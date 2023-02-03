Как пользоваться метками для закупок

С помощью меток вы можете группировать закупки. Например:
— в которых только планируете участвовать
— на которые уже поданы заявки
— в которых вы победили
Критерии могут быть любыми. Выбирайте уже существующие метки или создавайте их сами.
Чтобы отметить закупку, просто нажмите на иконку звезды рядом с ней. А если нужна новая метка, нажмите на звезду, затем — «Добавить метку».
Все отмеченные закупки можно найти в разделе «Метки» в меню слева. С тарифом «Расширенный» можно создавать до 20 меток, без тарифа — доступна только одна.
Подберём закупки по вашим параметрам
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