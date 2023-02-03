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Сопровождение ВЭД сделок
 под ключ

Отправим платежи в разные страны

Китай, ОАЭ, страны Европы, СНГ и другие

Доставим переводы от 1 рабочего дня

И сообщим о зачислении

Поможем пройти валютный контроль

Всего за 30 минут

Банковские услуги под ключ для участников ВЭД

Откроем счёт онлайн и бесплатно

В рублях, юанях, тенге, лирах, динарах, драмах, лари и других валютах. Транзитный счёт запустим автоматически.

Проведём валютный контроль

Бесплатно поставим контракт на учёт. Поможем подготовить документы и исправить ошибки, проконсультируем даже в выходные.

Профинансируем вашу сделку

Предоставим оборотные средства под импорт или экспорт на выгодных условиях в день заявки.

97% платежей успешно отправили за полгода

Постараемся найти оптимальный способ доставки для каждого платежа, чтобы деньги дошли без сбоев и задержек. Подберём маршрут под страну, валюту и ограничения.

Банк для ВЭД

Почему Точка Банк подойдёт для ведения ВЭД сделок

Сопровождаем сделки бесплатно

Поставим контракт на учёт, переведём иностранные документы, проконсультируем по законодательству. Сообщим о событиях валютного контроля.

Показываем статус перевода

Отследите движение денег в интернет‑банке. Там же найдёте валютные документы, их можно скачать или загрузить бесплатно.

Валютный контроль за 30 минут

Проверим сделки в рекордные сроки. Наши специалисты изучат документы и помогут исправить ошибки ещё до отправки платежа.

Платежи за границу с комиссией от 0,3%

Подберём оптимальный маршрут для вашего платежа, а личный валютный помощник проверит контракт и исправит ошибки, чтобы избежать штрафов.

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Откройте счёт — и доверьте аутсорсинг ВЭД под ключ нам

Развитие

4 200 ₽ в месяц

0 ₽ в месяц

Для новых клиентов первые 3 месяца обслуживания бесплатно. 
Условия акции

Бесплатно на любом тарифе

Открытие и сопровождение счёта в иностранной валюте

Консультации по внешнеторговым контрактам и валютному законодательству РФ

Внесение изменений в сведения учётного контракта

Информирование о событиях валютного контроля и защита от штрафов

Постановка контракта на учёт


Подготовка платежа и справки о подтверждающих документах

Перевод контракта с иностранного на русский язык

Снятие контракта с учёта

Валютные инвойсы

Валютный контроль

0,12%

минимум 300 ₽,

максимум 9 500 ₽

Валютный платёж в другие банки

Индивидуально, в зависимости от условий банка-корреспондента

Зачисления платежей в иностранной валюте со счетов банков в РФ

10% от суммы входящего платежа

Таможенное декларирование

11 000 ₽

за оформление основного (первого) листа декларации

далее 450 ₽

за оформление каждого следующего листа декларации

Переводы физлицам

До 1 000 000 ₽ в месяц бесплатно

Свыше — 3 300 ₽ за каждые 150 000 ₽

Если нужно больше

Нас выбирают за неравнодушную поддержку

Евгений

Руководитель оптовой компании

Точка Банк спас меня от штрафа на 5 000 $

Я отправил предоплату в Китай и сам указал ожидаемые сроки поставки. Через две недели мне поступил звонок. Это был Иван из отдела валютного контроля Точка Банка. Он еле дозвонился до меня, сказал, что по моим документам товар уже вот‑вот должен прийти, иначе будет нарушение.

Оказалось, я не учёл срок транспортировки и таможни. Иван подготовил заявление для корректировки с верным расчётом сроков и внёс изменения в ведомость банковского контроля. В итоге нарушения не было.

Наталья

Директор компании по производству мебели

Непростой случай

Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам банка и логистам. У меня непростой случай: мне нужно было привезти из Италии комплектующие для диванов. Проблема в том, что груз состоял из 43 коробочек по 100 грамм. Такое никто не соглашался привезти.

Но в точке мне нашли логиста, который доставил товар.

Всё прошло очень хорошо.

Анна

Бухгалтер в компании по розничной торговле

Самый лучший валютный контроль

Раньше я все документы оформляла сама, время на это уходило, но я привыкла. Очень удивилась, что в Точка Банке специалисты заполняют справки о подтверждающих документах сами.

Я сначала не доверяла и всё перепроверяла, но каждый раз всё идеально, не придраться.

В итоге я окончательно доверила заполнение справок специалистам банка и освободила время для других дел.

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8 (804) 700 40 31
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Частые вопросы

Как открыть валютный счёт для ВЭД в Точка Банке?

Открыть валютный счёт для ВЭД в Точка Банке можно онлайн за 0 ₽, когда есть расчётный счёт в рублях. Если у вас нет счёта в Точка Банке, подайте заявку в интернет‑банке, счёт откроется практически сразу, валюта доступна для операций через час.

Наш банк поддерживает работу с такими валютами, как китайский юань, армянский драм, индийская рупия, казахстанский тенге, кыргызский сом, вьетнамский донг, узбекский сум, белорусский рубль, сербский динар, азербайджанский манат, турецкая лира, таджикский сомони, грузинский лари, бразильский реал.

Какие документы нужны для оформления счёта для ВЭД?

Паспорт ИП или директора ООО, устав, свидетельство о постановке на налоговый учёт (ИНН), приказы о назначении, а также заполненная анкета банка. Дополнительно могут запросить бухгалтерскую отчётность и документы по готовящимся контрактам.

Как банк обеспечивает безопасность ВЭД‑сделок?

Точка Банк строго соблюдает требования валютного законодательства и 115‑ФЗ. Каждый платёж проходит обязательную проверку в рамках валютного контроля, а персональный комплаенс‑ассистент помогает предотвратить блокировки и штрафы. Дополнительно мы проверяем контрагентов по международным санкционным и репутационным базам, что снижает риски бизнеса при расчётах с нерезидентами.

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