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Декларация таможенной стоимости (ДТС)

При перевозке товаров через границу декларант платит пошлины, сборы и налоги. Их размер зависит от таможенной стоимости товара. Чтобы подтвердить её на таможне, нужно оформить декларацию таможенной стоимости.

01.12.2025
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Декларация таможенной стоимости подтверждает цену товара на границе. Чтобы её подать, нужно рассчитать таможенную стоимость — основу для начисления пошлин, сборов и налогов.  Есть шесть способов это сделать. В статье Точка Банк разберём каждый метод. 

Коротко
ДТС — основа для расчёта таможенных пошлин, сборов и налогов. Её заполняют вместе с основной таможенной декларацией.
Таможенную стоимость можно рассчитать шестью методами, начиная с первого. Если первый метод неприменим, переходят к другим. Форму ДТС выбирают в соответствии с методом расчёта.

Заполнение ДТС обязательно при оформлении товаров для внутреннего потребления, временного допуска, уплате пошлин и налогов, изменении данных о стоимости, требовании таможни или по желанию декларанта.

Что такое декларация таможенной стоимости и когда она нужна

Декларация таможенной стоимости (ДТС) — это документ, в котором указывается стоимость товаров при их ввозе в Россию или вывозе из неё. ДТС нужно заполнить, чтобы определить, какие пошлины и налоги придётся заплатить декларанту на основании понесённых затрат. Это важно для контроля перемещения товаров через границу. ДТС подают вместе с основной декларацией.

ДТС оформляют юридические и физические лица: декларанты и их представители.

Формы ДТС

ДТС бывает четырёх форм: две для импорта, две для экспорта. 

Импорт

  • ДТС-1, если таможенную стоимость определили по первому методу.
  • ДТС-2, если ТС определили по любому методу, кроме первого. 

Экспорт

  • ДТС-3 оформляют при определении таможенной стоимости по первому или шестому методу. 
  • ДТС-4 при определении любым из оставшихся четырёх методов. 

О методах определения стоимости расскажем ниже.

Порядок и правила заполнения декларации таможенной стоимости

Порядок заполнения импортных форм ДТС-1 и ДТС-2 регулируется в Решении от 16.10.2018 №160.

Порядок заполнения двух экспортных форм: ДТС-3 и ДТС-4 регулирует Приказ ФТС России от 27.01.2011 №152.

Подать ДТС вместе с таможенной декларацией можно в электронном виде через «Личный кабинет участника ВЭД» на сайте ФТС. 

Есть аналогичные коммерческие программы для электронного декларирования. В них чаще работают таможенные брокеры. Подписать документ надо квалифицированной электронной подписью. Если подать ДТС в электронном виде нельзя, то её оформляют на бумажном бланке.

Когда нужно заполнять ДТС

Заполнение ДТС обязательно, когда:

  • товары оформляют для внутреннего потребления или временного допуска;
  • на товары уплачивают пошлины и налоги, а связь между продавцом и покупателем влияет на условия сделки;
  • к цене товара добавляются лицензионные платежи и другие сборы;
  • ТС определяют позже;
  • в декларации меняются данные о стоимости (кроме исправления опечаток);
  • ДТС требует таможня;
  • заполнить ДТС хочет сам декларант.

Как рассчитать ТС

При подаче декларации нужно знать таможенную стоимость (ТС) декларируемых товаров. 

Рассчитать ТС можно шестью методами. Идти нужно от первого метода к шестому. То есть если для расчёта по первому недостаточно информации, можно воспользоваться вторым, и так далее. 

1. Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами.

По первому методу почти всегда можно определить ТС продукции. В неё входят фактические затраты на покупку товара по международному контракту, его доставку, страхование и тому подобное. 

Учитываются только расходы до момента прибытия груза на границу. Дальнейшее перемещение, хранение внутри страны в ТС не входят. Все затраты декларант должен подтвердить документами, отчётами, актами и тому подобным.

2. Метод по стоимости сделки с идентичными товарами.

Если определить ТС по первому методу нельзя, для расчёта используют второй. За основу берётся поставка идентичных товаров за последние 90 дней. Продукция считается идентичной в том случае, когда у неё одинаковые происхождение, характеристики, производитель. К таким товарам можно отнести две шариковые ручки одной фирмы, которые отличаются только цветом.

3. Метод по стоимости сделки с однородными товарами.

Способ аналогичен предыдущему, только вместо идентичности используется однородность продукции. Например, взаимозаменяемые товары со схожими характеристиками, составом и назначением, такие как газировка Coca-Cola и Pepsi.

4. Метод вычитания.

Таможенная стоимость равна разнице между рыночной стоимостью продукции в ЕАЭС и дополнительных затрат (доставки, пошлин, страховки и тому подобного). За базу берут рыночную стоимость идентичного или однородного товара, ранее ввезённого на территорию страны.

5. Метод сложения.

Таможенную стоимость определяют как сумму всех понесённых издержек при производстве, транспортировке и тому подобном.

6. Резервный метод

За основу берут один из предыдущих способов с упрощённой схемой. Например, можно использовать второй или третий метод, но не ограничиваться 90 днями.

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Корректировка таможенной стоимости

Если таможенники не согласились с заявленной ТС, они проведут дополнительную проверку. Обычно до этого доходит, если есть ошибки в декларации, новые сведения о продукции или о таможенных проверках.

ПРИМЕР
На таможню импортёр привёз партию электронных часов в количестве 2 111 штук, а в декларации указал 2 011. Возможно, он ошибся единицей. Но не заметил сразу, рассчитал таможенную стоимость, уплатил пошлины и налоги. Таможенники отклонят заявленную ТС. Импортёру придётся скорректировать стоимость, доплатить пошлины и налоги.
Проверить ТС продукции могут в течение трёх лет после её выпуска в свободное обращение.

Если таможня посчитала указанную стоимость заниженной, то она попросит декларанта подтвердить ТС документами. Если подтверждение не устроит таможенников, они проведут корректировку таможенной стоимости. 

ПРИМЕР
Инспектор посчитал стоимость партии ноутбуков из Китая заниженной, потому что стоимость отдельного ноутбука оказалась ниже, чем стоимость его материнской платы. Импортёр не смог обосновать заниженную цену документами.
Владельцу товара начислили дополнительные пошлины. Если докажут, что он занизил ТС специально, назначат штраф.

Какие ошибки допускают декларанты при заполнении ДТС

Чтобы избежать корректировки ТС, возможных штрафов и задержек на таможне, нужно знать распространённые ошибки.

  • Неправильный метод определения стоимости. Если рассчитать стоимость таможенных платежей неверным методом,  обосновать цену и правильно рассчитать пошлины не получится. 
  • Нет документов, которые подтверждают таможенную стоимость продукции. Правильность расчётов обосновывают международный контракт, инвойс и другие документы. 
  • Неправильно заполнены графы декларации. Таможенный орган не примет её, придётся заполнять по новой. Это приведёт к задержкам.
  • Ошибки в расчётах. На таможне отклонят декларацию с ошибками и попросят её переделать.

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