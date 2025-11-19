Обычно по 44-ФЗ поставщики выигрывают контракты в честной конкурентной борьбе. Но иногда за закупку не нужно соревноваться и участник сразу становится победителем. О том, как получить контракт без торгов, — в статье Точка Банка.
Понятие и особенности закупки у единственного поставщика
Что такое закупка у единственного поставщика
Закупка у единственного поставщика — это неконкурентный способ закупок по 44-ФЗ. Это значит, что компании не борются за сделку — подписать контракт предлагают сразу конкретной компании или ИП.
Как проводить такие сделки, описано в статье 93 №44-ФЗ. Там можно найти информацию:
- В каких случаях заказчик может провести закупку у единственного поставщика.
- Когда нужно отчитываться перед государством, а когда — согласовывать закупку заранее.
- Как правильно заключать такой контракт.
Роль в контрактной системе по 44-ФЗ
Один из главных принципов в сфере закупок — это честная конкуренция, согласно ст. 8 №44-ФЗ. Чтобы следовать этому принципу, заказчики проводят торги. Но иногда им выгоднее закупаться у поставщика напрямую, минуя торги. И закон это допускает.
Закупка у единственного поставщика помогает:
Получить товар быстро. Бывает так, что госкомпаниям экстренно требуются товары или услуги. Например, когда случилась авария, ЧС или нужно организовать срочные переговоры. В таких случаях нет времени, чтобы проводить аукцион.
Не нарушить гостайну. О некоторых заказах нельзя распространять информацию. Например, о закупках для нужд Президента РФ или по гособоронзаказу. По ним не получится провести конкурс или аукцион — контракт заключают напрямую с исполнителем.
Приобрести уникальный товар. Если нужный товар производит или поставляет только одна компания в стране, в аукционе нет смысла.
Закупить товар на небольшую сумму. Организовывать торги по каждой мелкой заявке долго и невыгодно. Если сумма закупки небольшая, контракт можно заключать напрямую. На электронных торговых площадках можно закупаться без торгов до 5 млн ₽.
Заключить контракт, если торги не состоялись. Возможно, изначально заказчик хотел организовать конкурс или аукцион, но заявку подал один участник. Чтобы не терять время и не проводить закупку повторно, с ним и заключают контракт. Принцип честной конкуренции здесь не нарушается, ведь других претендентов на сделку нет.
Основания для проведения закупки
Перечень случаев по статье 93 №44-ФЗ
Закупиться у единственного поставщика можно только в определённых случаях. Всего их 63, они перечислены в части 1 статьи 93 закона №44-ФЗ. На практике чаще всего встречаются такие:
- Закупка у естественных монополий, например у РЖД или Газпрома. Это как раз тот случай, когда никто другой не может поставить товар. А значит, даже если будут торги, их выиграет один участник.
- Контракт на малую сумму. До 5 млн ₽ через электронные торговые площадки и до 600 000 ₽ в других случаях.
- Поставка вооружения или военной техники.
- Коммунальные услуги, например водоснабжение, теплоснабжение или подключение здания к городским сетям.
- Экстренная медицинская помощь при авариях или ЧС.
- Приём иностранных делегаций, закупки для дипломатических представительств и консульств.
- Продажа билетов в театр, цирк или на концерт.
- Заключение контракта после конкурса или аукциона, в котором участвовал один претендент.
Малые электронные закупки
Одна из самых популярных ситуаций, когда госкомпании заключают контракт напрямую с исполнителями, — это закупка на небольшую сумму. Они бывают двух видов.
1-й вид: закупка через электронный магазин
Для госкомпаний и ведомств, которые закупаются по 44-ФЗ, создали отдельные электронные магазины. Например, единый агрегатор торговли «Берёзка» или РТС-Маркет.
Лимиты и условия проведения
На площадках вроде «Берёзки» или РТС-Маркета можно купить товары или услуги на сумму до 600 000 ₽. Всего в год один заказчик может купить через магазины:
- до 2 млн ₽
или
- до 10% от суммы всех закупок, но не более 50 млн ₽.
Алгоритм малой закупки
Чтобы закупиться в электронном магазине, заказчик составляет извещение — документ, в котором перечислены все характеристики необходимого товара или услуги.
Поставщики видят извещение в магазине и, если им оно интересно, откликаются. Заказчик выбирает лучшее предложение и заключает контракт.
2-й вид: закупка через электронную площадку
Малые закупки проводятся и на электронных площадках для обычных торгов.
Лимиты и условия проведения
Ограничение для таких сделок — до 5 млн ₽. Всего в год этим способом можно закупить до 100 млн ₽.
Алгоритм малой закупки
При этом способе инициатива исходит от поставщика, а не от заказчика, как обычно бывает. Поэтому такие сделки ещё называют закупками «с полки». Именно поставщик первым составляет своё предложение для заказчиков и указывает в нём:
- Какой товар у него есть.
- В каком количестве.
- В какой срок он может поставить товар в указанном объёме.
Дальше заказчик смотрит предложения поставщиков и формирует извещение с учётом того, что сейчас есть «на полке».
Все предложения поставщиков собраны в Каталоге товаров, работ и услуг. Когда заказчик составляет извещение, то указывает в нём характеристики конкретных позиций
Электронная площадка в течение часа подбирает пять подходящих лотов и присылает их заказчику. Если предложений немного, то придут те же позиции, которые заказчик предварительно смотрел.
Дальше заказчик за день просматривает предложения и ранжирует их по цене. С поставщиком, который окажется первым в рейтинге, заключается контракт.
Порядок проведения закупки у единственного поставщика
Чтобы закупиться у единственного поставщика, в большинстве случаев заказчику нужно подготовить проект контракта и подписать его с поставщиком. Но в некоторых закупках есть дополнительные шаги. Расскажем о них подробнее.
Подготовка обоснования цены
По контрактам с единственным поставщиком заказчику нужно рассчитать цену, а в следующих случаях ещё и обосновать её:
- Работы по мобилизационной подготовке.
- Закупка у органа исполнительной власти или предприятий уголовно-исполнительной системы.
- Продажа билетов в театр или на экскурсии.
- Организация выборов.
Полный перечень есть в части 4 статьи 93 №44-ФЗ.
Уведомление контрольного органа
Заказчик обязан уведомить о закупке контрольный орган, если он:
- Закупается у естественных монополий.
- Выполняет гособоронзаказ.
- Покупает культурные ценности.
- Выполняет срочные закупки при ЧС.
Уведомление отправляется через ЕИС автоматически, когда заказчик создаёт и подписывает контракт электронной подписью. Уведомление уходит:
- В ФАС РФ, если закупка для федеральных нужд.
- В контрольный орган субъекта РФ, если закупка для регионов или муниципальных нужд.
- В Федеральную службу по оборонному заказу, если закупка связана с военными целями.
Нужную службу заказчик выбирает из списка, когда заводит контракт в системе.
Согласование с контрольным органом
Иногда недостаточно просто поставить в известность контрольный орган — нужно предварительно согласовать такой контракт. Это касается случаев, когда заказчик проводил торги, но они не состоялись по следующим причинам:
В закупке никто не участвовал. При этом начальная максимальная цена контракта более 1 000 ₽, проводился открытый аукцион, конкурс или закрытая закупка.
Чтобы не организовывать торги повторно, заказчик может напрямую обратиться к подходящему поставщику с этим же проектом контракта. Если поставщик согласится, с ним заключат контракт, но только после согласования.
В закупке участвовал один поставщик. При этом начальная максимальная цена контракта более 250 млн ₽, а цель — нужды регионов или муниципалитетов.
В закупке участвовал один поставщик. При этом начальная максимальная цена контракта более 500 млн ₽, а цель — для федеральных нужд.
Как проходит согласование
Процесс закупки с согласованием выглядит так:
- Заказчик проводит аукцион или конкурс, но его признают несостоявшимся.
