Сколько стоит регистрация ИП

Стоимость регистрации ИП зависит от способа подачи документов и ваших потребностей. Можно заплатить несколько тысяч рублей, а можно зарегистрировать бизнес почти бесплатно.
Государственная пошлина за открытие ИП: что это и за что взимают
Госпошлина — обязательный платёж за государственную услугу. При открытии ИП она составляет 800 ₽ (подп. 6 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Деньги взимают за рассмотрение заявления и внесение записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
Но платить нужно не всегда. При подаче документов на бумаге пошлина обязательна, а при электронной подаче платить не надо.
Дополнительные расходы при регистрации ИП
Помимо госпошлины, могут понадобиться и другие траты при регистрации ИП. Но они опциональны.
- Нотариальные услуги — от 1 000 до 5 000 ₽. Нотариус отправляет документы для регистрации ИП в налоговую, подписав их своей усиленной квалифицированной электронной подписью.
- Электронная подпись — от 1 500 до 3 500 ₽. Квалифицированная ЭП нужна для самостоятельной подачи документов через сайт ФНС. Подпись можно получить бесплатно в налоговой или аккредитованном центре, но придётся купить токен — защищённый носитель, на который записывается ЭП.
- Услуги посредников — от 1 500 до 5 000 ₽ и выше. Специализированные компании возьмут на себя подготовку и подачу документов, если не хотите разбираться в процессе самостоятельно. В Точка Банке с регистрацией ИП могут помочь бесплатно.
- Консультации по налогообложению — стоимость варьируется в зависимости от сложности вопросов и уровня специалиста. В Точка Банке консультация по налогам также бесплатна при регистрации ИП.
- Открытие расчётного счёта — от 0 ₽. Многие банки открывают счёт бесплатно, но условия обслуживания различаются. Поэтому важно выбрать тариф, который будет подходить под потребности вашего бизнеса.
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После оформления ИП возможны и другие траты:
- Изготовление печати — от 500 до 1 500 ₽. По закону печать для ИП необязательна, но некоторые предприниматели предпочитают её иметь для работы с контрагентами.
- Лицензии — стоимость зависит от вида деятельности. Для некоторых направлений, например образовательной деятельности или пассажирских перевозок, потребуется оформить лицензию.
- Регистрация товарного знака — обычно от 35 000 ₽. Это сумма госпошлин за подачу заявки, экспертизу и регистрацию. Стоимость растёт с каждым дополнительным классом МКТУ.
Экономия на регистрации ИП
Чтобы не платить посредникам и обойтись без госпошлины, достаточно двух шагов.
Шаг 1. Подготовьте документы бесплатно. Воспользуйтесь онлайн-сервисами и инструкциями на официальных сайтах или обратитесь в Точка Банк — поможем собрать и оформить всё без дополнительных затрат.
Шаг 2. Подайте документы онлайн. При подаче через «Госуслуги» или сайт ФНС госпошлину платить не нужно. Электронная подача через нотариуса тоже освобождает от пошлины, но его услуги оплачиваются отдельно. Можно подать документы электронно и через МФЦ, только сначала уточните, регистрируют ли там ИП.
Пошаговая инструкция по регистрации ИП
Кратко разберём основные этапы. Подробности — в статье «Как открыть ИП: пошаговая инструкция».
- Выберите виды деятельности и систему налогообложения. Определитесь с кодами ОКВЭД и подходящим налоговым режимом.
- Заполните заявление по форме Р21001. Это можно сделать на сайте ФНС или вручную.
- Оплатите госпошлину, если подаёте документы на бумаге. Сделать это можно в банке или на сайте ФНС. А если подаёте документы в электронном виде, платить не нужно.
- Подайте документы в налоговую. Лично, через МФЦ, нотариуса или онлайн на сайте ФНС или «Госуслуги».
- Получите подтверждение регистрации. ФНС обычно рассматривает заявление 3–5 рабочих дней. Если всё в порядке, вам придёт лист записи ЕГРИП.