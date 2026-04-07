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Автор

Алексей Набоков

Эксперт по Зарплатному проекту

10 лет работаю в Точка Банке. Развиваю Зарплатный проект и помогаю бизнесу упрощать выплаты сотрудникам.

Статьи автора

Всего 2 статьи
8 АПРЕЛЯ 2026
1592
Тарифы на Зарплатный проект в 2026 году: как выбрать и подключить бесплатно
7 АПРЕЛЯ 2026
2744
Что такое Зарплатный проект

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