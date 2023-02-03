Как пользоваться метками для закупок

С помощью меток вы можете группировать закупки. Например:

— в которых только планируете участвовать

— на которые уже поданы заявки

— в которых вы победили

Критерии могут быть любыми. Выбирайте уже существующие метки или создавайте их сами.

Чтобы отметить закупку, просто нажмите на иконку звезды рядом с ней. А если нужна новая метка, нажмите на звезду, затем — «Добавить метку».

Все отмеченные закупки можно найти в разделе «Метки» в меню слева. С тарифом «Расширенный» можно создавать до 20 меток, без тарифа — доступна только одна.