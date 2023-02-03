Как подключить сервис «Поиск тендеров»

Если у вас есть расчётный счёт в Точка Банке
Зайдите в раздел «Сервисы» интернет-банка → «Госзакупки» → «Поиск тендеров».
Укажите ИНН или выберите компанию, которая планирует участвовать в торгах.
Выберите ваш вид деятельности, чтобы мы показывали подходящие вам закупки.
Подберём закупки по вашим параметрам
Один раз настройте параметры поиска, и мы будем ежедневно присылать вам подборку с подходящими закупками
Если у вас нет расчётного счёта в Точка Банке
Перейдите по ссылке и зарегистрируйте компанию, которая планирует участвовать в торгах. Укажите номер телефона и электронную почту.
Затем имя, фамилию, отчество. Придумайте пароль.
После укажите ИНН.
Выберите ваш вид деятельности, чтобы мы показывали подходящие вам закупки.