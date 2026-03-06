Реестр контрактов по 44-ФЗ: как поставщику проверить заказчика в 2026 году

Закупки по 44-ФЗ — это публичная информация. Все действующие и исполненные контракты за редким исключением может посмотреть любой желающий. Для этого информацию размещают в открытом реестре.

Коротко Его ведёт Федеральное казначейство РФ по сведениям от заказчиков.



Это работает так: после заключения контракта заказчики через ЕИС передают информацию в Казначество. Они рассказывают: кто исполнитель, каким способом проводилась закупки, что закупали и какие условия контракта. После этого Казначейство в течение трёх дней проверяет документы и вносит сведения в реестр. Реестр контрактов — это один из главных разделов Единой информационной системы — платформы, посвящённой госзакупкам.

Что такое реестр контрактов в ЕИС по 44-ФЗ

Реестр контрактов — это перечень действующих и исполненных контрактов по Федеральному закону №44-ФЗ. В нём собрана важная информация почти обо всех закупках: кто их провёл и что конкретно купил, сколько стоил товар и кто был исполнителем.

Реестр обновляется постоянно. Отвечает за это Федеральное казначейство РФ. А все сведения ведомству передают заказчики.

Один из главных принципов 44-ФЗ — прозрачность системы госзакупок. Это значит, что любой наблюдатель со стороны может узнать всё, что связано с закупкой. Реестр контрактов, который находится в открытом доступе 24/7, как раз и помогает следовать этому принципу.

Где найти реестр контрактов по 44-ФЗ

Реестр размещён в Единой информационной системе (ЕИС) — открытой платформе, на которой собраны сведения о госзакупках.

Реестр — это один из основных разделов информационной системы

Попасть в реестр можно с первой страницы сайта ЕИС. Для этого:

Нажмите на кнопку «Контракты и договоры» в главном меню. Выберите «Реестр контрактов 44-ФЗ» в выпадающем списке.

На первой странице вы увидите несколько позиций из списка. Всего их уже больше 39 млн. Поэтому, чтобы найти нужную запись, придётся воспользоваться поиском и фильтрами.

Как пользоваться поиском

Строка поиска находится вверху страницы прямо над записями:

Через поиск можно найти контракты по нескольким характеристикам. Например, по реестровому номеру или коду закупки, ИНН или названию заказчика, объекту закупки. Поиск покажет конкретную сделку или всё, что подходит под результат.

ПРИМЕР По ИНН заказчика вы найдёте все контракты, которые он заключал.

Как пользоваться фильтрами

Если поиск показывает слишком много результатов, часть из них можно отсеять с помощью фильтров. Блок с популярными фильтрами находится справа от списка закупок.

Параметры можно выбрать прямо на главной странице реестра, в правой части страницы. А можно нажать на кнопку «Все параметры» вверху блока — и откроется отдельная страница с фильтрами.

Фильтры помогут составить подборку более чем по 50 разным параметрам. Основные из них — это статус сделки, цена, заказчик и объект закупки.

ПРИМЕР Поставщику нужно найти один из своих действующих контрактов. Он хорошо помнит заказчика и примерную сумму сделки, поэтому вводит сумму в фильтры, а наименование заказчика — в поиск, и находит запись.

Правовое регулирование: что требует ст. 103 44-ФЗ

В Федеральном законе №44-ФЗ реестру контрактов посвящена статья 103. Она устанавливает, какие конкретно сведения нужно вносить в реестр, а ещё сколько дней на это есть у заказчика и Федерального казначейства.

Также Правительство РФ разработало отдельные Правила ведения реестра контрактов. В них есть развёрнутое руководство по работе с реестром.

Дальше подробно расскажем о нормах этих законов.

Какие сведения включает реестр контрактов

Каждая позиция в реестре хранит в себе всю историю работы по конкретной закупке. В нём можно найти такие сведения:

Кто заказчик и исполнитель. Из каких денег оплачивается закупка. Когда и как выбирали поставщика. Например, проводили конкурс, аукцион, запрос котировок или закупали у одной компании напрямую. Когда и на какую сумму заключили сделку. Какой товар нужно поставить для заказчика или какие работы выполнить. Менялись ли условия. Как поставщик исполнял контракт. Например, какой аванс получил, выполнял работы поэтапно или за раз, нарушал ли условия и получал неустойки. Если сделка расторгнута, то почему.

