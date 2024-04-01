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Как сделать платёж в Индию в 2026 году

Российские предприниматели, торгующие с Индией, отправляют платежи в рупиях и рублях. Точка Банк пошагово рассказывает, как отправить платёж в Индию и сколько это стоит.

03.06.2026
3400
3400

Платежи за границу в Точка Банке 

В Китай, Индию, Турцию, СНГ, Европу и другие страны с комиссией от 0,3%
Подробнее

Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Платежи за границу в Точка Банке 

В Китай, Индию, Турцию, СНГ, Европу и другие страны с комиссией от 0,3%
Подробнее

Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

Автор

Коротко
Расплатиться с индийским контрагентом можно в рупиях и рублях.
Для оплаты в рупиях нужно открыть валютный счёт, предоставить реквизиты индийского банка, IFSC‑код и Purpose code. Перевод идёт напрямую без услуг агентов.

Для оплаты в рублях валютный счёт не нужен. Точка Банк списывает необходимую сумму с рублёвого счёта и переводит в российский банк‑посредник. Тот, в свою очередь, конвертирует рубли в рупии и переводит в индийский банк.

С какого счёта отправлять платежи в Индию

В 2026 году наиболее актуальны прямые расчёты в национальных валютах. Они пришли на смену платежей в долларах и евро после введения внешний ограничений.  

Для оплаты в рупиях нужно открыть валютный счёт в Точка Банке. Перевод отправится напрямую в индийский банк. 

Для оплаты в рублях валютный счёт не нужен — достаточно рублёвого. Точка Банк списывает необходимую сумму с рублёвого счёта и переводит в российский банк-посредник. Тот, в свою очередь, конвертирует рубли в рупии и переводит в индийский банк.

Сколько стоит отправить платёж в Индию

При отправлении платежа в Индию нужно оплатить две комиссии — за перевод и валютный контроль

Комиссия за перевод

Комиссия за перевод в рупиях — от 20 до 45 USD в зависимости от текущего тарифа клиента. Точка Банк списывает её с рублевого счёта по курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

Комиссия за перевод в рублях — 1,5% от суммы исходящего платежа, минимум 100 ₽. Точка Банк спишет комиссию с рублёвого счёта. 

Для перевода обязательно понадобятся внешнеторговый контракт и инвойс. В некоторых случаях будут нужны другие документы: таможенная декларация, лицензия или разрешение на товар и т.д.

Комиссия за валютный контроль 

Валютный контроль — процедура, которую проходит каждый предприниматель, когда отправляет деньги за границу. Благодаря валютному контролю сотрудники банка могут убедиться, что платёж проводится на законных основаниях. 

Комиссия за валютный контроль в Точка Банке — от 0,1%, минимум 300 ₽.  

В Точка Банке на всех тарифах бесплатны внесение изменений в сведения учётного контракта, информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов, постановка контракта на учёт. 

Также бесплатны подготовка платежа и справки о подтверждающих документах, перевод контракта с иностранного на русский язык, снятие контракта с учёта.

Платежи в Индию в Точка Банке
Отправляйте платежи контрагентам в рупиях и рублях

Как заполнить платёжное поручение на отправление платежа

Для платежа в индийских рупиях нужно заполнить платёжное поручение. При заполнении платежа укажите данные о реквизитах индийского получателя (продавца): 

  • наименование получателя;
  • счёт получателя;
  • наименование индийского банка получателя; 
  • наименование товара или описание услуги, за которые производится оплата.

Особенность платежей в Индию — IFSC. Это код индийской финансовой системы, который чётко идентифицирует отделение банка, участвующее в электронной системе перевода средств в Индии. Код содержится в реквизитах получателя в договоре, инвойсе, дополнительном соглашении. 

По индийскому законодательству сумма платежа должна совпадать с условиями инвойса или договора. Например, если в условиях указано «50% предоплата», то оплатить нужно именно 50%. Если клиент планирует платить частями, то нужно добавить это условие в порядок оплаты. Например, 50% предоплата, возможна оплата частями, 50% оплата перед отгрузкой.

Предприниматели, которые возят товар через границу, в том числе с Индией, оплачивают таможенные платежи. Чтобы рассчитать расходы, важно заранее понимать, сколько нужно будет заплатить. Для этого можно воспользоваться таможенным калькулятором Точка Банка — он бесплатный.

Что важно знать при работе с Индией

Эксперт по ВЭД в Точка Банке Анна Давыдова поделилась наблюдениями о сотрудничестве с Индией.

— Индия славится тем, что бизнес там ведут целые семейные подряды, а человеческие отношения ставятся на первый план. Если вы хотите начать бизнес с Индией, хорошее решение — поехать прямо на предприятие. Пообщайтесь с руководством и сотрудниками, лично посмотрите производство, оцените качество продукции — всё это поможет укрепить отношения. 

При заключении договора юристы рекомендуют обращать внимание на условие про арбитраж. Если указаны суды в Индии или Бангладеш, подписывать такой договор не стоит — надёжные индийские компании обычно без проблем подписывают договоры с указанием судов в Российской Федерации.

Вопросы по теме

Как перевести деньги в Индию через Точка Банк?

1. Открыть валютный счёт в Точка Банке.


2. Создать платёж в личном кабинете интернет-банка, указать реквизиты контрагента, предоставить IFSC-код и Purpose code банка — резидента Индии.


3. Дождаться, пока специалисты банка проверят документы и проведут платёж.

В каких валютах можно совершить платёж в Индию?

Расплачиваться с индийскими партнёрами можно в рупиях и рублях.

Какой размер комиссии за переводы в Индию?

В рупиях — от 20 до 45 USD в зависимости от текущего тарифа клиента. Комиссия списывается с рублёвого счёта по курсу ЦБ РФ на дату платежа. В рублях —  от 1,5% от суммы исходящего платежа, но минимум 100 ₽.

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Отправляйте платежи за границу

Отправляйте платежи за границу

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Платежи в Индию: как сделать платёж в Индию в рупиях — Точка Банк