Действия при отказе в регистрации ИП

Если понять причину отказа и быстро исправить ошибку, документы можно подать заново и всё-таки оформить ИП. Ниже разберём, почему налоговая отказывает, когда можно подать документы заново, а когда придётся ждать или обжаловать решение.

Коротко Ещё отказ возможен, если у человека уже есть действующее ИП, прежнее ИП налоговая исключила из ЕГРИП, действует судебный запрет, запрет после банкротства или ограничение из-за неявки по повестке военкомата. Если причина в документах, часто достаточно исправить ошибку и подать всё заново. Если отказ неправомерный, его можно обжаловать. Главное — внимательно изучить решение налогового органа, чтобы понять основание отказа в соответствии с законом.

Налоговая может отказать в регистрации ИП, если подать не все документы, ошибиться в заявлении, обратиться не в ту инспекцию или выбрать вид деятельности, который не подходит для ИП.

Причины отказа в регистрации ИП

Налоговая может отказать в регистрации по разным причинам: от ошибки в заявлении до законодательных ограничений. Основные из них перечислены в статье 22.1 и статье 23 Федерального закона №129-ФЗ.

Ниже собрали частые причины отказа и сроки, когда можно исправить ситуацию или подать документы заново.

№ Причина отказа Что делать Срок 1 Выбрали неподходящий для ИП вид деятельности Выбрать другой вид деятельности или открыть ООО Сразу после замены ОКВЭД 2 Подали неполный пакет документов Донести недостающие документы До 3 месяцев 3 Ошиблись в заявлении Р21001 Исправить заявление До 3 месяцев 4 Подали документы не в ту инспекцию Переподать документы в правильную ИФНС Сразу 5 Неверно уплатили госпошлину Проверить платёж и при необходимости уплатить заново Сразу после исправления 6 Уже есть действующее ИП Продолжать работать Сразу 7 Налоговая исключила ИП из ЕГРИП Дождаться окончания запрета Через 3 года 8 Есть судимость по отдельным видам деятельности Проверить ограничения по выбранным ОКВЭД и при необходимости выбрать другое направление Сразу после изменения вида деятельности 9 Есть судебный запрет Дождаться окончания срока запрета Срок зависит от решения суда 10 Суд закрыл предыдущее ИП Дождаться окончания запрета Через 1 год 11 ИП признали банкротом Дождаться окончания запрета Через 5 лет 12 Есть запрет из-за неявки по повестке военкомата Снять ограничение После снятия запрета

Теперь подробнее разберём каждую причину и способы, как её можно устранить.

1. Выбрали неподходящий для ИП вид деятельности

В чём суть? Некоторые виды деятельности доступны только юридическим лицам — как правило, те, которые требуют специальных разрешений или лицензий. Например, банковская и страховая деятельность, охранные услуги, производство и продажа крепкого алкоголя.

Что делать? Выбрать другой вид бизнеса, доступный для ИП, или открыть компанию. Например, продавать крепкий алкоголь ИП не может, а пиво, сидр или медовуху — может.

2. Подали неполный пакет документов

В чём суть? Для регистрации ИП нужно подать обязательные документы. Если чего-то не хватает, налоговая вправе отказать.

Обычно нужны:

Заявление по форме №Р21001.

Паспорт при личной подаче.

Квитанция об уплате госпошлины — если документы подают на бумаге напрямую в налоговую. При подаче в электронном виде через сервисы ФНС, МФЦ, нотариуса или Точка Банк госпошлину платить не нужно.

Дополнительно могут понадобиться:

Копия документа о временной регистрации , если нет постоянной прописки.

Нотариальное согласие родителей, усыновителей или попечителя — для несовершеннолетнего

Копия свидетельства о браке, решения органа опеки или суда — если несовершеннолетний получил полную дееспособность.

Копия документа, подтверждающего право иностранца или лица без гражданства временно или постоянно проживать в России (РВП или ВНЖ), а также нотариально заверенный перевод документов.

Что делать? Донесите недостающие документы. Если не хватает сразу нескольких, лучше исправить всё сразу. Или можно сразу обратиться к специалистам Точка Банк: за плечами — более 450 000 зарегистрированных бизнесов и успешность 99,9%.

3. Ошиблись в заявлении по форме №Р21001

В чём суть? Предприниматель ошибся в заполнении заявления, и ФНС его не приняла. В нём не должно быть опечаток, помарок, неверных данных и сокращений, а форматирование должно соответствовать установленным требованиям.

