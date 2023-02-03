Определение термина "Акцептный дом"

Акцептный дом

"банковское учреждение в Великобритании, специализирующееся на кредитовании внешней торговли; осуществляет депозитно-ссудные операции, акцепт коммерческих векселей или тратт экспортеров, консультационные услуги, посредничество в операциях по реструктурированию (слиянию, поглощению) компаний. Акцептный дом обычно действует на правах акционерной или частной компании. "