Точка Банк разберёт самые частые зоны риска: отчётность и налоги, кадровые вопросы, кассовую дисциплину и рекламу. Покажем, какие санкции применяют и в каких ситуациях их можно избежать или уменьшить.

Коротко Во многих ситуациях штрафа можно избежать или существенно снизить его — если ошибку исправили до проверки, недоимки нет или есть смягчающие обстоятельства. Поэтому важно различать критичные нарушения и те, где риски можно контролировать. ООО штрафуют в основном за такие нарушения: пропущенные сроки отчётности и платежей, ошибки в расчётах, проблемы с кассой, сотрудниками и рекламой, а также за отсутствие ответов на требования ФНС. Конкретный размер ответственности зависит от состава нарушения и его последствий.

ООО не сдаёт налоговую отчётность

ООО обязано вовремя сдавать налоговую отчётность. По многим декларациям и расчётам срок сдачи — не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. За нарушение сроков налоговая вправе применить санкции:

ООО на ОСНО, УСН и ЕСХН обязаны сдавать отчётность по всем налогам, по которым у них есть обязанность отчитываться, даже если доходов не было и деятельность фактически не велась. За непредставление каждой декларации, в том числе нулевой, назначают минимальный штраф — 1 000 ₽.

Отдельного штрафа за непредставление уведомления об исчисленных суммах налога нет. Но без него налоговая не сможет корректно распределить платёж на Едином налоговом счёте (ЕНС). Из-за этого может появиться формальная недоимка и начнут начислять пени, даже если деньги фактически перечислены.

Если декларации, расчёт 6-НДФЛ и расчёт по страховым взносам не сдать в течение 20 рабочих дней после установленного срока, налоговая вправе приостановить операции по банковским счетам (ст. 76 НК РФ).

Все эти риски лучше понимать уже на этапе регистрации ООО, чтобы потом не столкнуться с большими штрафами и блокировкой счёта.

ООО не сдаёт бухгалтерскую отчётность

Все организации обязаны вести бухгалтерский учёт и раз в год сдавать бухгалтерскую отчётность. Даже если компания не работала, операций не было и деньги по счетам не проходили, отчитываться всё равно нужно.

Минимальный состав отчётности — бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах. Срок сдачи общий для всех — не позднее 31 марта года, следующего за отчётным.

Бухгалтерскую отчётность сдают только в электронном виде через налоговую. После приёма она автоматически попадает в ГИР БО — государственный реестр бухгалтерской отчётности.

Если бухгалтерскую отчётность не сдать вовремя, к ответственности могут привлечь как саму компанию, так и должностных лиц.

При этом отсутствие отчётности в базе ГИР БО — тревожный сигнал для банков и контрагентов. Компанию могут посчитать неблагонадёжной, что усложняет открытие счетов, кредитование и работу с партнёрами.

ООО вовремя не платит налоги и страховые взносы

ООО обязано вовремя платить налоги и страховые взносы. Для большинства налогов и взносов действует единый срок уплаты — 28-е число.

Если ООО правильно рассчитало налог и указало верную сумму в декларации или уведомлении, но не перечислило деньги в срок, штрафа не будет. В этом случае налоговая начислит только пени на сумму недоимки.

С 1-го по 30-й день просрочки — 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.

С 31-го по 90-й день — 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ.

С 91-го дня — снова 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.

Пени считают через Единый налоговый счёт. Их начисляют не по конкретному налогу, а на отрицательное сальдо ЕНС в целом.

Штраф назначают, если налог занизили из-за ошибок в расчётах, неверных данных или умышленных действий. Возможны такие ситуации:

Если налог не уплачен или уплачен не полностью из-за ошибок в расчётах или неверных данных, штраф составляет 20% от суммы недоимки. Если налоговая докажет умысел, штраф увеличат до 40% ( ст. 122 НК РФ ).

Если при проверке выявят грубые нарушения правил учёта доходов и расходов, налоговая может оштрафовать на 10 000 ₽, а при нарушениях в нескольких налоговых периодах — 30 000 ₽. Если такие нарушения привели к занижению налога, штраф составит 20% от суммы недоимки, но не менее 40 000 ₽ ( ст. 120 НК РФ ).

Штрафов можно избежать, если компания самостоятельно обнаружила ошибку и исправила её, до того как налоговая выявит нарушение. Для этого подают уточнённую декларацию. Если срок уплаты налога уже прошёл, сначала нужно перечислить налог и пени и только после этого отправлять корректировку.

ООО не предоставляет документы по запросу ФНС

​​Налоговая может запросить у ООО документы или пояснения — для проверки самой компании или её контрагентов. На такое требование нужно ответить в срок, указанный в письме. Можно отправить запрошенные материалы или письменно объяснить, почему документов нет. Игнорировать требование нельзя.

Ответственность зависит от того, что именно запросила налоговая.

Если ФНС запрашивает документы — договоры, акты, накладные, счета-фактуры:

Если налоговая запрашивает информацию или пояснения — например об экономическом смысле сделки, контрагенте или по расхождениям, выявленным в ходе камеральной проверки:

5 000 ₽ — за непредоставление информации или опоздание с ответом.

20 000 ₽ — если такое нарушение повторится в течение года ( ст. 129.1 НК РФ ).

ВАЖНО Если в одном требовании ФНС одновременно запросила и документы, и информацию, а компания не ответила ни по одному пункту, налоговая вправе назначить два штрафа одновременно — за документы и за непредставление информации.

С 5 февраля 2025 года требования и документы, направленные налоговой по ТКС, считаются автоматически полученными на шестой рабочий день с даты отправки. Подтверждать получение квитанцией больше не нужно — дату фиксирует оператор ЭДО.

Срок ответа считают с этой даты. Например, на пояснения по общему правилу дают пять рабочих дней, поэтому с момента отправки требования у ООО есть до 11 рабочих дней на ответ.

ООО не заключает трудовые договоры

Если в компании работают сотрудники, трудовые отношения нужно оформлять официально — заключать трудовой договор. Использовать договор ГПХ можно только тогда, когда работа действительно носит гражданско-правовой характер.

На практике нарушение часто выглядит не как прямой отказ от оформления, а как подмена трудовых отношений: сотрудника оформляют по договору ГПХ или привлекают как самозанятого, хотя фактически он работает как штатный работник — по графику, на постоянной основе и под контролем компании.

В 2026 году это одна из ключевых зон контроля. Налоговая и трудовая инспекция анализируют такие схемы по совокупности признаков: один заказчик, регулярные выплаты, одинаковые суммы, отсутствие других доходов у исполнителя. Для проверяющих это признаки трудовых отношений.

Если проверка подтвердит подмену, то компании грозит административная ответственность (п. 4 ст. 5.27 КоАП РФ):

50 000–100 000 ₽ — для ООО.

10 000–20 000 ₽ — для руководителя или другого должностного лица.

За повторное нарушение штраф для ООО увеличивается до 100 000–200 000 ₽, а руководителя могут дисквалифицировать на срок от одного года до трёх лет (п. 5 ст. 5.27 КоАП РФ).

Но штраф — не главное. При переквалификации отношений ООО доначислят:

Страховые взносы за весь период работы сотрудника.

НДФЛ, который должен был удерживаться и перечисляться.

Пени за просрочку налогов и взносов.

Отдельные санкции за несдачу или ошибки в отчётности по работникам в ФНС и СФР.

Дополнительно с 2025 года действует реестр недобросовестных работодателей. Попадание в него — репутационный риск и повышенное внимание со стороны контролирующих органов при последующих проверках.

ООО нарушило правила работы с кассой

ООО, которые принимают оплату от покупателей, обязаны применять онлайн-кассу. Это касается наличных, банковских карт, оплаты по QR-коду и переводов через СБП.

Так, оплата через СБП на месте расчёта — например по QR-коду в магазине или кафе — требует выдачи кассового чека. А переводы через СБП без расчёта на месте — по номеру телефона или реквизитам — в некоторых случаях могут не требовать применения ККТ в соответствии с Федеральным законом №54-ФЗ.

Данные с кассы передаются в налоговую через оператора фискальных данных (ОФД). За неприменение кассы или нарушение правил её использования предусмотрена ответственность.

Какие штрафы могут назначить (ст. 14.5 КоАП РФ):

За работу без кассы (неприменение ККТ) — штраф от 75 до 100% суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽.

При повторном нарушении, если сумма расчётов без кассы превысила 1 млн ₽, деятельность ООО могут приостановить до 90 суток.

За кассу, зарегистрированную с нарушениями или используемую с ошибками, — предупреждение или штраф 5 000–10 000 ₽.

