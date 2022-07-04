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Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО в 2026 году

Выбор кодов ОКВЭД — обязательный шаг при регистрации ИП или ООО. От него зависят налоговый режим, размер страховых взносов и доступ к господдержке. С 2026 года Росстат начнёт оценивать соответствие кодов реальной деятельности — ошибки обойдутся дороже.

17.04.2026
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В статье: инструкция по выбору кодов, три разобранных кейса, таблица запрещённых ОКВЭД для ИП и чек-лист для самопроверки перед подачей заявления. Если не хотите разбираться сами — специалисты Точка Банк подберут коды бесплатно.

Коротко
Чтобы подобрать ОКВЭД, двигайтесь по классификатору от общего к частному: сначала выберите подходящий раздел, затем спускайтесь вглубь до конкретного кода — минимум из четырёх цифр. Основным укажите тот вид деятельности, который приносит большую часть выручки, остальные — дополнительными.
Оптимально выбрать не больше 20 кодов. Брать лишние «про запас» не имеет смысла, так как с 2026 года Росстат будет определять отчётные коды по статистической отчётности бизнеса. А потом эти отчётные коды попадут в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Что такое код ОКВЭД

Код ОКВЭД — набор цифр, который указывает, чем занимается ИП или компания. Важный момент: самозанятым без статуса ИП такие коды не нужны.

Коды собраны в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД 2), который утверждён приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст. Каждому виду бизнеса — свой номер. Например, у производства меховых изделий это 14.20, у застройщиков — 41.20.

Коды указывают при регистрации ИП и ООО — сведения попадают в реестры и госорганы. От кода зависят тариф взносов на травматизм, доступные налоговые режимы, необходимость лицензирования и доступ к господдержке.

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Нововведения в ОКВЭД

Сейчас действует ОКВЭД 2, и классификатор регулярно обновляется. А для удобной работы с кодами ФНС запустила новый сервис «Мой ОКВЭД».

Разделение кодов на заявительные и отчётные

С сентября 2025 года коды ОКВЭД делятся на два типа:

  1. Заявительные — те, что вы указываете при регистрации бизнеса или изменении вида деятельности. Они сразу попадают в ЕГРЮЛ или ЕГРИП и отображаются в выписках.
  2. Отчётные — формируются Росстатом на основе статистических данных, которые передаёт бизнес. В них отражают фактические коды деятельности и долю каждого из них в общем объёме работы. Такие данные начнут появляться в выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП поэтапно начиная с 2026 года. 

Процентные доли по видам деятельности в открытом доступе размещать не будут — посмотреть их сможет только сам ИП или компания в выписке из реестра (п. 1 ст. 6 Федерального закона №129-ФЗ). Также они будут доступны госорганам.

Отмена подтверждения кодов ОКВЭД

С 2026 года компаниям и ИП не нужно ежегодно подтверждать основной вид деятельности в СФР. Теперь его определяет Росстат по статистической отчётности бизнеса, передаёт в ФНС, а СФР берёт данные из реестров для расчёта тарифа на травматизм.

Правила для нового бизнеса

Новые компании и ИП обязаны передавать статистические данные в Росстат для определения отчётных кодов. Срок зависит от даты регистрации: при регистрации до 30 ноября — до 1 апреля следующего года, при регистрации в декабре — до 1 апреля второго года после регистрации.

Узнать, какие формы нужно сдавать в Росстат, можно в сервисе «Получение данных о кодах статистики и перечня форм».

Правила для действующего бизнеса

Данные нужно передать в Росстат до 1 апреля следующего года, начиная:

  1. С 2026 года — те, кто уже сдаёт статистику в Росстат (например по формам №1-предприятие, №1-ТОРГ, №1-ИП, №П-4).
  2. С 2027 года — юридические лица, которые ранее её не сдавали.
  3. С 2028 года — ИП, которые ранее её не сдавали.

Те, кто не попал в перечень респондентов Росстата в очередном году, должны самостоятельно проверить свои отчётные коды и передать данные, если:

  • По состоянию на 31 декабря обновился основной ОКВЭД или процентная доля хотя бы по одному коду изменилась более чем на 20 процентных пунктов.
  • С момента последней подачи данных прошло пять лет.

Новые коды ОКВЭД

С 1 марта 2025 — для блогеров:

  • 70.21.1 — распространение информации в соцсетях.
  • 73.11.1 — размещение рекламы в соцсетях.

