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Проверка статуса
самозанятого по ИНН

Проверьте исполнителя через базу ФНС

Как проверить самозанятого с помощью сервиса

Введите ИНН

ФИО или паспорт не понадобятся

Укажите дату

День, когда платите исполнителю

Узнайте статус

Проверим его через базу ФНС

Для чего нужна проверка статуса самозанятых

Чтобы избежать штрафов

Если самозанятый превысит лимит дохода или снимется с учёта, он потеряет статус. Тогда бизнесу придётся внести за него взносы и НДФЛ, уплатить штраф от ФНС.

Наш сервис для работы с самозанятыми проверяет исполнителей перед каждой оплатой.

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Больше не нужно просить самозанятых отправить чек: он появится в сервисе после оплаты

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Частые вопросы

Как проверить статус самозанятого по ФИО?

По ФИО статус самозанятого проверить нельзя, такие данные налоговая не выдаёт. Достаточно ИНН — его самозанятый укажет в договоре или счёте. Наш сервис проверяет исполнителя по ИНН напрямую в базе ФНС и показывает актуальный статус.

Как узнать вид деятельности самозанятого?

ФНС не раскрывает виды деятельности в сервисе проверки. Зато самозанятый указывает их в приложении «Мой налог» и может поделиться выпиской. Если вы работаете через наш сервис, хранить и систематизировать такие данные удобнее — все документы собираются в одном месте.

Как узнать дату регистрации самозанятости?

Узнать дату регистрации самозанятости можно только у самого самозанятого, например, в справке из приложения «Мой налог». Для бизнеса это не критично, важнее убедиться, что статус действует в день выплаты. Наш сервис делает такую проверку автоматически в момент выплаты.

Обязан ли самозанятый сообщать об утрате статуса?

Да, самозанятый обязан сообщить об утрате статуса. Но на практике исполнитель может забыть или специально умолчать об этом. Поэтому безопаснее проверять статус перед каждой выплатой. В нашем сервисе это происходит автоматически: если самозанятый потерял статус, платёж не пройдёт, и мы сразу предупредим вас.

Где посмотреть регистрационный номер самозанятого?

Регистрационный номер есть у каждого самозанятого в приложении «Мой налог». Обычно он нужен для документов. Для нашего сервиса достаточно ИНН — мы подтянем все данные через ФНС и покажем их в отчётности.

Зачем нужно проверять статус самозанятого перед сотрудничеством?

Если у исполнителя нет статуса, платить ему как самозанятому рискованно: налоговая может признать отношения трудовыми, а бизнесу доначислят налоги  и штрафы. Проверка через ФНС или в сервисе Точка Банка избавляет от таких рисков.

Как работать с самозанятыми юрлицу?

Нужен договор, оплата по реквизитам самозанятого и обязательный чек  из приложения «Мой налог». В нашем сервисе этот процесс упрощён: мы проверяем статус, формируем документы и храним всё в одном месте.

Что делать, если у меня много самозанятых и нужно постоянно проверять их статус?

Проверять каждого вручную довольно долго и не всегда удобно. В нашем сервисе это решается автоматически: перед каждой выплатой мы обращаемся в ФНС, подтверждаем статус и только потом переводим деньги. Если статус потерян — платёж блокируется, а вы сразу получаете уведомление.

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Проверка статуса самозанятого | Реестр самозанятых по ИНН — Точка Банк