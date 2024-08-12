Выбор налогового режима в 2026 году стал ещё важнее: ставки и лимиты обновились. Разбираем, какие платежи обязательны на каждом режиме и как выбрать оптимальный вариант, чтобы не переплачивать. Также внутри — сравнительная таблица по всем системам налогообложения ИП.

Коротко — ОСНО — НДС, НДФЛ и страховые взносы. — УСН — «Доходы» 6% или «Доходы минус расходы» 15%, страховые взносы и при превышении лимита доходов — НДС. — АУСН — «Доходы» 8% или «Доходы минус расходы» 20%, взносы на травматизм. — Патент — фиксированная стоимость, страховые взносы. — НПД — налог 4 или 6%. — ЕСХН — налог 6% с прибыли, страховые взносы и НДС, если нет освобождения. Каждый режим имеет свои ставки, лимиты и порядок отчётности: декларации подаются ежеквартально, раз в год или вовсе не требуются.

Систему налогообложения ИП выбирают сразу после регистрации. Всего доступны шесть систем:

Страховые взносы ИП за себя

Фиксированная часть страховых взносов ИП в 2026 году — 57 390 ₽.

Дополнительные взносы — 1% с доходов свыше 300 000 ₽. Максимальный размер — 321 818 ₽.



Даже если ИП фактически не работал, но не снялся с учёта в ФНС, фиксированные взносы всё равно нужно уплатить. Исключение — режимы НПД и АУСН, на них платить такие взносы не надо.

Если ИП работал не весь год, фиксированная сумма уменьшается пропорционально календарным дням: сколько дней ИП был зарегистрирован в году, за столько он и платит. Открылся в середине года или закрылся раньше — заплатит меньше.

ПРИМЕР ИП работал весь 2026 год и заработал 275 000 ₽. Доход не превышает 300 000 ₽, поэтому он платит только фиксированные 57 390 ₽. Если бы доход составил 500 000 ₽, пришлось бы доплатить 1% с превышения. 500 000 ₽ − 300 000 ₽ = 200 000 ₽. 1% от этой суммы — 2 000 ₽. Итого: 57 390 ₽ + 2 000 ₽ = 59 390 ₽.

Сроки уплаты

Фиксированный взнос необходимо перечислить на единый налоговый счёт не позднее 28 декабря текущего года.

Дополнительные страховые взносы необходимо уплатить не позднее 1 июля года, следующего за отчётным. Например, допвзнос за 2026 год нужно внести до 1 июля 2027 года.

Добровольные страховые взносы ИП

ИП может делать добровольные взносы в СФР для получения больничных и декретных. Такие взносы платят в году, предшествующем году получения пособий. То есть чтобы получать пособия в 2027 году, заплатить нужно в 2026‑м.

Размер взносов в 2026 году: МРОТ × 2,9% × 12 месяцев = 27 093 × 0,029 × 12 = 9 428,36 ₽.

При районном коэффициенте >1 сумма увеличивается пропорционально.

Дополнительные взносы нужно уплатить до 1 июля года, следующего за отчётным. Например, допвзнос за 2026 год вносится до 1 июля 2027 года.

Страховые взносы за сотрудников

В 2026 году действует единая предельная база — 2 979 000 ₽ на каждого сотрудника. Доход суммируется с начала года:

Пока выплаты укладываются в лимит — взносы считают по ставке 30%.

Как только доход сотрудника превысит лимит — всё, что выше, облагают по ставке 15,1%. Пониженная ставка применяется начиная с месяца, когда произошёл переход.

Взносы на травматизм считают отдельно от основных тарифов. В 2026 году ставки не меняются: действуют 32 класса профессионального риска — от 0,2 до 8,5% от выплат сотруднику. Ставка зависит от основного вида деятельности ИП и с 2026 года будет определяться автоматически по статистической отчётности и отражаться в ЕГРИП.

Льготные тарифы в 2026 году

Льготных тарифов в 2026 году станет меньше — большинство МСП перейдут на стандартную ставку 30%. Пониженные ставки сохранят только компании из приоритетных отраслей: их перечень утвердило Правительство.

