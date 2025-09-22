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Регистрация бизнеса
Регистрация бизнеса

Можно ли открыть ИП на двоих

Зарегистрировали ИП, но хотите вести бизнес вместе с партнёром? Точка Банк подскажет, какие законные формы совместной деятельности вам доступны и как разделить доходы и ответственность.

22.09.2025
591
591

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У ИП есть своя специфика, и не всё, что кажется простым совместным бизнесом, законно. Попытки вести дела на двоих через одно ИП грозят штрафами, доначислениями налогов и даже уголовной ответственностью.

Коротко
Открыть ИП на двоих нельзя. Чтобы работать с партнёром официально, нужно выбирать между законными формами — например, ООО или простым товариществом. Они позволяют разделить права, обязанности и риски, а также заранее урегулировать вопросы управления и распределения прибыли.

Что такое ИП и его особенности

Многие ошибочно думают, что ИП — это индивидуальное предприятие. Отсюда и путаница: кажется, будто речь идёт о маленькой компании. На самом же деле ИП расшифровывается как индивидуальный предприниматель. То есть это не предприятие, а человек, который зарегистрировал бизнес на себя.

У формата ИП есть значительные плюсы. Регистрация в налоговой проста, и есть много вариантов налогообложения: можно работать на ОСНО, УСН, АУСН или ЕСХН. Кроме того, ИП доступны патент (ПСН) и налог для самозанятых (НПД) — режимы, которых нет у юридических лиц.

Как открыть ИП: пошаговая инструкция

Системы налогообложения в России: что это, виды и как выбрать

Но есть и серьёзные ограничения. Предприниматель отвечает по долгам не только деньгами бизнеса, но и личным имуществом. Кроме того, некоторые направления деятельности для ИП закрыты, например нельзя производить крепкий алкоголь.

Ещё одна особенность — ИП нельзя продать, разделить на доли между партнёрами или передать по наследству. Из-за этого такой формат подходит далеко не всем.

Откройте ИП с Точка Банк
Подскажем коды ОКВЭД и систему налогообложения, а также подготовим документы для регистрации ИП в налоговой. Всё сделаем быстро, онлайн и бесплатно. А после откроем расчётный счёт для бизнеса.

Способы открытия бизнеса на двоих

Разберём два законных способа вести совместный бизнес и покажем, чего лучше избегать.

Регистрация ООО

Самый распространённый и понятный вариант. Общество с ограниченной ответственностью — это юридическое лицо со своими правами, обязанностями и имуществом. 

ООО может учредить один или несколько человек. Максимальное количество участников — 50 (п. 3 ст. 7 Федерального закона №14-ФЗ). Если превысить такой лимит, придётся преобразоваться в АО или производственный кооператив.

Для регистрации ООО в ИФНС нужно подготовить пакет документов:

  • Протокол общего собрания учредителей
  • Договор об учреждении
  • Устав
  • Квитанцию об оплате госпошлины 4 000 ₽, если подаёте документы на бумаге
  • ИНН и копии паспортов всех участников, если подаёте лично в ФНС

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

Устав ООО: что такое, как составить, виды, образец

Регистрация компании проходит сложнее, чем оформление ИП: документов и процедур больше. Чтобы поддержать вас, Точка Банк поможет бесплатно: подготовим документы, сэкономим госпошлину и будем сопровождать весь процесс регистрации ООО.

В ООО доли участников формируют уставный капитал и дают различные права. Например, на управление, дивиденды и распределение имущества после ликвидации. Всё это фиксируют в уставе. Там же можно предусмотреть и дополнительные права для отдельных участников (п. 2 ст. 8 Федерального закона №14-ФЗ).

По общему правилу участники не отвечают по долгам бизнеса личным имуществом. Исключение — субсидиарная ответственность, когда суд может привлечь директора или крупного участника за сделки, по которым заранее было понятно, что ООО не сможет их выполнить.

В качестве системы налогообложения можно выбрать ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН. При этом НПД и патент не подходят. Обязателен бухгалтерский учёт.

Причём для ООО, в отличие от ИП, обязателен расчётный счёт — без него нельзя оплачивать налоги и вести безналичные расчёты с контрагентами. Так, открыть счёт можно в Точка Банке сразу после регистрации компании.

Деньги ООО — собственность юрлица. Распределить их можно через дивиденды, с которых удерживается НДФЛ: 13% от суммы до 2 400 000 ₽ и 15% от суммы свыше. А если участники — ещё и наёмные работники, нужно будет заплатить страховые взносы до 30%.

