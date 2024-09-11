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Действия при отказе в регистрации ИП

Отказ в регистрации ИП — это не просто формальность. В лучшем случае теряется несколько рабочих дней, а если документы подавали на бумаге напрямую в налоговую — ещё и госпошлина 800 ₽. В отдельных случаях открыть новое ИП не получится сразу: запрет может действовать от года до пяти лет.

06.04.2026
6540
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Если понять причину отказа и быстро исправить ошибку, документы можно подать заново и всё-таки оформить ИП. Ниже разберём, почему налоговая отказывает, когда можно подать документы заново, а когда придётся ждать или обжаловать решение.

Коротко
Налоговая может отказать в регистрации ИП, если подать не все документы, ошибиться в заявлении, обратиться не в ту инспекцию или выбрать вид деятельности, который не подходит для ИП. 
Ещё отказ возможен, если у человека уже есть действующее ИП, прежнее ИП налоговая исключила из ЕГРИП, действует судебный запрет, запрет после банкротства или ограничение из-за неявки по повестке военкомата.
Если причина в документах, часто достаточно исправить ошибку и подать всё заново. Если отказ неправомерный, его можно обжаловать. Главное — внимательно изучить решение налогового органа, чтобы понять основание отказа в соответствии с законом.

Причины отказа в регистрации ИП 

Налоговая может отказать в регистрации по разным причинам: от ошибки в заявлении до законодательных ограничений. Основные из них перечислены в статье 22.1 и статье 23 Федерального закона №129-ФЗ. 

Ниже собрали частые причины отказа и сроки, когда можно исправить ситуацию или подать документы заново.

Причина отказаЧто делатьСрок
1Выбрали неподходящий для ИП вид деятельностиВыбрать другой вид деятельности или открыть ОООСразу после замены ОКВЭД
2Подали неполный пакет документовДонести недостающие документыДо 3 месяцев
3Ошиблись в заявлении Р21001Исправить заявлениеДо 3 месяцев
4Подали документы не в ту инспекциюПереподать документы в правильную ИФНССразу
5Неверно уплатили госпошлинуПроверить платёж и при необходимости уплатить зановоСразу после исправления
6Уже есть действующее ИППродолжать работатьСразу
7Налоговая исключила ИП из ЕГРИПДождаться окончания запретаЧерез 3 года
8Есть судимость по отдельным видам деятельностиПроверить ограничения по выбранным ОКВЭД и при необходимости выбрать другое направлениеСразу после изменения вида деятельности
9Есть судебный запретДождаться окончания срока запретаСрок зависит от решения суда
10Суд закрыл предыдущее ИПДождаться окончания запретаЧерез 1 год
11ИП признали банкротомДождаться окончания запретаЧерез 5 лет
12Есть запрет из-за неявки по повестке военкоматаСнять ограничениеПосле снятия запрета

Теперь подробнее разберём каждую причину и способы, как её можно устранить.

1. Выбрали неподходящий для ИП вид деятельности

В чём суть? Некоторые виды деятельности доступны только юридическим лицам — как правило, те, которые требуют специальных разрешений или лицензий. Например, банковская и страховая деятельность, охранные услуги, производство и продажа крепкого алкоголя. 

Что делать? Выбрать другой вид бизнеса, доступный для ИП, или открыть компанию. Например, продавать крепкий алкоголь ИП не может, а пиво, сидр или медовуху — может.

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2. Подали неполный пакет документов

В чём суть? Для регистрации ИП нужно подать обязательные документы. Если чего-то не хватает, налоговая вправе отказать.

Какие документы нужны для открытия ИП

Обычно нужны:

Дополнительно могут понадобиться:

  • Копия документа о временной регистрации, если нет постоянной прописки.
  • Нотариальное согласие родителей, усыновителей или попечителя — для несовершеннолетнего.
  • Копия свидетельства о браке, решения органа опеки или суда — если несовершеннолетний получил полную дееспособность.
  • Копия документа, подтверждающего право иностранца или лица без гражданства временно или постоянно проживать в России (РВП или ВНЖ), а также нотариально заверенный перевод документов.

