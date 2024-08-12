Выбор налогового режима в 2026 году стал ещё важнее: ставки и лимиты обновились. Разбираем, какие платежи обязательны на каждом режиме и как выбрать оптимальный вариант, чтобы не переплачивать. Также внутри — сравнительная таблица по всем системам налогообложения ИП.
Страховые взносы ИП за себя
Фиксированная часть страховых взносов ИП в 2026 году — 57 390 ₽.
Дополнительные взносы — 1% с доходов свыше 300 000 ₽. Максимальный размер — 321 818 ₽.
Даже если ИП фактически не работал, но не снялся с учёта в ФНС, фиксированные взносы всё равно нужно уплатить. Исключение — режимы НПД и АУСН, на них платить такие взносы не надо.
Если ИП работал не весь год, фиксированная сумма уменьшается пропорционально календарным дням: сколько дней ИП был зарегистрирован в году, за столько он и платит. Открылся в середине года или закрылся раньше — заплатит меньше.
Сроки уплаты
Фиксированный взнос необходимо перечислить на единый налоговый счёт не позднее 28 декабря текущего года.
Дополнительные страховые взносы необходимо уплатить не позднее 1 июля года, следующего за отчётным. Например, допвзнос за 2026 год нужно внести до 1 июля 2027 года.
Добровольные страховые взносы ИП
ИП может делать добровольные взносы в СФР для получения больничных и декретных. Такие взносы платят в году, предшествующем году получения пособий. То есть чтобы получать пособия в 2027 году, заплатить нужно в 2026‑м.
Размер взносов в 2026 году: МРОТ × 2,9% × 12 месяцев = 27 093 × 0,029 × 12 = 9 428,36 ₽.
При районном коэффициенте >1 сумма увеличивается пропорционально.
Дополнительные взносы нужно уплатить до 1 июля года, следующего за отчётным. Например, допвзнос за 2026 год вносится до 1 июля 2027 года.
Страховые взносы за сотрудников
В 2026 году действует единая предельная база — 2 979 000 ₽ на каждого сотрудника. Доход суммируется с начала года:
- Пока выплаты укладываются в лимит — взносы считают по ставке 30%.
- Как только доход сотрудника превысит лимит — всё, что выше, облагают по ставке 15,1%. Пониженная ставка применяется начиная с месяца, когда произошёл переход.
Взносы на травматизм считают отдельно от основных тарифов. В 2026 году ставки не меняются: действуют 32 класса профессионального риска — от 0,2 до 8,5% от выплат сотруднику. Ставка зависит от основного вида деятельности ИП и с 2026 года будет определяться автоматически по статистической отчётности и отражаться в ЕГРИП.
Льготные тарифы в 2026 году
Льготных тарифов в 2026 году станет меньше — большинство МСП перейдут на стандартную ставку 30%. Пониженные ставки сохранят только компании из приоритетных отраслей: их перечень утвердило Правительство.
Пока льготы выглядят так:
- 15% — для МСП из утверждённого перечня отраслей: 30% с части зарплаты до 1,5 МРОТ и 15% — с суммы выше.
- 7,6 / 0% — для предприятий радиоэлектронной промышленности: 7,6% в пределах годового лимита и 0% сверх него.
- 15 / 7,6% — для IT-компаний: 15% в пределах лимита и 7,6% сверх него при условии, что профильный доход составляет не менее 70%.
- 30 / 15% — для крупного общепита с численностью свыше 250 человек, если выполняются условия по НДС, действует прежний режим: 30% до 1,5 МРОТ и 15% — с суммы выше 1,5 МРОТ.
Сроки уплаты
Взносы за сотрудников перечисляют ежемесячно — не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчётным. Взносы на травматизм перечисляют отдельно — до 15-го числа следующего месяца.
Если крайняя дата уплаты выпадает на выходной, действует перенос на ближайший рабочий день.
Налоги и отчёты ИП на ОСНО
Предприниматели, которые решили оформить ИП на ОСНО платят два основных налога: НДФЛ и НДС.
НДФЛ на ОСНО
Действует прогрессивная шкала НДФЛ:
- 13% с дохода до 2,4 млн ₽.
- 15% с части дохода от 2,4 до 5 млн ₽.
- 18% с части дохода от 5 до 20 млн ₽.
- 20% с части дохода от 20 до 50 млн ₽.
- 22% с дохода свыше 50 млн ₽.
Повышенная ставка действует только на ту часть дохода, которая вышла за нужный порог. Налог считают по ступенькам: одна ставка — до лимита, другая — на сумму сверху.
