Как начать продавать товары из Китая на Wildberries

В статье рассказываем, как найти надёжных поставщиков в Китае, правильно организовать доставку и пройти таможенное оформление. Вы узнаете, как избежать типичных ошибок новичков, минимизировать риски и начать получать прибыль уже в первые месяцы работы.

Коротко Основные шаги: анализ спроса, поиск фабрик, заказ образцов, проверка качества товара и заключение договора. Чтобы избежать рисков, предпринимателю стоит использовать сервисы проверки поставщиков и независимую инспекцию товара. При запросе цен в Китае и во взаиморасчетах с поставщиками важно опираться на оптимальные условия поставки — exw, fob, cif. Так селлер сможет контролировать себестоимость, снизить риск брака и постепенно масштабировать бизнес на WB. Начать продавать китайские товары на Wildberries можно с небольшой партии. Но важно правильно выбрать товар, найти надёжного поставщика и выстроить логистику.

Почему выгодно продавать товары из Китая на Wildberries

Китай — крупнейший производитель доступных и разнообразных товаров: от аксессуаров до мелкой электроники и одежды. Фабрики предлагают огромный ассортимент, низкие закупочные цены и возможность устанавливать конкурентную стоимость на маркетплейсе.

Пример товара

Закупочная цена сумки-кошелька на китайском сайте составляет всего 29 юаней — около 350 ₽. С учётом расходов на доставку, таможенные платежи, комиссию площадки и маржинальности конечная стоимость для покупателя на Wildberries формируется в диапазоне 1 500–2 000 ₽.

При таких показателях:

Себестоимость в Китае — 350 ₽

Расходы на доставку, таможню, комиссию площадки — 800 ₽

Розничная цена — 1 500 ₽

Маржинальность — от 50%

Экономические преимущества закупок в Китае

Гибкие условия производства. Китайские фабрики готовы работать с разными объёмами заказов, включая пробные партии от 100–200 единиц.

Сезонные коллекции. Продавец может быстро реагировать на тренды и обновлять ассортимент в соответствии с сезонным спросом.

Оптовые скидки. Чем больше объём партии, тем ниже стоимость единицы товара. Конкурентные цены позволяют продавцу маркетплейса привлекать больше покупателей.

Производственные мощности. Крупные складские запасы в Китае позволяют избежать проблем с падением карточки товара, когда необходимо срочно дополнить остатки.

Широкий ассортимент. Селлер получает доступ к уникальным товарам, которых нет у других продавцов.

Где найти товары и поставщиков в Китае

Прежде чем искать товары и поставщиков, стоит разобраться с юридическим статусом: без него Wildberries не подключит к продажам. Оформить ИП для маркетплейса можно онлайн через Точка Банк.

Шаг 1: Выбор товара

Перед тем как заказывать первую партию, надо определиться с ассортиментом. Анализ конкурентов — главный инструмент выбора. Проанализируйте, какие товары занимают топ-позиции на Wildberries, сравните рейтинг и ценовой диапазон.

Изучите отзывы. Если клиенты жалуются на качество — это шанс найти поставщика с лучшим товаром и занять нишу. Если же рынок перенасыщен одинаковыми позициями с низкой ценой на WB, лучше подумать о другой категории товара.

Шаг 2: Поиск поставщика

Наиболее популярные площадки для поиска производителей и оптовиков в Китае:

Alibaba.com — ориентирована на экспорт. Здесь можно работать с фабриками, которые уже умеют отправлять товар за границу, у них есть опыт, документы и английский персонал. Подходит для прямого сотрудничества без посредников.

Официальный сайт крупнейшей платформы для поиска поставщика в Китае Alibaba.com

1688.com — внутренний китайский рынок, где можно найти более дешёвые товары, но продавцы не всегда готовы работать напрямую с иностранцами. Чтобы заказывать здесь товар, часто нужен агент или минимальное знание китайского языка.



Интерфейс сайта 1688.com

Продавцы могут находить интересные товары не только на китайских торговых площадках, но и на профильных выставках, например Canton Fair. А также через специализированные компании, которые помогают организовать поставки из Китая.



Made-in-China — крупнейшая B2B-платформа. Отличается жёсткой системой проверки поставщиков, многоязычным интерфейсом и широким ассортиментом товаров — от промышленного оборудования до потребительских товаров. Все сделки на платформе защищены системой Trade Assurance, гарантирующей безопасность.