Пока льготы выглядят так:

15% — для МСП из утверждённого перечня отраслей: 30% с части зарплаты до 1,5 МРОТ и 15% — с суммы выше.

7,6 / 0% — для предприятий радиоэлектронной промышленности: 7,6% в пределах годового лимита и 0% сверх него.

15 / 7,6% — для IT-компаний: 15% в пределах лимита и 7,6% сверх него при условии, что профильный доход составляет не менее 70%.

30 / 15% — для крупного общепита с численностью свыше 250 человек, если выполняются условия по НДС, действует прежний режим: 30% до 1,5 МРОТ и 15% — с суммы выше 1,5 МРОТ.

Сроки уплаты

Взносы за сотрудников перечисляют ежемесячно — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным. Взносы на травматизм перечисляют отдельно — до 15-го числа следующего месяца.

Если крайняя дата уплаты выпадает на выходной, действует перенос на ближайший рабочий день.

Налоги и отчёты ИП на ОСНО

Предприниматели, которые решили оформить ИП на ОСНО платят два основных налога: НДФЛ и НДС.

НДФЛ на ОСНО

Действует прогрессивная шкала НДФЛ:

13% с дохода до 2,4 млн ₽.

15% с части дохода от 2,4 до 5 млн ₽.

18% с части дохода от 5 до 20 млн ₽.

20% с части дохода от 20 до 50 млн ₽.

22% с дохода свыше 50 млн ₽.

Повышенная ставка действует только на ту часть дохода, которая вышла за нужный порог. Налог считают по ступенькам: одна ставка — до лимита, другая — на сумму сверху.

ИП на ОСНО могут снизить НДФЛ с помощью профессионального вычета. Обычно учитывают фактические расходы — те, что подтверждены документами и связаны с бизнесом. Если документов нет, можно применить фиксированный вычет 20% от доходов.

За год выбирают только один вариант: либо реальные расходы, либо 20%. Одновременно их использовать нельзя.

НДС на ОСНО

НДС — налог на добавленную стоимость при продаже товаров, работ и услуг. Базовая ставка с 1 января 2026 года составляет 22%.

ИП на ОСНО могут не платить НДС, если выручка без налога за три последовательных месяца не превышает 2 млн ₽ и нет подакцизных товаров — в этом случае можно оформить освобождение по статье 145 НК РФ.

Для части продовольствия и детских товаров ставка ниже — 10%. А при экспорте и отдельных операциях действует нулевая ставка.



Ещё ИП на ОСНО платят налоги на землю, транспорт и имущество, если для этого есть основание.

Отчётность на ОСНО

ИП на общей системе подаёт такую отчётность:

Декларация 3-НДФЛ сдаётся раз в год, не позднее 30 апреля следующего года.

Декларацию по НДС сдают в электронном виде ежеквартально — до 25-го числа следующего месяца.

Если за квартал не было операций с НДС, предприниматель всё равно обязан подать нулевую декларацию. То же самое касается и тех, кто платит НДС по нулевой ставке.

То же правило действует и по НДФЛ. Даже если на ОСНО в течение года не было доходов от предпринимательской деятельности, ИП обязан подать нулевую 3-НДФЛ.

Все ИП на ОСНО ведут КУДиР. Если предприниматель является плательщиком НДС, он дополнительно ведёт книгу продаж и книгу покупок. Эти документы в налоговую не отправляют — хранят у себя и показывают по требованию инспектора.

Авансовые платежи по НДФЛ перечисляют три раза в год: за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев — до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Итоговый НДФЛ платят до 15 июля следующего года.

НДС рассчитывают поквартально. Сумму налога делят на три равные части и перечисляют ежемесячно — до 28-го числа каждого месяца, следующего за отчётным кварталом.

