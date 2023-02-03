Если самозанятый превысит лимит дохода или снимется с учёта, он потеряет статус. Тогда бизнесу придётся внести за него взносы и НДФЛ, уплатить штраф от ФНС.

Наш сервис для работы с самозанятыми проверяет исполнителей перед каждой оплатой.