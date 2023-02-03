Проверьте исполнителя через базу ФНС
ФИО или паспорт не понадобятся
День, когда платите исполнителю
Проверим его через базу ФНС
Если самозанятый превысит лимит дохода или снимется с учёта, он потеряет статус. Тогда бизнесу придётся внести за него взносы и НДФЛ, уплатить штраф от ФНС.
Наш сервис для работы с самозанятыми проверяет исполнителей перед каждой оплатой.
Находите исполнителей, оплачивайте любое количество заданий, получайте чеки и акты в одном месте
Публикуйте задания
У нас большая база исполнителей — вы точно найдёте подходящего. Либо можете работать с теми, кого уже знаете.
Подписывайте документы
онлайн и отправляйте исполнителям технические задания, договоры, акты
Делайте массовые выплаты
Оплачивайте сколько угодно заданий за раз — деньги дойдут в любой банк. Мы проверим статус исполнителей перед оплатой.
Скачивайте чеки
Больше не нужно просить самозанятых отправить чек: он появится в сервисе после оплаты
Рассчитаем НПД онлайн за несколько секунд
Исполнители могут выбирать задания от заказчиков и получать оплату на карту любого банка
По ФИО статус самозанятого проверить нельзя, такие данные налоговая не выдаёт. Достаточно ИНН — его самозанятый укажет в договоре или счёте. Наш сервис проверяет исполнителя по ИНН напрямую в базе ФНС и показывает актуальный статус.
ФНС не раскрывает виды деятельности в сервисе проверки. Зато самозанятый указывает их в приложении «Мой налог» и может поделиться выпиской. Если вы работаете через наш сервис, хранить и систематизировать такие данные удобнее — все документы собираются в одном месте.
Узнать дату регистрации самозанятости можно только у самого самозанятого, например, в справке из приложения «Мой налог». Для бизнеса это не критично, важнее убедиться, что статус действует в день выплаты. Наш сервис делает такую проверку автоматически в момент выплаты.
Да, самозанятый обязан сообщить об утрате статуса. Но на практике исполнитель может забыть или специально умолчать об этом. Поэтому безопаснее проверять статус перед каждой выплатой. В нашем сервисе это происходит автоматически: если самозанятый потерял статус, платёж не пройдёт, и мы сразу предупредим вас.
Регистрационный номер есть у каждого самозанятого в приложении «Мой налог». Обычно он нужен для документов. Для нашего сервиса достаточно ИНН — мы подтянем все данные через ФНС и покажем их в отчётности.
Если у исполнителя нет статуса, платить ему как самозанятому рискованно: налоговая может признать отношения трудовыми, а бизнесу доначислят налоги и штрафы. Проверка через ФНС или в сервисе Точка Банка избавляет от таких рисков.
Нужен договор, оплата по реквизитам самозанятого и обязательный чек из приложения «Мой налог». В нашем сервисе этот процесс упрощён: мы проверяем статус, формируем документы и храним всё в одном месте.
Проверять каждого вручную довольно долго и не всегда удобно. В нашем сервисе это решается автоматически: перед каждой выплатой мы обращаемся в ФНС, подтверждаем статус и только потом переводим деньги. Если статус потерян — платёж блокируется, а вы сразу получаете уведомление.