Налоги и отчёты ИП на УСН

Предприниматели на УСН платят один налог. Можно выбрать из двух вариантов:

6% с доходов. Подходит бизнесу с небольшой себестоимостью и высокой наценкой. 15% с разницы между доходами и расходами. Выгодно, если расходы занимают больше 60% выручки: закупки, логистика, сырьё, большой товарный остаток. Если 15% с прибыли меньше 1% от доходов, то налог платят в размере 1% от доходов.

С 2026 года регионы смогут снижать ставку УСН для некоторых видов бизнеса, которые попадут в специальный федеральный список. Ставка может быть ниже обычной: от 1 до 6% при объекте «Доходы» и от 5 до 15% при объекте «Доходы минус расходы».

Условия применения УСН в 2026 году:

Число работников — не более 130 человек.

Годовой доход — до 490,5 млн ₽.

Стоимость основных средств — до 218 млн ₽.

Если ИП нарушит любое из условий применения УСН, он теряет право на упрощёнку и с начала месяца, в котором произошло нарушение, автоматически переходит на ОСНО.

НДС на УСН

С 2026 года лимит освобождения от НДС на УСН снижается: 20 млн ₽ в 2026 году, 15 млн ₽ — в 2027 году, 10 млн ₽ — с 2028 года.

Как только доход превышает лимит, бизнес автоматически становится плательщиком НДС со следующего месяца. Если выручка за 2025 год уже была выше 20 млн ₽, НДС появляется сразу с 1 января 2026 года.



На УСН можно платить НДС двумя способами — по специальным или общим ставкам.

Специальные ставки:

5% — если доход за год не превышает 272,5 млн ₽.

7% — если доход превышает 272,5 млн ₽, но не более 490,5 млн ₽.

При этих ставках входящий НДС к вычету не принимают.

Общие ставки: 22, 10 или 0% — с правом на вычет входящего НДС.

ИП, который впервые перешёл на ставку 5 или 7%, может отказаться от неё и перейти на общую ставку 22% в любой момент в течение первых четырёх кварталов применения пониженной ставки.

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Ещё ИП на УСН платят налоги на землю, транспорт и имущество, если есть объекты в собственности.

Отчётность на УСН

ИП на упрощёнке подают декларацию раз в год — не позднее 25 апреля следующего года. Если работников больше 100, декларацию нужно подавать только в электронном виде.

В течение года предприниматель платит авансовые платежи по УСН три раза: за первый квартал, полугодие и девять месяцев — до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Авансы перечисляют через единый налоговый платёж, перед каждой уплатой подают уведомление.

Годовой налог по УСН платят не позднее 28 апреля следующего года.

Все ИП на УСН ведут КУДиР. Книгу в налоговую не отправляют — она хранится у предпринимателя и предъявляется только по требованию инспекции. Книгу покупок и продаж нужно вести, когда ИП на УСН начинает платить НДС.

Появляется квартальная отчётность. Декларацию по НДС сдают в электронном виде — не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом. Сумму налога за квартал делят на три части и перечисляют тремя платежами — до 28-го числа каждого из трёх месяцев после квартала.

Налоги и отчёты ИП на АУСН

АУСН — экспериментальный режим, на котором отчётность почти полностью отменена, а налоги считает сама ФНС.



С 2026 года АУСН доступна в большинстве регионов — актуальный список можно посмотреть на сайте ФНС.

Налоги на АУСН

ИП на АУСН платят один налог:

8% с доходов.

20% с доходов минус расходы (минимальный налог — 3% от доходов).

Страховые взносы за себя ИП не платят. Взносы за сотрудников тоже отменены, кроме взносов на травматизм — фиксированной суммы в год.

Не нужно платить:

НДС — кроме импортного или агентского.

Налог на имущество — кроме объектов с кадастровой стоимостью.

НДФЛ — с доходов от дивидендов, выигрышей, по ипотечным ценным бумагам.

Применять АУСН могут ИП, которые подходят под условия:

Доход до 60 млн ₽ в год.

Объём основных средств — не более 150 млн ₽.

Сотрудников не больше пяти.