Заключение договора простого товарищества

Простое товарищество — это объединение ИП и юрлиц для совместной деятельности ради прибыли (ст. 1041 ГК РФ). Регистрация в ИФНС в такой ситуации не нужна — достаточно заключить договор простого товарищества. 

Главное отличие от ООО: товарищество не становится отдельным юридическим лицом. А участники называются товарищами.

ВАЖНО
Физлица могут быть участниками простого товарищества, только если цель объединения не связана с предпринимательской деятельностью. В статье же мы разбираем вариант, когда товарищество создаётся именно с бизнес-целью.

Принципы работы:

  • Члены объединяют свои ресурсы — деньги, навыки, знания и опыт. Вклады считаются равными, если в договоре не указали иное.
  • Вложенные ресурсы и доходы от деятельности считаются общей долевой собственностью, если не оговорено другое.
  • Прибыль распределяется пропорционально вкладам, если не установить иные условия в соглашении.
  • Каждый участник может вести свой бизнес параллельно с простым товариществом.
  • Партнёры не обязаны сообщать контрагентам о совместной деятельности.
  • При долгах участники несут солидарную ответственность имуществом товарищества и личным имуществом.
  • Применяются только ОСНО или УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Причём при любой системе надо будет платить НДС.

Негласное партнёрство

Сразу разграничим два понятия: негласное партнёрство и негласное товарищество.

Негласное партнёрство — это когда два человека фактически ведут бизнес вместе, но формально он оформлен только на одного. По сути это работа по чужому ИП. В законе термина «негласное партнёрство» нет, и такая практика считается нелегальной.

ПРИМЕР
Анна открыла ИП на себя и ведёт интернет-магазин. Её друг Борис помогает с упаковкой и продвижением, получает часть дохода на руки. Формально он не участник ИП.
Если налоговая проверит магазин, Анна получит штрафы и доначисления. Борис юридически защищён только на словах — никаких прав на прибыль или контроля над бизнесом у него нет.

Негласное товарищество — это простое товарищество, о котором не сообщают третьим лицам. В отличие от негласного партнёрства оно законно (ст. 1054 ГК РФ). Участники отвечают всем своим имуществом за сделки, которые они совершили в интересах товарищей.

ПРИМЕР
Анна и Борис создают простое товарищество для совместного ведения бизнеса — интернет-магазина. Они не раскрывают существование товарищества третьим лицам, но оба отвечают своим имуществом за сделки, которые заключают от имени объединения.

Итог: негласное партнёрство в отличие от негласного товарищества — крайне рискованно. Оно кажется простым и удобным, но фактически создаёт юридическую и финансовую ловушку для всех участников. Дальше расскажем почему.

Почему нельзя открыть ИП на двоих

ИП всегда регистрируется на конкретного человека. Вся ответственность за бизнес лежит лично на нём, и никаких долей, партнёров или совместного владения закон не предусматривает. Поэтому «ИП на двоих» просто не существует.

Если кто-то пытается вести бизнес без регистрации, это считается незаконным предпринимательством. За это предусмотрена ответственность:

  • Штраф до 2 000 ₽ по статье 14.1 КоАП РФ.
  • Если доход превысил 3 500 000 ₽ или был причинён крупный ущерб, возможна уголовная ответственность по статье 171 УК РФ: штраф до 300 000 ₽, обязательные работы или арест. А при участии группы лиц — даже лишение свободы до 5 лет.

Предприниматель, на которого зарегистрировано ИП, тоже несёт риски: налоговая может доначислить налоги, пени и штрафы за неуплату. Например, если второй человек никак не был оформлен в бизнесе, но фактически выполнял трудовые обязанности.

Кроме того, при конфликтах весь бизнес может легко рухнуть, а защитить свои права в суде будет сложно — юридически всё оформлено только на одного человека. Поэтому риски здесь очень высокие.

Но выход есть: вместо «ИП на двоих» можно выбрать ООО или простое товарищество. Как правильно выбрать форму и на что обратить внимание — расскажем дальше.

Как сделать выбор между ИП и другими формами бизнеса

Если бизнес ведёт один человек и все риски и доходы планирует взять на себя, можно открыть ИП. Но если планируете работать вдвоём, делить прибыль и ответственность, такой формат уже не подходит.

