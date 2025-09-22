Можно ли открыть ИП на двоих

У ИП есть своя специфика, и не всё, что кажется простым совместным бизнесом, законно. Попытки вести дела на двоих через одно ИП грозят штрафами, доначислениями налогов и даже уголовной ответственностью.
Что такое ИП и его особенности
Многие ошибочно думают, что ИП — это индивидуальное предприятие. Отсюда и путаница: кажется, будто речь идёт о маленькой компании. На самом же деле ИП расшифровывается как индивидуальный предприниматель. То есть это не предприятие, а человек, который зарегистрировал бизнес на себя.
У формата ИП есть значительные плюсы. Регистрация в налоговой проста, и есть много вариантов налогообложения: можно работать на ОСНО, УСН, АУСН или ЕСХН. Кроме того, ИП доступны патент (ПСН) и налог для самозанятых (НПД) — режимы, которых нет у юридических лиц.
Но есть и серьёзные ограничения. Предприниматель отвечает по долгам не только деньгами бизнеса, но и личным имуществом. Кроме того, некоторые направления деятельности для ИП закрыты, например нельзя производить крепкий алкоголь.
Ещё одна особенность — ИП нельзя продать, разделить на доли между партнёрами или передать по наследству. Из-за этого такой формат подходит далеко не всем.
Способы открытия бизнеса на двоих
Разберём два законных способа вести совместный бизнес и покажем, чего лучше избегать.
Регистрация ООО
Самый распространённый и понятный вариант. Общество с ограниченной ответственностью — это юридическое лицо со своими правами, обязанностями и имуществом.
ООО может учредить один или несколько человек. Максимальное количество участников — 50 (п. 3 ст. 7 Федерального закона №14-ФЗ). Если превысить такой лимит, придётся преобразоваться в АО или производственный кооператив.
Для регистрации ООО в ИФНС нужно подготовить пакет документов:
- Протокол общего собрания учредителей
- Договор об учреждении
- Устав
- Квитанцию об оплате госпошлины 4 000 ₽, если подаёте документы на бумаге
- ИНН и копии паспортов всех участников, если подаёте лично в ФНС
Регистрация компании проходит сложнее, чем оформление ИП: документов и процедур больше. Чтобы поддержать вас, Точка Банк поможет бесплатно: подготовим документы, сэкономим госпошлину и будем сопровождать весь процесс регистрации ООО.
В ООО доли участников формируют уставный капитал и дают различные права. Например, на управление, дивиденды и распределение имущества после ликвидации. Всё это фиксируют в уставе. Там же можно предусмотреть и дополнительные права для отдельных участников (п. 2 ст. 8 Федерального закона №14-ФЗ).
По общему правилу участники не отвечают по долгам бизнеса личным имуществом. Исключение — субсидиарная ответственность, когда суд может привлечь директора или крупного участника за сделки, по которым заранее было понятно, что ООО не сможет их выполнить.
В качестве системы налогообложения можно выбрать ОСНО, УСН, АУСН, ЕСХН. При этом НПД и патент не подходят. Обязателен бухгалтерский учёт.
Причём для ООО, в отличие от ИП, обязателен расчётный счёт — без него нельзя оплачивать налоги и вести безналичные расчёты с контрагентами. Так, открыть счёт можно в Точка Банке сразу после регистрации компании.
Деньги ООО — собственность юрлица. Распределить их можно через дивиденды, с которых удерживается НДФЛ: 13% от суммы до 2 400 000 ₽ и 15% от суммы свыше. А если участники — ещё и наёмные работники, нужно будет заплатить страховые взносы до 30%.
Заключение договора простого товарищества
Простое товарищество — это объединение ИП и юрлиц для совместной деятельности ради прибыли (ст. 1041 ГК РФ). Регистрация в ИФНС в такой ситуации не нужна — достаточно заключить договор простого товарищества.
Главное отличие от ООО: товарищество не становится отдельным юридическим лицом. А участники называются товарищами.
Принципы работы:
- Члены объединяют свои ресурсы — деньги, навыки, знания и опыт. Вклады считаются равными, если в договоре не указали иное.
- Вложенные ресурсы и доходы от деятельности считаются общей долевой собственностью, если не оговорено другое.
- Прибыль распределяется пропорционально вкладам, если не установить иные условия в соглашении.
- Каждый участник может вести свой бизнес параллельно с простым товариществом.
- Партнёры не обязаны сообщать контрагентам о совместной деятельности.
- При долгах участники несут солидарную ответственность имуществом товарищества и личным имуществом.
- Применяются только ОСНО или УСН «Доходы минус расходы» со ставкой 15%. Причём при любой системе надо будет платить НДС.
Негласное партнёрство
Сразу разграничим два понятия: негласное партнёрство и негласное товарищество.
Негласное партнёрство — это когда два человека фактически ведут бизнес вместе, но формально он оформлен только на одного. По сути это работа по чужому ИП. В законе термина «негласное партнёрство» нет, и такая практика считается нелегальной.
Негласное товарищество — это простое товарищество, о котором не сообщают третьим лицам. В отличие от негласного партнёрства оно законно (ст. 1054 ГК РФ). Участники отвечают всем своим имуществом за сделки, которые они совершили в интересах товарищей.
Итог: негласное партнёрство в отличие от негласного товарищества — крайне рискованно. Оно кажется простым и удобным, но фактически создаёт юридическую и финансовую ловушку для всех участников. Дальше расскажем почему.