Учёт на АУСН полностью автоматизирован: данные о доходах и расходах подтягиваются из банка, ККТ и личного кабинета, а налоговая сама считает налог. Работать можно только через уполномоченные банки — расчётный счёт должен быть открыт именно там. Если есть счета в других банках, применять АУСН нельзя.

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Подберём подходящий тариф Какой у вас бизнес? ИП ООО Какой у вас годовой оборот? 0 ₽ 100 000 000 ₽ Торгуете на маркетплейсах? Да Нет Сколько вы переводите физлицам в месяц? 0 ₽ 10 000 000 ₽ Сколько наличных вы снимаете в месяц? 0 ₽ 400 000 ₽ Вашему ИП меньше 90 дней? Да Нет Развернуть

Все расходы на АУСН проходят в безналичной форме. Если что-то оплачено наличными, операцию нужно пробить через ККТ, иначе она не попадёт в расчёт. Учёт ведётся по кассовому методу: важна дата оплаты, а не дата документа или поставки.

Отчётность на АУСН

Отчётность почти отсутствует — ИП не сдаёт декларацию по УСН, РСВ, 6-НДФЛ и КУДиР. Остаётся только отчётность в СФР по форме ЕФС-1 при приёме, увольнении и ежегодно по стажу сотрудников.

Налоговый период на АУСН — один месяц.

До 5-го числа следующего месяца предприниматель добавляет в личный кабинет АУСН доходы, которые не прошли через банк.

До 7-го числа он проверяет операции, которые передал банк, и при необходимости исправляет их.

До 15-го числа налоговая рассчитывает налог и присылает уведомление.

До 25-го числа предприниматель оплачивает налог — вручную или через автосписание.

Все платежи перечисляются на единый налоговый счёт. Инспекция сама распределяет поступившие деньги по нужным налогам и взносам.

Налоги и отчёты ИП на ПСН

Патент доступен только ИП и только по определённым видам деятельности.

Условия применения ПСН

С 2026 года условия его применения меняются и будут такими:

Число работников — не более 15.

Годовой доход — до 20 млн ₽ в 2026 году, 15 млн ₽ в 2027 году, 10 млн в 2028 и остальных годах.

Для отдельных сфер есть дополнительные требования:

Перевозки — не более 20 транспортных средств.

Общепит — зал обслуживания посетителей до 150 м².

Розничная торговля — торговый зал до 150 м².

Если хотя бы одно условие нарушено, право на патент прекращается, а налог пересчитывают с первого дня действия патента по УСН или ОСНО.

Стоимость патента устанавливают региональные власти: она зависит от вида деятельности, региона и потенциального дохода. Рассчитать сумму можно в калькуляторе на сайте ФНС.

Отдельно ИП на ПСН платит налоги на имущество, землю и транспорт, если есть такие объекты.

Отчётность на ПСН

На ПСН нет декларации. Нужно только вести книгу учёта доходов (КУД). Если есть работники, нужно отправлять за них отчётность в налоговую и СФР.

Поскольку ПСН всегда применяется вместе с другой системой, отчитаться нужно и по основной системе, даже если операций по ней не было. При совмещении ПСН и УСН подают нулевую декларацию УСН. При совмещении ПСН и ОСНО — нулевые декларации по НДС и нулевую 3-НДФЛ.

За патент на срок до 6 месяцев нужно заплатить всю сумму налога не позднее последнего дня действия патента.

Если патент выдан на срок от 6 до 12 месяцев, оплата разбивается на два платежа:

1/3 суммы — в течение 90 календарных дней с даты начала действия патента.

Оставшиеся 2/3 — до окончания срока действия.

Конкретные суммы и крайние сроки указаны в самом патенте.

Налоги на НПД

Налог на профессиональный доход в России платят ИП и самозанятые физлица. Этот налоговый режим считается самым простым. На нём платят:

4% c доходов от физических лиц.

6% с доходов от ИП и юрлиц.

Страховые взносы платить не обязательно, но можно перечислять их в добровольном порядке. Также ИП на НПД платят земельный, транспортный налог и налог на имущество на общих основаниях, как физические лица, если в собственности есть такие объекты.