С 1 августа 2025 — для производства стали:

  • 24.10.21 — электрометаллургическим способом.
  • 24.10.29 — прочими способами.

С 1 марта 2026 — для торговли детской мебелью для учебных заведений:

Также планируют ввести отдельные коды для пунктов выдачи заказов

Как выбрать коды ОКВЭД

Рассмотрим простую инструкцию по выбору кодов ОКВЭД. А самый простой и быстрый способ — воспользоваться онлайн-справочником ОКВЭД от Точка Банк: введите название деятельности, и сервис сразу покажет подходящие коды.

Шаг 1. Определите планируемые направления бизнеса

Составьте список всех видов деятельности, которыми собираетесь заниматься. Подумайте не только о старте, но и о развитии в ближайший год.

Шаг 2. Выберите основной вид деятельности

Выберите направление, которое принесёт больше половины выручки, — это ваш основной ОКВЭД. Если пока не знаете точных пропорций — ставьте основным тот вид, с которого начнёте зарабатывать первым. Основной код может быть только один.

Шаг 3. Найдите коды в классификаторе ОКВЭД

Согласно методическим рекомендациям Минэкономразвития подбор кодов идёт «сверху вниз»: от общей группы к конкретному коду.

  1. Найдите нужный раздел в ОКВЭД — они идут по отраслям и обозначены буквами от А до U.
  2. Определите класс (ХХ) — основное направление деятельности.
  3. Уточните подкласс (ХХ.Х) — более узкая специализация.
  4. Выберите группу (ХХ.ХХ) или подгруппу (ХХ.ХХ.ХХ) — конкретный вид деятельности.

Код ОКВЭД должен содержать минимум четыре цифры и максимум шесть. 

Чем короче код — тем шире сфера. Например, код 62.02 охватывает все услуги по компьютерным системам, а 62.02.1 — только планирование и проектирование. Выбирайте по своим задачам.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Для лицензируемой деятельности выбирайте максимально точный код — если есть, указывайте 5–6 знаков вместо четырёх.

Шаг 4. Добавьте дополнительные коды

Указывайте только те коды, по которым реально будете работать. Коды «про запас» — не подстраховка: с 2026 года Росстат проверяет их по отчётности, и разнородный набор может вызвать вопросы. Оптимально подобрать до 20 кодов.

Добавить коды можно бесплатно — при регистрации или позже. Госпошлина будет, только если вместе с кодами меняете устав ООО: 800 ₽ при подаче на бумаге.

Шаг 5. Укажите коды при регистрации бизнеса

Впишите выбранные коды в заявление: для ИП это форма Р21001, для ООО — форма Р11001. Заполнить заявление за 15 минут поможет конструктор Точка Банк. Откройте нужную версию: для ИП или для ООО.

Вы выбираете только заявительные коды. Отчётные Росстат будет присваивать с 2026 года самостоятельно — на основе ключевых показателей, которые отличаются по типу бизнеса (постановление Правительства №728).

Тип бизнесаКлючевой показатель для определения основного ОКВЭД Росстатом
Коммерческие организации (торговля)Валовая прибыль по торговым видам деятельности
Коммерческие организации (не торговля)Оборот товаров, работ, услуг по неторговым видам деятельности
Финансовые и страховые организацииСредняя численность работников, включая совместителей и по договору ГПХ
Некоммерческие организацииСредняя численность работников, включая совместителей и по договору ГПХ
Индивидуальные предпринимателиОбщий объём выручки с НДС: деньгами и в натуральной форме

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Примеры подбора кодов ОКВЭД

Чтобы понять, как всё работает на практике, разберём три примера.

Кейс №1. Общепит

Представьте: вы с другом открываете бургерную и регистрируете ООО. Подобрать основной код ОКВЭД можно по методу «сверху вниз».

Уровень кода ОКВЭДЧто означает
Раздел IДеятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Класс 56Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
Подкласс 56.1Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Группа 56.10Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
Подгруппа 56.10.1Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

Основным можно выбрать ОКВЭД 56.10.1. Если планируется доставка, лучше указать более общий код — 56.10.

Кейс №2. Бьюти-сфера

Вы решили открыть салон красоты, где одновременно будут обучать мастеров. Понадобятся основной и дополнительные коды.

