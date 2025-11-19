Обычно по 44-ФЗ поставщики выигрывают контракты в честной конкурентной борьбе. Но иногда за закупку не нужно соревноваться и участник сразу становится победителем. О том, как получить контракт без торгов, — в статье Точка Банка.

Коротко Этот способ подойдёт для закупок на небольшие суммы, срочных сделок, а также если нужен уникальный товар, который продаёт один поставщик.

Чтобы заключить госконтракт без аукционов и конкурсов, нужно провести закупку у единственного поставщика.

Понятие и особенности закупки у единственного поставщика

Что такое закупка у единственного поставщика

Закупка у единственного поставщика — это неконкурентный способ закупок по 44-ФЗ. Это значит, что компании не борются за сделку — подписать контракт предлагают сразу конкретной компании или ИП.

Как проводить такие сделки, описано в статье 93 №44-ФЗ. Там можно найти информацию:

В каких случаях заказчик может провести закупку у единственного поставщика.

Когда нужно отчитываться перед государством, а когда — согласовывать закупку заранее.

Как правильно заключать такой контракт.

Роль в контрактной системе по 44-ФЗ

Один из главных принципов в сфере закупок — это честная конкуренция, согласно ст. 8 №44-ФЗ. Чтобы следовать этому принципу, заказчики проводят торги. Но иногда им выгоднее закупаться у поставщика напрямую, минуя торги. И закон это допускает.

Закупка у единственного поставщика помогает:

Получить товар быстро. Бывает так, что госкомпаниям экстренно требуются товары или услуги. Например, когда случилась авария, ЧС или нужно организовать срочные переговоры. В таких случаях нет времени, чтобы проводить аукцион.

Не нарушить гостайну. О некоторых заказах нельзя распространять информацию. Например, о закупках для нужд Президента РФ или по гособоронзаказу. По ним не получится провести конкурс или аукцион — контракт заключают напрямую с исполнителем.

Приобрести уникальный товар. Если нужный товар производит или поставляет только одна компания в стране, в аукционе нет смысла.

Закупить товар на небольшую сумму. Организовывать торги по каждой мелкой заявке долго и невыгодно. Если сумма закупки небольшая, контракт можно заключать напрямую. На электронных торговых площадках можно закупаться без торгов до 5 млн ₽.

ПРИМЕР Бюджетные учреждения часто заключают контракт напрямую, если нужно докупить расходные материалы или заказать сервисное обслуживание у той же компании, что поставляла оборудование.

Заключить контракт, если торги не состоялись. Возможно, изначально заказчик хотел организовать конкурс или аукцион, но заявку подал один участник. Чтобы не терять время и не проводить закупку повторно, с ним и заключают контракт. Принцип честной конкуренции здесь не нарушается, ведь других претендентов на сделку нет.

Основания для проведения закупки

Перечень случаев по статье 93 №44-ФЗ

Закупиться у единственного поставщика можно только в определённых случаях. Всего их 63, они перечислены в части 1 статьи 93 закона №44-ФЗ. На практике чаще всего встречаются такие:

Закупка у естественных монополий, например у РЖД или Газпрома. Это как раз тот случай, когда никто другой не может поставить товар. А значит, даже если будут торги, их выиграет один участник.

Контракт на малую сумму. До 5 млн ₽ через электронные торговые площадки и до 600 000 ₽ в других случаях.

Поставка вооружения или военной техники.

Коммунальные услуги, например водоснабжение, теплоснабжение или подключение здания к городским сетям.

Экстренная медицинская помощь при авариях или ЧС.

Приём иностранных делегаций, закупки для дипломатических представительств и консульств.

Продажа билетов в театр, цирк или на концерт.

Заключение контракта после конкурса или аукциона, в котором участвовал один претендент.

Малые электронные закупки

Одна из самых популярных ситуаций, когда госкомпании заключают контракт напрямую с исполнителями, — это закупка на небольшую сумму. Они бывают двух видов.

1-й вид: закупка через электронный магазин

Для госкомпаний и ведомств, которые закупаются по 44-ФЗ, создали отдельные электронные магазины. Например, единый агрегатор торговли «Берёзка» или РТС-Маркет.