Кому подходит: предпринимателям с доходом до 2,4 млн ₽ в год. При этом они не могут нанимать сотрудников и работать по агентским договорам. Также на НПД нельзя сотрудничать с бывшими работодателями в течение двух лет после увольнения.

Кроме того, ИП на НПД не имеют права вести бизнес, связанный с перепродажей товаров, и в других запрещённых сферах.

Отчётность на НПД сдавать не нужно. Доходы фиксируют через приложение «Мой налог» — предприниматель формирует чеки по каждому полученному доходу. На основе этих данных ФНС ежемесячно автоматически рассчитывает сумму налога.

Сроки уплаты налога: раз в месяц, до 28-го числа следующего месяца.

Налоги и отчёты ИП на ЕСХН

Предприниматели на ЕСХН платят один ключевой налог — единый сельхозналог. Режим доступен только тем, у кого не менее 70% выручки приходится на собственную сельхозпродукцию или улов.

Для рыболовецких хозяйств действует дополнительное условие: в прошлом году в промысле должно было быть не более 300 сотрудников, а лов нужно вести на своих или зафрахтованных судах.

Не могут работать на ЕСХН те, кто производит подакцизные товары. Исключение одно: если предприниматель выращивает собственный виноград и делает из него вино, режим применять можно. Если виноград покупной — право на ЕСХН теряется.

Налог на ЕСХН

ЕСХН считают с итоговой прибыли, то есть с доходов минус расходы.

Доход — любые поступления на счёт или в кассу, в том числе авансы и проценты по займам.

Расход — покупка или услуга из закрытого перечня: семена, удобрения, корма, саженцы, ГСМ, ветеринария, зарплата, страховые взносы, коммуналка и другие траты, связанные с сельхозработой.

Ставка ЕСХН по умолчанию — 6%, но регионы могут снизить её до 0%.

Помимо ЕСХН ИП платит также земельный, транспортный и налог на имущество, но только за те объекты, которые не используются в сельхоздеятельности.

НДС на ЕСХН

ИП на ЕСХН в общем случае платят НДС по ставкам:

0% — экспорт.

10% — отдельные виды сельхозпродукции.

22% — большинство остальных товаров и услуг с 2026 года.

При этом от налога можно освободиться в двух случаях:

Доход за предыдущий год без НДС не превышает 60 млн ₽. ИП только зарегистрировался или перешёл на ЕСХН с 1 января и сразу хочет получить льготу.

Требования для освобождения:

Не продавать подакцизные товары три месяца до подачи уведомления.

Подать уведомление до 20-го числа месяца, с которого нужно освобождение.

Если освобождения нет, то НДС рассчитывают и платят по общим правилам.

Отчётность на ЕСХН

ИП ведёт книгу учёта доходов и расходов. Помимо этого нужно сдавать:

Ежегодную декларацию по ЕСХН — до 25 марта.

Уведомление о сумме авансового платежа за полугодие до 25 июля.

Декларацию по НДС — если нет освобождения, то ежеквартально до 25-го числа.

Отчёты за сотрудников, если есть работники.

Сроки уплаты:

Налог по ЕСХН за год — до 28 марта.

Авансовый платёж за полугодие — до 28 июля.

НДС — ежемесячно, равными частями, до 28-го числа каждого месяца по итогам квартала.

Если срок сдачи отчётности или уплаты налога выпадает на выходной день, он переносится на ближайший рабочий.

Сравнительная таблица всех налоговых режимов

Налоговый режим Ставка налога Лимиты Особенности УСН — «Доходы»: 1–6%.



— «Доходы минус расходы»: 5–15%.



Если налог с разницы получается меньше 1% от доходов, платят минимальный налог — 1% с доходов — Сотрудники: до 130 человек.



— Годовой доход: до 490,5 млн ₽.



— Остаточная стоимость основных средств: до 218 млн ₽

ИП на УСН становится плательщиком НДС, если доход превысил:



— 20 млн ₽ в 2026 году.



