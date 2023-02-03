Определение термина "Аффилированное лицо"

Аффилированное лицо

"к аффилированным лицам компании относятся: управляющий и другие ""первые"" должностные лица, учредители, а также акционеры, которые, будучи инвесторами компании, участвуют во внутрифирменном управлении. Обычно аффилированное лицо владеет более чем 10% капитала компании. "