Важный момент: в заявлении нужно указывать адрес строго по ФИАС. Вносить его в заявление нужно так же, как он указан в системе. Ещё важно, чтобы адрес совпадал с тем, что указано в вашем личном кабинете ФНС. Если в личном кабинете старый адрес, нужно его обновить, иначе налоговая может отказать в регистрации.

Ещё одна частая ошибка — неправильно выбранные коды ОКВЭД. Подобрать нужные можно бесплатно с помощью справочника ОКВЭД от Точка Банк.

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Что делать? Если с даты отказа прошло не больше трёх месяцев, ошибку можно исправить и подать документы заново без повторной уплаты госпошлины. Сформировать заявление для регистрации ИП можно за 15 минут в конструкторе Точка Банк.



4. Подали документы не в ту инспекцию

В чём суть? Если подать заявление не в ту налоговую инспекцию, ИП не зарегистрируют.

Что делать? Подавать документы нужно в инспекцию по месту постоянной прописки — по адресу в паспорте. Если постоянной прописки нет, документы подают по месту временной регистрации.

Важный момент: если есть и постоянная, и временная регистрация, ориентироваться нужно на постоянную. Именно она считается основной.

Найти инспекцию можно через сервис ФНС. Укажите адрес, и система покажет нужную ИФНС. Если документы уже подали не туда, придётся переподать их в правильное отделение.

5. Неверно уплатили госпошлину

В чём суть? При подаче бумажных документов лично в налоговую инспекция проверяет, что госпошлина уплачена по верным реквизитам и поступила в нужную ИФНС. Если с платежом что-то не так — это может стать основанием для отказа.

Что делать? Проверить реквизиты нужной инспекции и статус платежа. Удобнее всего сделать это в личном кабинете на сайте ФНС или на «Госуслугах», если платёж проходил через них.

Если платёж не прошёл или ушёл не туда, пошлину придётся заплатить заново по правильным реквизитам. Также можно через портал «Госуслуги» подать заявление на возврат неверно уплаченной госпошлины.

6. Уже есть действующее ИП

В чём суть? Зарегистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя можно только один раз. Поэтому, если у человека уже есть действующее ИП, при открытии второго откажут. Сотрудники ФНС проверяют каждого подавшего заявление по базе ЕГРИП — там хранятся данные обо всех ИП.

Что делать? Прежде чем подавать новое заявление, нужно проверить, нет ли записи в базе ЕГРИП. Если ИП уже действует, повторно зарегистрироваться не получится.

7. Налоговая исключила ИП из ЕГРИП

В чём суть? Налоговая может сама исключить ИП из ЕГРИП, если предприниматель фактически перестал работать. Обычно это происходит, если ИП 15 месяцев подряд не сдавал отчётность либо если прошло 15 месяцев с момента окончания патента, и при этом у него есть долги по налогам, сборам или взносам.

После такого исключения открыть новое ИП сразу нельзя: действует запрет на три года со дня исключения (п. 4 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).

Что делать? Нужно проверить сведения в ЕГРИП через сервис ФНС. Если старое ИП исключила сама налоговая, придётся дождаться окончания трёхлетнего срока и только потом подавать заявление заново.

8. Есть судимость по отдельным видам деятельности

В чём суть? Для некоторых видов деятельности, связанных с работой с несовершеннолетними и пассажирскими перевозками, действуют ограничения по судимости. Речь идёт, например, о сферах образования, воспитания, отдыха, медобслуживания, соцзащиты, спорта и культуры.

Что делать? Заранее проверить, нет ли ограничений по выбранным кодам ОКВЭД. Если запрет есть — выбрать другое направление бизнеса.

Комментарий юриста Справку о судимости предоставлять не нужно: налоговая запросит сведения самостоятельно через межведомственное взаимодействие с МВД. Если по выбранным ОКВЭД есть запрет — последует отказ в регистрации ИП. Анастасия Машошина Юрист в Точка Банке

9. Есть судебный запрет

В чём суть? Иногда суд запрещает вести предпринимательскую деятельность в течение определённого срока. Например, если была судимость за мошенничество с возвратом НДС по статье 159 УК РФ.

Что делать? Дождаться окончания срока запрета и только потом подавать документы.

10. Суд закрыл предыдущее ИП

В чём суть? Если во время работы ИП обнаружили нарушения, например работу без лицензии или неуплату налогов, суд может принудительно прекратить деятельность ИП. После этого зарегистрировать новое ИП нельзя в течение года.