- Заказчик находит поставщика или предлагает единственному участнику заключить контракт.
- Заказчик составляет обращение о согласовании и направляет в контрольный орган через ЕИС «Закупки» в течение пяти рабочих дней после итогов.
- Контрольный орган согласовывает или отказывает заказчику в течение восьми рабочих дней после получения обращения.
В случае отказа проводится новая закупка, в случае согласования подписывается контракт.
Публикация в ЕИС
С 1 июля 2026 года кардинально меняется порядок работы: заключение контрактов с единственным поставщиком по ряду оснований становится полностью электронным и обязательным к публикации в ЕИС.
Как было до 1 июля 2026 года
До 1 июля действуют старые правила: почти все контракты с единственным поставщиком нужно размещать в ЕИС. Исключение пока действует для малых закупок, закупок учреждений культуры и библиотек, а также процедур для сохранения объектов культурного наследия и оперативно-разыскной деятельности.
Что меняется с 1 июля 2026 года
Вводится требование о включении в реестр контрактов сведений в отношении всех контрактов, заключённых по 44-ФЗ. Исключение — контракты, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну.
Вот какие новшества ждут заказчиков и поставщиков:
Обязательный электронный формат для большинства сделок. Заключение контракта в электронной форме через ЕИС становится обязательным для следующих пунктов части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ:
- пункты 4 и 5 — малые закупки до 600 000 ₽ ;
- пункт 23 — заключение контрактов с конкретными исполнителями по поручениям;
- пункты 42, 44 и 46 — отдельные виды работ, услуг и поставок для государственных нужд.
Единое окно для работы. У заказчиков и поставщиков появляется единая точка входа для работы с контрактами — всё будет проходить через ЕИС, в том числе и актирование.
Упрощённый порядок включения в реестр. Для контрактов по п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 вводится особый порядок — в переходный период можно направлять не полный комплект документов по каждой сделке, а просто перечень контрактов.
Расширение сведений в реестре контрактов. Планируется введение дополнительных полей о сведениях об оплате и информации об удержании неустойки.
Перенос срока для агрегатора торговли. Для малых закупок по пунктам 4 и 5 срок направления проектов контрактов и документов о приёмке через агрегатор торговли переносится с 1 июля 2026 г. на 1 февраля 2028 г.
Риски и ответственность
Когда закупка признаётся незаконной
Чаще всего согласовывать закупку у единственного поставщика не нужно. Но она должна быть обоснована и не нарушать принципы честной конкуренции, иначе Федеральная антимонопольная служба или суд признают её незаконной.
С 1 января 2026 года вступила в силу часть 15 ст. 93 44-ФЗ, которая разрешает дробление закупок — заключение нескольких контрактов на однородные товары, работы и услуги (ТРУ) с единственным поставщиком в пределах установленных лимитов. Однако заказчикам и поставщикам нужно по-прежнему быть аккуратными. Суды рассматривают каждый случай отдельно и оценивают, не было ли сговора или антиконкурентного соглашения между сторонами.
Последствия для поставщика
Если сделку признали незаконной, поставщику придётся вернуть все деньги, которые он получил по контракту. А если он уже закупил товар или провёл работы, то эти расходы ему никто не компенсирует.
Последствия для заказчика
Для заказчика последствия будут ещё серьёзнее. По закону его могут наказать:
— За неверный способ выбора закупки — штраф от 30 000 до 50 000 ₽ для должностных лиц (ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ).
— За ограничение конкуренции — от штрафа 300 000 ₽ до лишения свободы до семи лет (178 УК РФ). Уголовное наказание будет, если заказчик умышленно заключал сделки с единственным поставщиком и это нанесло государству крупный ущерб.
Совет: если обосновать закупку не получается, а товар нужен срочно, есть два пути:
— провести запрос котировок;
— закупить однородные ТРУ небольшими партиями у единственного поставщика в пределах лимитов, но без искусственного дробления сделки.