На Made-in-China удобный интерфейс на русском языке

Global Sources — отличается высоким уровнем доверия в бизнес-среде, предлагает тщательно отобранных проверенных поставщиков и организует крупные торговые выставки, такие как Hong Kong Fair. Платформа даёт возможность прямого контакта с производителями и гарантируя безопасность сделок.

Интерфейс платформы Global Sources

https://aicaigou.baidu.com — китайская торговая платформа, которая специализируется на оптовых поставках товаров на международный рынок. Особое значение на платформе уделяется безопасности сделок — все транзакции проходят через систему гарантированных платежей, а поставщики проходят тщательную верификацию перед размещением на площадке.



Интерфейс Acajou полностью на китайском языке

Шаг 3: Проверка репутации поставщика

Прежде чем заказывать крупную партию, нужно убедиться, что поставщик надёжный. Для этого:

Запросите у компании регистрационные данные, лицензию, фотографии производства или склада

Попросите выслать образцы товара и видеопрезентацию

Найдите отзывы на сторонних ресурсах или спросите рекомендации других клиентов

На Alibaba есть специальные метки:

Trade Assurance — защита сделки через платформу. Деньги резервируются на счёте Alibaba и переводятся поставщику только после того, как предприниматель подтвердит получение товара в соответствии с договором.

Принцип работы Trade Assurance на Alibaba.com

Gold Supplier — статус надёжного поставщика, прошедшего проверку документов и оплатившего членство на платформе. Это не стопроцентная гарантия, но снижается риск столкнуться с мошенниками.

Onsite Check — отчёт о проверке фабрики или компании независимым аудитором. Наличие такого отчёта подтверждает, что бизнес реально существует, и даёт представление о масштабах производства.

Шаг 4: Обсуждение условий поставок

Прежде чем заказывать первую партию товара у поставщика, важно детально проговорить условия:

MOQ (минимальный заказ) — фабрики часто работают только с определённым объёмом (например, от 100 или 500 штук). Иногда можно договориться о меньшей партии.

Сроки производства — уточните, за сколько дней готовится партия и как быстро её отправят.

Условия доставки — используйте международные термины (EXW, FOB, CIF). Это поможет избежать путаницы и чётко обозначить, кто отвечает за доставку, страховку, растаможку.

Брак и возвраты — обсудите, кто несёт ответственность за дефектный товар и можно ли компенсировать потери. Чтобы избежать разногласий при приёмке товара, заранее предоставьте поставщику фотографии, демонстрирующие, что именно вы считаете браком. Стандарты качества могут различаться: то, что для производителя (например, торчащая нитка) может считаться допустимым, для продавца будет являться браком. Чёткая визуализация требований поможет предотвратить конфликты.

Шаг 5: Заключение договора

Финальный шаг — фиксация договоренностей. Даже если сотрудничество начинается с небольших объёмов, лучше подписать договор поставки на английском или китайском языке. В документе укажите:

Спецификации и характеристики товара

Условия контроля качества

Порядок приёмки и оплаты

Ответственность за бра.

Перед тем как заказывать крупную партию, убедитесь, что все условия прописаны максимально детально. При регулярных закупках имеет смысл подключить юриста или использовать проверенные шаблоны договоров. Такой подход снижает риски споров, помогает быстрее вывести продукцию на Wildberries и начать её успешно продавать.

Как проверить качество товара перед продажей

Перед массовой закупкой важно убедиться, что продукция соответствует заявленным характеристикам и требованиям маркетплейса.

Закажите образцы. Закупайте большую партию только после получения тестовых экземпляров. Проверьте материал, внешний вид, соответствие описанию и инструкции производителя. Инспекция на фабрике. Популярная практика — pre-shipment inspection (проверка перед отправкой). Специалисты посещают фабрику, осматривают продукцию, оценивают упаковку, маркировку и составляют отчёт с фото и видео. Случайная проверка (random check). При крупных партиях можно договориться о выборочной проверке прямо на складе перед отправкой. Такой контроль снижает риск брака и экономит на возвратах, что особенно важно, если предприниматель планирует перепродавать товар на Wildberries.