ИП на ОСНО могут снизить НДФЛ с помощью профессионального вычета. Обычно учитывают фактические расходы — те, что подтверждены документами и связаны с бизнесом. Если документов нет, можно применить фиксированный вычет 20% от доходов.
За год выбирают только один вариант: либо реальные расходы, либо 20%. Одновременно их использовать нельзя.
НДС на ОСНО
НДС — налог на добавленную стоимость при продаже товаров, работ и услуг. Базовая ставка с 1 января 2026 года составляет 22%.
ИП на ОСНО могут не платить НДС, если выручка без налога за три последовательных месяца не превышает 2 млн ₽ и нет подакцизных товаров — в этом случае можно оформить освобождение по статье 145 НК РФ.
Для части продовольствия и детских товаров ставка ниже — 10%. А при экспорте и отдельных операциях действует нулевая ставка.
Ещё ИП на ОСНО платят налоги на землю, транспорт и имущество, если для этого есть основание.
Отчётность на ОСНО
ИП на общей системе подаёт такую отчётность:
- Декларация 3-НДФЛ сдаётся раз в год, не позднее 30 апреля следующего года.
- Декларацию по НДС сдают в электронном виде ежеквартально — до 25-го числа следующего месяца.
Если за квартал не было операций с НДС, предприниматель всё равно обязан подать нулевую декларацию. То же самое касается и тех, кто платит НДС по нулевой ставке.
То же правило действует и по НДФЛ. Даже если на ОСНО в течение года не было доходов от предпринимательской деятельности, ИП обязан подать нулевую 3-НДФЛ.
Все ИП на ОСНО ведут КУДиР. Если предприниматель является плательщиком НДС, он дополнительно ведёт книгу продаж и книгу покупок. Эти документы в налоговую не отправляют — хранят у себя и показывают по требованию инспектора.
Авансовые платежи по НДФЛ перечисляют три раза в год: за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев — до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Итоговый НДФЛ платят до 15 июля следующего года.
НДС рассчитывают поквартально. Сумму налога делят на три равные части и перечисляют ежемесячно — до 28-го числа каждого месяца, следующего за отчётным кварталом.
Налоги и отчёты ИП на УСН
Предприниматели на УСН платят один налог. Можно выбрать из двух вариантов:
- 6% с доходов. Подходит бизнесу с небольшой себестоимостью и высокой наценкой.
- 15% с разницы между доходами и расходами. Выгодно, если расходы занимают больше 60% выручки: закупки, логистика, сырьё, большой товарный остаток. Если 15% с прибыли меньше 1% от доходов, то налог платят в размере 1% от доходов.
С 2026 года регионы смогут снижать ставку УСН для некоторых видов бизнеса, которые попадут в специальный федеральный список. Ставка может быть ниже обычной: от 1 до 6% при объекте «Доходы» и от 5 до 15% при объекте «Доходы минус расходы».
Условия применения УСН в 2026 году:
- Число работников — не более 130 человек.
- Годовой доход — до 490,5 млн ₽.
- Стоимость основных средств — до 218 млн ₽.
Если ИП нарушит любое из условий применения УСН, он теряет право на упрощёнку и с начала месяца, в котором произошло нарушение, автоматически переходит на ОСНО.
НДС на УСН
С 2026 года лимит освобождения от НДС на УСН снижается: 20 млн ₽ в 2026 году, 15 млн ₽ — в 2027 году, 10 млн ₽ — с 2028 года.
Как только доход превышает лимит, бизнес автоматически становится плательщиком НДС со следующего месяца. Если выручка за 2025 год уже была выше 20 млн ₽, НДС появляется сразу с 1 января 2026 года.
На УСН можно платить НДС двумя способами — по специальным или общим ставкам.
Специальные ставки:
- 5% — если доход за год не превышает 272,5 млн ₽.
- 7% — если доход превышает 272,5 млн ₽, но не более 490,5 млн ₽.
При этих ставках входящий НДС к вычету не принимают.
Общие ставки: 22, 10 или 0% — с правом на вычет входящего НДС.
ИП, который впервые перешёл на ставку 5 или 7%, может отказаться от неё и перейти на общую ставку 22% в любой момент в течение первых четырёх кварталов применения пониженной ставки.
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Ещё ИП на УСН платят налоги на землю, транспорт и имущество, если есть объекты в собственности.
Отчётность на УСН
ИП на упрощёнке подают декларацию раз в год — не позднее 25 апреля следующего года. Если работников больше 100, декларацию нужно подавать только в электронном виде.
