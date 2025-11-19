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Закупки и тендеры
Закупки и тендеры

Закупка у единственного поставщика по 44-ФЗ: правила, случаи применения и порядок заключения контракта

С 1 июля 2026 года в силу вступают изменения, которые меняют порядок заключения контрактов с единственным поставщиком.

21.04.2026
5431
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Обычно по 44-ФЗ поставщики выигрывают контракты в честной конкурентной борьбе. Но иногда за закупку не нужно соревноваться и участник сразу становится победителем. О том, как получить контракт без торгов, — в статье Точка Банка.

Коротко
Чтобы заключить госконтракт без аукционов и конкурсов, нужно провести закупку у единственного поставщика.
Этот способ подойдёт для закупок на небольшие суммы, срочных сделок, а также если нужен уникальный товар, который продаёт один поставщик.

Понятие и особенности закупки у единственного поставщика

Что такое закупка у единственного поставщика

Закупка у единственного поставщика — это неконкурентный способ закупок по 44-ФЗ. Это значит, что компании не борются за сделку — подписать контракт предлагают сразу конкретной компании или ИП.

Закупки по 44-ФЗ: инфографика

Как проводить такие сделки, описано в статье 93 №44-ФЗ. Там можно найти информацию:

  • В каких случаях заказчик может провести закупку у единственного поставщика.
  • Когда нужно отчитываться перед государством, а когда — согласовывать закупку заранее.
  • Как правильно заключать такой контракт.
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Роль в контрактной системе по 44-ФЗ

Один из главных принципов в сфере закупок — это честная конкуренция, согласно ст. 8 №44-ФЗ. Чтобы следовать этому принципу, заказчики проводят торги. Но иногда им выгоднее закупаться у поставщика напрямую, минуя торги. И закон это допускает. 

Закупка у единственного поставщика помогает:

Получить товар быстро. Бывает так, что госкомпаниям экстренно требуются товары или услуги. Например, когда случилась авария, ЧС или нужно организовать срочные переговоры. В таких случаях нет времени, чтобы проводить аукцион.

Не нарушить гостайну. О некоторых заказах нельзя распространять информацию. Например, о закупках для нужд Президента РФ или по гособоронзаказу. По ним не получится провести конкурс или аукцион — контракт заключают напрямую с исполнителем.

Приобрести уникальный товар. Если нужный товар производит или поставляет только одна компания в стране, в аукционе нет смысла. 

Закупить товар на небольшую сумму. Организовывать торги по каждой мелкой заявке долго и невыгодно. Если сумма закупки небольшая, контракт можно заключать напрямую. На электронных торговых площадках можно закупаться без торгов до 5 млн ₽.

ПРИМЕР
Бюджетные учреждения часто заключают контракт напрямую, если нужно докупить расходные материалы или заказать сервисное обслуживание у той же компании, что поставляла оборудование.

Заключить контракт, если торги не состоялись. Возможно, изначально заказчик хотел организовать конкурс или аукцион, но заявку подал один участник. Чтобы не терять время и не проводить закупку повторно, с ним и заключают контракт. Принцип честной конкуренции здесь не нарушается, ведь других претендентов на сделку нет.

Основания для проведения закупки

Перечень случаев по статье 93 №44-ФЗ

Закупиться у единственного поставщика можно только в определённых случаях. Всего их 63, они перечислены в части 1 статьи 93 закона №44-ФЗ. На практике чаще всего встречаются такие:

  • Закупка у естественных монополий, например у РЖД или Газпрома. Это как раз тот случай, когда никто другой не может поставить товар. А значит, даже если будут торги, их выиграет один участник.
  • Контракт на малую сумму. До 5 млн ₽ через электронные торговые площадки и до 600 000 ₽ в других случаях.
  • Поставка вооружения или военной техники.
  • Коммунальные услуги, например водоснабжение, теплоснабжение или подключение здания к городским сетям.
  • Экстренная медицинская помощь при авариях или ЧС.
  • Приём иностранных делегаций, закупки для дипломатических представительств и консульств.
  • Продажа билетов в театр, цирк или на концерт.
  • Заключение контракта после конкурса или аукциона, в котором участвовал один претендент.

Малые электронные закупки

Одна из самых популярных ситуаций, когда госкомпании заключают контракт напрямую с исполнителями, — это закупка на небольшую сумму. Они бывают двух видов.

1-й вид: закупка через электронный магазин

Для госкомпаний и ведомств, которые закупаются по 44-ФЗ, создали отдельные электронные магазины. Например, единый агрегатор торговли «Берёзка» или РТС-Маркет

Лимиты и условия проведения

На площадках вроде «Берёзки» или РТС-Маркета можно купить товары или услуги на сумму до 600 000 ₽. Всего в год один заказчик может купить через магазины:

  • до 2 млн ₽ 

или

  • до 10% от суммы всех закупок, но не более 50 млн ₽.

Алгоритм малой закупки

Чтобы закупиться в электронном магазине, заказчик составляет извещение — документ, в котором перечислены все характеристики необходимого товара или услуги.

Поставщики видят извещение в магазине и, если им оно интересно,  откликаются. Заказчик выбирает лучшее предложение и заключает контракт.

2-й вид: закупка через электронную площадку

Малые закупки проводятся и на электронных площадках для обычных торгов

Лимиты и условия проведения

Ограничение для таких сделок — до 5 млн ₽. Всего в год этим способом можно закупить до 100 млн ₽.

Алгоритм малой закупки

При этом способе инициатива исходит от поставщика, а не от заказчика, как обычно бывает. Поэтому такие сделки ещё называют закупками «с полки». Именно поставщик первым составляет своё предложение для заказчиков и указывает в нём:

  • Какой товар у него есть.
  • В каком количестве.
  • В какой срок он может поставить товар в указанном объёме.

Дальше заказчик смотрит предложения поставщиков и формирует извещение с учётом того, что сейчас есть «на полке».

Все предложения поставщиков собраны в Каталоге товаров, работ и услуг. Когда заказчик составляет извещение, то указывает в нём характеристики конкретных позиций

Электронная площадка в течение часа подбирает пять подходящих лотов и присылает их заказчику. Если предложений немного, то придут те же позиции, которые заказчик предварительно смотрел.

Дальше заказчик за день просматривает предложения и ранжирует их по цене. С поставщиком, который окажется первым в рейтинге, заключается контракт.

Порядок проведения закупки у единственного поставщика

Чтобы закупиться у единственного поставщика, в большинстве случаев заказчику нужно подготовить проект контракта и подписать его с поставщиком. Но в некоторых закупках есть дополнительные шаги. Расскажем о них подробнее.

Подготовка обоснования цены

По контрактам с единственным поставщиком заказчику нужно рассчитать цену, а в следующих случаях ещё и обосновать её:

  • Работы по мобилизационной подготовке.
  • Закупка у органа исполнительной власти или предприятий уголовно-исполнительной системы.
  • Продажа билетов в театр или на экскурсии.
  • Организация выборов.

Полный перечень есть в части 4 статьи 93 №44-ФЗ.

Сначала заказчик обосновывает начальную максимальную цену контракта, а после этого отдаёт итоговый документ со всеми расчётами и описаниями контрактным управляющим на подпись. В конце документ публикуется на площадке или хранится у заказчика для проверки.

Валентина Неупокоева Валентина Неупокоева
Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам в Точка Банк

Уведомление контрольного органа

Заказчик обязан уведомить о закупке контрольный орган, если он:

  • Закупается у естественных монополий.
  • Выполняет гособоронзаказ.
  • Покупает культурные ценности.
  • Выполняет срочные закупки при ЧС.

Уведомление отправляется через ЕИС автоматически, когда заказчик создаёт и подписывает контракт электронной подписью. Уведомление уходит:

  • В ФАС РФ, если закупка для федеральных нужд.
  • В контрольный орган субъекта РФ, если закупка для регионов или муниципальных нужд.
  • В Федеральную службу по оборонному заказу, если закупка связана с военными целями.

Нужную службу заказчик выбирает из списка, когда заводит контракт в системе.

Согласование с контрольным органом

Иногда недостаточно просто поставить в известность контрольный орган — нужно предварительно согласовать такой контракт. Это касается случаев, когда заказчик проводил торги, но они не состоялись по следующим причинам:

В закупке никто не участвовал. При этом начальная максимальная цена контракта более 1 000 ₽, проводился открытый аукцион, конкурс или закрытая закупка. 

Чтобы не организовывать торги повторно, заказчик может напрямую обратиться к подходящему поставщику с этим же проектом контракта. Если поставщик согласится, с ним заключат контракт, но только после согласования.

В закупке участвовал один поставщик. При этом начальная максимальная цена контракта более 250 млн ₽, а цель — нужды регионов или муниципалитетов.

В закупке участвовал один поставщик. При этом начальная максимальная цена контракта более 500 млн ₽, а цель — для федеральных нужд.

Как проходит согласование

Процесс закупки с согласованием выглядит так:

  1. Заказчик проводит аукцион или конкурс, но его признают несостоявшимся.
  2. Заказчик находит поставщика или предлагает единственному участнику заключить контракт.
  3. Заказчик составляет обращение о согласовании и направляет в контрольный орган через ЕИС «Закупки» в течение пяти рабочих дней после итогов.
  4. Контрольный орган согласовывает или отказывает заказчику в течение восьми рабочих дней после получения обращения.

В случае отказа проводится новая закупка, в случае согласования подписывается контракт.

Публикация в ЕИС

С 1 июля 2026 года кардинально меняется порядок работы: заключение контрактов с единственным поставщиком по ряду оснований становится полностью электронным и обязательным к публикации в ЕИС.

