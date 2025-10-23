Антидемпинговые меры по 44-ФЗ: применение статьи 37

Представьте, что в театре ремонтируют сцену. Нужно поменять полы, покрасить стены и обновить декорации. Театр объявляет аукцион на 1 000 000 ₽. И торги выигрывает участник, который снижает цену в два раза.

Руководство театра в недоумении: как можно выполнить заказ за 500 000 ₽, когда одни только новые портьеры стоят больше 300 000 ₽. Но по закону о контрактной системе закупок заказчику придётся подписать контракт с победителем торгов, даже если есть сомнения в его надёжности.

Защитить заказчиков от недобросовестных поставщиков в таких ситуациях помогают антидемпинговые меры. Точка Банк подробно разобрал их в статье.

Коротко Основные меры: повышенный размер обеспечения, требование подтвердить опыт работы, отказ в авансе. Но для некоторых закупок действуют другие условия. Например, для НИОКР, жизненно важных лекарств или малого бизнеса.

Антидемпинговые меры применяют к победителям закупок, которые снизили цену контракта на 25% и более от начальной максимальной цены.

Что такое антидемпинговые меры по 44-ФЗ

Определение демпинга в закупках

Демпинг — это занижение цены на товар или услугу. Иногда продавцы опускают цены даже ниже себестоимости и работают в убыток.

Демпинг в закупках — это когда участник предлагает цену ниже, чем начальная максимальная цена контракта. Такое часто бывает во время конкурсов или аукционов: участники увлекаются соревнованием и предлагают слишком низкие цены, лишь бы выиграть торги. Но бывают случаи, когда такая стратегия оправдана. Например, если нужно любыми способами отвоевать долю рынка у конкурентов.

ПРИМЕР Предприниматель сильно снизил цену на торгах и выиграл тендер . Он не получил прибыль от контракта, но качественно его выполнил. Заказчик остался доволен и в следующий раз при размещении закупки у единственного поставщика снова обратился к предпринимателю за услугами.

Зачем вводятся антидемпинговые меры

Прежде чем открыть тендер, заказчик рассчитывает начальную максимальную цену (НМЦК) — ту, с которой стартуют торги. Она не берётся наугад, а рассчитывается по формуле на основе аналогичных контрактов, сбора коммерческих предложений от поставщиков.

НМЦК — это средневзвешенная цена товара или услуги, которую рассчитал заказчик. В ходе торгов она снижается. Ведь у кого-то из поставщиков может быть дешевле материал, а у кого-то — рабочая сила. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Бывает так, что участник торгов предлагает слишком низкую цену. Для этого может быть несколько причин:

Заказчик неправильно посчитал максимальную цену.

Поставщик хочет получить контракт даже себе в убыток. Например, чтобы наработать опыт.

Поставщик недобросовестный и изначально хочет обмануть заказчика. Например, получить аванс и пропасть.

Чтобы обезопасить заказчиков от недобросовестных поставщиков, в законе и предусмотрены антидемпинговые меры.

Основные антидемпинговые меры по 44-ФЗ

Антидемпинговые меры перечислены в статье 37 №44-ФЗ. По закону они применяются, если при проведении конкурса или аукциона снижение стоимости составило 25% и более от начальной цены.

Повышенное обеспечение исполнения контракта

Обычно поставщик обеспечивает госконтракт банковской гарантией или деньгами. Размер обеспечения устанавливает заказчик. Но если поставщик сильно снижает цену контракта, обеспечение для него увеличивается в 1,5 раза. При этом оно не должно быть меньше 10% от начальной максимальной цены или размера аванса.

ПРИМЕР 1. Начальная цена контракта — 10 000 000 ₽. Поставщик предложил цену 5 000 000 ₽. Первоначальный размер обеспечения — 5%. Победитель обеспечивает контракт на 1 000 000 ₽, или 10% от НМЦК. 2. Начальная цена контракта — 5 000 000 ₽. Участник снизил цену до 3 000 000 ₽. Первоначальный размер обеспечения — 20%. Победитель обеспечивает контракт на 1 500 000 ₽, или 30% (20% x 1,5).

Подтверждение добросовестности поставщика

Иногда демпингующий участник должен подтвердить свою добросовестность и доказать, что он не пропадёт с авансом. Это можно сделать с помощью реестра контрактов.

За последние три года в реестре должно быть не менее трёх контрактов без штрафов и пеней.

Цена хотя бы одного из этих контрактов — не менее 20% от начальной максимальной цены.

Участнику не обязательно составлять отдельный документ, достаточно показать записи из реестра контрактов в ЕИС «Закупки». А вот в какой момент это делать, зависит от типа закупки — открытая она или закрытая.

Открытые закупки — это те, в которых участвуют все желающие. Закрытые проводят только для тех участников, которых пригласит заказчик.

В открытом конкурсе или аукционе демпингующий участник отправляет подтверждение добросовестности после оглашения результатов, вместе с подписанным контрактом. В закрытом конкурсе подтверждение прикладывают ещё к заявке.

Ограничение аванса

Если поставщик слишком занизил цену, а закупка проводится в формате конкурса или аукциона, аванса быть не может. Даже если изначально аванс предполагался в проекте контракта, его не выплатят (ч. 13 ст. 37 №44-ФЗ).

Когда применяются антидемпинговые меры

Порог снижения цены для применения мер

Антидемпинговые меры действуют, если участник предложил цену на 25% ниже начальной максимальной цены контракта.