В таком случае стоит выбирать между ООО и простым товариществом. Чтобы понять, какая форма удобнее, смотрите сравнительную таблицу ↓

ПараметрОООПростое товарищество
СтатусЮридическое лицоНе является юрлицом
УчастникиОбъединение одного и более физических лицОбъединение ИП и юридических лиц
РегистрацияОбязательна в ИФНС, нужно подготовить пакет документов
Регистрация не нужна, достаточно договора о простом товариществе
ОтветственностьОбычно только имуществом ООО, исключение — субсидиарная ответственностьСолидарная ответственность имуществом товарищества и личным имуществом участников
КапиталНужен уставный капитал, он должен быть не менее 10 000 ₽Товарищи объединяют свои ресурсы: деньги, навыки, знания и опыт
ПрибыльПрава и прибыль участников зависят от доли в бизнесе и положений устава обществаПрибыль распределяется пропорционально либо по договору простого товарищества или по соглашению
Извлечение доходаЧерез дивиденды, надо заплатить НДФЛ 13 или 15%, а если участник ООО — наёмный работник, то и страховые взносы до 30%Деньги можно выводить свободно, нет сложной системы с дивидендами, а значит, и дополнительных налогов тоже нет
НалогообложениеПодходят: ОСНО, УСН 6 или 15%, АУСН, ЕСХН 

Не подходят: ПСН и НПД
Только ОСНО или УСН 15%. Независимо от выбранной системы надо платить НДС

Когда возникает необходимость в совместном бизнесе

Рассмотрим ситуации, когда возникает потребность вести бизнес вместе с кем-то, и расскажем, как действовать в таких случаях.

Семейный бизнес

Когда бизнес начинает приносить доход, к нему часто подключаются родственники — супруги, дети, братья, сёстры, родители. Кто-то вкладывает деньги, кто-то работает «на месте», и такие помощники фактически получают часть дохода, не платя налоги.

Важно понимать риски: если ИФНС установит, что кто-то из родственников работал на бизнес без официального оформления, ИП могут оштрафовать и доначислить налоги и взносы. Чтобы этого избежать, родственников лучше оформлять официально — по трудовому или гражданско-правовому договору.

ПРИМЕР
Мама и дочь открыли кофейню в Москве. Мама зарегистрировала ИП на своё имя. А дочь работает в кафейне в качестве администратора и бариста. Деньги за смену ей выдают на руки без заключения каких-либо договоров.
Такой формат рискованный: формально дочь не является участником бизнеса, а все юридические обязательства лежат на маме. За то, что трудовой договор не был оформлен, ИП могут обязать перечислить в бюджет НДФЛ по ставке 13% или выше, страховые взносы до 30% и штрафы.

Дружеское партнёрство

Когда бизнес открывают друзья или знакомые, один из них часто не хочет возиться с бумагами. В таком случае партнёрство обычно держится на честном слове. Максимум оформляется договор целевого займа: один даёт деньги на бизнес, а ИП регистрируется на другого.

Риски при этом серьёзные для обеих сторон:

  • Зарегистрированный предприниматель несёт полную имущественную ответственность, в том числе за действия компаньона
  • Налоги и взносы платит только один человек, нарушая закон
  • Инвестор не имеет легального статуса партнёра и может претендовать только на возврат займа, а не на всю прибыль бизнеса
  • Даже если оформить друга по трудовому договору, отношения будут «работодатель – работник», а не деловым сотрудничеством

В такой ситуации лучше оформить два ИП и заключить договор простого товарищества или зарегистрировать ООО. Это позволит законно разделить права, доходы и ответственность. Плюс друзья-предприниматели смогут одновременно работать и не волноваться о проверках налоговой.

Аренда или продажа ИП

Объявления «сдам ИП в аренду» часто вводят в заблуждение. Якобы «арендатор» получает доверенность и может вести бизнес от имени индивидуального предпринимателя. На деле же это незаконно. 

Деньги, поступившие на расчётный счёт ИП, принадлежат только зарегистрированному предпринимателю. Индивидуальный предприниматель отвечает за все сделки и обязательства перед бюджетом, даже если их совершил «арендатор».

Продать ИП как компанию тоже нельзя. Индивидуальный предприниматель не имеет отдельной правоспособности, как юридическое лицо. Можно продать только его имущество: товары, оборудование, активы. Покупателю придётся регистрировать своё ИП и в дальнейшем вести бизнес от собственного имени.

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Можно ли открыть ИП на двоих: как оформить ИП на два человека — Точка Банк