— 15 млн ₽ в 2027 году.



— 10 млн ₽ с 2028 года.



При этом предприниматель может выбрать, как платить НДС:



— По общим ставкам 22, 10 или 0% — с правом на вычет входящего НДС.



— По специальным ставкам 5 или 7% — без права на вычет.



Декларацию по УСН подают один раз в год.



Если ИП стал плательщиком НДС, декларацию по НДС сдают ежеквартально

ПСН Индивидуально для каждого ИП. Рассчитать можно на сайте ФНС — Годовой доход: 20 млн ₽ в 2026, 15 млн ₽ — 2027, 10 млн ₽ — с 2028.



— Сотрудники: не более 15.



Есть дополнительные условия для перевозок, общепита и торговли

— Работает только для ИП.



— Нет деклараций, но нужно сдавать нулевую по основному режиму.



— Можно уменьшить стоимость патента на сумму фиксированных страховых взносов. Если есть сотрудники, патент уменьшается не более чем на 50%.



— Запрещён по ряду видов деятельности (подакциз, добыча полезных ископаемых, крупная розница, крупный общепит и так далее)

ОСНО — НДФЛ 13–22%.



— НДС 22%



— имущественные налоги

— Нет ограничений по доходу.



— Нет ограничений по сотрудникам.



— Нет ограничений по основным средствам

— Декларация по НДС: подавать ежеквартально.



— 3‑НДФЛ: подавать раз в год

АУСН — 8% «Доходы».



— 20% «Доходы минус расходы».



Если налог с разницы меньше 3% от доходов, платят минимальный налог — 3% от доходов — Годовой доход: до 60 млн ₽ в год.



— Сотрудники: до 5.



— Основные средства: до 150 млн ₽

— Действует до конца 2027 года (эксперимент).



— Полностью освобождает от страховых взносов, кроме взносов на травматизм.



— Отчётности почти нет

ЕСХН 6% с разницы доходов и расходов — Доля доходов от собственной сельхозпродукции: не менее 70%.



— До 300 человек для рыбных хозяйств, лов надо вести на своих или зафрахтованных судах

— Подходит только для сельхозпроизводства, рыболовства, животноводства.



— Можно получить освобождение от НДС, если доход прошлого года меньше 60 млн ₽.



— Декларация по НДС: подавать ежеквартально (если нет освобождения).



— Декларация по ЕСХН: подавать раз в год

НПД — 4% с доходов от физлиц;



— 6% с доходов от юрлиц и ИП

Годовой доход: до 2,4 млн ₽

— Можно добровольно платить взносы.



— Нельзя нанимать сотрудников.



— Не подходит для перепродажи, товаров с обязательной маркировкой и подакцизных, агентской деятельности.



— Нет отчётности



— Нельзя в течение двух лет с момента увольнения работать с бывшими работодателями



Как совмещать разные налоговые режимы

Базовые режимы — ОСНО, УСН, АУСН, НПД и ЕСХН — нельзя совмещать друг с другом. Патент (ПСН) можно добавлять только к базовым режимам, но не к АУСН и НПД. Например, услуги вести на УСН, а розничные продажи на ПСН.

Разрешённые сочетания для ИП:

ОСНО + ПСН

УСН + ПСН

ЕСХН + ПСН

При совмещении ИП ведёт раздельный учёт имущества, обязательств и операций по правилам каждого режима.

Нюансы совмещения:

При УСН + ПСН действует общий лимит дохода. Если суммарная выручка ИП от всей предпринимательской деятельности достигает 20 млн ₽ в 2026 году, предприниматель теряет право на ПСН с первого дня его действия и автоматически становится плательщиком НДС со следующего месяца.

При совмещении ПСН с ОСНО или ЕСХН доходы не суммируются для расчёта лимита по патенту: учитывается только выручка по видам деятельности, которые ведутся именно на ПСН.