На какие закупки распространяется

Антидемпинговые меры действуют, только если закупка проходит в формате:

аукциона;

конкурса.

Порядок применения антидемпинговых мер

Если начальная максимальная цена больше 15 000 000 ₽, то убирают аванс и увеличивают размер обеспечения.

Если начальная максимальная цена равна или меньше 15 000 000 ₽, то убирают аванс и предлагают поставщику на выбор:

увеличить обеспечение;

подтвердить добросовестность и оставить стандартное обеспечение исполнения контракта.

Особенности применения для отдельных видов закупок

Иногда антидемпинговые меры применяются по особым правилам или не применяются вообще. Например, в ситуациях, которые мы перечислили ниже.

«Спецзакупки» для СМП и СОНКО

Есть закупки, которые проводят только для субъектов малого бизнеса (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОКНО). Если у выигравшего участника есть опыт в госконтрактах, по таким закупкам вообще не будет обеспечения. А значит, и антидемпинговые меры к участнику не применят.

Чтобы подтвердить опыт, нужно показать три контракта, которые поставщик исполнил за три последних года:

Без пеней и штрафов.

Без субподрядчиков.

На сумму не меньше начальной максимальной цены закупки.

Если у малого бизнеса или некоммерческой организации опыта в тендерах нет, им придётся обеспечить контракт. Но сумма гарантии зависит от итоговой цены, а не от начальной максимальной.

ПРИМЕР Предприниматель-новичок в закупках выиграл тендер для малого бизнеса, но снизил цену с 1 000 000 ₽ до 600 000 ₽. Первоначальный размер обеспечения — 20%. Его придётся увеличить до 30% (20% x 1,5). Это значит, что предпринимателю надо обеспечить контракт на 600 000 ₽ x 30% = 180 000 ₽. Если бы ИП участвовал в закупке на общих основаниях, то обеспечивал бы 1 000 000 ₽ x 30% = 300 000 ₽.



Жизнеобеспечение граждан

Товары для нормального жизнеобеспечения граждан — это:

продукты питания;

средства для оказания скорой помощи;

лекарства и медицинские изделия;

топливо.

Если при осуществлении закупок таких товаров поставщик снижает цену на 25%, то кроме основных антидемпинговых мер с него запросят обоснование цены (ч. 9 ст. 37 №44-ФЗ). Есть несколько вариантов, как его оформить.

Гарантийным письмом от производителя товаров. В нём производитель должен заверить, что действительно продаст товары в нужном количестве по низкой цене.

Документами, которые подтвердят, что нужный товар уже у поставщика. Это могут быть ведомости складских остатков или накладные на товар.

Расчётами, которые убедят заказчика, что участник выполнит контракт.

Заказчики отдают приоритет гарантийным письмам от производителя. Если есть возможность, лучше выбрать этот вариант. Валентина Неупокоева эксперт по тендерам в Точка Банк

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, технологические работы и консультационные услуги

Закупки таких работ и услуг проходят в формате конкурса. Комиссия оценивает заявки по нескольким критериям, каждому из которых присваивается свой вес. Один из обязательных критериев — это цена.

К участнику, чья цена ниже начальной максимальной на 25%, можно применить особые правила и снизить значимость цены до минимального порога — 10%. Остальные параметры не пересматривают. В итоге место участника в рейтинге снижается (ч. 7 ст. 37 №44-ФЗ).

ПРИМЕР Заявки на закупку консультационных услуг оцениваются по двум критериям: — «Цена» — 50%. — «Квалификация исполнителя» — 50%. Для тех участников, которые демпингуют, проценты будут следующие: — «Цена» — 10%. — «Квалификация исполнителя» — 50%. При таком подходе участникам невыгодно опускать цену, так как они теряют позиции.



Жизненно важные лекарства

Это лекарства из перечня жизненно необходимых лекарственных средств в Распоряжении Правительства №2406-р. Их цены сравнивают не с начальной максимальной, а с предельной отпускной стоимостью.

Допустим, участник может предложить цену, которая будет ниже начальной на 25%, но до относительно предельной отпускной стоимости она снизится всего на 15%. Тогда к участнику не будут применять антидемпинговые меры (ч. 12 ст. 37 №44-ФЗ).

Случаи, когда антидемпинговые меры не применяются

При запросе котировок. При этом виде тендера заказчик может убрать обеспечение из требований. А если нет обеспечения, то применить антидемпинговые меры нельзя. По закону их вообще не стали устанавливать для запроса котировок.

При закупке у единственного поставщика. Это неконкурентная закупка, и для неё антидемпинг не нужен.

Когда обеспечение не требуется. Такие случаи перечислены в части 8 статьи 96 №44-ФЗ. Один из примеров: если участник закупки — казённое учреждение.

Риски и последствия невыполнения антидемпинговых требований

Отказ в заключении контракта

Если в отношении участника применили антидемпинговую меру, а он её не выполняет, например не предоставляет реестр контрактов, то с ним не заключат сделку. Такого поставщика посчитают уклонившимся от исполнения контракта.

Внесение в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)

После этого компанию или ИП включат в реестр недобросовестных поставщиков на два года. В это время бизнес не сможет участвовать в закупках.

Причём неважно, почему поставщик не выполнил антидемпинговые меры. Он может не успеть увеличить сумму банковской гарантии. А может указать неверные сведения о контрактах, когда будет подтверждать добросовестность. Любую причину посчитают неуважительной.

Алгоритм действий участника при применении антидемпинговых мер