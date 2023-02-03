Как выдать сотрудникам доступ к сервису?

В сервис можно добавить до 5 сотрудников, если у вас оплачен тариф «Расширенный». Если тарифа нет, то выдать доступ другим пользователям не получится.
Чтобы добавить сотрудника, в меню слева выберите «Настройки», затем — «Доступы».
Нажмите «Выдать доступ».
Укажите номер телефона и срок, на который вы хотите предоставить доступ другому пользователю. Нажмите «Продолжить».
Пользователь получит смс со ссылкой для входа. Доступ нужно активировать в течение суток, иначе срок ссылки истечёт и нужно будет предоставлять доступ заново.
Все выданные доступы будут отображаться в разделе «Доступы» в настройках.
Доступ можно отозвать. Для этого нажмите на него и затем на кнопку «Отозвать доступ».
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