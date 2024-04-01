Как сделать платёж в Индию в 2026 году

Коротко

Для оплаты в рупиях нужно открыть валютный счёт, предоставить реквизиты индийского банка, IFSC‑код и Purpose code. Перевод идёт напрямую без услуг агентов.





Для оплаты в рублях валютный счёт не нужен. Точка Банк списывает необходимую сумму с рублёвого счёта и переводит в российский банк‑посредник. Тот, в свою очередь, конвертирует рубли в рупии и переводит в индийский банк.



Расплатиться с индийским контрагентом можно в рупиях и рублях.