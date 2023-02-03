Определение термина "Акцептованный чек"

Акцептованный чек

чек, имеющий акцепт банка, что гарантирует зачисление средств на счет получателя суммы денег, указанной в чеке. В России А.Ч. применяются при расчетах бюджетных организаций в пределах одного города, а также при возврате налоговыми органами доходов бюджета через предприятия связи.