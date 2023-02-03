Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Аффилированное лицо

Определение термина "Аффилированное лицо"

Аффилированное лицо -
физическое лицо, которое, будучи инвестором компании, способно оказывать влияние на её деятельность.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Аффилированное лицо -
"к аффилированным лицам компании относятся: управляющий и другие ""первые"" должностные лица, учредители, а также акционеры, которые, будучи инвесторами компании, участвуют во внутрифирменном управлении. Обычно аффилированное лицо владеет более чем 10% капитала компании. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Популярные термины

КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА

способ управления экономической системой, хозяйством страны, основанный на высоком уровне централизации функций руководс...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

УЧЕТНАЯ СТАВКА

1) ставка процента, под который центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше У.С. централ...

ДЕТЕРМИНАНТ

"(от лат. determinaus, determinautis — определяющий) — фактор, способный оказывать влияние на экономические процессы, от...

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

налоги и сборы, ставки которых устанавливаются представительными органами государственной власти, а налоговые суммы пост...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Аффилированное лицо: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка