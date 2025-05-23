Как открыть ИП с долгами

Коротко Долги по кредитам, налогам, взносам, алиментам или другим обязательствам не мешают зарегистрировать ИП — процедура открытия будет стандартной. Но учтите: у ИП нет разделения личных и бизнес‑активов, поэтому после открытия долги могут привести к аресту счёта и взысканию имущества. Отказать в регистрации ИП могут только по основаниям из закона. Например, если с момента банкротства ИП не прошло пять лет, есть судебный запрет на предпринимательство или были допущены ошибки в документах.



Что такое ИП и где границы его ответственности

ИП — это человек, который ведёт бизнес от своего имени. Он не создаёт отдельную компанию, а просто регистрируется в налоговой как предприниматель. Работать можно самому или нанимать сотрудников.

У ИП нет разделения между личным и бизнес-имуществом. Если у предпринимателя появятся долги, например по налогам или перед контрагентами, то отвечать он будет всем, что у него есть. В том числе:

Деньгами на счетах и наличными.

Автомобилем, техникой и оборудованием.

Квартирой, дачей и другой недвижимостью — кроме единственного жилья, если оно не находится в залоге у банка или другого кредитора.

Если важно отделить личное имущество от бизнеса, можно зарегистрировать ООО. Обычно по долгам бизнеса отвечает сама компания, а учредитель рискует деньгами, которые вложил в неё. Например, если ООО не сможет рассчитаться с поставщиком, долг, как правило, взыщут с компании, а не с личного имущества учредителя.

Но это правило действует не всегда. Если учредителя, директора или другое контролирующее лицо привлекут к субсидиарной ответственности, долг компании могут взыскать и за счёт их личного имущества.

Можно ли открыть ИП с долгами

Наличие долгов по кредитам, налогам и другим обязательствам не мешает открыть ИП — налоговая не проверяет задолженности при подаче документов.

Хоть долги и не влияют на решение о регистрации, после начала деятельности они могут привести к неприятным последствиям.

Арест счёта . Если у вас есть непогашенные задолженности, судебные приставы могут . Если у вас есть непогашенные задолженности, судебные приставы могут заблокировать расчётный счёт ИП. Это помешает свободно распоряжаться деньгами и оплачивать расходы.

Проблемы с кредитами . Долги портят кредитную историю. Банки могут отказать в займе или предложить менее выгодные условия.

Взыскание имущества. При серьёзной задолженности приставы могут описать не только личные вещи, но и имущество, которое вы используете в бизнесе, — например технику или оборудование.

По возможности долги лучше закрыть до открытия ИП, чтобы потом они не мешали работе бизнеса.

ПРИМЕР Анна открыла ИП, имея долг 100 000 ₽ по кредитной карте. Регистрация прошла без проблем. После этого девушка не пыталась погасить задолженность, поэтому спустя время банк обратился в суд, получил исполнительный лист — пристав списал деньги с расчётного счёта ИП. У Анны из‑за этого случился кассовый разрыв.

Долги по налогам

Долги по НДФЛ, имущественным налогам или штрафам не помешают регистрации. Но после открытия ИП налоговая может начислить пени, выставить требование об уплате или ограничить операции по счёту.

Проверить долги можно в личном кабинете налогоплательщика.

Баланс в ЛК налогоплательщика

Долги по страховым взносам

Задолженность по страховым взносам за прошлые периоды не мешает открыть ИП. Проверить сумму долга также можно в личном кабинете налогоплательщика.

Важно учесть: старый долг никуда не денется, а после регистрации добавятся новые обязательные взносы. На НПД и АУСН взносов ИП за себя нет — на остальных режимах в 2026 году фиксированная сумма составляет 57 390 ₽ в год. А если доход превысит 300 000 ₽, нужно доплатить ещё 1% с суммы превышения, но не больше 321 818 ₽.

Долги у судебных приставов

Открыть ИП с долгами у приставов можно. Но если уже есть исполнительное производство, то во время работы возможны блокировка счёта или списание средств.

Проверить наличие исполнительных производств можно на сайте ФССП.

Проверка долгов на сайте ФССП

Когда дел нет, появляется сообщение: «По вашему запросу ничего не найдено». Если есть — отображаются сумма, номер производства и контакты пристава. Эту же информацию можно посмотреть через «Госуслуги».

Долги по алиментам

Долг по алиментам не мешает регистрации. Но если есть исполнительное производство, пристав сможет списывать деньги прямо из поступлений от клиентов — например когда на счёт придёт оплата за услугу. Проверить долги по алиментам можно также на сайте ФССП.

Порядок открытия ИП с долгами

Процедура регистрации ИП с долгами ничем не отличается от стандартной и состоит из нескольких последовательных шагов.

Шаг 1. Выберите коды ОКВЭД

При выборе ОКВЭД важно помнить:

Основной код должен подходить под главную деятельность.

Если будут сотрудники, основной ОКВЭД может влиять на размер взносов на травматизм.

Дополнительные коды можно добавить сразу, но лучше указывать только те коды, которые действительно могут понадобиться.

Стоит заранее проверить, не нужна ли для выбранных кодов лицензия.

Для регистрации нужны коды, состоящие минимум из четырёх цифр.

Открыть справочник ОКВЭД

Например, для парикмахерской основной код может быть 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты». А если планируется ещё и продажа косметики, добавляют код 47.75 «Розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами».