Выбор основного кода для парикмахерской

ОбозначениеЧто означает
Раздел SПредоставление прочих видов услуг
Класс 96Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
Подкласс 96.0Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
Группа 96.02Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
Подгруппа 96.02.1Предоставление парикмахерских услуг

Основным стоит выбрать 96.02 — он охватывает все услуги салона. Код 96.02.1 ограничит вас только парикмахерскими услугами.

Выбор дополнительного кода для обучения мастеров

ОбозначениеЧто означает
Раздел PОбразование
Класс 85Образование
Подкласс 85.4Образование дополнительное
Группа 85.41Образование дополнительное детей и взрослых
Подгруппа 85.41.9Образование дополнительное детей и взрослых, не включённое в другие группировки

Кейс №3. Выход на маркетплейсы

Предположим, вы продаёте товары и планируете выйти на маркетплейс, — нужно добавить дополнительный код ОКВЭД.

ОбозначениеЧто означает
Раздел GТорговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Класс 47Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Подкласс 47.9Торговля розничная вне магазинов, палаток и рынков
Группа 47.91Торговля розничная по почте или через интернет

Таким образом вы корректно добавите код ОКВЭД для продаж через маркетплейс или другие онлайн-каналы.

Как различается подбор кодов ОКВЭД для ИП и ООО

Сами коды и принцип выбора одинаковы. Отличия — в документации.

ИП указывают коды только при регистрации, больше нигде фиксировать не нужно.

ООО могут прописать коды в уставе, но тогда при их изменении придётся менять и устав. Поэтому чаще всего в уставе используют общую формулировку: «Компания осуществляет любую деятельность, не запрещённую законодательством РФ».

Как внести изменения в устав ООО

Какие виды деятельности запрещены для ИП

ИП не могут заниматься рядом направлений — они доступны только юрлицам. Сверьтесь с перечнем при выборе кодов ОКВЭД.

Недоступные ИП виды деятельностиПримеры кодов ОКВЭД
Банки, страхование, НПФ, ломбарды64.92, 65.11, 65.12, 65.30, 64.92.6
Микрофинансовые организации64.92.7
Организация азартных игр и лотерей92.11
Производство подакцизных товаров (алкоголь, табак), торговля крепким алкоголем11.01–11.06, 47.25.11 (алкоголь), 12.00 (табак)
Производство лекарств21.10
Туроператорская деятельность79.12
Частная охранная деятельность80.10

Полный перечень ограничений устанавливают профильные федеральные законы. Если сомневаетесь — проверьте код в справочнике ОКВЭД от Точка Банк: там отмечено, какие коды недоступны для ИП, а также нужна ли лицензия.

Кроме того, предпринимателям с судимостью запрещены некоторые виды деятельности — работа с детьми и пассажирские перевозки. Полный перечень с кодами ОКВЭД смотрите в постановлениях Правительства №285 и №69.

Можно ли открыть ИП с судимостью или условным сроком

Связь ОКВЭД с налогообложением

Рассмотрим, как ОКВЭД влияет на упрощённую систему (УСН), патент (ПСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

УСН

Подходит для большинства видов бизнеса. Но его нельзя применять банкам, страховщикам, ломбардам, казино и другим категориям из пункта 3 статьи 346.12 НК РФ. Соответственно, связанные с ними ОКВЭД тоже не подходят:

  • 64.91, 64.92, 64.99 — кредитование и лизинг. 
  • 65.11, 65.30, 65.12 — страхование. 
  • 66.12 — ценные бумаги. 
  • 64.30 — инвестиции. 
  • 64.92.6 — ломбарды. 
  • 92.1 — игорный бизнес.

Кроме того, регионы могут устанавливать пониженные ставки УСН для отдельных видов деятельности, и льготы напрямую зависят от выбранных ОКВЭД. С 2026 года регионы могут снижать ставки только для видов деятельности, которые включены в Единый перечень Правительства

Проверить действующие ставки можно на сайте ФНС в разделе «Особенности регионального законодательства».

ПСН

Подходит ИП, чья деятельность перечислена в региональном законе о ПСН, — код ОКВЭД должен совпадать. При этом часть видов деятельности исключена из ПСН статьёй 346.43 НК РФ: например оптовая торговля (код 46.90) под патент не подходит.