В течение года предприниматель платит авансовые платежи по УСН три раза: за первый квартал, полугодие и девять месяцев — до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Авансы перечисляют через единый налоговый платёж, перед каждой уплатой подают уведомление.
Годовой налог по УСН платят не позднее 28 апреля следующего года.
Все ИП на УСН ведут КУДиР. Книгу в налоговую не отправляют — она хранится у предпринимателя и предъявляется только по требованию инспекции. Книгу покупок и продаж нужно вести, когда ИП на УСН начинает платить НДС.
Появляется квартальная отчётность. Декларацию по НДС сдают в электронном виде — не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом. Сумму налога за квартал делят на три части и перечисляют тремя платежами — до 28-го числа каждого из трёх месяцев после квартала.
Налоги и отчёты ИП на АУСН
АУСН — экспериментальный режим, на котором отчётность почти полностью отменена, а налоги считает сама ФНС.
С 2026 года АУСН доступна в большинстве регионов — актуальный список можно посмотреть на сайте ФНС.
Налоги на АУСН
ИП на АУСН платят один налог:
- 8% с доходов.
- 20% с доходов минус расходы (минимальный налог — 3% от доходов).
Страховые взносы за себя ИП не платят. Взносы за сотрудников тоже отменены, кроме взносов на травматизм — фиксированной суммы в год.
Не нужно платить:
- НДС — кроме импортного или агентского.
- Налог на имущество — кроме объектов с кадастровой стоимостью.
- НДФЛ — с доходов от дивидендов, выигрышей, по ипотечным ценным бумагам.
Применять АУСН могут ИП, которые подходят под условия:
- Доход до 60 млн ₽ в год.
- Объём основных средств — не более 150 млн ₽.
- Сотрудников не больше пяти.
Учёт на АУСН полностью автоматизирован: данные о доходах и расходах подтягиваются из банка, ККТ и личного кабинета, а налоговая сама считает налог. Работать можно только через уполномоченные банки — расчётный счёт должен быть открыт именно там. Если есть счета в других банках, применять АУСН нельзя.
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Все расходы на АУСН проходят в безналичной форме. Если что-то оплачено наличными, операцию нужно пробить через ККТ, иначе она не попадёт в расчёт. Учёт ведётся по кассовому методу: важна дата оплаты, а не дата документа или поставки.
Отчётность на АУСН
Отчётность почти отсутствует — ИП не сдаёт декларацию по УСН, РСВ, 6-НДФЛ и КУДиР. Остаётся только отчётность в СФР по форме ЕФС-1 при приёме, увольнении и ежегодно по стажу сотрудников.
Налоговый период на АУСН — один месяц.
- До 5-го числа следующего месяца предприниматель добавляет в личный кабинет АУСН доходы, которые не прошли через банк.
- До 7-го числа он проверяет операции, которые передал банк, и при необходимости исправляет их.
- До 15-го числа налоговая рассчитывает налог и присылает уведомление.
- До 25-го числа предприниматель оплачивает налог — вручную или через автосписание.
Все платежи перечисляются на единый налоговый счёт. Инспекция сама распределяет поступившие деньги по нужным налогам и взносам.
Налоги и отчёты ИП на ПСН
Патент доступен только ИП и только по определённым видам деятельности.
Условия применения ПСН
С 2026 года условия его применения меняются и будут такими:
- Число работников — не более 15.
- Годовой доход — до 20 млн ₽ в 2026 году, 15 млн ₽ в 2027 году, 10 млн в 2028 и остальных годах.
Для отдельных сфер есть дополнительные требования:
- Перевозки — не более 20 транспортных средств.
- Общепит — зал обслуживания посетителей до 150 м².
- Розничная торговля — торговый зал до 150 м².
Если хотя бы одно условие нарушено, право на патент прекращается, а налог пересчитывают с первого дня действия патента по УСН или ОСНО.
Стоимость патента устанавливают региональные власти: она зависит от вида деятельности, региона и потенциального дохода. Рассчитать сумму можно в калькуляторе на сайте ФНС.
Отдельно ИП на ПСН платит налоги на имущество, землю и транспорт, если есть такие объекты.
Отчётность на ПСН
На ПСН нет декларации. Нужно только вести книгу учёта доходов (КУД). Если есть работники, нужно отправлять за них отчётность в налоговую и СФР.
