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Как выдать сотрудникам доступ к сервису?

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Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

В сервис можно добавить до 5 сотрудников, если у вас оплачен тариф «Расширенный». Если тарифа нет, то выдать доступ другим пользователям не получится. 

Чтобы добавить сотрудника, в меню слева выберите «Настройки», затем — «Доступы».

Нажмите «Выдать доступ».

Укажите номер телефона и срок, на который вы хотите предоставить доступ другому пользователю. Нажмите «Продолжить».

Пользователь получит смс со ссылкой для входа. Доступ нужно активировать в течение суток, иначе срок ссылки истечёт и нужно будет предоставлять доступ заново.

Все выданные доступы будут отображаться в разделе «Доступы» в настройках.

Доступ можно отозвать. Для этого нажмите на него и затем на кнопку «Отозвать доступ».

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