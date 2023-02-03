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Как подключить сервис «Поиск тендеров»

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Если у вас есть расчётный счёт в Точка Банке

Зайдите в раздел «Сервисы» интернет-банка → «Госзакупки» → «Поиск тендеров»

Укажите ИНН или выберите компанию, которая планирует участвовать в торгах.

Выберите ваш вид деятельности, чтобы мы показывали подходящие вам закупки.

Подберём закупки по вашим параметрам

Один раз настройте параметры поиска, и мы будем ежедневно присылать вам подборку с подходящими закупками

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Если у вас нет расчётного счёта в Точка Банке

Перейдите по ссылке и зарегистрируйте компанию, которая планирует участвовать в торгах. Укажите номер телефона и электронную почту. 

Затем имя, фамилию, отчество. Придумайте пароль.

После укажите ИНН.

Выберите ваш вид деятельности, чтобы мы показывали подходящие вам закупки.

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