Поскольку ПСН всегда применяется вместе с другой системой, отчитаться нужно и по основной системе, даже если операций по ней не было. При совмещении ПСН и УСН подают нулевую декларацию УСН. При совмещении ПСН и ОСНО — нулевые декларации по НДС и нулевую 3-НДФЛ.
За патент на срок до 6 месяцев нужно заплатить всю сумму налога не позднее последнего дня действия патента.
Если патент выдан на срок от 6 до 12 месяцев, оплата разбивается на два платежа:
- 1/3 суммы — в течение 90 календарных дней с даты начала действия патента.
- Оставшиеся 2/3 — до окончания срока действия.
Конкретные суммы и крайние сроки указаны в самом патенте.
Налоги на НПД
Налог на профессиональный доход в России платят ИП и самозанятые физлица. Этот налоговый режим считается самым простым. На нём платят:
- 4% c доходов от физических лиц.
- 6% с доходов от ИП и юрлиц.
Страховые взносы платить не обязательно, но можно перечислять их в добровольном порядке. Также ИП на НПД платят земельный, транспортный налог и налог на имущество на общих основаниях, как физические лица, если в собственности есть такие объекты.
Кому подходит: предпринимателям с доходом до 2,4 млн ₽ в год. При этом они не могут нанимать сотрудников и работать по агентским договорам. Также на НПД нельзя сотрудничать с бывшими работодателями в течение двух лет после увольнения.
Кроме того, ИП на НПД не имеют права вести бизнес, связанный с перепродажей товаров, и в других запрещённых сферах.
Отчётность на НПД сдавать не нужно. Доходы фиксируют через приложение «Мой налог» — предприниматель формирует чеки по каждому полученному доходу. На основе этих данных ФНС ежемесячно автоматически рассчитывает сумму налога.
Сроки уплаты налога: раз в месяц, до 28-го числа следующего месяца.
Налоги и отчёты ИП на ЕСХН
Предприниматели на ЕСХН платят один ключевой налог — единый сельхозналог. Режим доступен только тем, у кого не менее 70% выручки приходится на собственную сельхозпродукцию или улов.
Для рыболовецких хозяйств действует дополнительное условие: в прошлом году в промысле должно было быть не более 300 сотрудников, а лов нужно вести на своих или зафрахтованных судах.
Не могут работать на ЕСХН те, кто производит подакцизные товары. Исключение одно: если предприниматель выращивает собственный виноград и делает из него вино, режим применять можно. Если виноград покупной — право на ЕСХН теряется.
Налог на ЕСХН
ЕСХН считают с итоговой прибыли, то есть с доходов минус расходы.
- Доход — любые поступления на счёт или в кассу, в том числе авансы и проценты по займам.
- Расход — покупка или услуга из закрытого перечня: семена, удобрения, корма, саженцы, ГСМ, ветеринария, зарплата, страховые взносы, коммуналка и другие траты, связанные с сельхозработой.
Ставка ЕСХН по умолчанию — 6%, но регионы могут снизить её до 0%.
Помимо ЕСХН ИП платит также земельный, транспортный и налог на имущество, но только за те объекты, которые не используются в сельхоздеятельности.
НДС на ЕСХН
ИП на ЕСХН в общем случае платят НДС по ставкам:
- 0% — экспорт.
- 10% — отдельные виды сельхозпродукции.
- 22% — большинство остальных товаров и услуг с 2026 года.
При этом от налога можно освободиться в двух случаях:
- Доход за предыдущий год без НДС не превышает 60 млн ₽.
- ИП только зарегистрировался или перешёл на ЕСХН с 1 января и сразу хочет получить льготу.
Требования для освобождения:
- Не продавать подакцизные товары три месяца до подачи уведомления.
- Подать уведомление до 20-го числа месяца, с которого нужно освобождение.
Если освобождения нет, то НДС рассчитывают и платят по общим правилам.
Отчётность на ЕСХН
ИП ведёт книгу учёта доходов и расходов. Помимо этого нужно сдавать:
- Ежегодную декларацию по ЕСХН — до 25 марта.
- Уведомление о сумме авансового платежа за полугодие до 25 июля.
- Декларацию по НДС — если нет освобождения, то ежеквартально до 25-го числа.
- Отчёты за сотрудников, если есть работники.
Сроки уплаты:
- Налог по ЕСХН за год — до 28 марта.
- Авансовый платёж за полугодие — до 28 июля.
- НДС — ежемесячно, равными частями, до 28-го числа каждого месяца по итогам квартала.
Если срок сдачи отчётности или уплаты налога выпадает на выходной день, он переносится на ближайший рабочий.