Почему нельзя открыть ИП на двоих
ИП всегда регистрируется на конкретного человека. Вся ответственность за бизнес лежит лично на нём, и никаких долей, партнёров или совместного владения закон не предусматривает. Поэтому «ИП на двоих» просто не существует.
Если кто-то пытается вести бизнес без регистрации, это считается незаконным предпринимательством. За это предусмотрена ответственность:
- Штраф до 2 000 ₽ по статье 14.1 КоАП РФ.
- Если доход превысил 3 500 000 ₽ или был причинён крупный ущерб, возможна уголовная ответственность по статье 171 УК РФ: штраф до 300 000 ₽, обязательные работы или арест. А при участии группы лиц — даже лишение свободы до 5 лет.
Предприниматель, на которого зарегистрировано ИП, тоже несёт риски: налоговая может доначислить налоги, пени и штрафы за неуплату. Например, если второй человек никак не был оформлен в бизнесе, но фактически выполнял трудовые обязанности.
Кроме того, при конфликтах весь бизнес может легко рухнуть, а защитить свои права в суде будет сложно — юридически всё оформлено только на одного человека. Поэтому риски здесь очень высокие.
Но выход есть: вместо «ИП на двоих» можно выбрать ООО или простое товарищество. Как правильно выбрать форму и на что обратить внимание — расскажем дальше.
Как сделать выбор между ИП и другими формами бизнеса
Если бизнес ведёт один человек и все риски и доходы планирует взять на себя, можно открыть ИП. Но если планируете работать вдвоём, делить прибыль и ответственность, такой формат уже не подходит.
В таком случае стоит выбирать между ООО и простым товариществом. Чтобы понять, какая форма удобнее, смотрите сравнительную таблицу ↓
|Параметр
|ООО
|Простое товарищество
|Статус
|Юридическое лицо
|Не является юрлицом
|Участники
|Объединение одного и более физических лиц
|Объединение ИП и юридических лиц
|Регистрация
|Обязательна в ИФНС, нужно подготовить пакет документов
|Регистрация не нужна, достаточно договора о простом товариществе
|Ответственность
|Обычно только имуществом ООО, исключение — субсидиарная ответственность
|Солидарная ответственность имуществом товарищества и личным имуществом участников
|Капитал
|Нужен уставный капитал, он должен быть не менее 10 000 ₽
|Товарищи объединяют свои ресурсы: деньги, навыки, знания и опыт
|Прибыль
|Права и прибыль участников зависят от доли в бизнесе и положений устава общества
|Прибыль распределяется пропорционально либо по договору простого товарищества или по соглашению
|Извлечение дохода
|Через дивиденды, надо заплатить НДФЛ 13 или 15%, а если участник ООО — наёмный работник, то и страховые взносы до 30%
|Деньги можно выводить свободно, нет сложной системы с дивидендами, а значит, и дополнительных налогов тоже нет
|Налогообложение
|Подходят: ОСНО, УСН 6 или 15%, АУСН, ЕСХН
Не подходят: ПСН и НПД
|Только ОСНО или УСН 15%. Независимо от выбранной системы надо платить НДС
Когда возникает необходимость в совместном бизнесе
Рассмотрим ситуации, когда возникает потребность вести бизнес вместе с кем-то, и расскажем, как действовать в таких случаях.
Семейный бизнес
Когда бизнес начинает приносить доход, к нему часто подключаются родственники — супруги, дети, братья, сёстры, родители. Кто-то вкладывает деньги, кто-то работает «на месте», и такие помощники фактически получают часть дохода, не платя налоги.
Важно понимать риски: если ИФНС установит, что кто-то из родственников работал на бизнес без официального оформления, ИП могут оштрафовать и доначислить налоги и взносы. Чтобы этого избежать, родственников лучше оформлять официально — по трудовому или гражданско-правовому договору.
Дружеское партнёрство
Когда бизнес открывают друзья или знакомые, один из них часто не хочет возиться с бумагами. В таком случае партнёрство обычно держится на честном слове. Максимум оформляется договор целевого займа: один даёт деньги на бизнес, а ИП регистрируется на другого.
Риски при этом серьёзные для обеих сторон:
- Зарегистрированный предприниматель несёт полную имущественную ответственность, в том числе за действия компаньона
- Налоги и взносы платит только один человек, нарушая закон
- Инвестор не имеет легального статуса партнёра и может претендовать только на возврат займа, а не на всю прибыль бизнеса
- Даже если оформить друга по трудовому договору, отношения будут «работодатель – работник», а не деловым сотрудничеством
В такой ситуации лучше оформить два ИП и заключить договор простого товарищества или зарегистрировать ООО. Это позволит законно разделить права, доходы и ответственность. Плюс друзья-предприниматели смогут одновременно работать и не волноваться о проверках налоговой.
Аренда или продажа ИП
Объявления «сдам ИП в аренду» часто вводят в заблуждение. Якобы «арендатор» получает доверенность и может вести бизнес от имени индивидуального предпринимателя. На деле же это незаконно.
Деньги, поступившие на расчётный счёт ИП, принадлежат только зарегистрированному предпринимателю. Индивидуальный предприниматель отвечает за все сделки и обязательства перед бюджетом, даже если их совершил «арендатор».
Продать ИП как компанию тоже нельзя. Индивидуальный предприниматель не имеет отдельной правоспособности, как юридическое лицо. Можно продать только его имущество: товары, оборудование, активы. Покупателю придётся регистрировать своё ИП и в дальнейшем вести бизнес от собственного имени.