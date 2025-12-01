Декларация таможенной стоимости (ДТС)

Коротко

Таможенную стоимость можно рассчитать шестью методами, начиная с первого. Если первый метод неприменим, переходят к другим. Форму ДТС выбирают в соответствии с методом расчёта.



Заполнение ДТС обязательно при оформлении товаров для внутреннего потребления, временного допуска, уплате пошлин и налогов, изменении данных о стоимости, требовании таможни или по желанию декларанта.



ДТС — основа для расчёта таможенных пошлин, сборов и налогов. Её заполняют вместе с основной таможенной декларацией.