Как сделать платёж в Индию в 2026 году

С какого счёта отправлять платежи в Индию
В 2026 году наиболее актуальны прямые расчёты в национальных валютах. Они пришли на смену платежей в долларах и евро после введения внешний ограничений.
Для оплаты в рупиях нужно открыть валютный счёт в Точка Банке. Перевод отправится напрямую в индийский банк.
Для оплаты в рублях валютный счёт не нужен — достаточно рублёвого. Точка Банк списывает необходимую сумму с рублёвого счёта и переводит в российский банк-посредник. Тот, в свою очередь, конвертирует рубли в рупии и переводит в индийский банк.
Сколько стоит отправить платёж в Индию
При отправлении платежа в Индию нужно оплатить две комиссии — за перевод и валютный контроль.
Комиссия за перевод
Комиссия за перевод в рупиях — от 20 до 45 USD в зависимости от текущего тарифа клиента. Точка Банк списывает её с рублевого счёта по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Комиссия за перевод в рублях — 1,5% от суммы исходящего платежа, минимум 100 ₽. Точка Банк спишет комиссию с рублёвого счёта.
Для перевода обязательно понадобятся внешнеторговый контракт и инвойс. В некоторых случаях будут нужны другие документы: таможенная декларация, лицензия или разрешение на товар и т.д.
Комиссия за валютный контроль
Валютный контроль — процедура, которую проходит каждый предприниматель, когда отправляет деньги за границу. Благодаря валютному контролю сотрудники банка могут убедиться, что платёж проводится на законных основаниях.
Комиссия за валютный контроль в Точка Банке — от 0,1%, минимум 300 ₽.
В Точка Банке на всех тарифах бесплатны внесение изменений в сведения учётного контракта, информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов, постановка контракта на учёт.
Также бесплатны подготовка платежа и справки о подтверждающих документах, перевод контракта с иностранного на русский язык, снятие контракта с учёта.
Как заполнить платёжное поручение на отправление платежа
Для платежа в индийских рупиях нужно заполнить платёжное поручение. При заполнении платежа укажите данные о реквизитах индийского получателя (продавца):
- наименование получателя;
- счёт получателя;
- наименование индийского банка получателя;
- наименование товара или описание услуги, за которые производится оплата.
Особенность платежей в Индию — IFSC. Это код индийской финансовой системы, который чётко идентифицирует отделение банка, участвующее в электронной системе перевода средств в Индии. Код содержится в реквизитах получателя в договоре, инвойсе, дополнительном соглашении.
По индийскому законодательству сумма платежа должна совпадать с условиями инвойса или договора. Например, если в условиях указано «50% предоплата», то оплатить нужно именно 50%. Если клиент планирует платить частями, то нужно добавить это условие в порядок оплаты. Например, 50% предоплата, возможна оплата частями, 50% оплата перед отгрузкой.
Предприниматели, которые возят товар через границу, в том числе с Индией, оплачивают таможенные платежи. Чтобы рассчитать расходы, важно заранее понимать, сколько нужно будет заплатить. Для этого можно воспользоваться таможенным калькулятором Точка Банка — он бесплатный.
Что важно знать при работе с Индией
Эксперт по ВЭД в Точка Банке Анна Давыдова поделилась наблюдениями о сотрудничестве с Индией.
— Индия славится тем, что бизнес там ведут целые семейные подряды, а человеческие отношения ставятся на первый план. Если вы хотите начать бизнес с Индией, хорошее решение — поехать прямо на предприятие. Пообщайтесь с руководством и сотрудниками, лично посмотрите производство, оцените качество продукции — всё это поможет укрепить отношения.
При заключении договора юристы рекомендуют обращать внимание на условие про арбитраж. Если указаны суды в Индии или Бангладеш, подписывать такой договор не стоит — надёжные индийские компании обычно без проблем подписывают договоры с указанием судов в Российской Федерации.