В реестре можно найти и другие сведения. Например, если предмет поставки — это лекарство, то в реестре будет название препарата, производитель, форма, дозировка и порядковый номер из реестра лекарственных средств.

Также в реестр обязательно выкладываются сам подписанный контракт, все дополнительные соглашения к нему, документы о приёмке и оплате.

Какие контракты не размещаются в ЕИС по 44-ФЗ

Есть контракты, которые в открытом доступе найти нельзя. Например, в реестре не будет договоров по закупкам малых объёмов, которые проходят через интернет-магазины.

Также в единой информационной системе не публикуют контракты на закупку:

Вооружения и военной техники.

Культурных ценностей.

Театральных декораций и сценических костюмов.

Для выборов и референдумов.

Для освоения космоса.

Товаров, работ и услуг под государственной тайной.

Полный перечень таких закупок есть в части 5 статьи 103 №44-ФЗ. Контракты, которые содержат гостайну, включаются в отдельный закрытый реестр по правилам из Постановления Правительства №1084.

Как вносить сведения в реестр контрактов

Первым делом после заключения контракта заказчик отправляет сведения в Федеральное казначейство. Сделать это можно через личный кабинет на сайте Единой информационной системы.

Если контракт был заключён электронно, часть данных из Единой информационной системы подтянется автоматически. Оставшиеся поля заказчику нужно заполнить вручную.

Дальше информация уйдёт на проверку в Федеральное казначейство РФ. Заказчику нужно отслеживать ответ ведомства: если в документах найдут несоответствия, то отправят протокол, по которому нужно будет устранить ошибки.

Сведения и документы, которые заказчик должен загрузить в систему, зависят от стадии сделки. Больше всего данных потребуется от заказчика, когда контракт только заключён. Но каждый раз, когда со сделкой происходят важные изменения, реестр нужно будет пополнять или редактировать. Ниже разберём такие ситуации.

1. Заключение контракта

Когда стороны только подписали контракт, заказчик обязательно размещает в Единой информационной системе следующие сведения и документы (часть 10 ПП №60).

Категория Что нужно указать или подгрузить Информация о заказчике — Наименование



— ИНН



— ОПФ



— Код в системе ЕИС



— Лицевой счёт в Казначействе

Информация о поставщике — Наименование или ФИО



— ИНН



— Адрес регистрации



— Реквизиты счёта

Способ закупки

— Конкурс



— Аукцион



— Запрос котировок



— Или закупка у единственного поставщика

Реквизиты и условия контракта — Дата



— Номер



— Цена и аванс



— Срок исполнения



— Обеспечение

Объект закупки — Название товара, работы или услуги



— Вид



— Количество или объём



— Код по ОКПД2



— Страна происхождения

Другие условия — Источник финансирования



— Нужно ли казначейское сопровождение



— Можно ли отказаться от договорённостей в одностороннем порядке



— Можно ли удерживать неустойки поставщика из суммы оплаты



— Нужно ли привлекать субподрядчиков к работам

Документы — Подписанный контракт

2. Изменения условий

Если контракт уже действует, но его условия меняют, заказчику нужно дополнительно включить в реестр следующую информацию (часть 12 ПП №60):

Категория Что нужно указать или подгрузить Общая информация — Поля, которые нужно поменять в реестре



— Причина изменения

Документы — Дополнительное соглашение об изменениях



— Платёжный документ, который подтверждает оплату возмещённого ущерба виновной стороной, если ущерб был





Внести изменения в контракт без ведома контрольных органов не получится. Если не разместить дополнительное соглашение в реестре, об изменениях всё равно узнают из сметы или акта выполненных работ. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам Точка Банк

3. Исполнение и оплата

Заказчик должен размещать информацию в реестре и по каждому этапу исполнения контракта. Вот что он направляет в Казначейство, когда принимает или оплачивает работы или товар (часть 11 ПП №60).

Категория Что нужно указать или подгрузить Информация о приёмке — Дата подписания документа о приёмке



— Количество товара или объём работ



— Стоимость товара или работ



— Страна происхождения



— Реквизиты счёта поставщика



— Требования об уплате неустоек, если были нарушения условий

Информация об оплате — Сумма аванса



— Сумма оплаты

Другая информация — Когда заканчивает действовать банковская гарантия



— Какие наказания применялись к сторонам

Документы — Акт приёма-передачи



— Заключение экспертизы о результатах приёмки



— Другие документы о приёмке



— Платёжные документы на аванс и оплату



— Договоры с субподрядчиками (если они были)



4. Расторжение контракта

Бывают случаи, когда сделка завершается не приёмкой и оплатой, а расторжением. Например, если одна из сторон отказалась исполнять контракт или суд увидел в нём серьёзные нарушения. В этом случае заказчику тоже нужно добавить в реестр сведения и документы (часть 13 ПП №60).

