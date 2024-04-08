Вместе с расчётным счётом предприниматели подключают Зарплатный проект. Это выгодно, потому что можно настроить выплаты сотрудникам, не расходуя лимиты на переводы физлицам.
Сколько стоит Зарплатный проект
Актуальные тарифы указаны на странице Зарплатного проекта.
|Тариф на обслуживание счёта
|Начало
950 ₽ в месяц
|Развитие
4 200 ₽ в месяц
|Корпоративный
25 000 ₽ в месяц
|Переводы через Зарплатный проект физлицам на карты других банков
|0,65%
|Бесплатно
|Бесплатно
На любом тарифе бесплатно:
- Подключение Зарплатного проекта.
- Переводы через Зарплатный проект на карты банков МТС Банк, Совкомбанк.
Как выбрать тариф для Зарплатного проекта
Подключение Зарплатного проекта бесплатно на любом тарифе Точка Банка.
Что входит в Зарплатный проект
Через Зарплатный проект Точка Банка можно выплачивать все основные выплаты сотрудникам:
- зарплату;
- отпускные;
- больничные;
- премии.
Как подключить Зарплатный проект
Если вы ещё не клиент Точка Банка, оставьте заявку на открытие расчётного счёта.
Если вы уже клиент Точка Банка, подключите сервис в интернет-банке.
Шаг 1. Зайдите в раздел «Сервисы» и выберите «Зарплатный проект».
Шаг 2. Нажмите кнопку «Подключить бесплатно».
Шаг 3. Готово! Можете добавлять сотрудников и отправлять первые выплаты.
Зарплатный проект упростит выплаты сотрудникам и поможет освободить время.