За невыдачу или ненаправление чека покупателю — предупреждение или штраф 10 000 ₽.

Дополнительно могут привлечь руководителя ООО как должностное лицо:

За работу без кассы — 25–50% суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽.

За нарушения в регистрации или использовании ККТ — 1 500–3 000 ₽.

За невыдачу чека — 2 000 ₽.

В случае повторного грубого нарушения руководителя могут дисквалифицировать на срок от года до двух лет.

ООО могут освободить от штрафа, если компания сама выявила нарушение, исправила его и сообщила об этом в налоговую, до того как у ФНС появились сведения о нарушении.

Чаще всего для этого оформляют чек коррекции — его используют при неприменении кассы. Если данных чека достаточно, чтобы понять, что произошло, штраф могут не назначить.

Вместо чека коррекции иногда можно направить добровольное сообщение, но итоговое решение налоговая принимает с учётом обстоятельств. Ошибки в уже пробитых чеках исправляют по другим правилам.

ООО нарушает закон о рекламе

При размещении рекламы ООО обязано соблюдать требования Федерального закона №38-ФЗ. Контроль стал строже: появилось больше отдельных составов нарушений и выросли риски штрафов.

Типовые нарушения:

Использование в рекламе таких слов, как «лучший», «№1», «первый» без подтверждающих документов.

Использование бранных, непристойных или оскорбительных слов и выражений.

Использование образов детей в опасных или потенциально опасных ситуациях.

Рекламные звонки и рассылки без согласия абонента.

Интернет-реклама без маркировки, erid-токена или передачи данных в ЕРИР.

Размещение рекламы на запрещённых или ограниченных к размещению площадках.

Использование в рекламе иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла.

За нарушения ООО могут оштрафовать:

Штрафы могут назначить по каждому эпизоду распространения рекламы, если нарушения квалифицируют отдельно.

ООО могут оштрафовать даже в том случае, если рекламу размещает агентство или блогер. Договор снижает риски, но сам по себе не освобождает от ответственности.

Смягчающие обстоятельства

Если ООО привлекли к ответственности и назначили штраф, его можно снизить или избежать. Для налоговых штрафов применяются статьи 112 и 114 НК РФ, для административных — статьи 4.1, 4.2 и 4.1.1 КоАП РФ.

Перечень смягчающих обстоятельств в законе не закрыт, поэтому налоговая и суд могут учитывать разные факторы. Чаще всего для ООО принимают во внимание такие обстоятельства:

Нарушение совершено впервые.

Компания добровольно устранила нарушение или его последствия.

ООО сотрудничало с проверкой и давало пояснения.

У компании сложное финансовое положение.

Нарушение произошло из-за технических или чрезвычайных обстоятельств.

Штраф несоразмерен последствиям нарушения или компания ведёт социально значимую деятельность.

Если нарушение произошло не по вине ООО, например из-за внешнего технического сбоя или форс-мажора, это аргумент не о смягчении, а об отсутствии вины. В таком случае можно добиваться полной отмены штрафа.

Размер и формат снижения зависят от закона:

По налоговым штрафам при наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф подлежит уменьшению минимум в два раза.

По административным штрафам фиксированного процента нет, но если нарушение совершено впервые, а ООО относится к МСП, штраф могут заменить на предупреждение по статье 4.1.1 КоАП РФ

Штраф не уменьшают автоматически. Нужно заявить о смягчающих обстоятельствах и подтвердить их документами — бухгалтерскими документами, техническими актами, перепиской, выписками по счетам.

Как найти штрафы

Узнать о штрафах ООО можно несколькими способами:

По официальным документам от налоговой или других ведомств, которые приходят на юридический адрес или в электронном виде.

В личном кабинете ООО на сайте ФНС, где через Единый налоговый счёт видны налоговые штрафы, пени и долги.

По постановлению инспектора, если штраф назначен по итогам проверки другого ведомства.

Через ФССП, если штраф или долг уже передали на принудительное взыскание.

Налоговые штрафы и пени платят по требованию ФНС — в срок, указанный в требовании. Если срок не установлен, на оплату даётся восемь дней с даты его получения (п. 3 ст. 69 НК РФ).

Административные штрафы по КоАП нужно оплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу (п. 1 ст. 32.2 КоАП РФ).