Категория Что нужно указать или подгрузить Информация — Дата расторжения или признания контракта недействительным



— Сумма возмещения понесённого ущерба

Документы — Соглашение о расторжении контракта



— Решение заказчика или поставщика об одностороннем отказе



— Решение суда о расторжении контракта или признании его недействительным



— Платёжный документ с возмещением ущерба



Сроки размещения сведений в реестре контрактов

Чтобы информация обновлялась оперативно, и у заказчиков, и у Казначейства есть ограниченные сроки для работы с реестром. Собрали их в таблице ниже.

Действие Когда нужно сделать по электронным закупкам Когда нужно сделать по неэлектронным закупкам Заказчик направляет в Казначейство сведения:



— о заключении;



— о внесении изменений;



— об исполнении;



— или о расторжении контракта

Три рабочих дня Пять рабочих дней Заказчик направляет в Казначейство сведения и документы о приёмке В день приёмки Один рабочий день Казначейство проверяет документы и вносит сведения в реестр Три рабочих дня Три рабочих дня

Ошибки в реестре контрактов и как их исправить

Заказчик вносит довольно много сведений вручную и в спешке может ошибиться. Например, ввести не тот номер банковской гарантии или просто добавить в сумме сделки лишний ноль.

Если запись ушла на проверку, за неверные данные можно получить штраф до 30 000 ₽ по статье 7.30.4 КоАП РФ. Чтобы снизить сумму штрафа, можно подготовить для ведомства пояснительную записку, в которой объяснить причины нарушения. Если причина покажется весомой, за первую ошибку накажут лишь предупреждением.

Зачем поставщику изучать реестр контрактов по 44‑ФЗ

Поставщики пользуются реестром контрактов чаще всего, когда нужно:

Подтвердить опыт работы по 44-ФЗ. Иногда поставщику нужно предъявить уже исполненные госконтракты. Например, такое требуется, чтобы:

Подтвердить опыт работы можно ссылками на записи в реестре.

Проверить заказчика. Если поставщик собирается работать с заказчиком впервые, реестр поможет проверить его на благонадёжность. Поставщик может найти все сделки заказчика и проанализировать:

Как часто ведомство организует закупки?

На какие суммы обычно закупает?

Всегда ли платит вовремя?

Как часто у него возникали споры с поставщиками?

Проанализировать рынок. Отфильтровав закупки того или иного товара за последнее время, поставщик увидит, как часто и по каким ценам его покупали. Это поможет понять, какой спрос есть на товар и высока ли конкуренция. А дальше построить стратегию работы с госзакупками.

Чек-лист для поставщика: как использовать реестр контрактов по 44-ФЗ

1. Подтверждение опыта работы

Найдите через поиск свои выполненные контракты и используйте их для подтверждения опыта в новых закупках. Это даст вам преимущества: освободит от обеспечения заявки для малого бизнеса, зафиксирует размер обеспечения при снижении цены на 25% и даст допуск к закупкам свыше 20 млн ₽.

2. Проверка заказчика перед работой

Введите в поиске ИНН или название заказчика, чтобы увидеть все его контракты: частоту и суммы закупок, сроки оплаты, наличие споров с другими поставщиками. Проанализируйте эту информацию. Если заказчик систематически задерживает платежи или судится — это тревожный сигнал.

3. Анализ рынка и цен

Отфильтруйте закупки нужного товара за последний период и посмотрите, как часто его покупают и по каким ценам. Так можно оценить спрос и конкуренцию, а потом выстроить стратегию участия в торгах.

4. Контроль собственных контрактов

Регулярно проверяйте в реестре, правильно ли заказчик внёс информацию о контракте и вовремя ли разместил документы о приёмке и оплате.

5. Защита интересов при спорах

Если заказчик задерживает оплату или вносит недостоверные сведения в реестр, скачайте из ЕИС все документы по контракту и обратитесь с ними в Федеральное казначейство или суд. Данные из реестра служат официальным доказательством.