Что делать? Донесите недостающие документы. Если не хватает сразу нескольких, лучше исправить всё сразу. Или можно сразу обратиться к специалистам Точка Банк: за плечами — более 450 000 зарегистрированных бизнесов и успешность 99,9%.

3. Ошиблись в заявлении по форме №Р21001

В чём суть? Предприниматель ошибся в заполнении заявления, и ФНС его не приняла. В нём не должно быть опечаток, помарок, неверных данных и сокращений, а форматирование должно соответствовать установленным требованиям.

Как заполнить форму Р21001 на регистрацию ИП

Важный момент: в заявлении нужно указывать адрес строго по ФИАС. Вносить его в заявление нужно так же, как он указан в системе. Ещё важно, чтобы адрес совпадал с тем, что указано в вашем личном кабинете ФНС. Если в личном кабинете старый адрес, нужно его обновить, иначе налоговая может отказать в регистрации.

Ещё одна частая ошибка — неправильно выбранные коды ОКВЭД. Подобрать нужные можно бесплатно с помощью справочника ОКВЭД от Точка Банк.

Что делать? Если с даты отказа прошло не больше трёх месяцев, ошибку можно исправить и подать документы заново без повторной уплаты госпошлины. Сформировать заявление для регистрации ИП можно за 15 минут в конструкторе Точка Банк.

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4. Подали документы не в ту инспекцию

В чём суть? Если подать заявление не в ту налоговую инспекцию, ИП не зарегистрируют.

Что делать? Подавать документы нужно в инспекцию по месту постоянной прописки — по адресу в паспорте. Если постоянной прописки нет, документы подают по месту временной регистрации.

Важный момент: если есть и постоянная, и временная регистрация, ориентироваться нужно на постоянную. Именно она считается основной.

Найти инспекцию можно через сервис ФНС. Укажите адрес, и система покажет нужную ИФНС. Если документы уже подали не туда, придётся переподать их в правильное отделение.

5. Неверно уплатили госпошлину

В чём суть? При подаче бумажных документов лично в налоговую инспекция проверяет, что госпошлина уплачена по верным реквизитам и поступила в нужную ИФНС. Если с платежом что-то не так — это может стать основанием для отказа.

Что делать? Проверить реквизиты нужной инспекции и статус платежа. Удобнее всего сделать это в личном кабинете на сайте ФНС или на «Госуслугах», если платёж проходил через них. 

Если платёж не прошёл или ушёл не туда, пошлину придётся заплатить заново по правильным реквизитам. Также можно через портал «Госуслуги» подать заявление на возврат неверно уплаченной госпошлины.

6. Уже есть действующее ИП

В чём суть? Зарегистрироваться в статусе индивидуального предпринимателя можно только один раз. Поэтому, если у человека уже есть действующее ИП, при открытии второго откажут. Сотрудники ФНС проверяют каждого подавшего заявление по базе ЕГРИП — там хранятся данные обо всех ИП.

Можно ли открыть ИП на двоих

Что делать? Прежде чем подавать новое заявление, нужно проверить, нет ли записи в базе ЕГРИП. Если ИП уже действует, повторно зарегистрироваться не получится.

7. Налоговая исключила ИП из ЕГРИП

В чём суть? Налоговая может сама исключить ИП из ЕГРИП, если предприниматель фактически перестал работать. Обычно это происходит, если ИП 15 месяцев подряд не сдавал отчётность либо если прошло 15 месяцев с момента окончания патента, и при этом у него есть долги по налогам, сборам или взносам. 

После такого исключения открыть новое ИП сразу нельзя: действует запрет на три года со дня исключения (п. 4 ст. 22.1 Федерального закона №129-ФЗ).