Что делать? Подождать год с момента принудительного закрытия и потом снова подать документы. Этот срок установлен законом.

11. ИП признали банкротом

В чём суть? Если старое ИП признали банкротом, зарегистрировать новое ИП можно только через пять лет. Срок отсчитывается с момента завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры (п. 2 ст. 216 Федерального закона №127-ФЗ).

При этом, если банкротство вы проходили не как ИП, а как физическое лицо, такого ограничения нет. Однако практика в региональных налоговых может отличаться, поэтому лучше заранее уточнить ситуацию в своей ИФНС.

Что делать? Подождать пять лет и потом снова подать документы.

12. Есть запрет из-за неявки по повестке военкомата

В чём суть? Налоговая откажет в регистрации ИП, если в период рассмотрения документов в реестр поступило решение о временных мерах из-за неявки по повестке военкомата и среди этих мер есть запрет на государственную регистрацию физлица в качестве ИП (подп. м п. 1 ст. 23 Федерального закона №129-ФЗ).

Что делать? Сначала нужно снять это ограничение — явиться в военкомат или обжаловать решение. Пока запрет действует, зарегистрировать ИП не получится.

Что делать, если налоговая прислала отказ

Причина отказа должна быть указана в решении налоговой со ссылкой на конкретное основание из статьи 23 Федерального закона №129-ФЗ. Решение об отказе принимается в тот же срок, что и решение о регистрации, — в течение трёх рабочих дней после подачи документов.

Если отказ связан с неполным комплектом документов или ошибками в оформлении, проще исправить ошибку и подать документы заново.

Если отказ кажется неправомерным, его можно обжаловать. Сначала нужно соблюсти досудебный порядок — обратиться в вышестоящий орган, и только после этого идти в суд или в ФНС России.

Подать жалобу в вышестоящий орган (как правило, это УФНС по региону) — в течение трёх месяцев с момента получения отказа. Жалобу можно подать напрямую или через инспекцию, которая вынесла отказ, — она сама передаст её дальше. Способы подачи: лично, по почте или в электронном виде. Дождаться решения по жалобе — её рассматривают 15 рабочих дней, срок может быть продлён ещё на 10. Если жалобу не удовлетворили или ответ не пришёл вовремя — можно подать жалобу в ФНС России или обратиться в арбитражный суд по месту нахождения инспекции. На это есть три месяца.

В жалобе нужно указать:

ФИО и контакты заявителя.

Наименование инспекции, которая вынесла отказ.

Номер и дату решения об отказе.

Почему заявитель считает отказ неправомерным.

Требование заявителя.

Дату и подпись.

Можно ли вернуть госпошлину, если отказали в регистрации ИП

При подаче документов на бумаге напрямую в налоговую нужно заплатить госпошлину 800 ₽.

Если отказ связан с неполным пакетом документов или ошибками в оформлении, в течение трёх месяцев можно исправить ошибку и подать документы заново без повторной госпошлины. Если причина отказа другая, вернуть уже уплаченную госпошлину нельзя.

Также если документы подали не в ту инспекцию, заявление придётся подавать заново уже в другое отделение. В этом случае госпошлину тоже нужно заплатить снова.

ПРИМЕР Илья хотел зарегистрировать ИП, чтобы открыть хлебный магазин. Он заплатил госпошлину 800 ₽, распечатал заявление и подал его лично. При заполнении формы №Р21001 в адресе вместо литера «б» указал литер «в» — адрес не совпал с данными в паспорте, и налоговая отказала. Илья в течение трёх месяцев исправил ошибку и подал документы заново — без повторной оплаты госпошлины. Через несколько дней он получил статус ИП.



Если госпошлину заплатили, но потом решили отказаться от регистрации ИП до подачи заявления, деньги можно вернуть. На это есть три года.

Для возврата нужно подать в налоговую заявление, описать ситуацию и приложить документ об оплате. Налоговая должна вернуть деньги в течение месяца.

Также можно вернуть переплату, если перечислили больше, чем нужно.

Как избежать повторного отказа в регистрации ИП

Если налоговая отказала в регистрации ИП, главное — исправить допущенную ошибку. Тогда проблем при новой подаче быть не должно.

Чтобы снизить риск повторного отказа, перед отправкой заявления ещё раз нужно проверить всё по короткому чек-листу: