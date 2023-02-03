Открыть валютный счёт для ВЭД в Точка Банке можно онлайн за 0 ₽, когда есть расчётный счёт в рублях. Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку в интернет‑банке, счёт откроется практически сразу, валюта доступна для операций через час.



Наш банк поддерживает работу с такими валютами, как китайский юань, армянский драм, индийская рупия, казахстанский тенге, кыргызский сом, вьетнамский донг, узбекский сум, белорусский рубль, сербский динар, азербайджанский манат, турецкая лира, таджикский сомони, грузинский лари, бразильский реал.