Лимиты и условия проведения

На площадках вроде «Берёзки» или РТС-Маркета можно купить товары или услуги на сумму до 600 000 ₽. Всего в год один заказчик может купить через магазины:

до 2 млн ₽

или

до 10% от суммы всех закупок, но не более 50 млн ₽.

Алгоритм малой закупки

Чтобы закупиться в электронном магазине, заказчик составляет извещение — документ, в котором перечислены все характеристики необходимого товара или услуги.

Поставщики видят извещение в магазине и, если им оно интересно, откликаются. Заказчик выбирает лучшее предложение и заключает контракт.

2-й вид: закупка через электронную площадку

Малые закупки проводятся и на электронных площадках для обычных торгов.

Лимиты и условия проведения

Ограничение для таких сделок — до 5 млн ₽. Всего в год этим способом можно закупить до 100 млн ₽.

Алгоритм малой закупки

При этом способе инициатива исходит от поставщика, а не от заказчика, как обычно бывает. Поэтому такие сделки ещё называют закупками «с полки». Именно поставщик первым составляет своё предложение для заказчиков и указывает в нём:

Какой товар у него есть.

В каком количестве.

В какой срок он может поставить товар в указанном объёме.

Дальше заказчик смотрит предложения поставщиков и формирует извещение с учётом того, что сейчас есть «на полке».

Все предложения поставщиков собраны в Каталоге товаров, работ и услуг. Когда заказчик составляет извещение, то указывает в нём характеристики конкретных позиций

Электронная площадка в течение часа подбирает пять подходящих лотов и присылает их заказчику. Если предложений немного, то придут те же позиции, которые заказчик предварительно смотрел.

Дальше заказчик за день просматривает предложения и ранжирует их по цене. С поставщиком, который окажется первым в рейтинге, заключается контракт.

Порядок проведения закупки у единственного поставщика

Чтобы закупиться у единственного поставщика, в большинстве случаев заказчику нужно подготовить проект контракта и подписать его с поставщиком. Но в некоторых закупках есть дополнительные шаги. Расскажем о них подробнее.

Подготовка обоснования цены

По контрактам с единственным поставщиком заказчику нужно рассчитать цену, а в следующих случаях ещё и обосновать её:

Работы по мобилизационной подготовке.

Закупка у органа исполнительной власти или предприятий уголовно-исполнительной системы.

Продажа билетов в театр или на экскурсии.

Организация выборов.

Полный перечень есть в части 4 статьи 93 №44-ФЗ.

Сначала заказчик обосновывает начальную максимальную цену контракта, а после этого отдаёт итоговый документ со всеми расчётами и описаниями контрактным управляющим на подпись. В конце документ публикуется на площадке или хранится у заказчика для проверки. Валентина Неупокоева Эксперт по тендерам в Точка Банк

Уведомление контрольного органа

Заказчик обязан уведомить о закупке контрольный орган, если он:

Закупается у естественных монополий.

Выполняет гособоронзаказ.

Покупает культурные ценности.

Выполняет срочные закупки при ЧС.

Уведомление отправляется через ЕИС автоматически, когда заказчик создаёт и подписывает контракт электронной подписью. Уведомление уходит:

В ФАС РФ, если закупка для федеральных нужд.

В контрольный орган субъекта РФ, если закупка для регионов или муниципальных нужд.

В Федеральную службу по оборонному заказу, если закупка связана с военными целями.

Нужную службу заказчик выбирает из списка, когда заводит контракт в системе.

Согласование с контрольным органом

Иногда недостаточно просто поставить в известность контрольный орган — нужно предварительно согласовать такой контракт. Это касается случаев, когда заказчик проводил торги, но они не состоялись по следующим причинам:

В закупке никто не участвовал. При этом начальная максимальная цена контракта более 1 000 ₽, проводился открытый аукцион, конкурс или закрытая закупка.

Чтобы не организовывать торги повторно, заказчик может напрямую обратиться к подходящему поставщику с этим же проектом контракта. Если поставщик согласится, с ним заключат контракт, но только после согласования.