ЕСХН

Среди ОКВЭД должны быть коды, которые относятся к сельхоздеятельности. Иначе не получится применять ЕСХН. Например, 01.13.1 — выращивание овощей.

Лицензирование по кодам ОКВЭД

При выборе ОКВЭД проверьте, нужна ли лицензия. Примеры лицензируемых видов деятельности и их коды ОКВЭД:

  • Торговля алкоголем, кроме пива — 47.25.11.
  • Медицинская деятельность — 86.10, 86.21–86.23, 86.90.
  • Образовательные услуги — 85.11–85.14, 85.21–85.23, 85.30, 85.41.9, 85.42.1.
  • Частная охранная и детективная деятельность — 80.10, 80.20, 80.30.

Частые ошибки при выборе ОКВЭД

Слишком узкая специализация. Один-два кода ограничат бизнес: для новых направлений придётся вносить изменения в реестр.

Слишком широкий перечень ОКВЭД. Больше 20 кодов из разных сфер могут вызвать вопросы у налоговой, банка и контрагентов.

Устаревшие коды. Используйте только действующие из ОКВЭД 2, иначе возможен отказ в регистрации. Удобно свериться по справочнику ОКВЭД от Точка Банк.

Несовместимость с налоговым режимом. Не все виды деятельности доступны, например на УСН, ПСН и ЕСХН, — проверьте заранее.

Лицензируемые виды. Указывайте их, только если реально планируете работать в этой сфере и готовы получить лицензию. Иначе к вам могут возникнуть вопросы.

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Как изменить коды ОКВЭД

Обновить коды в реестре нужно в течение семи рабочих дней с фактического начала новой деятельности (п. 5 ст. 5 Федерального закона №129-ФЗ). Основной код можно сменить только до того, как Росстат присвоит отчётный код, а дополнительные — в любое время.

Подать документы можно лично в налоговую, через нотариуса, в МФЦ, по почте, онлайн через личный кабинет ФНС или сервис «Мой ОКВЭД».

Для ИП:

Для ООО:

  • При изменении устава — протокол общего собрания или решение единственного участника, новая редакция устава или лист изменений.

Смена ОКВЭД бесплатная. Пошлину придётся платить, только если одновременно меняете устав ООО, — тогда при подаче лично или по почте она составит 800 ₽.

ФНС зарегистрирует изменения в течение пяти рабочих дней.

Что грозит за неправильные коды ОКВЭД

Штрафы. 5 000–10 000 ₽ руководителю за непредоставление сведений об изменениях или подачу недостоверных данных (ч. 4 ст. 14.25 КоАП). За повторное нарушение или заведомо ложные сведения — дисквалификация до трёх лет.

Проверки ФНС. ФНС сравнивает налоговую нагрузку компании со среднеотраслевой — при значительном разрыве запросит документы и может назначить выездную проверку. Неверные коды грозят спорными расходами и проблемами с вычетами по НДС.

Увеличение страховых взносов. Тариф на травматизм зависит от основного кода: от 0,2% (прокат спорттоваров) до 8,5% (добыча угля). При опасной фактической деятельности СФР пересчитает взносы. Также можно потерять льготы — например 7,6% для обрабатывающих производств.

Проблемы с банком. Операции по счёту могут приостановить и запросить подтверждающие документы, а в кредите — отказать.

Проблемы с контрагентами. Могут отказаться от сделки, если нужного кода нет в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Потеря господдержки. Часто льготы и субсидии привязаны к ОКВЭД — с неверным кодом их не получить.

Вопросы по теме

Какой код должен стать основным?

Основной код — тот, что приносит 50% и более выручки. Новым компаниям и ИП стоит ориентироваться на прогноз дохода в первый год работы.

Что делать, если нет кода для вашего вида деятельности?

Таких ситуаций почти не бывает — в классификаторе есть категории «прочие» для нестандартных видов бизнеса. Если точного кода нет, укажите несколько смежных: один основным, остальные — дополнительными.


Например, студии танца на пилоне подойдут: код 93.29.2 для танцевальных школ и 85.41.1 для спортивного обучения.

Сколько ОКВЭД можно указать?

Ограничений нет — указывайте столько кодов, сколько нужно бизнесу, это бесплатно. На практике лучше ограничиться 20: так у налоговой, банков и контрагентов не возникнет лишних вопросов

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Как выбрать ОКВЭД для ИП и ООО в 2026 году — Точка Банк