Клиенты Точка Банка могут переводить зарплату сотрудникам на любые российские карты. Если сотрудник захочет открыть новую карту, он может выпустить карту в МТС Деньги или карту в Совкомбанк. Переводы на эти карты будут бесплатными для работодателя на любом тарифе.