Как подключить сервис «Поиск тендеров»

Если у вас есть расчётный счёт в Точка Банке

Зайдите в раздел «Сервисы» интернет-банка → «Госзакупки» → «Поиск тендеров».

Укажите ИНН или выберите компанию, которая планирует участвовать в торгах.

Выберите ваш вид деятельности, чтобы мы показывали подходящие вам закупки.

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Если у вас нет расчётного счёта в Точка Банке

Перейдите по ссылке и зарегистрируйте компанию, которая планирует участвовать в торгах. Укажите номер телефона и электронную почту.

Затем имя, фамилию, отчество. Придумайте пароль.

После укажите ИНН.

Выберите ваш вид деятельности, чтобы мы показывали подходящие вам закупки.