Что делать? Нужно проверить сведения в ЕГРИП через сервис ФНС. Если старое ИП исключила сама налоговая, придётся дождаться окончания трёхлетнего срока и только потом подавать заявление заново.

8. Есть судимость по отдельным видам деятельности

В чём суть? Для некоторых видов деятельности, связанных с работой с несовершеннолетними и пассажирскими перевозками, действуют ограничения по судимости. Речь идёт, например, о сферах образования, воспитания, отдыха, медобслуживания, соцзащиты, спорта и культуры. 

Можно ли открыть ИП с судимостью или условным сроком

Что делать? Заранее проверить, нет ли ограничений по выбранным кодам ОКВЭД. Если запрет есть — выбрать другое направление бизнеса.

Комментарий юриста

Справку о судимости предоставлять не нужно: налоговая запросит сведения самостоятельно через межведомственное взаимодействие с МВД. Если по выбранным ОКВЭД есть запрет — последует отказ в регистрации ИП.

Анастасия МашошинаЮрист в Точка Банке

9. Есть судебный запрет

В чём суть? Иногда суд запрещает вести предпринимательскую деятельность в течение определённого срока. Например, если была судимость за мошенничество с возвратом НДС по статье 159 УК РФ

Что делать? Дождаться окончания срока запрета и только потом подавать документы.

10. Суд закрыл предыдущее ИП

В чём суть? Если во время работы ИП обнаружили нарушения, например работу без лицензии или неуплату налогов, суд может принудительно прекратить деятельность ИП. После этого зарегистрировать новое ИП нельзя в течение года.

Что делать? Подождать год с момента принудительного закрытия и потом снова подать документы. Этот срок установлен законом

11. ИП признали банкротом

В чём суть? Если старое ИП признали банкротом, зарегистрировать новое ИП можно только через пять лет. Срок отсчитывается с момента завершения процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры (п. 2 ст. 216 Федерального закона №127-ФЗ).

При этом, если банкротство вы проходили не как ИП, а как физическое лицо, такого ограничения нет. Однако практика в региональных налоговых может отличаться, поэтому лучше заранее уточнить ситуацию в своей ИФНС.

Что делать? Подождать пять лет и потом снова подать документы. 

Как открыть ИП с долгами

12. Есть запрет из-за неявки по повестке военкомата

В чём суть? Налоговая откажет в регистрации ИП, если в период рассмотрения документов в реестр поступило решение о временных мерах из-за неявки по повестке военкомата и среди этих мер есть запрет на государственную регистрацию физлица в качестве ИП (подп. м п. 1 ст. 23 Федерального закона №129-ФЗ).

Что делать? Сначала нужно снять это ограничение — явиться в военкомат или обжаловать решение. Пока запрет действует, зарегистрировать ИП не получится.

Что делать, если налоговая прислала отказ

Причина отказа должна быть указана в решении налоговой со ссылкой на конкретное основание из статьи 23 Федерального закона №129-ФЗ. Решение об отказе принимается в тот же срок, что и решение о регистрации, — в течение трёх рабочих дней после подачи документов.

Если отказ связан с неполным комплектом документов или ошибками в оформлении, проще исправить ошибку и подать документы заново.

Если отказ кажется неправомерным, его можно обжаловать. Сначала нужно соблюсти досудебный порядок — обратиться в вышестоящий орган, и только после этого идти в суд или в ФНС России.

  1. Подать жалобу в вышестоящий орган (как правило, это УФНС по региону) — в течение трёх месяцев с момента получения отказа. Жалобу можно подать напрямую или через инспекцию, которая вынесла отказ, — она сама передаст её дальше. Способы подачи: лично, по почте или в электронном виде.
  2. Дождаться решения по жалобе — её рассматривают 15 рабочих дней, срок может быть продлён ещё на 10.
  3. Если жалобу не удовлетворили или ответ не пришёл вовремя — можно подать жалобу в ФНС России или обратиться в арбитражный суд по месту нахождения инспекции. На это есть три месяца.