Сравнительная таблица всех налоговых режимов
|Налоговый режим
|Ставка налога
|Лимиты
|Особенности
|УСН
|— «Доходы»: 1–6%.
— «Доходы минус расходы»: 5–15%.
Если налог с разницы получается меньше 1% от доходов, платят минимальный налог — 1% с доходов
|— Сотрудники: до 130 человек.
— Годовой доход: до 490,5 млн ₽.
— Остаточная стоимость основных средств: до 218 млн ₽
|ИП на УСН становится плательщиком НДС, если доход превысил:
— 20 млн ₽ в 2026 году.
— 15 млн ₽ в 2027 году.
— 10 млн ₽ с 2028 года.
При этом предприниматель может выбрать, как платить НДС:
— По общим ставкам 22, 10 или 0% — с правом на вычет входящего НДС.
— По специальным ставкам 5 или 7% — без права на вычет.
Декларацию по УСН подают один раз в год.
Если ИП стал плательщиком НДС, декларацию по НДС сдают ежеквартально
|ПСН
|Индивидуально для каждого ИП. Рассчитать можно на сайте ФНС
|— Годовой доход: 20 млн ₽ в 2026, 15 млн ₽ — 2027, 10 млн ₽ — с 2028.
— Сотрудники: не более 15.
Есть дополнительные условия для перевозок, общепита и торговли
|— Работает только для ИП.
— Нет деклараций, но нужно сдавать нулевую по основному режиму.
— Можно уменьшить стоимость патента на сумму фиксированных страховых взносов. Если есть сотрудники, патент уменьшается не более чем на 50%.
— Запрещён по ряду видов деятельности (подакциз, добыча полезных ископаемых, крупная розница, крупный общепит и так далее)
|ОСНО
|— НДФЛ 13–22%.
— НДС 22%
— имущественные налоги
|— Нет ограничений по доходу.
— Нет ограничений по сотрудникам.
— Нет ограничений по основным средствам
|— Декларация по НДС: подавать ежеквартально.
— 3‑НДФЛ: подавать раз в год
|АУСН
|— 8% «Доходы».
— 20% «Доходы минус расходы».
Если налог с разницы меньше 3% от доходов, платят минимальный налог — 3% от доходов
|— Годовой доход: до 60 млн ₽ в год.
— Сотрудники: до 5.
— Основные средства: до 150 млн ₽
|— Действует до конца 2027 года (эксперимент).
— Полностью освобождает от страховых взносов, кроме взносов на травматизм.
— Отчётности почти нет
|ЕСХН
|6% с разницы доходов и расходов
|— Доля доходов от собственной сельхозпродукции: не менее 70%.
— До 300 человек для рыбных хозяйств, лов надо вести на своих или зафрахтованных судах
|— Подходит только для сельхозпроизводства, рыболовства, животноводства.
— Можно получить освобождение от НДС, если доход прошлого года меньше 60 млн ₽.
— Декларация по НДС: подавать ежеквартально (если нет освобождения).
— Декларация по ЕСХН: подавать раз в год
|НПД
|— 4% с доходов от физлиц;
— 6% с доходов от юрлиц и ИП
|Годовой доход: до 2,4 млн ₽
|— Можно добровольно платить взносы.
— Нельзя нанимать сотрудников.
— Не подходит для перепродажи, товаров с обязательной маркировкой и подакцизных, агентской деятельности.
— Нет отчётности
— Нельзя в течение двух лет с момента увольнения работать с бывшими работодателями
Как совмещать разные налоговые режимы
Базовые режимы — ОСНО, УСН, АУСН, НПД и ЕСХН — нельзя совмещать друг с другом. Патент (ПСН) можно добавлять только к базовым режимам, но не к АУСН и НПД. Например, услуги вести на УСН, а розничные продажи на ПСН.
Разрешённые сочетания для ИП:
- ОСНО + ПСН
- УСН + ПСН
- ЕСХН + ПСН
При совмещении ИП ведёт раздельный учёт имущества, обязательств и операций по правилам каждого режима.
Нюансы совмещения:
- При УСН + ПСН действует общий лимит дохода. Если суммарная выручка ИП от всей предпринимательской деятельности достигает 20 млн ₽ в 2026 году, предприниматель теряет право на ПСН с первого дня его действия и автоматически становится плательщиком НДС со следующего месяца.
- При совмещении ПСН с ОСНО или ЕСХН доходы не суммируются для расчёта лимита по патенту: учитывается только выручка по видам деятельности, которые ведутся именно на ПСН.