Логистика и доставка товаров из Китая

Морская доставка

Самый дешёвый способ для больших объёмов — контейнерные перевозки (FCL/LCL). Время в пути до российских портов и перегрузочных хабов может составлять несколько недель.

Авиаперевозки

Самый быстрый, но дорогой вариант — для срочных и дорогостоящих товаров. Подходит для тестовых партий и скоропортящейся продукции, а также когда важно быстро заказать небольшую партию и вывести товар на Wildberries.

Железнодорожные перевозки

Баланс между ценой и скоростью: вагоны из Китая в Россию идут быстрее морского транспорта и обходятся дешевле авиа. Железнодорожные перевозки подходят для средних по объёму партий. Грузы доставляются в течение 10–20 дней в зависимости от маршрута и логистики.

При выборе способа учитывайте срок оборачиваемости, стоимость хранения и требования Wildberries к приёмке грузов.

Цены на доставку из Китая в зависимости от типа перевозки и объёмов поставки

Растаможка и оформление товара

Для импорта в Россию нужна таможенная декларация, верный подбор кодов ТН ВЭД, расчёта пошлин и НДС. Предпринимателю удобнее работать с таможенным брокером или логистическим оператором, который готовит документы и оформляет груз. Ошибки в декларировании ведут к задержкам и штрафам, поэтому этап нельзя недооценивать.

Где лучше закупать товары: в России или Китае

Рассмотрим плюсы и минусы закупа товара в России и Китае.

Закупка в России

Преимущества Недостатки Товар уже находится в стране



Не нужно заниматься доставкой и растаможкой — поставщик всё берёт на себя



Быстрая отгрузка со склада прямо на склады Wildberries



Проще вернуть бракованную партию товара



Часто у поставщика есть нужные сертификаты соответствия



Упрощённый документооборот — стандартные российские формы и требования, не нужно разбираться в международных документах



Стабильные и предсказуемые сроки поставок без учёта международных задержек

Высокая цена — оптовики включают в стоимость собственную наценку, логистические расходы и затраты на хранение. Товар становится значительно дороже прямых закупок



Ограниченный ассортимент — нет возможности адаптировать продукт под свой бренд, выбрать упаковку или дизайн. Это снижает конкурентоспособность на маркетплейсах



Низкий контроль качества — предприниматель не может проверить фабрику и условия производства



Сложность масштабирования — при росте продаж закупки становятся экономически невыгодными из-за высокой себестоимости



Закупка в Китае

Преимущества Недостатки Возможность закупать товары по более выгодным ценам без промежуточных наценок



Полный контроль качества — предприниматель может лично посетить фабрику в Китае и проверить продукцию, либо заказать пробную партию



Возможность создавать собственные бренды, выбирать дизайн и упаковку



Доступ к огромному выбору производителей и товаров



Сложная логистика — необходимо организовать процессы доставки и растаможки



Проверка поставщиков — требуется тщательная верификация партнёров



Нужно больше времени на поиск поставщика, оформление сделок, доставку товара



Языковой барьер — возможные сложности в коммуникации с производителями



Прямые закупки в Китае требуют дополнительных шагов: проверка поставщика, организация логистики и растаможки. Но они дают ключевые преимущества — более низкую себестоимость, контроль над качеством и возможность создать собственный бренд.

Советы по увеличению продаж на Wildberries

Оптимизация карточек товаров

Чтобы товар пользовался спросом, делайте качественные фото, краткий понятный заголовок и подробное описание характеристик. На WB карточка должна отвечать на вопросы, которые могут возникнуть у покупателя.

Работа с отзывами

Просите клиентов оставлять честные отзывы, оперативно обрабатывайте претензии и минимизируйте причины возвратов. Отзывы влияют на ранжирование и доверие.

Маркетинговые стратегии для Wildberries

Используйте акции, скидки, участие в распродажах WB, промо-статусы и платные продвижения внутри маркетплейса. Анализируйте, какие скидки приводят к росту маржи, а какие только раздувают объёмы без выгоды.

Резюме и ключевые выводы

Торговля китайскими товарами на Wildberries — эффективная бизнес-модель, которая позволяет селлеру закупать товар по низкой цене и больше зарабатывать на марже. Основные риски: низкое качество товаров, задержки доставки и проблемы с таможней.