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Зарплатный проект
Зарплатный проект

Тарифы на Зарплатный проект в 2026 году: как выбрать и подключить бесплатно

Зарплатный проект — это банковская услуга для бизнеса, которая автоматизирует выплаты сотрудникам. Точка Банк рассказывает, как подключить её бесплатно

08.04.2026
1592
1592

Зарплатный проект

Интеграция с 1С, настроенные выплаты на карты любых банков и бесплатное подключение
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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Зарплатный проект

Интеграция с 1С, настроенные выплаты на карты любых банков и бесплатное подключение
Оставить заявку

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Вместе с расчётным счётом предприниматели подключают Зарплатный проект. Это выгодно, потому что можно настроить выплаты сотрудникам, не расходуя лимиты на переводы физлицам.  

Сколько стоит Зарплатный проект 

Актуальные тарифы указаны на странице Зарплатного проекта.

Тариф на обслуживание счётаНачало 950 ₽ в месяц
Развитие
4 200 ₽ в месяц
Корпоративный
25 000 ₽ в месяц
Переводы через Зарплатный проект физлицам на карты других банков0,65%
БесплатноБесплатно

На любом тарифе бесплатно: 

  • Подключение Зарплатного проекта.
  • Переводы через Зарплатный проект на карты банков МТС Банк, Совкомбанк.
ПРИМЕР
ИП владеет химчисткой, в которой работает 15 сотрудников. Выручка в месяц 3 000 000, на зарплату уходит 1 300 000. В Точка Банке ИП выбрал тариф «Развитие» — на нём можно переводить физическим лицам до 1 000 000 ₽ в месяц. Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽.
На тарифе «Развитие» клиент заплатил бы комиссию 6 600 ₽. Если отправлять выплаты через Зарплатный проект, платить комиссию не придётся, а лимиты сохранятся.

Как выбрать тариф для Зарплатного проекта

Подключение Зарплатного проекта бесплатно на любом тарифе Точка Банка.

Что входит в Зарплатный проект 

Через Зарплатный проект Точка Банка можно выплачивать все основные выплаты сотрудникам: 

  • зарплату; 
  • отпускные; 
  • больничные;
  • премии. 

Как подключить Зарплатный проект

Если вы ещё не клиент Точка Банка, оставьте заявку на открытие расчётного счёта.

Если вы уже клиент Точка Банка, подключите сервис в интернет-банке. 

Шаг 1. Зайдите в раздел «Сервисы» и выберите «Зарплатный проект».

Шаг 2. Нажмите кнопку «Подключить бесплатно».

Шаг 3. Готово! Можете добавлять сотрудников и отправлять первые выплаты. 

Зарплатный проект упростит выплаты сотрудникам и поможет освободить время.

Вопросы по теме

Что такое зарплатный проект?

Зарплатный проект — банковский сервис для автоматизации выплат сотрудникам. Работодатель один раз формирует ведомость, а банк распределяет деньги на карты.

Можно платить только зарплату?

Через зарплатный проект можно переводить деньги своим сотрудникам с назначениями, связанными с трудовым договором. Например: зарплата, командировочные, отпускные, больничные и другие.

В каком банке подключить зарплатный проект?

Удобно, когда расчётный счёт и зарплатный проект в одном банке. Но это не единственный критерий. Вот на что  ещё можно обратить внимание при выборе банка.


1. Опыт работы банка с предпринимателями.


2. Отзывы других предпринимателей.


3. Человеческая поддержка без роботов 24/7.

Надо ли открывать новые карты сотрудникам?

Клиенты Точка Банка могут переводить зарплату сотрудникам на любые российские карты. Если сотрудник захочет открыть новую карту, он может выпустить карту в МТС Деньги или карту в Совкомбанк. Переводы на эти карты будут бесплатными для работодателя на любом тарифе.

Можно ли выплатить дивиденды через зарплатный проект?

Нет, выплата дивидендов через зарплатный проект не предусмотрена. Но можно отправлять другие выплаты, например больничные или отпускные.

Есть ли минимальное количество сотрудников?

Подключить зарплатный проект можно даже для одного сотрудника.

Как долго ждать выпуска карт?

Выпуск неименной карты в МТС Деньги занимает до 4 рабочих дней. Получить карту можно в любом салоне сотовой связи МТС.


Выпуск неименной карты Совкомбанка — до 10 рабочих дней. Карту доставит курьер по нужному адресу.

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