- Численность сотрудников считают раздельно. На ПСН учитывают только работников, занятых в «патентной» деятельности, включая тех, кто задействован одновременно в обоих режимах, — не более 15 человек.
Как страховые взносы уменьшают налог ИП: примеры
Есть несколько вариантов, как ИП может уменьшить налоги из-за страховых взносов.
1. УСН «Доходы» без сотрудников
ИП на УСН «Доходы» без сотрудников может уменьшать налог на сумму всех взносов — и фиксированных, и дополнительных 1%. В 2026 году фиксированная часть — 57 390 ₽.
То же самое можно сделать и на ПСН. Стоимость патента разрешено уменьшить на сумму фиксированных взносов и дополнительного 1%. Если сотрудников нет, патент можно уменьшить до нуля — как и на УСН.
2. УСН «Доходы» с сотрудниками
Если у ИП есть сотрудники, налог на УСН «Доходы» можно уменьшить только наполовину — не больше 50% от рассчитанного налога за год.
На ПСН действует такое же правило ограничения: если у ИП есть сотрудники, стоимость патента можно уменьшить на взносы до 50%.
3. УСН «Доходы минус расходы», ОСНО и ЕСХН
На УСН «Доходы минус расходы», ОСНО и ЕСХН страховые взносы уменьшают налог через расходы. Сначала взносы попадают в состав расходов, и уже после этого рассчитывается налог — не с полной суммы дохода, а с уменьшенной базы.
Фиксированные взносы и дополнительный 1% за себя можно учитывать при уменьшении налога и в расходах ещё до их уплаты.
Помимо этого у ИП могут быть и другие расходы. Их тоже можно учитывать, если они обоснованы, связаны с бизнесом и подтверждены документами.
Как перейти на другой налоговый режим
Есть две ситуации, когда предприниматель меняет систему налогообложения: сразу после регистрации ИП или уже в процессе работы.
Смена режима сразу после регистрации ИП
После регистрации ИП автоматически становится на ОСНО — самый сложный режим. Чтобы выбрать другой вариант, нужно подать заявление.
- УСН. Подайте уведомление о переходе на УСН в налоговый орган по месту регистрации ИП в течение 30 дней. Это можно сделать лично, через представителя, почтой с описью вложения или через «Госуслуги». С июля 2026 года вводят единую форму уведомления по УСН.
- АУСН. Переход оформляют только в электронном виде — через личный кабинет налогоплательщика или через уполномоченный банк, где открыт расчётный счёт.
- ПСН. Если хотите работать на патенте, подайте заявление. Сделать это нужно не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала применения патента. Причём со 2 марта 2026 года нужно использовать новую форму документа.
- НПД. Если соответствуете условиям для применения налога на профессиональный доход, зарегистрируйтесь через приложение «Мой налог» или «Госуслуги».
- ЕСХН. Чтобы перейти на единый сельхозналог, подайте уведомление в свою налоговую инспекцию. Сделать это можно лично, через представителя, по почте с описью или в электронном виде через ЛК.
Зарегистрировать ИП, а также перейти на УСН, АУСН или отправить заявление на патент можно через Точка Банк.
Переход на другой налоговый режим после начала деятельности ИП
Перейти на другую систему налогообложения можно не в любой момент. Обычно это делается с начала следующего года.
- УСН. Подайте уведомление о переходе на УСН не позднее 31 декабря текущего года, чтобы начать применять УСН с нового года. С июля 2026 года будет действовать новая единая форма документа.
- АУСН. Если ИП на УСН или НПД, перейти на АУСН можно с 1 числа следующего месяца. Если работаете на ОСНО или ЕСХН, переход доступен только с 1 января следующего года: заявление нужно подать до 31 декабря.
- ПСН. Подайте заявление на получение патента в налоговую инспекцию не позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения патента. Учитывайте, что со 2 марта 2026 года действует новая форма документа.
- НПД. Если переходите с УСН или ЕСХН, зарегистрируйтесь в «Мой налог» и уведомите налоговую об отказе от прежнего режима. С АУСН переход возможен только с 1 января, уведомление подайте до 31 декабря. С ПСН дождитесь окончания патента или прекратите его досрочно.
- ЕСХН. Уведомление подают до 31 декабря, чтобы работать на ЕСХН с 1 января следующего года. В документе указывают вид деятельности и подтверждают, что не менее 70% выручки — от собственной сельхозпродукции или улова.