Численность сотрудников считают раздельно. На ПСН учитывают только работников, занятых в «патентной» деятельности, включая тех, кто задействован одновременно в обоих режимах, — не более 15 человек.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ Нельзя совмещать ПСН с другими режимами по одному и тому же виду деятельности внутри одного района. Совмещение допустимо только тогда, когда виды деятельности различаются и каждый из них ведётся в рамках своего режима.

Как страховые взносы уменьшают налог ИП: примеры

Есть несколько вариантов, как ИП может уменьшить налоги из-за страховых взносов.

1. УСН «Доходы» без сотрудников

ИП на УСН «Доходы» без сотрудников может уменьшать налог на сумму всех взносов — и фиксированных, и дополнительных 1%. В 2026 году фиксированная часть — 57 390 ₽.

ПРИМЕР ИП за календарный год заработал 1 млн ₽. При таком доходе появляется ещё и дополнительный взнос: 1 000 000 ₽ − 300 000 ₽ = 700 000 ₽ превышения. 1% от этой суммы — 7 000 ₽. Всего взносов у ИП — 64 390 ₽ (57 390 ₽ + 7 000 ₽). Налог 6% с дохода 1 000 000 ₽ составляет 60 000 ₽. Взносы в размере 64 390 ₽ перекрывают его полностью. Значит, ИП ничего не платит по УСН.



То же самое можно сделать и на ПСН. Стоимость патента разрешено уменьшить на сумму фиксированных взносов и дополнительного 1%. Если сотрудников нет, патент можно уменьшить до нуля — как и на УСН.

2. УСН «Доходы» с сотрудниками

Если у ИП есть сотрудники, налог на УСН «Доходы» можно уменьшить только наполовину — не больше 50% от рассчитанного налога за год.

ПРИМЕР Доход ИП за год составил 1 млн ₽, налог 6% — это 60 000 ₽. За себя предприниматель заплатил 57 390 ₽ фиксированных взносов и 7 000 ₽ дополнительных взносов 1%, а за сотрудника перечислил за год ещё 200 000 ₽. В сумме получилось 264 390 ₽ взносов. Но уменьшить налог он всё равно может только на 30 000 ₽ — это половина от 60 000 ₽. В итоге ИП заплатит 30 000 ₽ налога на УСН.



На ПСН действует такое же правило ограничения: если у ИП есть сотрудники, стоимость патента можно уменьшить на взносы до 50%.

3. УСН «Доходы минус расходы», ОСНО и ЕСХН

На УСН «Доходы минус расходы», ОСНО и ЕСХН страховые взносы уменьшают налог через расходы. Сначала взносы попадают в состав расходов, и уже после этого рассчитывается налог — не с полной суммы дохода, а с уменьшенной базы.

ПРИМЕР ИП на УСН «Доходы минус расходы» получил за год 400 000 ₽ прибыли. Фиксированные взносы за 2026 год — 57 390 ₽. Взносы за сотрудников — 100 000 ₽. Все эти суммы входят в расходы. Налоговая база уменьшается так: 400 000 ₽ − 57 390 ₽ − 100 000 ₽ = 242 610 ₽. Налог считают уже с 242 610 ₽, а не с исходных 400 000 ₽.



Фиксированные взносы и дополнительный 1% за себя можно учитывать при уменьшении налога и в расходах ещё до их уплаты.

Помимо этого у ИП могут быть и другие расходы. Их тоже можно учитывать, если они обоснованы, связаны с бизнесом и подтверждены документами.

Как перейти на другой налоговый режим

Есть две ситуации, когда предприниматель меняет систему налогообложения: сразу после регистрации ИП или уже в процессе работы.

Смена режима сразу после регистрации ИП

После регистрации ИП автоматически становится на ОСНО — самый сложный режим. Чтобы выбрать другой вариант, нужно подать заявление.

Зарегистрировать ИП, а также перейти на УСН, АУСН или отправить заявление на патент можно через Точка Банк.

Переход на другой налоговый режим после начала деятельности ИП

Перейти на другую систему налогообложения можно не в любой момент. Обычно это делается с начала следующего года.