Шаг 2. Выберите систему налогообложения

Если не выбрать режим, ИП автоматически окажется на ОСНО — общей системе с максимальной налоговой нагрузкой и отчётностью. Поэтому лучше определиться сразу.

Режим Для кого подходит Особенности ОСНО Бизнес с НДС, крупные компании — НДФЛ 13–22%



— НДС 0, 10 и 22%

УСН Большинство ИП Можно выбрать из двух вариантов налогообложения:



— 6% с доходов



— 15% с разницы между доходами и расходами (минимум — 1% от доходов)



Если доход превысит 20 млн ₽ в 2026 году, появляется НДС

АУСН ИП с небольшим оборотом и командой до пяти человек



— 8% с доходов



— 20% с разницы между доходами и расходами (минимум — 3% от доходов)



Минимальная отчётность, нет страховых взносов, кроме взносов на травматизм за сотрудников. Налог считает сама ФНС по данным банка и кассы



Есть Можно выбрать из двух вариантов налогообложения:— 8% с доходов— 20% с разницы между доходами и расходами (минимум — 3% от доходов)Минимальная отчётность, нет страховых взносов, кроме взносов на травматизм за сотрудников. Налог считает сама ФНС по данным банка и кассыЕсть ограничения по видам деятельности; не все ИП могут применять АУСН ПСН ИП в определённых сферах: торговля, услуги, перевозки и другие Фиксированная стоимость патента — не зависит от реального дохода. Посчитать её можно на сайте ФНС для своего региона и вида деятельности НПД ИП без сотрудников с доходом до 2,4 млн ₽ в год Налог 4% с доходов от физлиц, 6% — от юрлиц и ИП. Нет страховых взносов и отчётности. Нельзя нанимать сотрудников. Есть ограничения по видам деятельности ЕСХН Сельхозпроизводители — Налог 6% с разницы между доходами и расходами



— НДС, если нет освобождения



Обратите внимание: заявление на популярный режим УСН можно подать сразу с документами или в течение 30 дней после регистрации. Если опоздать — УСН получится применять только с 1 января следующего года.

При регистрации бизнеса через Точка Банк поможем выбрать систему налогообложения, заполнить заявление и вовремя подать в ФНС. Более 450 000 предпринимателей и компаний уже открыли бизнес с нашей помощью.

Шаг 3. Подготовьте документы

На этом этапе нужно собрать документы для регистрации ИП. Базовый набор:

Паспорт при личной подаче.

Заявление о регистрации ИП по форме Р21001.

Квитанция об уплате госпошлины, если документы подаются на бумаге.

Заявление о переходе на налоговый спецрежим, если не планируете работать на ОСНО.

Сформировать документы на регистрацию ИП можно за 15 минут с помощью конструктора Точка Банк.

Шаг 4. Подайте документы в налоговую

От способа подачи зависит наличие госпошлины и то, помогут ли вам с регистрацией ИП.

Способ подачи Госпошлина Помощь с регистрацией Срок Лично в ИФНС по месту прописки 800 ₽ Частично — инспектор проверит документы и укажет на ошибки 3–5 рабочих дней Онлайн через сайт ФНС, «Госуслуги» или сервисы ФНС 0 ₽ Частично — в сервисах есть подсказки по процессу 3–5 рабочих дней Онлайн через Точка Банк — партнёр ФНС с лицензией ЦБ РФ 0 ₽ Да — поможем с документами, выбором ОКВЭД и налогового режима, откроем счёт 3–5 рабочих дней Через МФЦ 0 ₽ при электронной подаче, 800 ₽ — при бумажной Частично — сотрудник поможет заполнить заявление До 5 рабочих дней Через нотариуса 0 ₽, но нужно оплатить услуги нотариуса Да — нотариус поможет подготовить документы и отправит их в ФНС До 5 рабочих дней

Обратите внимание: не все МФЦ принимают документы на регистрацию ИП — уточните этот момент заранее.

Шаг 5. Получите документы о регистрации ИП

Если всё заполнено правильно, налоговая внесёт данные в ЕГРИП и пришлёт документы на электронную почту:

Лист записи ЕГРИП.

Выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) — с 2026 года она заменяет свидетельство о постановке на учёт, которое больше не выдают

Такие документы подписываются электронной подписью налоговой и имеют такую же юридическую силу, как бумажные.

В каких случаях ФНС откажет в регистрации ИП

Налоговая может отказать в регистрации ИП только по основаниям из статьи 22.1 и статьи 23 Закона №129-ФЗ. Долги сами по себе туда не входят, но есть другие причины, из-за которых открыть ИП не получится.

Основные причины для отказа:

С банкротством есть важный момент. Если человека признали банкротом как ИП, открыть новое ИП он сможет только через пять лет. Но если банкротство проходило как у физлица без статуса ИП, то такого запрета нет (ст. 213.30 Закона №127-ФЗ).

При этом практика в региональных ФНС может отличаться. Рекомендуем заранее уточнить ситуацию в вашей ИФНС. Алина Мусина Эксперт по регистрации бизнеса в Точка Банке

При отказе налоговая должна объяснить причину в отдельном документе. Если в заявлении была ошибка или опечатка, её можно исправить и подать документы заново.