Как было до 1 июля 2026 года

До 1 июля действуют старые правила: почти все контракты с единственным поставщиком нужно размещать в ЕИС. Исключение пока действует для малых закупок, закупок учреждений культуры и библиотек, а также процедур для сохранения объектов культурного наследия и оперативно-разыскной деятельности.

Что меняется с 1 июля 2026 года

Вводится требование о включении в реестр контрактов сведений в отношении всех контрактов, заключённых по 44-ФЗ. Исключение — контракты, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну. 

Вот какие новшества ждут заказчиков и поставщиков:

Обязательный электронный формат для большинства сделок. Заключение контракта в электронной форме через ЕИС становится обязательным для следующих пунктов части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ:

  • пункты 4 и 5 — малые закупки до 600 000 ₽ ;
  • пункт 23 — заключение контрактов с конкретными исполнителями по поручениям;
  • пункты 42, 44 и 46 — отдельные виды работ, услуг и поставок для государственных нужд.

Единое окно для работы. У заказчиков и поставщиков появляется единая точка входа для работы с контрактами — всё будет проходить через ЕИС, в том числе и актирование.  

Упрощённый порядок включения в реестр. Для контрактов по п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 вводится особый порядок — в переходный период можно направлять не полный комплект документов по каждой сделке, а просто перечень контрактов. 

Расширение сведений в реестре контрактов. Планируется введение дополнительных полей о сведениях об оплате и информации об удержании неустойки.

Перенос срока для агрегатора торговли. Для малых закупок по пунктам 4 и 5 срок направления проектов контрактов и документов о приёмке через агрегатор торговли переносится с 1 июля 2026 г. на 1 февраля 2028 г.

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Риски и ответственность

Когда закупка признаётся незаконной

Чаще всего согласовывать закупку у единственного поставщика не нужно. Но она должна быть обоснована и не нарушать принципы честной конкуренции, иначе Федеральная антимонопольная служба или суд признают её незаконной.

С 1 января 2026 года вступила в силу часть 15 ст. 93 44-ФЗ, которая разрешает дробление закупок — заключение нескольких контрактов на однородные товары, работы и услуги (ТРУ) с единственным поставщиком в пределах установленных лимитов. Однако заказчикам и поставщикам нужно по-прежнему быть аккуратными. Суды рассматривают каждый случай отдельно и оценивают, не было ли сговора или антиконкурентного соглашения между сторонами.

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Последствия для поставщика

Если сделку признали незаконной, поставщику придётся вернуть все деньги, которые он получил по контракту. А если он уже закупил товар или провёл работы, то эти расходы ему никто не компенсирует.

Последствия для заказчика

Для заказчика последствия будут ещё серьёзнее. По закону его могут наказать:

— За неверный способ выбора закупки — штраф от 30 000 до 50 000 ₽ для должностных лиц (ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ).

— За ограничение конкуренции — от штрафа 300 000 ₽ до лишения свободы до семи лет (178 УК РФ). Уголовное наказание будет, если заказчик умышленно заключал сделки с единственным поставщиком и это нанесло государству крупный ущерб.

Совет: если обосновать закупку не получается, а товар нужен срочно, есть два пути:

—  провести запрос котировок;

—  закупить однородные ТРУ небольшими партиями у единственного поставщика в пределах лимитов, но без искусственного дробления сделки.

Вопросы по теме

Что такое закупка у единственного поставщика по 44-ФЗ?

Это неконкурентный способ закупок. При нём заказчик заключает контракт с поставщиком напрямую, без проведения конкурсов или аукционов.

В каких случаях можно заключить контракт без торгов?

Есть несколько случаев, когда заказчик может заключить контракт без торгов. Например, при закупках на небольшие суммы или срочных закупках. А ещё когда товары может поставить всего один исполнитель.


Полный перечень случаев, когда можно закупиться у единственного поставщика, есть в части 1 статьи 93 №44-ФЗ.

Какие лимиты установлены для электронных малых закупок?

Если закупка проводится через электронную торговую площадку  — до 5 млн ₽ и не более 100 млн ₽ в год.


Если заказчик закупается в электронных магазинах — до 600 000 ₽ и не более 2 млн ₽ в год. Для заказчиков, которые закупаются на крупные суммы, лимит до 10% от всех закупок, но не более 50 млн ₽ в год.

Нужно ли согласие контрольного органа?

Согласие контрольного органа нужно, когда аукцион или конкурс признаны несостоявшимися. Но не всегда, а только в трёх случаях:


— Если заявку подал всего один участник, цель закупки — федеральные нужды, начальная максимальная цена — больше 500 млн ₽.


— Если заявку подал один участник, цель закупки — региональные или муниципальные нужды, начальная максимальная цена — 250 млн ₽.


— Если никто не подал заявку, форма закупки — открытый конкурс, открытый аукцион или любая закрытая закупка, начальная максимальная цена — 1 000 ₽.

Можно ли оспорить закупку у единственного поставщика?

Да, это можно сделать через ЕИС «Закупки», пока договор не заключён. Жалобу рассмотрит Федеральная антимонопольная служба.

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