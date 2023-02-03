Как искать закупки

Перейдите по ссылке или найдите сервис через интернет-банк: на главной странице сверху откройте вкладку «Сервисы», затем раздел «Госзакупки», после — «Поиск тендеров». Затем в поиске введите ключевые слова, а в соседнем фильтре — регион, область или город, где вы хотели бы выполнить работы.

Нажав крайнюю правую кнопку, можно выбрать другие фильтры для более детального поиска.

Нажмите, чтобы увидеть весь список вариантов фильтров.

Подберём закупки по вашим параметрам Один раз настройте параметры поиска, и мы будем каждый день присылать вам персональную подборку с подходящими закупками Попробовать бесплатно

Что можно указать в фильтрах

Ключевые слова

Если писать без знаков препинания, например «овощи картофель морковь», покажутся закупки, где в рамках одного тендера есть и овощи, и картофель, и морковь.

Если в одном запросе написать «картофель краска строительная», то вряд ли получится что-то найти. Маловероятно, что в одном тендере будут настолько разные категории товаров или работ.

Если написать ключевые слова с запятой: «овощи, картофель, морковь», вы найдёте разные тендеры, в которых присутствуют одно или несколько слов запроса: или овощи, или картофель, или морковь.

Если написать сразу несколько запросов со знаками препинания, например «огурцы, помидоры», то найдутся разные закупки и огурцов, и помидоров.



Чтобы сделать поиск ещё более эффективным, введите сразу несколько возможных названий для желаемой закупки через запятую. Например «автомобиль, транспортное средство, легковой автомобиль».

Место закупки

Тут всё просто: выберите область, регион, город, республику или край.

Исключать из поиска

Здесь можно указать нежелательные параметры закупки. Например, вы шьёте носки любого цвета, кроме красных. Напишите в этом фильтре «красный», чтобы вам не попадались закупки с таким словом.

Отрасль

Выберите «Все» или нажмите «Изменить», чтобы увидеть окно с вариантами. Искать отрасль можно по названию или ОКПД2.

Этап закупки

В этом поле можно выбрать, на каком этапе нужна закупка: «Подача заявки», «Работа комиссии», «Завершена», «Отменена» или «Другой».

Закон

В этом фильтре можно выбрать тип закупки по законодательству: «Коммерческая», «Международная», «44-ФЗ», «223-ФЗ», «ПП-615» или «Малая».

Цена

Это сумма, которую заказчик готов потратить за закупку. Вы можете выбрать диапазон цен, которые вас устроят. Можно включить в результаты поиска и закупки без НМЦ — начальной максимальной цены.

Способ определения поставщика

Выберите «Все» или нажмите «Изменить» — откроется список со всеми возможными процедурами.

Заказчик

Выберите «Все» или нажмите «Изменить», чтобы выбрать конкретного заказчика по названию или ИНН.

Площадка

Выберите «Все» или нажмите «Изменить» — тогда вы сможете указать конкретную площадку, на которой хотели бы участвовать в торгах по закупке.

Опубликовано

Здесь вы можете выбрать даты публикации закупки.

После нажмите «Применить», чтобы сразу перейти к поиску, или «Сохранить шаблон» — тогда вы сможете сохранить выбранные фильтры и не настраивать их заново в следующий раз. Как сохраните шаблон, поиск по выбранным фильтрам откроется автоматически.