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  5. Что такое шаблоны и подборки закупок?

Что такое шаблоны и подборки закупок?

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Создание шаблона

Чтобы не настраивать нужные фильтры заново, сохраняйте их в шаблонах. Это можно сделать через кнопку «Добавить шаблон» в левом меню. Или уже на экране с фильтрами: когда введёте все нужные критерии, нажмите «Сохранить шаблон».
Если у вас подключён тариф «Расширенный», можно создать несколько шаблонов с разным набором фильтров.

Подберём закупки по вашим параметрам

Один раз настройте параметры поиска, и мы будем каждый день присылать вам персональную подборку с подходящими закупками

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Рассылки с подходящими закупками

Если у вас подключён тариф «Расширенный», вы сможете создать и редактировать несколько рассылок. Если тарифа нет, то создать и изменить можно только одну рассылку.

Чтобы всё настроить, нажмите «Добавить рассылку». Выберите, какие шаблоны в неё включить — по каждому шаблону будет приходить отдельное письмо. И укажите получателей.

После нажмите «Сохранить». Уведомления о новых закупках начнём отправлять на следующий день. Письма приходят раз в сутки.

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Как настроить шаблоны и рассылки по ним — FAQ Точка Банк