В жалобе нужно указать:

  • ФИО и контакты заявителя.
  • Наименование инспекции, которая вынесла отказ.
  • Номер и дату решения об отказе.
  • Почему заявитель считает отказ неправомерным.
  • Требование заявителя.
  • Дату и подпись.

Можно ли вернуть госпошлину, если отказали в регистрации ИП

При подаче документов на бумаге напрямую в налоговую нужно заплатить госпошлину 800 ₽.

Сколько стоит регистрация ИП

Если отказ связан с неполным пакетом документов или ошибками в оформлении, в течение трёх месяцев можно исправить ошибку и подать документы заново без повторной госпошлины. Если причина отказа другая, вернуть уже уплаченную госпошлину нельзя.

Также если документы подали не в ту инспекцию, заявление придётся подавать заново уже в другое отделение. В этом случае госпошлину тоже нужно заплатить снова.

ПРИМЕР
Илья хотел зарегистрировать ИП, чтобы открыть хлебный магазин. Он заплатил госпошлину 800 ₽, распечатал заявление и подал его лично. При заполнении формы №Р21001 в адресе вместо литера «б» указал литер «в» — адрес не совпал с данными в паспорте, и налоговая отказала.
Илья в течение трёх месяцев исправил ошибку и подал документы заново — без повторной оплаты госпошлины. Через несколько дней он получил статус ИП.

Если госпошлину заплатили, но потом решили отказаться от регистрации ИП до подачи заявления, деньги можно вернуть. На это есть три года. 

Для возврата нужно подать в налоговую заявление, описать ситуацию и приложить документ об оплате. Налоговая должна вернуть деньги в течение месяца.

Также можно вернуть переплату, если перечислили больше, чем нужно.

Как избежать повторного отказа в регистрации ИП 

Если налоговая отказала в регистрации ИП, главное — исправить допущенную ошибку. Тогда проблем при новой подаче быть не должно. 

Чтобы снизить риск повторного отказа, перед отправкой заявления ещё раз нужно проверить всё по короткому чек-листу:

  1. Убедитесь, что собран полный пакет документов.
  2. Выберите правильное отделение ФНС по месту постоянной или временной прописки — и если платили госпошлину, проверьте, что она уплачена туда же.
  3. Проверьте, есть ли адрес в ФИАС.
  5. Если раньше у вас уже было ИП, проверьте сведения в базе ЕГРИП.

Или самый простой способ — обратитесь в Точка Банк: наши эксперты проверят всё за вас.

Вопросы по теме

Можно ли продолжать работать, пока идёт обжалование отказа?

Только если для этой деятельности не нужен статус ИП. Пока регистрация не завершена, официально работать как ИП нельзя.

Что делать, если отказ пришёл, но причина непонятна?

Нужно посмотреть номер и дату решения, а также ссылку на статью закона, указанную в документе. Если формулировка всё равно остаётся непонятной, можно обратиться в свою инспекцию за разъяснением или подать жалобу в вышестоящий регистрирующий орган.

Можно ли открыть ИП, если уже есть ООО?

Да, можно. Наличие действующего ООО не мешает зарегистрировать ИП. Ограничение действует только на второе ИП: одновременно у одного человека может быть только одно ИП.

Нужно ли снова платить госпошлину при повторной подаче?

Зависит от причины отказа. Если отказали из-за неполного пакета документов или ошибок в оформлении, в течение трёх месяцев можно подать документы заново без повторной госпошлины. 


Если причина другая, пошлину придётся заплатить снова. При подаче в электронном виде через сервисы ФНС, МФЦ, нотариуса или Точка Банк госпошлина не нужна в любом случае.

Можно ли подать документы повторно после отказа?

Да, можно. Ограничений по количеству повторных подач нет. Главное — сначала исправить причину отказа, иначе налоговая снова вынесет такое же решение.

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Действия при отказе в регистрации ИП: что делать, причины отказа и способы решения — Точка Банк