В закупке участвовал один поставщик. При этом начальная максимальная цена контракта более 250 млн ₽, а цель — нужды регионов или муниципалитетов.

В закупке участвовал один поставщик. При этом начальная максимальная цена контракта более 500 млн ₽, а цель — для федеральных нужд.

Как проходит согласование

Процесс закупки с согласованием выглядит так:

Заказчик проводит аукцион или конкурс, но его признают несостоявшимся. Заказчик находит поставщика или предлагает единственному участнику заключить контракт. Заказчик составляет обращение о согласовании и направляет в контрольный орган через ЕИС «Закупки» в течение пяти рабочих дней после итогов. Контрольный орган согласовывает или отказывает заказчику в течение восьми рабочих дней после получения обращения.

В случае отказа проводится новая закупка, в случае согласования подписывается контракт.

Публикация в ЕИС

С 1 июля 2026 года кардинально меняется порядок работы: заключение контрактов с единственным поставщиком по ряду оснований становится полностью электронным и обязательным к публикации в ЕИС.

Как было до 1 июля 2026 года

До 1 июля действуют старые правила: почти все контракты с единственным поставщиком нужно размещать в ЕИС. Исключение пока действует для малых закупок, закупок учреждений культуры и библиотек, а также процедур для сохранения объектов культурного наследия и оперативно-разыскной деятельности.

Что меняется с 1 июля 2026 года

Вводится требование о включении в реестр контрактов сведений в отношении всех контрактов, заключённых по 44-ФЗ. Исключение — контракты, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Вот какие новшества ждут заказчиков и поставщиков:

Обязательный электронный формат для большинства сделок. Заключение контракта в электронной форме через ЕИС становится обязательным для следующих пунктов части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ:

пункты 4 и 5 — малые закупки до 600 000 ₽ ;

пункт 23 — заключение контрактов с конкретными исполнителями по поручениям;

пункты 42, 44 и 46 — отдельные виды работ, услуг и поставок для государственных нужд.

Единое окно для работы. У заказчиков и поставщиков появляется единая точка входа для работы с контрактами — всё будет проходить через ЕИС, в том числе и актирование.

Упрощённый порядок включения в реестр. Для контрактов по п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 вводится особый порядок — в переходный период можно направлять не полный комплект документов по каждой сделке, а просто перечень контрактов.

Расширение сведений в реестре контрактов. Планируется введение дополнительных полей о сведениях об оплате и информации об удержании неустойки.

Перенос срока для агрегатора торговли. Для малых закупок по пунктам 4 и 5 срок направления проектов контрактов и документов о приёмке через агрегатор торговли переносится с 1 июля 2026 г. на 1 февраля 2028 г.

Риски и ответственность

Когда закупка признаётся незаконной

Чаще всего согласовывать закупку у единственного поставщика не нужно. Но она должна быть обоснована и не нарушать принципы честной конкуренции, иначе Федеральная антимонопольная служба или суд признают её незаконной.

С 1 января 2026 года вступила в силу часть 15 ст. 93 44-ФЗ, которая разрешает дробление закупок — заключение нескольких контрактов на однородные товары, работы и услуги (ТРУ) с единственным поставщиком в пределах установленных лимитов. Однако заказчикам и поставщикам нужно по-прежнему быть аккуратными. Суды рассматривают каждый случай отдельно и оценивают, не было ли сговора или антиконкурентного соглашения между сторонами.

Последствия для поставщика

Если сделку признали незаконной, поставщику придётся вернуть все деньги, которые он получил по контракту. А если он уже закупил товар или провёл работы, то эти расходы ему никто не компенсирует.

Последствия для заказчика

Для заказчика последствия будут ещё серьёзнее. По закону его могут наказать:

— За неверный способ выбора закупки — штраф от 30 000 до 50 000 ₽ для должностных лиц (ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ).

— За ограничение конкуренции — от штрафа 300 000 ₽ до лишения свободы до семи лет (178 УК РФ). Уголовное наказание будет, если заказчик умышленно заключал сделки с единственным поставщиком и это нанесло государству крупный ущерб.

Совет: если обосновать закупку не получается, а товар нужен срочно, есть два пути:

— провести запрос котировок;