:

64.91, 64.92, 64.99 — кредитование и лизинг.

65.11, 65.30, 65.12 — страхование.

66.12 — ценные бумаги.

64.30 — инвестиции.

64.92.6 — ломбарды.

92.1 — игорный бизнес.

Кроме того, регионы могут устанавливать пониженные ставки УСН для отдельных видов деятельности, и льготы напрямую зависят от выбранных ОКВЭД. С 2026 года регионы могут снижать ставки только для видов деятельности, которые включены в Единый перечень Правительства.

Проверить действующие ставки можно на сайте ФНС в разделе «Особенности регионального законодательства».

ПСН

Подходит ИП, чья деятельность перечислена в региональном законе о ПСН, — код ОКВЭД должен совпадать. При этом часть видов деятельности исключена из ПСН статьёй 346.43 НК РФ: например оптовая торговля (код 46.90) под патент не подходит.

ЕСХН

Среди ОКВЭД должны быть коды, которые относятся к сельхоздеятельности. Иначе не получится применять ЕСХН. Например, 01.13.1 — выращивание овощей.

Лицензирование по кодам ОКВЭД

При выборе ОКВЭД проверьте, нужна ли лицензия. Примеры лицензируемых видов деятельности и их коды ОКВЭД:

Торговля алкоголем, кроме пива — 47.25.11.

Медицинская деятельность — 86.10, 86.21–86.23, 86.90.

Образовательные услуги — 85.11–85.14, 85.21–85.23, 85.30, 85.41.9, 85.42.1.

Частная охранная и детективная деятельность — 80.10, 80.20, 80.30.

Частые ошибки при выборе ОКВЭД

Слишком узкая специализация. Один-два кода ограничат бизнес: для новых направлений придётся вносить изменения в реестр.

Слишком широкий перечень ОКВЭД. Больше 20 кодов из разных сфер могут вызвать вопросы у налоговой, банка и контрагентов.

Устаревшие коды. Используйте только действующие из ОКВЭД 2, иначе возможен отказ в регистрации. Удобно свериться по справочнику ОКВЭД от Точка Банк.

Несовместимость с налоговым режимом. Не все виды деятельности доступны, например на УСН, ПСН и ЕСХН, — проверьте заранее.

Лицензируемые виды. Указывайте их, только если реально планируете работать в этой сфере и готовы получить лицензию. Иначе к вам могут возникнуть вопросы.

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Как изменить коды ОКВЭД

Обновить коды в реестре нужно в течение семи рабочих дней с фактического начала новой деятельности (п. 5 ст. 5 Федерального закона №129-ФЗ). Основной код можно сменить только до того, как Росстат присвоит отчётный код, а дополнительные — в любое время.

Подать документы можно лично в налоговую, через нотариуса, в МФЦ, по почте, онлайн через личный кабинет ФНС или сервис «Мой ОКВЭД».

Для ИП:

Заявление по форме Р24001.

Паспорт при личной подаче.

Для ООО:

Заявление по форме Р13014.

При изменении устава — протокол общего собрания или решение единственного участника, новая редакция устава или лист изменений.

Смена ОКВЭД бесплатная. Пошлину придётся платить, только если одновременно меняете устав ООО, — тогда при подаче лично или по почте она составит 800 ₽.

ФНС зарегистрирует изменения в течение пяти рабочих дней.

Что грозит за неправильные коды ОКВЭД

Штрафы. 5 000–10 000 ₽ руководителю за непредоставление сведений об изменениях или подачу недостоверных данных (ч. 4 ст. 14.25 КоАП). За повторное нарушение или заведомо ложные сведения — дисквалификация до трёх лет.

Проверки ФНС. ФНС сравнивает налоговую нагрузку компании со среднеотраслевой — при значительном разрыве запросит документы и может назначить выездную проверку. Неверные коды грозят спорными расходами и проблемами с вычетами по НДС.

Увеличение страховых взносов. Тариф на травматизм зависит от основного кода: от 0,2% (прокат спорттоваров) до 8,5% (добыча угля). При опасной фактической деятельности СФР пересчитает взносы. Также можно потерять льготы — например 7,6% для обрабатывающих производств.

Проблемы с банком. Операции по счёту могут приостановить и запросить подтверждающие документы, а в кредите — отказать.

Проблемы с контрагентами. Могут отказаться от сделки, если нужного кода нет в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Потеря господдержки. Часто льготы и субсидии привязаны к ОКВЭД — с неверным кодом их не получить.